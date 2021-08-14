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Оприлюднено імена поліцейських, які загинули в ДТП на Одещині

Фото Цензор.НЕТ Події

Оприлюднено імена поліцейських, які загинули в ДТП на Одещині

38-річний майор поліції Ігор Ольховський, 45-річний підполковник поліції Сергій Маковецький і 26-річний капітан поліції Олександр Братина загинули 13 серпня в дорожньо-транспортній пригоді в Білогород-Дністровському районі Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Одеської області.

"Керівництво та особовий склад поліції області висловлюють щирі співчуття сім'ям і близьким наших загиблих колег. Сумуємо разом з вами", - випливає з повідомлення.

Як зазначалося раніше, троє співробітників Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Одеській області загинули в ДТП в Білогород-Дністровському районі, ще один правоохоронець травмований.

За попередньою інформацією, спрямовані у відрядження співробітники Управління карного розшуку по дорозі з Татарбунарів в Сарату в селі Зоря з'їхали на службовому автомобілі в кювет.

Також дивіться: Троє поліцейських загинули в ДТП на Одещині. ФОТО

Обставини аварії встановлюються. На місці працюють правоохоронці, рятувальники та медики.

Оприлюднено імена поліцейських, які загинули в ДТП на Одещині 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
26 лет и капитан....ну ну.....интересно он Рейхстаг брал или гарно прогибался сколько стоит капитан по тарифу МВД??????
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14.08.2021 08:43
+9
Хорошо хоть люди не пострадали
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14.08.2021 09:25
+6
А ящик водки в багажнике тоже "направлялся в командировку"?
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14.08.2021 08:45
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26 лет и капитан....ну ну.....интересно он Рейхстаг брал или гарно прогибался сколько стоит капитан по тарифу МВД??????
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14.08.2021 08:43 Відповісти
академия
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14.08.2021 09:19 Відповісти
а причем тут АКАДЕМИЯ я в советское время закончил УНИВЕРСИТЕТ СТАЦИОНАР 5 КУРСОВ и если бы пошел в милицию или КГБ или воска МВД служить то капитаном закончив университет на 25 году жизни стал бы лейтенантом...и 5 лет как минимум... ну может быть через 3-4 года за успешную работу.... отсутствие выговоров и замечаний в личном деле -меня бы повысили до старшего лейтенанта.. потом бы лет через 10-12 стал бы капитаном заработав кучу болячек ранений разбитую нервную систему психику и цирроз печени...это реалии тогда и реалии сегодня....а в 26 лет капитан НИВЕЛИРУЮТ МОТИВАЦИИ К СЛУЖБЕ все продается и покупается опт крупный и мелкий опт...и скидки для своих приблатованных и просто с улицы.... и это есть страшно мерзко и гадливо...
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14.08.2021 09:51 Відповісти
Он наверное после 8-ми классов поступил в суворовское училище им. Министра МВД Кравченко. Т.е. погоны лейтенанта получил вместе с аттестатом зрелости и медалью "Юный Аваковец"...
Страна Чудес, сэр...
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14.08.2021 09:48 Відповісти
По срокам мог стать
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14.08.2021 09:49 Відповісти
ну да с момента зачатия в маминой утробе- пошли сроки службы в НПУ МВД маразм просто зашкаливает....
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14.08.2021 09:53 Відповісти
А что тебя удивляет. 22 года лейтенант- Академия. 24 года- старший л-т; 27 лет капитан.
Капитана мог получить досрочно. Обычная практика.
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14.08.2021 09:53 Відповісти
Да ладно! Капитан - это максимум 6 лет службы. Максимум
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14.08.2021 09:59 Відповісти
Тю, я проводил семинар на базе клуба МВД.
Оргтехникой обеспечивало мвд.
Сисадмин и его мальчик на побегушках, лет до 30, оба полковники.
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14.08.2021 10:10 Відповісти
Хіба це вже важливо тепер? Молодого пацана немає, навіщо ця риторика про звання?
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14.08.2021 10:16 Відповісти
Смущает ещё то что трое сотрудников Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Одесской области ездили на юг одесской области на LADA110 с николаевскими госномерами ВЕ 300...(дальше не видно на фото). Что то здесь не стыкуется.
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14.08.2021 10:56 Відповісти
Все стыкуется, ездили в личное время побухать, теперь делается попытка выдать это за служебную коммандировку со всеми вытекающими выплатами
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14.08.2021 11:02 Відповісти
Тобто службовий подлог? Чи як там це зветься....
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14.08.2021 21:57 Відповісти
Зря вы так..
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14.08.2021 13:33 Відповісти
А ящик водки в багажнике тоже "направлялся в командировку"?
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14.08.2021 08:45 Відповісти
и где тут "кювет" ?
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14.08.2021 08:47 Відповісти
а че столько глупостей писать? парни с угрозыска - "рабочике лошадки", в той службе не пропетляешь, Скорости высокой НЕ БЫЛО. Вот может поломка авто или шина лопнула - на это похоже.Сочувствие семьям...
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14.08.2021 09:46 Відповісти
В командировке были, водитель мог заснуть за рулем, или плохо стало.
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14.08.2021 12:10 Відповісти
Только не нужно писать тут про "рабочих лошадок".Именно эти "коняшки" и рубят бабло.Или вы думаете на административных правонарушениях больше дают на взятках?Коняшки,за светящие 5 лет тюрьмы не меньше 10к вечнозеленых просят.Сталкивался с такими работягами.Ток они еще 10 лет назад не на 10ке ТАЗ а на Мецике новеньком рабочем ездили.
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14.08.2021 12:11 Відповісти
Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер. Обнародованы имена полицейских, которые погибли в ДТП на Одесчине - Цензор.НЕТ 7459
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14.08.2021 08:48 Відповісти
А деякі вважають що вони Бетмени і вище навіть законів фізики.
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14.08.2021 09:09 Відповісти
На росиянском хламе до сих пор катаются.
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14.08.2021 08:52 Відповісти
Видео ДТП с камеры наблюдения: https://odessa-life.od.ua/news/tstali-izvestny-podrobnosti-gibeli-treh-policejskih-v-odesskoj-oblasti-video
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14.08.2021 09:11 Відповісти
Чисто тупо спали...а перед ними еще и пешеходный переход...хорошо что никто не переходил
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14.08.2021 09:18 Відповісти
По відео то так наче задрімав водій. Рівна дорога, ніхто не підрізав... дивно
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14.08.2021 10:19 Відповісти
А там в этом селе стоит знак 40
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14.08.2021 09:15 Відповісти
два поляка и касаб...
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14.08.2021 09:23 Відповісти
Хорошо хоть люди не пострадали
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14.08.2021 09:25 Відповісти
подробности выясняются так долго тогда, когда следак ведущий такое дело хочет скрыть причину проишествия. может ктото не земетил что дтп в населенном пункте и что руль вывернуло аж за пределы лобового стекла. так вот. скорость была не менее 110-120 км.ч.
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14.08.2021 09:38 Відповісти
не мели чушь, посмотри видео
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14.08.2021 11:23 Відповісти
в чем чушь? видео не видел. мне достаточно состояния машины и числа трупов. за рулем уже 36 лет и могу определить.
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14.08.2021 21:11 Відповісти
ты не просто глупец и дилетант...ты еще этим гордишься
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14.08.2021 21:33 Відповісти
сам дурак. видел я таких много и каждий дебил думает что он умнее всех.
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15.08.2021 10:46 Відповісти
и вообще, успокойся. ехала машина 43 км.ч. а двигатель в салон ветром задуло. так бывает. а следак именно так и подумал при осмотре места дтп. потому не смог назвать причину.
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15.08.2021 10:51 Відповісти
идущие в полицию за вседозволенностью и высокими "доходами" должны как минимум сдавать экзамен по законам притяжения, теории вероятности и справедливости. можно добавить элементарную физику за 5-6 класс.
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14.08.2021 09:44 Відповісти
мусорків якось і не шкода. не в зоні ж ато загинули, а по тупості...
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14.08.2021 10:25 Відповісти
как я и говорил кюветы там не глубокие. просто не повезло что воткнулись в бетонное основание...скорость не большая на видео ...водитель задремал видимо....
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14.08.2021 11:22 Відповісти
какой ужОс
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14.08.2021 11:32 Відповісти
-Мне приснился сон, что по реке плывут гробы и в гробах менты..
-Так есть же и хорошие менты!!
-В хороших гробах хорошие, а в плохих плохие
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14.08.2021 13:23 Відповісти
Зоря - велике село, яке перетинає відома траса Одеса - Рені, зроблена свого часу ще при безпосередній участі М.Саакашвілі. Обмеження швидкості до 40, кілька т.з. "лежачих поліцаїв", пішоходних переходів і 2 світофори. Як можна було з"їхати з такої траси посеред населеного пункту, дотримуючись правил дорожнього руху? Яка мала бути швидкість і якої сили мав бути удар, якщо машина розвалилася вхлам і троє пасажирів загинули? Проїжджав це місце сотню разів і скажу: велике співчуття сім"ям загиблих, але наші менти обнагліли вже вдоску, добре, хоч там пішоходів і людей на узбіччі не було...
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14.08.2021 14:12 Відповісти
заснули...ехали после следствия...см видео...водила даже не заметил поворота и не пытался выворачивать...
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14.08.2021 21:20 Відповісти
судя по видео максимум 60..скорость была не более машины спереди
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14.08.2021 21:23 Відповісти
Полиция дискредитировала себя, превратившись в аваковское ОПГ, а потому когда погибает обычный человек - это трагедия и горе, когда сотрудник полиции - реально не жаль... Слишком много от них негатива. Слишком часто полицаи вместо помощи людям несут страх, боль, смерть, равнодушие, цинизм и коррупцию! Поэтому не жаль. К сожалению...
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15.08.2021 12:53 Відповісти
 
 