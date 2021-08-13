УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14602 відвідувача онлайн
Новини Фото Політика УкраїниФоторепортаж
8 001 42
Зеленський (17415) Конституція (499)

В Україну вперше в історії привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика, - ОП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

З ініціативи Президента Володимира Зеленського в Україну доправлено оригінал Конституції Пилипа Орлика для тимчасового експонування в межах святкування 30-ї річниці незалежності. Всі охочі матимуть змогу побачити цей історичний документ з 16 серпня до 14 листопада 2021 року в Софійському соборі в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Конституція Пилипа Орлика (1710) прибула в Україну вперше за 311 років з часу свого створення. Відповідне завдання Володимир Зеленський поставив міністру закордонних справ Дмитру Кулебі. Переговори тривали багато місяців, адже шведська сторона була готова надавати лише копії документа. Але завдяки наполегливій роботі МЗС, Посольства України в Королівстві Швеція, Міністерства культури Національний архів Швеції погодився надати в позику оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика.

В Україну вперше в історії привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика, - ОП 01

"Цей документ Конституція Пилипа Орлика вважається однією з перших конституцій Європи. Він фактично проголошував в Україні незалежну республіку з протекторатом шведського короля замість підданства царю, що було великим кроком уперед у політичній думці того часу. Хоча реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася на чужині, а її творці не мали змоги повернутися на батьківщину, але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обґрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Уперше за 311 років в Україну доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика, - "слуга народу" Совгиря

В Україну вперше в історії привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика, - ОП 02

Перша українська Конституція була ухвалена на зборах козацтва біля містечка Тягиня на правому березі річки Дністер 5 квітня 1710 року. Вона містить преамбулу, 16 статей та присягу гетьмана. Конституція Пилипа Орлика була укладена у двох примірниках: українською та латинською мовами та має дві староукраїнські редакції. Оригінал, написаний рукою Пилипа Орлика, зберігається в Національному архіві Швеції у Стокгольмі.

В ОП зазначили, що прибуття документа, який вперше проголошував українську незалежність, на територію незалежної та суверенної України стало ще одним кроком у відновленні історичної тяглості України від часів Русі, Козацької держави, Української Народної Республіки й донині. Сучасна Україна втілює прагнення та мрії всіх минулих поколінь борців за незалежність.

Також читайте: Оригінал конституції Пилипа Орлика українці зможуть побачити у Софійському соборі із 16 серпня, - Зеленський

В Україну вперше в історії привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика, - ОП 03
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+18
Знав би Орлик, що через 300 років мудрий наріт вибере жалюгідного шута президентом
показати весь коментар
13.08.2021 13:10
+17
Только благодаря шведам эта конституция сохранилась до сих пор, иначе была бы уничтожена ордынцами.
показати весь коментар
13.08.2021 13:18
+15
Ни в коем случае, зешобло раздерибанит, надо смотреть внимательно чтобы и конституцию Орлика не сперли,сейчас у власти такие аферюги все можно ожидать.
показати весь коментар
13.08.2021 13:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лучше б привезли золото Полуботка!!!
показати весь коментар
13.08.2021 13:03 Відповісти
Ни в коем случае, зешобло раздерибанит, надо смотреть внимательно чтобы и конституцию Орлика не сперли,сейчас у власти такие аферюги все можно ожидать.
показати весь коментар
13.08.2021 13:08 Відповісти
Хіба міг подумати Орлик що у нас будуть при владі недоумки?
показати весь коментар
13.08.2021 13:10 Відповісти
Мабуть подумав, велика була людина, інакше ця констітуція залишилася би в Україні.
показати весь коментар
13.08.2021 13:12 Відповісти
8я статья Конституции Пилипа Орликак как раз про Андрея Елдака:

🤣🤣🤣.
VIII

Доповідати Ясновельможному гетьману про всі державні, військові справи повинні генеральні особи, які відповідно до служби постійно перебувають при гетьманові, а не СЛУГИ ХАТНІ, які жодними військовими справами не повинні цікавитися і не втручатися в державні інтереси. В Україну вперше в історії привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика, - ОП - Цензор.НЕТ 541
показати весь коментар
13.08.2021 13:34 Відповісти
Недоумки крадені гроші зберігають подалі від України -- у Швейцарії. а патріоти -- Конституцію у Швеції...
показати весь коментар
13.08.2021 15:18 Відповісти
А сенс? Щоби його роздерибанили ненаситні чиновники, депутати, судді?..
показати весь коментар
13.08.2021 15:01 Відповісти
Золото Полуботка пошло в уплату ленд-линза во время 2 мировой.
забудьте про него.
показати весь коментар
13.08.2021 16:30 Відповісти
какая еще уплата ленд-лиза? вонючая горная обезьяна арахамия Сралин прокинул США не только с оплатой, но и с возвратом уцелевшей техники по договору! В Україну вперше в історії привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика, - ОП - Цензор.НЕТ 6791
показати весь коментар
13.08.2021 19:03 Відповісти
...підлога завжди нижче плінтуса...
показати весь коментар
15.08.2021 16:02 Відповісти
В Украине в первый раз за все годы независимости праздничный концерт будет ПЛАТНЫМ!

Вход на концерт к 30-летию независимости будет стоить до 2,7 тысяч гривен.
Билеты на шоу на сайте Karabas продают как "благотворительный взнос". Стоимость билета составляет от 200 до 2700 гривен в зависимости от сектора
показати весь коментар
13.08.2021 13:10 Відповісти
2700? НА Kiss чи Rammstein дешевше було!
показати весь коментар
13.08.2021 13:43 Відповісти
Хто хоче подивитися кіркорова та квартал - нехай платять, Буде їм балаган з зайчиками.
показати весь коментар
13.08.2021 15:21 Відповісти
Знав би Орлик, що через 300 років мудрий наріт вибере жалюгідного шута президентом
показати весь коментар
13.08.2021 13:10 Відповісти
То спалив би її нафіг, як Гоголь мертві душі? 🤣🤣🤣.
показати весь коментар
13.08.2021 13:11 Відповісти
не тільки шута, а ще й ж.да В Україну вперше в історії привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика, - ОП - Цензор.НЕТ 3743
показати весь коментар
13.08.2021 19:04 Відповісти
Ой зря! Москали украдут и фальцифицируют или уничтожат.
показати весь коментар
13.08.2021 13:11 Відповісти
Для того й випросили...
показати весь коментар
13.08.2021 15:23 Відповісти
Только благодаря шведам эта конституция сохранилась до сих пор, иначе была бы уничтожена ордынцами.
показати весь коментар
13.08.2021 13:18 Відповісти
І кому її привезли???? Одному краще б золото, інший жаліється що концерт платний....
показати весь коментар
13.08.2021 13:19 Відповісти
А Оресту "какая разница".
показати весь коментар
13.08.2021 13:24 Відповісти
Де ти це побачив, дурбецало?!
показати весь коментар
13.08.2021 13:25 Відповісти
В твоих словах.
показати весь коментар
13.08.2021 13:27 Відповісти
А третій виконує задания кремля, мля...
показати весь коментар
13.08.2021 15:24 Відповісти
Він ще, мабуть, винний що у людей в голові пусто...
показати весь коментар
13.08.2021 15:31 Відповісти
дык, тут ее и оставляйте!!!
показати весь коментар
13.08.2021 13:20 Відповісти
Этого делать нельзя! Только шведам на вечное хранение!
показати весь коментар
13.08.2021 13:24 Відповісти
не надійно - краще там
показати весь коментар
13.08.2021 13:27 Відповісти
Залишати подібні історичні реліквії і документи на самій лінії фронту правової Цивілізації з тоталітарною Ордою нерозумно.
показати весь коментар
13.08.2021 14:46 Відповісти
Это оригинал, а то была копия?...Хмммм...... и тут как бы в тему ...кассы для музеев, а почему бы и нет?????

Один з найстаріших музеїв світу - галерея Уффіці у Флоренції - першим у світі почав масовий продаж шедеврів живопису в цифровому форматі. Т.е это оригинал и по строкам и по столбцам. Считай 3D копия.

Для покупки вже доступні цифрові копії «Народження Венери» Сандро Боттічеллі, «Венери Урбінської» Тітцана, «Вакха» Караваджо, картин Мікеланджело, Бронзіно, Рубенса і Каналетто. Масштаб копій - 1: 1.
Всі зображення сертифіковані і захищені системою цифрового шифрування. У кожної картини свій код для посвідчення права власності.
показати весь коментар
13.08.2021 13:29 Відповісти
Лучше бы зе-бил прочитал действующую Конституцию Украины. А то за два года шутовского преЗеденства не удостоился...
показати весь коментар
13.08.2021 13:54 Відповісти
Там очень много написано непонятного...
показати весь коментар
13.08.2021 19:25 Відповісти
непонятно только для тупых зе-билов. А так все понятно, - разделение власти, путь в НАТО ив ЕС. Шо не ясно?!
показати весь коментар
13.08.2021 19:35 Відповісти
У першому розділі першої в світі Української Конституції йдеться про віру, в ньому зазначено що підпорядкування Української церкви має бути не окупантами з Москви, а Вселенському Константинопольському патріархату, з подальшим вже незалежним автокефальних Патріархатом Київським і всієї Руси-України. Також згадана в Конституції теорія походження українців, від слов'ян і готів, (русичів -варяг). Проголошувалася вічність і недоторканність кордонів України. А територіальна цілісність незалежної України -Русі не могла бути порушена ні в результаті нападів іноземних держав, ні через непродумані рішення (зради) її правителів, зради і капітуляції яка відбувається і зараз..
показати весь коментар
13.08.2021 14:50 Відповісти
Зеленского не подпускать, а то он скурит ту страницу, где про подотчётность власти
перед громадой.
показати весь коментар
13.08.2021 14:53 Відповісти
Він вже показав наочно, як цінує святе місце -- Софійську площу. Пофіг йому ще оригінал Конституції, скажуть, миші з'їли.
показати весь коментар
13.08.2021 15:31 Відповісти

Перша в світі Українська Конституція стала важливою основою подальшого розвитку української держави, символом боротьби за відновленні незалежної суверенної Української держави правонаступницю Київської Русі ..
Українська Конституція випередила час. її було прийнято тоді, коли французькі та англійські політики тільки починали розробляти гуманістичні ідеї та загальногромадянські демократичні принципи. Вона ввібрала в себе творчі та наукові досягнення тодішньої політичної і правової думки Європи і стала першою демократичною Конституцією світу. Але на жаль поруч завжди перебувала і перебуває дика Орда московитів в якій ніколи не було демократичних засад держави, а були жахливий ординський деспотизм сатрапів царизму з безправними дикими рабами москалями. А потім, був кривавий сталінський комуно - фашизм, а тепер полуфашизм )(уйла.... Які ніколи не давали і не дають нормально розвиватися сусіднім демократичним країнам, завжди прагнучі завоювати, колонізувати і закабалити їх.-
показати весь коментар
13.08.2021 15:36 Відповісти
Ну, наверное все-таки не "Конституция Орлика", а конституции (во множественном числе): Pacta et Constitutiones (договоры и постановления) - именно так документ именуется.
В офисе Президента эти конституции явно не читали, Потому-что, если бы читали, то не говорили бы о том, что это какое-то новшество в политической мысли или, что она обосновывает возможность существования парламентской демократической республики.
Кто ее не читал - немедленно прочитайте. Документ интереснейший. Тот, кто составит себе труд пробраться между всякими там факторумами, элекциями, посессорами, подсуседниками и прочими индуктами, а так же разобраться о чём, собственно говоря, речь, тот уяснит для себя два важных обстоятельства. 1. Жители Малороссии 18-го века были никак не глупее жителей века 21-го (я бы предположил, что где-то даже и поумнее). 2. Становится совершенно ясным, почему подавляющее большинство жителей Гетманщины не пошло ни за Мазепой, ни за старшиной, ни за Орликом.
показати весь коментар
14.08.2021 03:20 Відповісти
это подделка новодел глаза откройте
показати весь коментар
14.08.2021 21:48 Відповісти
Пропадет, как пить дать
показати весь коментар
15.08.2021 21:23 Відповісти
 
 