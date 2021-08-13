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Азовське море (1500) Бердянськ (370) Держприкордонслужба (4332) США (14451)

Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

13 серпня 2021 в Бердянську відбулося урочисте відкриття пункту базування дивізіону Морської охорони Маріупольського прикордонного загону, побудованого за підтримки США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США 01

Сучасний дивізіон Морської охорони Маріупольського загону створено в 2021 році. Він став місцем базування для значної частини корабельно-катерного складу Керченського загону Морської охорони, який у 2014 році, під час окупації Росією Автономної Республіки Крим, зайшов у Бердянськ.

Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США 02
Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США 03

У проєкті використано модульний принцип створення інфраструктури містечка, забезпечена його тривала автономність та мобільність із можливістю розгортання на нових позиціях, де це буде доцільно і виправдано.

Радник Посольства США в Україні Кевін Кільєр у своїй промові зазначив, що проєкт міжнародної допомоги з модернізації Морської охорони триває три роки. Ця співпраця включала оновлення приміщень та надання обладнання. Програма (EXBS) витратила у якості технічної допомоги майже 6 млн доларів США при цьому – 4 млн на об’єкти в Маріуполі та Бердянську.

Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США 04
Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США 05

"І цю роботу ще не завершено, оскільки розпочався новий етап проєктування Центру технічної підтримки в м. Одеса вартістю 12 млн доларів США", - зазначив пан Кільєр.

Також читайте: У Бердянську відкривається пункт базування дивізіону Морської охорони, побудований за підтримки США

Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США 06
Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США 07
Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США 08

"Це буде грандіозна робота із створення сучасних об’єктів для базування і обслуговування корабельно-катерного складу, підготовки, тренування і розміщення персоналу, координаційний центр відстеження надводної обстановки і багато інших складових, включаючи й інтелектуальну. Основним потенціалом Морської охорони є персонал. І в кожному проєкті закладається навчання за сучасними методиками, із залученням кращих фахівців міжнародного рівня",- зазначив керівник Морської охорони Олег Костур.

Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США 09

Та допомога США в підтримці Морської охорони Держприкордонслужби не обмежується інфраструктурними проєктами та підготовкою персоналу. Найближчим часом за підтримки США очікується оновлення корабельно-катерного складу. "Наступного року ми розпочнемо передачу прикордонникам човнів вартістю майже 12 млн доларів США. Ця передача, окрім човнів, також передбачає надання транспортних засобів, спорядження для дайвінгу та правоохоронної діяльності", - наголосив Кевін Кільєр.

Також читайте: Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному: в Україні потрібно розгорнути підрозділи ППО США, - Резніков
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Топ коментарі
+9
палає за поребриком пердак -
то значить : все що робиться - все так !
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13.08.2021 17:13
+5
Спитай у американців))) А ти не розумієш, що вся радіотехнічна начинка "контейнерів з кондиціонерами" коштує на порядок більше контернерів? "Іксперди", мля, повилазили...
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13.08.2021 17:44
+5
Сегодня самой большой проблемой для ВМФ Украины является отсутствие баз обеспечения. ( Корабли можно и купить, да ставить негде!) Настоящий подарок сделали нам американские друзья! Помогли пограничникам - помогут и флоту ! Спасибо настоящим друзьям!
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13.08.2021 19:26
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Можете не вірити,Тома Невіруючий. Від Вас бойова готовність флоту не залежить
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13.08.2021 17:12 Відповісти
палає за поребриком пердак -
то значить : все що робиться - все так !
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13.08.2021 17:13 Відповісти
Я вибачаюсь ... Що ж там будувати ?? 10 контейнерів з кондиціонерами ??
Може там під землею щось є ??
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13.08.2021 17:33 Відповісти
Спитай у американців))) А ти не розумієш, що вся радіотехнічна начинка "контейнерів з кондиціонерами" коштує на порядок більше контернерів? "Іксперди", мля, повилазили...
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13.08.2021 17:44 Відповісти
Блін ... Я задав питання. Нічого не стверджуючи.
Анатоль письменник, не читач ??
Зазвичай щось цінне або маскують, або під землю ховають. А не ставлять на березі моря.
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13.08.2021 17:49 Відповісти
У мене товариш сидить на чергуванні в управлінні МНС Так постійно скаржиться що у них електроніка "дохне" при високих температурах улітку А якби ти ще посидів у КУНГу радянському при температурі "в тіні" до +50 то знав би - для чого кондиціонери в таких "контейнерах"
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15.08.2021 11:42 Відповісти
Я щось писав проти кондиціонерів ?
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15.08.2021 15:32 Відповісти
ЦЕ Я ПИСАВ? "Я вибачаюсь ... Що ж там будувати ?? 10 контейнерів з кондиціонерами ??
Може там під землею щось є ??"

А "що там під землею" - не наша з тобою справа! Ті кому треба - знають!
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15.08.2021 15:42 Відповісти
все хорошо, но боевой раскрас катеров, ржач вызывает..кто же это за вражина,.идею с колерами то такую прикольную, командирам подбросил))) Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США - Цензор.НЕТ 5556 Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США - Цензор.НЕТ 5556 Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США - Цензор.НЕТ 5556
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13.08.2021 18:35 Відповісти
А чим тобі "окрас" не подобається? Ще з ІІ світової застосовується не тільки "маскувальне" розфарбування, але й "хитріше": не пам"ятаю як називається, але суть його наступна - нанесенням таких яскравих плям "розмивається" силует судна і важко чітко визначить на водній поверхні напрям його руху А це заважає прицілюванню артилерії Першими почали таке застосовувать британці
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15.08.2021 15:49 Відповісти
НУ - куди американцям і британцям до тебе! Ти, випадково, не таксист? Тільки вони - головні стратиги" І не сидять у штабі ВМС тільки з одної причини - не встигли на вакантне місце подать своє "резюме" - по неграмотності! Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США - Цензор.НЕТ 6595
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15.08.2021 16:28 Відповісти
Додам: А ти взагалі на Азовському морі і Сиваші бував ? Тобі відомо, що в багатьох місцях прибережна зона заросла очеретом, рогозом Я , наприклад, знаю - бо я там рибалив і полював! А вони - зелено-коричневого кольору А катери прикордонників здебільшого у прибережній зоні діють!
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15.08.2021 17:01 Відповісти
ладно, смотри и радуйся)), найди еще где, такой похожий клоунский раскрас, в каком нить хоть гондурасе или в папуасии какой))...на катерах мачты есть, это не резинка и катерок какой браконьерский, к чему это размалевка, от кого, какие нафиг камыши выше мачт..)))
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15.08.2021 17:48 Відповісти
А ти знаєш якої висоти очерет на Сиваші? До 4 з лишнім метрів! Ми його замість вудилищ використовували - сазанів ловили на полюванні - на Лимані (щоб не тягти з собою ще й вудочки брали тільки мотовильце з оснасткою Стоїш в костюмі "Л-1" по коліна чи по пояс у воді - мотовило з кінцем жилки у руці Жилка протягнута вздовж очеретини до вершини: як "покльовка" - робиш підсічку і кидаєш очеретину Жилка в руці І тягнеш рибину! Потім виламуєш нову (якщо стара поламалася
І що ти побачиш на фоні "такого" очерету? Ти я бачу, хочеш "лопнуть, але "тримать фасон"!" Не ти перший такий сьогодні - троє вже "плюються" од злості! Моя тобі порада - не пиши того, у чому не розбираєшся Бо завжди знайдеться людина, що тямить у цьому "трішки більше" і ти будеш "некрасиво виглядіть" (а щогли не так уже й помітні - особливо якщо дивиться "знизу" від води - наприклад з "моторки" Просто "нитки" на фоні неба) А порушники серед білого дня не шастають - переважно вночі І ти думаєш побачить щоглу в темноті?
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15.08.2021 18:06 Відповісти
да в чем тут разбираться, херня полная, поржать повод лишь.. Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США - Цензор.НЕТ 5070
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15.08.2021 18:33 Відповісти
Починай! На фото "сторожовий катер проекту 205 "Тарантул" Знаючі люди сказали - за необхідності антенна система опускається на палубу... бо стоїть на шарнірі! Тепер "смійся" Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США - Цензор.НЕТ 1348
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15.08.2021 19:10 Відповісти
да причем тут антена, я над окрасосом Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США - Цензор.НЕТ 5086 канареешном этом, ржу))
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15.08.2021 19:48 Відповісти
ТИ "ржав" і над антеною, що буде стирчать над очеретом (Коротше - "зав"язуй" Ти ж бачиш, що я після кожного твого коментаря "б"ю тебе "під дих" А тільки "паржать" здатен! Скоро почнеш матюкаться!)
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15.08.2021 20:04 Відповісти
ладно деда, я стрессоустойчив,не трудись по чем зря..)))нравятся канарейки, радуйся!))...а я поржу))
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15.08.2021 20:37 Відповісти
Давай! Ти над "канарейками", а я - над "папужкою" Він же, як і ти, говорить, не розуміючи, що саме він вимовляє!
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15.08.2021 20:44 Відповісти
Сегодня самой большой проблемой для ВМФ Украины является отсутствие баз обеспечения. ( Корабли можно и купить, да ставить негде!) Настоящий подарок сделали нам американские друзья! Помогли пограничникам - помогут и флоту ! Спасибо настоящим друзьям!
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13.08.2021 19:26 Відповісти
Репортаж кореспондента "5 каналу" Дениса Розенкова, як у Бердянську відкрилася військова база морської охорони, збудовану за стандартами НАТО.
Символічний удар у ринду та підняття прапора Морської охорони. Морські прикордонники вшановують хвилиною мовчання пам'ять побратимів, які загинули за незалежність України. Із дотриманням усіх морських традицій у Бердянську починає роботу ******* військова база. ******* військове містечко побудували за стандартами НАТО. Фінансування проєкту здійснювалося за підтримки уряду США. Новітнє військове містечко розраховане на дивізіон катерів морської охорони.
Дивізіон Маріупольського загону базувався тут із 90-х років. Але з початком російсько-української війни та анексії Криму в 2014 році, частина кораблів і катерів Керченського загону морської охорони зайшла теж у Бердянськ. Тоді й вирішили тут розгорнути підрозділи з автономною інфраструктурою.
"Сьогодні ми бачимо системне нарощування військової присутності Російської Федерації з агресивною риторикою, як в Азовському, так і в Чорному морях. Тому ці виклики вимагають сьогодні від морської охорони належної відповіді, готовності, автономності, мобільності", - наголосив начальник регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби Олег Костур.
Будівництво військової бази фінансував уряд Сполучених Штатів. Це не тільки будівлі, а й оснащення катерів та підрозділів ******** обладнанням.
"Майже три роки тому ми розпочали шлях до створення Морської охорони. Ця співпраця почалася з оновлення приміщень і надання обладнання. Програма з питань експортного контролю та безпеки кордонів використала як технічну допомогу майже 6 млн доларів для досягнення цієї мети. І ця робота ще не завершена", - розповів радник із морських питань Посольства США в Україні Кевін Кільєр.
Новітнє військове містечко дасть змогу прикордонникам оперативно реагувати на загрози з моря, персонал зможе готуватися до служби, працювати й відновлювати сили в комфортних умовах. Також тут розміщені катери та інша техніка.
Пункт базування морської охорони розрахований на несення служби 24 години на добу та за будь-яких погодних умов. Перше випробування, у день відкриття - зливою, витримав.
А виклики від ворога тут постійно.
"В морі ми постійно, спостерігаємо катери РФ. Провокування немає, але присутність є", - зазначив командир підрозділу Бердянської морської охорони Держприкордонслужби Станіслав Шевчук.
Наступним кроком захисту кордонів із моря має стати створення центру реагування Морської охорони Державної прикордонної служби в Одесі. На це уряд Сполучених Штатів надасть нашій країні допомогу в розмірі 12 мільйонів доларів.
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15.08.2021 11:20 Відповісти
 
 