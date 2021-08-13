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Водій Volkswagen збив двох дітей в Одесі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Суворовському районі Одеси сталося ДТП, в результаті якого постраждали двоє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Одеської області в Telegram.

"За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen, рухаючись по вулиці Семена Палія, скоїв наїзд на неповнолітніх пішоходів, які переходили дорогу в невстановленому місці", - сказано в повідомленні.

В результаті аварії в лікарню доставлені 8-річний хлопчик і 14-річна дівчинка.

Деталі події з'ясує слідство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку року в ДТП загинуло 852 людини, - МВС

Водій Volkswagen збив двох дітей в Одесі 01

Фото: патрульна поліція

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
А з чого ви взяли що він це зробив "легко"?
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13.08.2021 14:12
+4
Детей жаль. Они, как и водитель не виноваты. Ответственность полностью на родителях, которые обязаны были проследить за тем, чтобы чувство самосохранения у детей ассоциировалось с правилами дорожного движения.
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13.08.2021 14:02
+4
"переходили дорогу в неустановленном месте" - может не в предназначенном для этого месте? нужно штрафовать пешеходов, полиция и суды только заинтересованы в подобных ситуациях, водитель для них дойная корова. и даже если закрыть вопрос деньгами, то через год может позвонить новый следователь для возобновления производства...
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13.08.2021 14:08
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Водила молодец ?
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13.08.2021 13:49 Відповісти
Потрапив бідолаха в халепу !!
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13.08.2021 13:53 Відповісти
Внесите ясность, кто виноват: еще Порошенко или уже Зеленский ?
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13.08.2021 13:57 Відповісти
Тебе к доктору! Хотя врядли поможет... Откуда вы бл... в каждую дырку лезете???
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13.08.2021 14:14 Відповісти
Я поправил. Не благодарите. Водитель Volkswagen сбил двух детей в Одессе - Цензор.НЕТ 8504
Двое детей в Одессе попали под Volkswagen, переходя через дорогу в неустановленном месте . ФОТО
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13.08.2021 14:02 Відповісти
Детей жаль. Они, как и водитель не виноваты. Ответственность полностью на родителях, которые обязаны были проследить за тем, чтобы чувство самосохранения у детей ассоциировалось с правилами дорожного движения.
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13.08.2021 14:02 Відповісти
т.е. водитель легко может лупашить детей в неустановленных местах..???- ну-ну...(((
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13.08.2021 14:11 Відповісти
Легко нет, но ему не так больно будет.
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13.08.2021 14:12 Відповісти
А з чого ви взяли що він це зробив "легко"?
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13.08.2021 14:12 Відповісти
Я колись в ночі ,в ожеледицю ,збив лисеня ,то його очі мені місяць по ночах снилися !!)))
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13.08.2021 14:18 Відповісти
Ты едешь со скоростью 30 км в час и смотришь по сторонам, чтоб не дай бог никого не задавить. Тебе под кроеса из-за дерева выезжает на электроскутере полросток, двигаясь со скоростью 30 км/ч. Ты за половину секунды не успеваешь остановить в ноль полуторатонный автомобиль и давишь ребенка.
Согласен с тем, что тебя за это преступление нужно расстрелять?
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13.08.2021 14:23 Відповісти
Ты в отношении себя конечно согласен не будешь. Следствие будет другого мнения. Во-первых водитель помимо того, что он давит ногой на гальма, он еще и манипуляции руками делает. Крутит руль т.е. Далее: подросток будет инстинктивно крутить руль своего самоката вправо(из-за кого бы дерева он не выезжал) чтобы избежать столкновения. Следовательно водителю следует быть готовым крутить руль влево, и в условиях если видимость ограничена, выбрать безопасный скоростной режим.
Чтобы на тупо давить на гальма, двигаясь прямо и надеясь что не задавишь, а быть уверенным что столкновения избежишь, несмотря на ограничение обзора в виде дерева и скутериста, за ним притаившемся
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13.08.2021 16:04 Відповісти
когда едешь 30 , то успеешь , если в телефоне не залипаешь , и если водитель кого-то убил , то родители ребенка вправе припечатать маслину водителю ( потом возможно присядут )
родителям пострадавших детей желательно рассказать че они должны были водителю деньги ( чеб умысел был )
не нарушайте пдд и все будет Ок
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13.08.2021 18:37 Відповісти
Самая большая проблема у детей - бегут через дорогу. И в установленом и в неустановленом месте. Водители тупо не успевают среагировать... Водій Volkswagen збив двох дітей в Одесі - Цензор.НЕТ 4758 Родители, жопу детям бейте за бег через проезжую часть Водій Volkswagen збив двох дітей в Одесі - Цензор.НЕТ 8471
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13.08.2021 16:22 Відповісти
"переходили дорогу в неустановленном месте" - может не в предназначенном для этого месте? нужно штрафовать пешеходов, полиция и суды только заинтересованы в подобных ситуациях, водитель для них дойная корова. и даже если закрыть вопрос деньгами, то через год может позвонить новый следователь для возобновления производства...
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13.08.2021 14:08 Відповісти
Справедливое замечание.
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13.08.2021 14:25 Відповісти
правильно , так и надо водятлам - убил , отвечай по максимуму ,
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13.08.2021 18:41 Відповісти
Включить Ближнє світло і ви будете помітні на 200% і вас побачать і невискочать,невиїдуть.
Це нічого не коштує .
Фольц срібний ,їде тихо круживна тінь маскує водій - хто тебе побачить,з якої відстані ?
-ти сам можеш збільшити шанси на уникнення ДТП просто і безплатно Рушаючи увімкни бижнє світло.
Навіть в дворах,в любий час доби.
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13.08.2021 14:47 Відповісти
А на фото то не знак пешеходного перехода, то просто из контекста вырвали ? Ах да мусора ж сказали что дети не правы, нафуя на фото смотреть ...
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13.08.2021 16:54 Відповісти
 
 