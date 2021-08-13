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В Одеській області зламаний вітрильний катамаран із шістьма дорослими і трьома дітьми віднесло в море. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

В Одеській області вітрильний катамаран "Ананда 929" зі зламаною щоглою, на борту якого було шестеро дорослих і троє дітей, віднесло в море.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Казенне підприємство "Морська пошуково Рятувальна Служба" в фейсбуці.

"12 серпня 2021 року о 18:08 черговим капітаном-координатором Державного морського рятувально-координаційного центру казенного підприємства "Морської пошуково-рятувальної служби" було отримано повідомлення від оперативного чергового Управління ДСНС в Одеській області про те, що вітрильний катамаран "Ананда 929" з 6 дорослими та 3 дітьми на борту зі зламаною щоглою відносить в море. Судно було у районі смт Чорноморське на видаленні 1,5-2 км від берега.

Черговий капітан-координатор оголосив стадію тривоги. Було прийнято рішення про підготовку та задіяння пошуково-рятувального катера "ПРК-02" КП "Морської пошуково-рятувальної служби".

О 18:55 екіпаж "ПРК-02" здійснив евакуацію екіпажу та пасажирів катамарану на свій борт та розпочав супроводження катамарану в я/к Сосновий берег. Медичної допомоги врятовані люди не потребували", - йдеться у повідомленні.

В Одеській області зламаний вітрильний катамаран із шістьма дорослими і трьома дітьми віднесло в море 01
В Одеській області зламаний вітрильний катамаран із шістьма дорослими і трьома дітьми віднесло в море 02
В Одеській області зламаний вітрильний катамаран із шістьма дорослими і трьома дітьми віднесло в море 03
В Одеській області зламаний вітрильний катамаран із шістьма дорослими і трьома дітьми віднесло в море 04
В Одеській області зламаний вітрильний катамаран із шістьма дорослими і трьома дітьми віднесло в море 05
Фото: КП "Морська пошуково Рятувальна Служба"
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Топ коментарі
+8
мдя. на таком самотопе выходить в море с детьми на борту..... тут слова бессильны
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13.08.2021 15:10
+7
Да, точно, это они уже в рубке катера.
Усталые, довольные и обосцавшиеся от романтики.
Унесённые ветром ....
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13.08.2021 15:24
+6
Сидииииить, зжалась... ПАгулялі, млять?!
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13.08.2021 15:03
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Сидииииить, зжалась... ПАгулялі, млять?!
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13.08.2021 15:03 Відповісти
ь на нГоловне теліфон є (рятувальний жилет для дітвака? нє ,не слишалі!) Маша!! Ти сейчас умреш!! Прікінь, нас на катмаре унесло в море! Да вместе с детьмі!Спасателі спасалі!!!Так у етіх спасателей даже одеял простих не то что термо не нашлось! (а це дійсно питання чому на борту рятівника елементарщини немє...)
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13.08.2021 15:07 Відповісти
Подивіться на термометр. Вам потрібна зараз ковдра?
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13.08.2021 15:13 Відповісти
мы его только вчера выписали, в анамнезе товарищь путал тёплое с мягким.
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13.08.2021 15:33 Відповісти
Яка ковдра? Навіщо вона у таких умовах? Вони не в воді були, а на катамарані, переохолодження не було. На вулиці +29 у тіні, на сонці - всі +40, якщо не більше - кому у таких умовах потрібна ковдра?
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13.08.2021 15:23 Відповісти
Вёсла в гараже оставили?
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13.08.2021 15:09 Відповісти
ну весла такой штюке не помогут..а вот якорь с канатом должен быть даже на надувной одноместной весельной шлюпке.. В Одеській області зламаний вітрильний катамаран із шістьма дорослими і трьома дітьми віднесло в море - Цензор.НЕТ 962
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13.08.2021 15:52 Відповісти
Как то по молодости пришлось грести на плоту из бревен доской.
Километра два гребли. И никаких спасателей небыло.
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13.08.2021 15:59 Відповісти
мдя. на таком самотопе выходить в море с детьми на борту..... тут слова бессильны
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13.08.2021 15:10 Відповісти
Мачта сломалась точно не от ветра, а от тряски кровати внутри рубки.
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13.08.2021 15:10 Відповісти
осталось там найти рубку на том катамаране.
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13.08.2021 15:13 Відповісти
Там рубки нет. Скорее, кто-то из теток решил мачту вместо пилона для танцев использовать. В Одеській області зламаний вітрильний катамаран із шістьма дорослими і трьома дітьми віднесло в море - Цензор.НЕТ 6563
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13.08.2021 15:17 Відповісти
Да, точно, это они уже в рубке катера.
Усталые, довольные и обосцавшиеся от романтики.
Унесённые ветром ....
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13.08.2021 15:24 Відповісти
Что-то я не обнаружил на этих рожах признаки интеллекта.
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13.08.2021 15:16 Відповісти
Какое кодло набилось на это корыто с парусом. Как оно сразу не затонуло от количества идиотов на борту.
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13.08.2021 15:21 Відповісти
Цікаво звідки така ненавість до людей? Чи Вам відомі всі обставини що Ви заявляєте що вони ідіоти. А може ідіот той хто не зная що трапилось каже на когось що він ідіот?
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13.08.2021 20:15 Відповісти
Вопрос откуда они и за кого голосовали отпал сам собой !
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13.08.2021 15:23 Відповісти
Ну, хоч ноги помили. А то на фото жуть жуткая.
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13.08.2021 16:07 Відповісти
А ПРК это поисково-ракетный катер, или поисково-рыболовецкий?
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13.08.2021 17:51 Відповісти
пошуково-рятувальний
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13.08.2021 20:05 Відповісти
Спасибо
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13.08.2021 20:11 Відповісти
не за что. Всегда рад помочь
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13.08.2021 20:14 Відповісти
Ох и кобылы ))
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13.08.2021 17:54 Відповісти
Сосновый берег яхтклуб для самых бедных...
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13.08.2021 17:56 Відповісти
Это катамаран?
Две каких-то сраных байдарочки верёвочкой связали....
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13.08.2021 18:16 Відповісти
Какого Х... в северный ветер лезть в море????
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13.08.2021 20:13 Відповісти
 
 