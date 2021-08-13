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армія (3486) техніка (1320) ЗСУ (5700) Таран Андрій (260)

Тарану показали роботизовані платформи для армії. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Технології

Бойові і транспортні роботизовані платформи розроблено для потреб ЗСУ на замовлення Міністерства оборони.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Показ відбувся на базі навчального центру "Десна" ім. Ярослава Мудрого на Чернігівщині. Представники компаній розповіли про свої розробки і продемонстрували їх можливості.

"Під час практичного виконання завдань платформи долали перешкоди на пересіченій місцевості з вантажами, протистояли системам радіоелектронної боротьби, виконували навчально-бойові завдання тощо", - сказано в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що під час показу військові фахівці звернули увагу на недоліки платформ. Після їх виправлення платформи будуть представлені на держвипробування.

Тарану показали роботизовані платформи для армії 01
Тарану показали роботизовані платформи для армії 02
Тарану показали роботизовані платформи для армії 03
Тарану показали роботизовані платформи для армії 04
Тарану показали роботизовані платформи для армії 05
Тарану показали роботизовані платформи для армії 06
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Топ коментарі
+18
Дєд ватнік совковий офуїв від побаченого, і видно весь час думав, куди інвентарну бірку пришпандьорить?
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13.08.2021 23:09
+9
так і залишаться в единому екземплярі ?
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13.08.2021 23:09
+8
Если б не корупционная чума в Украине - могли бы Турецкую армию роботами наводнить !
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13.08.2021 23:17
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так і залишаться в единому екземплярі ?
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13.08.2021 23:09 Відповісти
При нинішньому промосковському керівництві ЗСУ скоріше за все.
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13.08.2021 23:27 Відповісти
Дєд ватнік совковий офуїв від побаченого, і видно весь час думав, куди інвентарну бірку пришпандьорить?
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13.08.2021 23:09 Відповісти
подумал наверное - оборонный заказ я полностью завалил, нужно завалить и эти не понятные штукенции
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13.08.2021 23:14 Відповісти
Зверни увагу на його форму одягу, воно це чмо як і зє сцикун без розпізнавальних знаків. Хіба що пагон таки причепив, і все.
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13.08.2021 23:17 Відповісти
и выправка как у агронома
и отсюда видно что поломанный и безвольный Чел..
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13.08.2021 23:21 Відповісти
Відповідно до закону, міністр оборони є цивільною особою.
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14.08.2021 11:10 Відповісти
Он просто думал что это полная цухня, под которую пару ярдов оборонного заказа никак не распилить
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14.08.2021 11:48 Відповісти
На параді побачимо??
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13.08.2021 23:16 Відповісти
Тарана? Можливо.
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13.08.2021 23:18 Відповісти
Если б не корупционная чума в Украине - могли бы Турецкую армию роботами наводнить !
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13.08.2021 23:17 Відповісти
А при каком Украинском президенте веласьборьба с корупцией ???
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13.08.2021 23:19 Відповісти
От тільки не наїжджайте на сивочолого криголама!!!
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13.08.2021 23:54 Відповісти
Ім'я Беніто Муссоліні, сподіваюсь, тобі відоме? Так от, він так притис мафію, що вона сиділа тихо, наче миша під віником. А потім, у 1943 році мафія допомогла американцям і англійцям висадитися на Сицілії. Чим це скінчилося для Муссоліні, мабуть, ти знаєш. Дуже непевна це справа - під час війни боротися з мафіозними проявами. Краще - нехай, поки що, вони будуть, принаймні, нейтральними.
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14.08.2021 11:17 Відповісти
Кстати, где там Ваня Савельев со своими дистанционно управляемыми пулемётными модулями? Насытили ими весь фронт, чтобы у кокочленцев и турЫстов задницы пригорали или уже не надо, лучше корветов ненужных поназаказывать за сумасшедшие деньги?
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13.08.2021 23:19 Відповісти
Багато вразливих прибамбасів. Неподалік розірветься снаряд, або міна і їх позносить уламками.
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13.08.2021 23:23 Відповісти
Поэтому их должно ВСУ иметь много,даже очень много,а у нас сводили главу МО на выставку и на этом все заглохнет
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14.08.2021 11:53 Відповісти
Тарану показали роботизированные платформы для армии - Цензор.НЕТ 7439Смотрит, как Баран на новые ворота
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13.08.2021 23:26 Відповісти
все здорово и замечательно,
но когда кацапы прут по суше, а мы строим фрегат?
шо та у меня понималка здается....
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13.08.2021 23:30 Відповісти
Вот таких штук нужно закупать тысячами вместо нескольких кораблей и самолетов
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14.08.2021 00:27 Відповісти
Посмотрел как баран на новые ворота
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14.08.2021 00:46 Відповісти
... и после теста остался только один вопрос: "Как ві туда мехводов запихиваете?" Тарану показали роботизовані платформи для армії - Цензор.НЕТ 7514
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14.08.2021 01:08 Відповісти
Це все було готово ще в 2014-2015, а в 16-17 були перші повітряні бойові дрони. І деякі зразки виглядали краще шушпанцерів представлених в цьому огляді. Чинний на той час президент особисто приїжджав на інспектування і все бачив на власні очі. Проте влада дала зрозуміти, що їй це категорично нецікаво. Та ж сама влада зарубила на корню проект створення власної DARPA, вона мала б називатись ГАРДА, хто захоче, може знайти інформацію по темі. І навіть Ентоні Тетер не допоміг. Однозначно наша влада приймає такі рішення під тиском третьої сторони, якої саме питання дискусійне. Зараз є доволі перспективний україно-британський проект безпілотника, але його творці самі визнають, що скоріш за все він спочатку отримає популярність в світі, і вже наостанок з'явиться в Україні.

Тарану показали роботизовані платформи для армії - Цензор.НЕТ 2311
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14.08.2021 04:41 Відповісти
ЧМОУ
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14.08.2021 06:53 Відповісти
таран ?
ну всё, теперь прикроют тему,
нельзя братьев-акробатьев дразнить ...
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14.08.2021 08:41 Відповісти
Тарану нада показать криминальный кодекс
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14.08.2021 09:15 Відповісти
У тарана багато друзів на паРаші...
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14.08.2021 10:29 Відповісти
Таке враження,що цей таран думає: - куди це я потрапив,і нах... все це мені потрібно?
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14.08.2021 12:50 Відповісти
 
 