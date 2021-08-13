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Велика "деолігархізація", ознака веселощів Лаврова, "вільне" волевиявлення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Велика деолігархізація, ознака веселощів Лаврова, вільне волевиявлення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

У світі тварин

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ознака веселощів": Лавров бачить позитив у тому, що РФ асоціюється у світі з ведмедями і горілкою

Велика деолігархізація, ознака веселощів Лаврова, вільне волевиявлення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Велика "деолігархізація"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова. ВIДЕО

Велика деолігархізація, ознака веселощів Лаврова, вільне волевиявлення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Зе!Мудрість

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін із 1 жовтня знизить тарифи на електроенергію для українців, які споживають менш як 250 кВт-год, - Шмигаль

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин снизил тариф на электроэнергию для 80% населения с 1 октября, – Шмыгаль (обновлено)

Велика деолігархізація, ознака веселощів Лаврова, вільне волевиявлення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

У Red Bull з рекламою на Софіївській не вийшло, може у цих вийде

Велика деолігархізація, ознака веселощів Лаврова, вільне волевиявлення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Так і буде

Велика деолігархізація, ознака веселощів Лаврова, вільне волевиявлення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Да какая разница...

Велика деолігархізація, ознака веселощів Лаврова, вільне волевиявлення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

"Вільне" волевиявлення по-путінськи

Велика деолігархізація, ознака веселощів Лаврова, вільне волевиявлення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Команда

Велика деолігархізація, ознака веселощів Лаврова, вільне волевиявлення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Будьте уважні

Велика деолігархізація, ознака веселощів Лаврова, вільне волевиявлення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Подарунковий набір

Велика деолігархізація, ознака веселощів Лаврова, вільне волевиявлення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

На звалищі історії

Більше фотошопів дивіться тут



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Топ коментарі
+36
Велика "деолігархізація", признак веселья Лаврова, "свободное" волеизъявление по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8807
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13.08.2021 23:28
+34
Велика "деолігархізація", ознака веселощів Лаврова, "вільне" волевиявлення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7120 Велика "деолігархізація", ознака веселощів Лаврова, "вільне" волевиявлення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4130
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14.08.2021 00:00
+28
Велика "деолігархізація", признак веселья Лаврова, "свободное" волеизъявление по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1099
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13.08.2021 23:40
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13.08.2021 23:20 Відповісти
)))договаривалась рекламировать только ред бул а пришлось еще и мистер пропер
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14.08.2021 07:36 Відповісти
Велика "деолігархізація", признак веселья Лаврова, "свободное" волеизъявление по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8807
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13.08.2021 23:28 Відповісти
Велика "деолігархізація", ознака веселощів Лаврова, "вільне" волевиявлення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4444 Велика "деолігархізація", ознака веселощів Лаврова, "вільне" волевиявлення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4863
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14.08.2021 00:08 Відповісти
Реалістичний портрет - де мають бути мізки, впадина під корону )
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14.08.2021 05:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=a6KTZ4S23TQ- Москаль " до тупорилого" СерьожіЛещенка
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14.08.2021 06:04 Відповісти
Велика "деолігархізація", признак веселья Лаврова, "свободное" волеизъявление по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1099
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13.08.2021 23:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OlWSx-Ad5Eg&t=323s

Проциншин про те, як піпл хаває тарифи
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14.08.2021 06:07 Відповісти
Влучно!
Велика "деолігархізація", ознака веселощів Лаврова, "вільне" волевиявлення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1597
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13.08.2021 23:57 Відповісти
Велика "деолігархізація", ознака веселощів Лаврова, "вільне" волевиявлення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7120 Велика "деолігархізація", ознака веселощів Лаврова, "вільне" волевиявлення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4130
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14.08.2021 00:00 Відповісти
Лужу сцак зря вырезал))))
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14.08.2021 02:07 Відповісти
влучно сказав Процишин - а чи не дешевше було б замість витрачатись на фігуру обісцяного ПЄТУХА , просто розмістити табличку ( від себе додам - подивіться Березовця _ЗЕрмак - на ЮТУБ ) ...
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14.08.2021 05:53 Відповісти
А чим більша й ближча срака - тим гостріші та розумніші карикатури!Браво!
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14.08.2021 06:00 Відповісти
Велика "деолігархізація", ознака веселощів Лаврова, "вільне" волевиявлення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8552
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14.08.2021 07:13 Відповісти
Велика "деолігархізація", ознака веселощів Лаврова, "вільне" волевиявлення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5519

Велика "деолігархізація", ознака веселощів Лаврова, "вільне" волевиявлення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2974
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14.08.2021 07:51 Відповісти
Совпадєніє ?
Велика "деолігархізація", ознака веселощів Лаврова, "вільне" волевиявлення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8238

Велика "деолігархізація", ознака веселощів Лаврова, "вільне" волевиявлення по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9897
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14.08.2021 07:55 Відповісти
Та в принципе и без разницы.
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14.08.2021 18:24 Відповісти
со своей "простотой" Альона не устаёт обсираться..
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14.08.2021 10:14 Відповісти
какая разница обосралси! Иди ты на куй ЗЕЛЯ!
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15.08.2021 07:56 Відповісти
"Хто я?" вообще бомба. Да и вся подборка сильная
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15.08.2021 20:33 Відповісти
 
 