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коноплі (95) Донецька область (5682) боротьба з наркотиками (124)

Поліцейські знищили 10 млн кущів конопель на Донеччині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Дві плантації нарковмісних рослини виявили оперативники територіального управління боротьби з наркозлочинністю під час проведення аєророзвідки території Костянтинівського району, що на Донеччині. Посіви розташовувалися на території селищ Русін Яр та Степанівка, їх загальна площа становила майже 15 гектарів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в відділі комунікації Нацполіції Донецької області.

Загалом поліцейські нарахували близько 10 мільйонів кущів конопель. Наркопосіви знищено на місці за допомогою спецтехніки та спалено. Відібрані зразки направлено на проведення експертного дослідження.

Наразі поліція встановлює власників посівів. За обома фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

Також у Костянтинівці поліцейські, в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 310 КК України провели санкціонований обшук за місцем мешкання 44-річного чоловіка. Під час слідчих дій у будинку чоловіка правоохоронці виявили рослини конопель, макову солому, пристрій для куріння канабісу, гвинтівку переобладнану кустарним способом та набої до неї.

Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Також читайте: Лабораторію з виробництва наркотиків ліквідовано на Житомирщині, вилучено "товару" на 70 млн грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські знищили 10 млн кущів конопель на Донеччині 01
Поліцейські знищили 10 млн кущів конопель на Донеччині 02
Поліцейські знищили 10 млн кущів конопель на Донеччині 03
Поліцейські знищили 10 млн кущів конопель на Донеччині 04
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Топ коментарі
+15
Що ж ви робите? То ж презЕдентська програма "великого залісництва".
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13.08.2021 13:04
+12
А зеленский же хотел миллиард посадить !
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13.08.2021 13:04
+11
Ай яй яй , ну как же так . ? Нужно позвоніть Баканову , по поводу єтіх чєртєй ! Полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на Донетчине - Цензор.НЕТ 9642 .

Полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на Донетчине - Цензор.НЕТ 8176 ..
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13.08.2021 13:06
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Скурили?... Полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на Донетчине - Цензор.НЕТ 6145
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13.08.2021 13:03 Відповісти
жестоко...
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13.08.2021 13:18 Відповісти
А зеленский же хотел миллиард посадить !
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13.08.2021 13:04 Відповісти
Полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на Донетчине - Цензор.НЕТ 1614
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13.08.2021 13:10 Відповісти
Не сможет. Он на перекуре их больше выкуривает, чем сажает во время своей "работы".
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13.08.2021 13:28 Відповісти
Що ж ви робите? То ж презЕдентська програма "великого залісництва".
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13.08.2021 13:04 Відповісти
Варвари... людина старалася, садила, піклувалася Полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на Донетчине - Цензор.НЕТ 2469 і трошки не дочекалася легалізації, яку мають затвердити у вересні Полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на Донетчине - Цензор.НЕТ 9732
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13.08.2021 13:05 Відповісти
олеснения Украины
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13.08.2021 13:07 Відповісти
облысения Украины
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13.08.2021 13:12 Відповісти
"Отобранные образцы направлены на проведение экспертного исследования." На Банкову?
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13.08.2021 13:29 Відповісти
зтого медицинского лекарства на всю Украину хватило бы
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13.08.2021 13:06 Відповісти
так и пишите- массово скурили , оптом
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13.08.2021 13:06 Відповісти
Ай яй яй , ну как же так . ? Нужно позвоніть Баканову , по поводу єтіх чєртєй ! Полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на Донетчине - Цензор.НЕТ 9642 .

Полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на Донетчине - Цензор.НЕТ 8176 ..
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13.08.2021 13:06 Відповісти
Поліцейські знищили 10 млн кущів конопель на Донеччині - Цензор.НЕТ 6683
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13.08.2021 14:04 Відповісти
ВАРВАРЫ
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13.08.2021 13:07 Відповісти
Крепкие сельхозхозяйственники Януковича горюют

Полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на Донетчине - Цензор.НЕТ 4894
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13.08.2021 13:08 Відповісти
по наколотым апельсинам...
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13.08.2021 13:12 Відповісти
Блин, аставили "защитничков даунбаССа" без кайфу
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13.08.2021 13:10 Відповісти
Покусились на бизнес Зеленскаго.
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13.08.2021 13:10 Відповісти
А причем тут Порошенко он из одесской обл,и потом єто зешобло собирается легализовать канабис, на надо тут снова на попередников кивать.
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13.08.2021 13:15 Відповісти
Звісно, до чого тут ЗенеЛох, якщо мізків немає у тебе? Поліцейські знищили 10 млн кущів конопель на Донеччині - Цензор.НЕТ 3987
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13.08.2021 13:41 Відповісти
Зеленский потребитель и иноватор легализации канабиса в Украине,зачем же уничтожать то что будет потом сеять и продавать?Только зебильчики не понимают с первого раза.
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13.08.2021 13:56 Відповісти
Ну и где ваша логика?
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14.08.2021 06:37 Відповісти
А твоя?Ты давай не тролли ,пока я админу не написала.
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14.08.2021 09:49 Відповісти
Бизнес зюзи - служить своему смотрящему - ермаку, управляющему ордами парикмахеров и мясников, стригущих и режущих огромное стадо быдла баранов и их заложников...
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13.08.2021 13:17 Відповісти
***
в Вилларибо сегодня паганый день - копы спалили 300 кустов конопли
а вот в Виллабаджо - праздник! - дым пошел в их сторону ))))
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13.08.2021 13:16 Відповісти
зачем было сжигать, производя СО2?
можно было пошить из них рубашки, сделать ткань на те же экосумки.
Идиоты блин.
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13.08.2021 13:19 Відповісти
и так пожары кругом
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13.08.2021 13:25 Відповісти
Вот это был косякам косяк. Поліцейські знищили 10 млн кущів конопель на Донеччині - Цензор.НЕТ 6651
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13.08.2021 13:26 Відповісти
Там самолет ни один не упал с подветренной стороны? Это ж новая система ПВО. 80-й лвл.
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13.08.2021 13:29 Відповісти
10 млн кустов??
15 гектар / 10 млн = 0,015 м.кв.
По 1 кусту на 1,5 квадратных сантиметра??
Малехо прибрехали.
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13.08.2021 13:28 Відповісти
Як з вартістю відновлення дверерей в ОП, як всюди і завжди.....
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13.08.2021 13:30 Відповісти
В квадратном метре немного больше кв. сантиметров, чем в обычном. Раз эдак в 100. Поліцейські знищили 10 млн кущів конопель на Донеччині - Цензор.НЕТ 1321
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13.08.2021 13:31 Відповісти
Ви кажете все вірно, але виходить, що 1 кущ на 150кв.см., тобто приблизно 12*12см. А тепер подивіться на щільність посадки на фото Поліцейські знищили 10 млн кущів конопель на Донеччині - Цензор.НЕТ 606. Зеля точно не у програшу Поліцейські знищили 10 млн кущів конопель на Донеччині - Цензор.НЕТ 7300
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13.08.2021 13:51 Відповісти
Я підозрюю, там приблизно так і рахують - певна площа насаджень приймається за умовний кущ (в такі норми, як правило потрапляють дані, які завищують показники порівняно з реальними.). Реально рахувати всі кущі особливого сенсу немає, а для новин або обгрунтувань премій більші цифри - саме те, що треба. Поліцейські знищили 10 млн кущів конопель на Донеччині - Цензор.НЕТ 6451
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13.08.2021 14:11 Відповісти
15 га веселья!!!!!!!!
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13.08.2021 13:53 Відповісти
Когда отчитались про миллионы кустов, ржали всем отделом.
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13.08.2021 13:55 Відповісти
В Кварталі-95 оголошено жало̀бу.
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13.08.2021 14:00 Відповісти
Да,нелады у полиции дела с арифметикой. 15 гектаров это 150 000 квадратных метров. 10 000 000 /150 000 = 66,6. Хотел бы я видеть того умельца который впихнул 66 растений конопли на 1 квадратный метр.
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13.08.2021 15:06 Відповісти
sqrt(66.6) = 8.12 це кількість кущів на 1 м рядка. Не так вже й багато. Це приблизно через кожні 12 см.
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13.08.2021 19:42 Відповісти
А вы видели какого размера вырастает куст конопли?
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14.08.2021 18:50 Відповісти
бачив
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14.08.2021 18:59 Відповісти
Русин Яр
Бутусов, не паплюж мову, учись поки не пізно.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Русин_Яр
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13.08.2021 15:11 Відповісти
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13.08.2021 15:12 Відповісти
Вове конопля не нужна, он медленное не любит) Лучше пусть ищут дорогу)
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13.08.2021 19:16 Відповісти
Могли б ці коноплі пустити на виробництво мотузків. А то прийде час, а вішати не буде на чому.
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13.08.2021 19:43 Відповісти
Уничтожили по скифскому методу??? Поставили армейскую палатку и там развели костер из кустов конопли?
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14.08.2021 18:52 Відповісти
 
 