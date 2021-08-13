Троє поліцейських загинули в ДТП на Одещині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Троє співробітників Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Одеській області загинули в ДТП в Білогород-Дністровському районі, ще одного правоохоронця травмовано.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив відділ комунікації поліції Одеської області.
За попередньою інформацією, направлені у відрядження співробітники Управління карного розшуку дорогою з Татарбунарів у Сарату в селі Зоря на службовому автомобілі з'їхали в кювет.
"У результаті троє поліцейських загинули, ще одного травмовано", - наголошується в повідомленні.
Обставини аварії встановлюються. На місці працюють правоохоронці, рятувальники і медики.
Топ коментарі
+10 Петр Дибров 4c656e43
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+7 Серёга Серёгин 980dafb6
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+6 Антон Чигур
показати весь коментар13.08.2021 20:28
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Ніколи не порушуйте ПДР, будете цілими і ви і ті, хто поруч.
рухатись гнатимашина, щоб посеред села розбитися вхлам і з 3-ма загиблими в салоні???
Висновок напрошується сам по собі: 1. Співчуття родинам загиблих; 2. Наші мєнти обнагліли впень. Втратили гальми у прямому і переносному смислі.