Водій Volkswagen збив двох дітей в Одесі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Суворовському районі Одеси сталося ДТП, в результаті якого постраждали двоє дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Одеської області в Telegram.
"За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen, рухаючись по вулиці Семена Палія, скоїв наїзд на неповнолітніх пішоходів, які переходили дорогу в невстановленому місці", - сказано в повідомленні.
В результаті аварії в лікарню доставлені 8-річний хлопчик і 14-річна дівчинка.
Деталі події з'ясує слідство.
Фото: патрульна поліція
Топ коментарі
+5 Орест Орест
показати весь коментар13.08.2021 14:12
+4 Pacersoft Assa
показати весь коментар13.08.2021 14:02
+4 Mikev V
показати весь коментар13.08.2021 14:08
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Двое детей в Одессе попали под Volkswagen, переходя через дорогу в неустановленном месте . ФОТО
Согласен с тем, что тебя за это преступление нужно расстрелять?
Чтобы на тупо давить на гальма, двигаясь прямо и надеясь что не задавишь, а быть уверенным что столкновения избежишь, несмотря на ограничение обзора в виде дерева и скутериста, за ним притаившемся
родителям пострадавших детей желательно рассказать че они должны были водителю деньги ( чеб умысел был )
не нарушайте пдд и все будет Ок
Це нічого не коштує .
Фольц срібний ,їде тихо круживна тінь маскує водій - хто тебе побачить,з якої відстані ?
-ти сам можеш збільшити шанси на уникнення ДТП просто і безплатно Рушаючи увімкни бижнє світло.
Навіть в дворах,в любий час доби.