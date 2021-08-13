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Із загиблим від отриманих на Донбасі поранень воїном 54-го ОРБ Олексієм Кайдановичем попрощалися в Новоград-Волинському. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Сьогодні, 13 серпня, у 31-му гарнізонному Будинку офіцерів у місті Новоград-Волинський Житомирської області відбулася церемонія прощання з Олексієм Петровичем Кайдановичем, 1991 року народження, старшим солдатом, військовослужбовцем мінометного взводу роти вогневої підтримки 54-го окремого розвідувального батальйону, який 10 серпня в районі КПП "Мар'їнка" Донецької області отримав смертельне поранення внаслідок обстрілу військового автомобіля ЗСУ протитанковою керованою ракетою російських військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Олексій Кайданович народився 09.01.1991 року. У складі 30-ї окремої механізованої бригади брав участь у важких боях за Іловайськ. Залишившись у живих після тих страшних для України днів, продовжив службу, з 2017 року перебував у складі 54-го ОРБ.

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Поховають Героя у його рідному селі Федорівка. У нього залишилися дружина, син та донька.

Із загиблим від отриманих на Донбасі поранень воїном 54-го ОРБ Олексієм Кайдановичем попрощалися в Новоград-Волинському 01
Із загиблим від отриманих на Донбасі поранень воїном 54-го ОРБ Олексієм Кайдановичем попрощалися в Новоград-Волинському 02
Із загиблим від отриманих на Донбасі поранень воїном 54-го ОРБ Олексієм Кайдановичем попрощалися в Новоград-Волинському 03
Із загиблим від отриманих на Донбасі поранень воїном 54-го ОРБ Олексієм Кайдановичем попрощалися в Новоград-Волинському 04
Із загиблим від отриманих на Донбасі поранень воїном 54-го ОРБ Олексієм Кайдановичем попрощалися в Новоград-Волинському 05
Із загиблим від отриманих на Донбасі поранень воїном 54-го ОРБ Олексієм Кайдановичем попрощалися в Новоград-Волинському 06
Із загиблим від отриманих на Донбасі поранень воїном 54-го ОРБ Олексієм Кайдановичем попрощалися в Новоград-Волинському 07
Із загиблим від отриманих на Донбасі поранень воїном 54-го ОРБ Олексієм Кайдановичем попрощалися в Новоград-Волинському 08
Із загиблим від отриманих на Донбасі поранень воїном 54-го ОРБ Олексієм Кайдановичем попрощалися в Новоград-Волинському 09
Із загиблим від отриманих на Донбасі поранень воїном 54-го ОРБ Олексієм Кайдановичем попрощалися в Новоград-Волинському 10
Із загиблим від отриманих на Донбасі поранень воїном 54-го ОРБ Олексієм Кайдановичем попрощалися в Новоград-Волинському 11
Із загиблим від отриманих на Донбасі поранень воїном 54-го ОРБ Олексієм Кайдановичем попрощалися в Новоград-Волинському 12
Із загиблим від отриманих на Донбасі поранень воїном 54-го ОРБ Олексієм Кайдановичем попрощалися в Новоград-Волинському 13
Із загиблим від отриманих на Донбасі поранень воїном 54-го ОРБ Олексієм Кайдановичем попрощалися в Новоград-Волинському 14
Із загиблим від отриманих на Донбасі поранень воїном 54-го ОРБ Олексієм Кайдановичем попрощалися в Новоград-Волинському 15
Із загиблим від отриманих на Донбасі поранень воїном 54-го ОРБ Олексієм Кайдановичем попрощалися в Новоград-Волинському 16
Із загиблим від отриманих на Донбасі поранень воїном 54-го ОРБ Олексієм Кайдановичем попрощалися в Новоград-Волинському 17
Із загиблим від отриманих на Донбасі поранень воїном 54-го ОРБ Олексієм Кайдановичем попрощалися в Новоград-Волинському 18

Фото і відео 04141.com.ua
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