Водій Volkswagen збив двох дітей в Одесі. ФОТО

У Суворовському районі Одеси сталося ДТП, в результаті якого постраждали двоє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Одеської області в Telegram.

"За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen, рухаючись по вулиці Семена Палія, скоїв наїзд на неповнолітніх пішоходів, які переходили дорогу в невстановленому місці", - сказано в повідомленні.

В результаті аварії в лікарню доставлені 8-річний хлопчик і 14-річна дівчинка.

Деталі події з'ясує слідство.

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Фото: патрульна поліція