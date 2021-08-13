Пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби відкрито в Бердянську за підтримки США. ФОТОрепортаж

13 серпня 2021 в Бердянську відбулося урочисте відкриття пункту базування дивізіону Морської охорони Маріупольського прикордонного загону, побудованого за підтримки США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

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Сучасний дивізіон Морської охорони Маріупольського загону створено в 2021 році. Він став місцем базування для значної частини корабельно-катерного складу Керченського загону Морської охорони, який у 2014 році, під час окупації Росією Автономної Республіки Крим, зайшов у Бердянськ.





У проєкті використано модульний принцип створення інфраструктури містечка, забезпечена його тривала автономність та мобільність із можливістю розгортання на нових позиціях, де це буде доцільно і виправдано.

Радник Посольства США в Україні Кевін Кільєр у своїй промові зазначив, що проєкт міжнародної допомоги з модернізації Морської охорони триває три роки. Ця співпраця включала оновлення приміщень та надання обладнання. Програма (EXBS) витратила у якості технічної допомоги майже 6 млн доларів США при цьому – 4 млн на об’єкти в Маріуполі та Бердянську.





"І цю роботу ще не завершено, оскільки розпочався новий етап проєктування Центру технічної підтримки в м. Одеса вартістю 12 млн доларів США", - зазначив пан Кільєр.

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"Це буде грандіозна робота із створення сучасних об’єктів для базування і обслуговування корабельно-катерного складу, підготовки, тренування і розміщення персоналу, координаційний центр відстеження надводної обстановки і багато інших складових, включаючи й інтелектуальну. Основним потенціалом Морської охорони є персонал. І в кожному проєкті закладається навчання за сучасними методиками, із залученням кращих фахівців міжнародного рівня",- зазначив керівник Морської охорони Олег Костур.

Та допомога США в підтримці Морської охорони Держприкордонслужби не обмежується інфраструктурними проєктами та підготовкою персоналу. Найближчим часом за підтримки США очікується оновлення корабельно-катерного складу. "Наступного року ми розпочнемо передачу прикордонникам човнів вартістю майже 12 млн доларів США. Ця передача, окрім човнів, також передбачає надання транспортних засобів, спорядження для дайвінгу та правоохоронної діяльності", - наголосив Кевін Кільєр.

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