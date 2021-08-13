Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
13 серпня 2021 в Бердянську відбулося урочисте відкриття пункту базування дивізіону Морської охорони Маріупольського прикордонного загону, побудованого за підтримки США.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Сучасний дивізіон Морської охорони Маріупольського загону створено в 2021 році. Він став місцем базування для значної частини корабельно-катерного складу Керченського загону Морської охорони, який у 2014 році, під час окупації Росією Автономної Республіки Крим, зайшов у Бердянськ.
У проєкті використано модульний принцип створення інфраструктури містечка, забезпечена його тривала автономність та мобільність із можливістю розгортання на нових позиціях, де це буде доцільно і виправдано.
Радник Посольства США в Україні Кевін Кільєр у своїй промові зазначив, що проєкт міжнародної допомоги з модернізації Морської охорони триває три роки. Ця співпраця включала оновлення приміщень та надання обладнання. Програма (EXBS) витратила у якості технічної допомоги майже 6 млн доларів США при цьому – 4 млн на об’єкти в Маріуполі та Бердянську.
"І цю роботу ще не завершено, оскільки розпочався новий етап проєктування Центру технічної підтримки в м. Одеса вартістю 12 млн доларів США", - зазначив пан Кільєр.
"Це буде грандіозна робота із створення сучасних об’єктів для базування і обслуговування корабельно-катерного складу, підготовки, тренування і розміщення персоналу, координаційний центр відстеження надводної обстановки і багато інших складових, включаючи й інтелектуальну. Основним потенціалом Морської охорони є персонал. І в кожному проєкті закладається навчання за сучасними методиками, із залученням кращих фахівців міжнародного рівня",- зазначив керівник Морської охорони Олег Костур.
Та допомога США в підтримці Морської охорони Держприкордонслужби не обмежується інфраструктурними проєктами та підготовкою персоналу. Найближчим часом за підтримки США очікується оновлення корабельно-катерного складу. "Наступного року ми розпочнемо передачу прикордонникам човнів вартістю майже 12 млн доларів США. Ця передача, окрім човнів, також передбачає надання транспортних засобів, спорядження для дайвінгу та правоохоронної діяльності", - наголосив Кевін Кільєр.
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то значить : все що робиться - все так !
Може там під землею щось є ??
Анатоль письменник, не читач ??
Зазвичай щось цінне або маскують, або під землю ховають. А не ставлять на березі моря.
Може там під землею щось є ??"
А "що там під землею" - не наша з тобою справа! Ті кому треба - знають!
І що ти побачиш на фоні "такого" очерету? Ти я бачу, хочеш "лопнуть, але "тримать фасон"!" Не ти перший такий сьогодні - троє вже "плюються" од злості! Моя тобі порада - не пиши того, у чому не розбираєшся Бо завжди знайдеться людина, що тямить у цьому "трішки більше" і ти будеш "некрасиво виглядіть" (а щогли не так уже й помітні - особливо якщо дивиться "знизу" від води - наприклад з "моторки" Просто "нитки" на фоні неба) А порушники серед білого дня не шастають - переважно вночі І ти думаєш побачить щоглу в темноті?
Символічний удар у ринду та підняття прапора Морської охорони. Морські прикордонники вшановують хвилиною мовчання пам'ять побратимів, які загинули за незалежність України. Із дотриманням усіх морських традицій у Бердянську починає роботу ******* військова база. ******* військове містечко побудували за стандартами НАТО. Фінансування проєкту здійснювалося за підтримки уряду США. Новітнє військове містечко розраховане на дивізіон катерів морської охорони.
Дивізіон Маріупольського загону базувався тут із 90-х років. Але з початком російсько-української війни та анексії Криму в 2014 році, частина кораблів і катерів Керченського загону морської охорони зайшла теж у Бердянськ. Тоді й вирішили тут розгорнути підрозділи з автономною інфраструктурою.
"Сьогодні ми бачимо системне нарощування військової присутності Російської Федерації з агресивною риторикою, як в Азовському, так і в Чорному морях. Тому ці виклики вимагають сьогодні від морської охорони належної відповіді, готовності, автономності, мобільності", - наголосив начальник регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби Олег Костур.
Будівництво військової бази фінансував уряд Сполучених Штатів. Це не тільки будівлі, а й оснащення катерів та підрозділів ******** обладнанням.
"Майже три роки тому ми розпочали шлях до створення Морської охорони. Ця співпраця почалася з оновлення приміщень і надання обладнання. Програма з питань експортного контролю та безпеки кордонів використала як технічну допомогу майже 6 млн доларів для досягнення цієї мети. І ця робота ще не завершена", - розповів радник із морських питань Посольства США в Україні Кевін Кільєр.
Новітнє військове містечко дасть змогу прикордонникам оперативно реагувати на загрози з моря, персонал зможе готуватися до служби, працювати й відновлювати сили в комфортних умовах. Також тут розміщені катери та інша техніка.
Пункт базування морської охорони розрахований на несення служби 24 години на добу та за будь-яких погодних умов. Перше випробування, у день відкриття - зливою, витримав.
А виклики від ворога тут постійно.
"В морі ми постійно, спостерігаємо катери РФ. Провокування немає, але присутність є", - зазначив командир підрозділу Бердянської морської охорони Держприкордонслужби Станіслав Шевчук.
Наступним кроком захисту кордонів із моря має стати створення центру реагування Морської охорони Державної прикордонної служби в Одесі. На це уряд Сполучених Штатів надасть нашій країні допомогу в розмірі 12 мільйонів доларів.