В окупованому Криму знову підтопило Керч. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Близько 100 будинків і 200 ділянок на території чотирьох населених пунктів Криму виявилися в зоні підтоплення через дощі, що йдуть на окупованому РФ півострові в останні дні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Подробности.
"За минулу добу в Керчі випала двомісячна норма опадів - 87 мм. Ослаблення опадів на сході окупованого Криму, де підтопило будинки і почалася евакуація жителів, прогнозували в другій половині ночі, але вже до сьогоднішнього вечора дощ піде з новою силою", - йдеться в повідомленні.
Досі залишаються підтопленими прибудинкові території в селі Красногірка Ленінського району і в Керчі. Тут велика вода розлилася на оптово-роздрібному ринку, рибоконсервному заводі "Залив" і місцевому стадіоні.
Близько 40 приватних будинків в районі вулиці Глухова опинилися під загрозою підтоплення. Проводиться евакуація жителів з підтоплених через дощі районів в пункт тимчасового розміщення.
ВІДЕО і ФОТО: Крим.Реалії
Будь ласка, зачекайте...
...Ровно в полночь по всему побережью завыли собаки. Через 15 минут сильный грохот оборвал этот вой. Земля колебалась. В домах лопались стекла, отваливалась штукатурка, трещали полы и потолки, грохотали железные листы на крышах, падали дымовые трубы. Люди проснулись. Из раскрытых окон раздавались вопли. За первым толчком, длившимся не более 10 секунд, последовал второй. Все бросились бежать из домов, у которых падали стены, раскалывались крыши, обрушивались балконы и карнизы. В горах гремели обвалы, море отошло от берега и вновь обрушилось на него бурной волной. Погас свет. Непрекращающиеся толчки, разваливающиеся строения, стоны раненых, массовые истерики и нелепые слухи вызвали необыкновенную панику...
ще раз нагадує усім,
що Крим - навіки Україна !
а Україна - завжди Крим !
і тут.....хлобись...і попроривало дамби на цих штучних водосховищах ))).... напилися? ))))
Вы считаете, они это для первоочереднлго спасения делают?