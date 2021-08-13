Велика "деолігархізація", ознака веселощів Лаврова, "вільне" волевиявлення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

У світі тварин

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ознака веселощів": Лавров бачить позитив у тому, що РФ асоціюється у світі з ведмедями і горілкою

Велика "деолігархізація"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова. ВIДЕО

Зе!Мудрість

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін із 1 жовтня знизить тарифи на електроенергію для українців, які споживають менш як 250 кВт-год, - Шмигаль

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин снизил тариф на электроэнергию для 80% населения с 1 октября, – Шмыгаль (обновлено)

У Red Bull з рекламою на Софіївській не вийшло, може у цих вийде

Так і буде

Да какая разница...

"Вільне" волевиявлення по-путінськи

Команда

Будьте уважні

Подарунковий набір

На звалищі історії

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