В Україну вперше в історії привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика, - ОП. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
З ініціативи Президента Володимира Зеленського в Україну доправлено оригінал Конституції Пилипа Орлика для тимчасового експонування в межах святкування 30-ї річниці незалежності. Всі охочі матимуть змогу побачити цей історичний документ з 16 серпня до 14 листопада 2021 року в Софійському соборі в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Конституція Пилипа Орлика (1710) прибула в Україну вперше за 311 років з часу свого створення. Відповідне завдання Володимир Зеленський поставив міністру закордонних справ Дмитру Кулебі. Переговори тривали багато місяців, адже шведська сторона була готова надавати лише копії документа. Але завдяки наполегливій роботі МЗС, Посольства України в Королівстві Швеція, Міністерства культури Національний архів Швеції погодився надати в позику оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика.
"Цей документ Конституція Пилипа Орлика вважається однією з перших конституцій Європи. Він фактично проголошував в Україні незалежну республіку з протекторатом шведського короля замість підданства царю, що було великим кроком уперед у політичній думці того часу. Хоча реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася на чужині, а її творці не мали змоги повернутися на батьківщину, але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обґрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки", - йдеться в повідомленні.
Перша українська Конституція була ухвалена на зборах козацтва біля містечка Тягиня на правому березі річки Дністер 5 квітня 1710 року. Вона містить преамбулу, 16 статей та присягу гетьмана. Конституція Пилипа Орлика була укладена у двох примірниках: українською та латинською мовами та має дві староукраїнські редакції. Оригінал, написаний рукою Пилипа Орлика, зберігається в Національному архіві Швеції у Стокгольмі.
В ОП зазначили, що прибуття документа, який вперше проголошував українську незалежність, на територію незалежної та суверенної України стало ще одним кроком у відновленні історичної тяглості України від часів Русі, Козацької держави, Української Народної Республіки й донині. Сучасна Україна втілює прагнення та мрії всіх минулих поколінь борців за незалежність.
Будь ласка, зачекайте...
🤣🤣🤣.
VIII
Доповідати Ясновельможному гетьману про всі державні, військові справи повинні генеральні особи, які відповідно до служби постійно перебувають при гетьманові, а не СЛУГИ ХАТНІ, які жодними військовими справами не повинні цікавитися і не втручатися в державні інтереси.
забудьте про него.
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перед громадой.
Перша в світі Українська Конституція стала важливою основою подальшого розвитку української держави, символом боротьби за відновленні незалежної суверенної Української держави правонаступницю Київської Русі ..
Українська Конституція випередила час. її було прийнято тоді, коли французькі та англійські політики тільки починали розробляти гуманістичні ідеї та загальногромадянські демократичні принципи. Вона ввібрала в себе творчі та наукові досягнення тодішньої політичної і правової думки Європи і стала першою демократичною Конституцією світу. Але на жаль поруч завжди перебувала і перебуває дика Орда московитів в якій ніколи не було демократичних засад держави, а були жахливий ординський деспотизм сатрапів царизму з безправними дикими рабами москалями. А потім, був кривавий сталінський комуно - фашизм, а тепер полуфашизм )(уйла.... Які ніколи не давали і не дають нормально розвиватися сусіднім демократичним країнам, завжди прагнучі завоювати, колонізувати і закабалити їх.-
В офисе Президента эти конституции явно не читали, Потому-что, если бы читали, то не говорили бы о том, что это какое-то новшество в политической мысли или, что она обосновывает возможность существования парламентской демократической республики.
Кто ее не читал - немедленно прочитайте. Документ интереснейший. Тот, кто составит себе труд пробраться между всякими там факторумами, элекциями, посессорами, подсуседниками и прочими индуктами, а так же разобраться о чём, собственно говоря, речь, тот уяснит для себя два важных обстоятельства. 1. Жители Малороссии 18-го века были никак не глупее жителей века 21-го (я бы предположил, что где-то даже и поумнее). 2. Становится совершенно ясным, почему подавляющее большинство жителей Гетманщины не пошло ни за Мазепой, ни за старшиной, ни за Орликом.