В Одеській області зламаний вітрильний катамаран із шістьма дорослими і трьома дітьми віднесло в море. ФОТОрепортаж

В Одеській області вітрильний катамаран "Ананда 929" зі зламаною щоглою, на борту якого було шестеро дорослих і троє дітей, віднесло в море.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Казенне підприємство "Морська пошуково Рятувальна Служба" в фейсбуці.

"12 серпня 2021 року о 18:08 черговим капітаном-координатором Державного морського рятувально-координаційного центру казенного підприємства "Морської пошуково-рятувальної служби" було отримано повідомлення від оперативного чергового Управління ДСНС в Одеській області про те, що вітрильний катамаран "Ананда 929" з 6 дорослими та 3 дітьми на борту зі зламаною щоглою відносить в море. Судно було у районі смт Чорноморське на видаленні 1,5-2 км від берега.

Черговий капітан-координатор оголосив стадію тривоги. Було прийнято рішення про підготовку та задіяння пошуково-рятувального катера "ПРК-02" КП "Морської пошуково-рятувальної служби".

О 18:55 екіпаж "ПРК-02" здійснив евакуацію екіпажу та пасажирів катамарану на свій борт та розпочав супроводження катамарану в я/к Сосновий берег. Медичної допомоги врятовані люди не потребували", - йдеться у повідомленні.











Фото: КП "Морська пошуково Рятувальна Служба"