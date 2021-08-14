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В окупованому Криму знову підтопило Керч. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Близько 100 будинків і 200 ділянок на території чотирьох населених пунктів Криму виявилися в зоні підтоплення через дощі, що йдуть на окупованому РФ півострові в останні дні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Подробности.

"За минулу добу в Керчі випала двомісячна норма опадів - 87 мм. Ослаблення опадів на сході окупованого Криму, де підтопило будинки і почалася евакуація жителів, прогнозували в другій половині ночі, але вже до сьогоднішнього вечора дощ піде з новою силою", - йдеться в повідомленні.

Досі залишаються підтопленими прибудинкові території в селі Красногірка Ленінського району і в Керчі. Тут велика вода розлилася на оптово-роздрібному ринку, рибоконсервному заводі "Залив" і місцевому стадіоні.

Близько 40 приватних будинків в районі вулиці Глухова опинилися під загрозою підтоплення. Проводиться евакуація жителів з підтоплених через дощі районів в пункт тимчасового розміщення.

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В окупованому Криму знову підтопило Керч 01
В окупованому Криму знову підтопило Керч 02

ВІДЕО і ФОТО: Крим.Реалії

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+44
У Бога однозначно є почуття гумору)) Просили воду - отримайте!
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14.08.2021 09:40
+31
Даже природа отторгает кацапскую нечисть!!!!!!
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14.08.2021 09:38
+31
води там кожная краплина -
ще раз нагадує усім,
що Крим - навіки Україна !
а Україна - завжди Крим !
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14.08.2021 09:45
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Даже природа отторгает кацапскую нечисть!!!!!!
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14.08.2021 09:38 Відповісти
Наступне - землетрус.
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14.08.2021 09:39 Відповісти
1927.
...Ровно в полночь по всему побережью завыли собаки. Через 15 минут сильный грохот оборвал этот вой. Земля колебалась. В домах лопались стекла, отваливалась штукатурка, трещали полы и потолки, грохотали железные листы на крышах, падали дымовые трубы. Люди проснулись. Из раскрытых окон раздавались вопли. За первым толчком, длившимся не более 10 секунд, последовал второй. Все бросились бежать из домов, у которых падали стены, раскалывались крыши, обрушивались балконы и карнизы. В горах гремели обвалы, море отошло от берега и вновь обрушилось на него бурной волной. Погас свет. Непрекращающиеся толчки, разваливающиеся строения, стоны раненых, массовые истерики и нелепые слухи вызвали необыкновенную панику...
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14.08.2021 12:53 Відповісти
У Бога однозначно є почуття гумору)) Просили воду - отримайте!
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14.08.2021 09:40 Відповісти
житєлі Крима збирайте дощову воду та зберігайте її у надійному місці - вона вам скоро знадобиться ! В окупованому Криму знову підтопило Керч - Цензор.НЕТ 4002
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14.08.2021 15:30 Відповісти
На очереди - кирпичи.
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14.08.2021 09:45 Відповісти
води там кожная краплина -
ще раз нагадує усім,
що Крим - навіки Україна !
а Україна - завжди Крим !
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14.08.2021 09:45 Відповісти
ось тепер хай п,ють та миються.Це Господь послав пацюкам те ,чого вони варті.
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14.08.2021 09:48 Відповісти
тільки недавно хвалилися що запасів дощової (умовно питної для нудженних - бо потребує доочистки і хлорації) хватить до наступного року....а Боженька ж все чує!!!
і тут.....хлобись...і попроривало дамби на цих штучних водосховищах ))).... напилися? ))))
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14.08.2021 11:37 Відповісти
Ай-яй-яй! І кто ето сдєлал?
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14.08.2021 10:01 Відповісти
В окупованому Криму знову підтопило Керч - Цензор.НЕТ 6801
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14.08.2021 11:31 Відповісти
Пусть накупают ванн и набирают в них дождевой воды.
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14.08.2021 10:08 Відповісти
В окупованому Криму знову підтопило Керч - Цензор.НЕТ 6361 В окупованому Криму знову підтопило Керч - Цензор.НЕТ 457
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14.08.2021 10:11 Відповісти
Так предателям и нужно.Еще камни с неба!
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14.08.2021 10:21 Відповісти
ЭТО ПУТИН СЦЫТ !)
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14.08.2021 10:23 Відповісти
Интересно, как там идет бурение дна Каспийского моря в поисках пресной воды? Много ли денег пробурили? Или деньги не бурятся, а пилятся?
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14.08.2021 10:44 Відповісти
Тридцать серебрянников таки выдали водой. В окупованому Криму знову підтопило Керч - Цензор.НЕТ 8041
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14.08.2021 10:45 Відповісти
не був, так мовчу
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14.08.2021 10:46 Відповісти
Это прозрочный намек оккупантом от Бога: Не смоетесь сами - вас смоет.
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14.08.2021 11:15 Відповісти
Пока смывает проживающих там украинцев,в том числе и детей, которые ничем не провинились
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14.08.2021 11:21 Відповісти
Это твои "дети"?
В окупованому Криму знову підтопило Керч - Цензор.НЕТ 8795
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14.08.2021 11:27 Відповісти
В окупованому Криму знову підтопило Керч - Цензор.НЕТ 3550
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14.08.2021 21:53 Відповісти
это пока в лагерь не попали, где учат убивать украинцев
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14.08.2021 11:29 Відповісти
ФСБ РФ в окупованій Керчі збирає особисті дані про школярів, - "Кримська правозахисна група"

Вы считаете, они это для первоочереднлго спасения делают?
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14.08.2021 12:49 Відповісти
Нема води - скавчать! Налило води - знову "не в дугу"! Може - не у воді справа?!
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14.08.2021 11:32 Відповісти
бо балувані і хитродупі....а ще невдячні і не мають пам"яті...
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14.08.2021 11:40 Відповісти
Коли я писав, що основна маса жителів міст Криму - це "продавці кримського повітря" і шукають "халяви" від влади - мені рвалися "очі видерти", розказуючи що там повно "українських громадян" Я жив там з 1992 по кінець 1994-го Пережив "мєшковську ліваруцію" Чув, як "кримчанє" мріяли про "зарплату в долларах, пенсіі в рублях" Чув погрози "вешать хахлов на фонарях" - бо "хахли" не "сдєлали нам красиво" - "навсякий пожарний" вивіз дітей на материк - до рідних А потім і сам поїхав - запропонували посаду І не жалію - в Криму основна маса населення хоче одного - щоб їм не заважали "доїть курортників" У них їх "місцева економіка" саме на це "заточена" Жили від сезону до сезону Але тоді кацапня з РОсії ще не "розкусила" різницю між Ялтою і Анталією Тому їхали за звичкою у Крим А зараз люди з грошима в Крим їхать не хочуть - за свої гроші вони хочуть мать комфорт А "кримчани" працювать, як турки, не вміють - тому туди поїхало "бидло" без грошей
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14.08.2021 11:56 Відповісти
100%. Коли я в 14 році зателефонував тітці, у якої жив "на морі" у Феодосії і спитав, що там робиться, вона спокійно сказала, що їм все одно де бути, аби пенсії більші платили. Щоб вдавило тією пенсією. Це при тому, що за літо вона здирала стільки, що могла сама ще виплачувати пенсію комусь. І вона ще не дуже була "заточена" на відпочиваючих, як інші.
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14.08.2021 12:12 Відповісти
Яр прав на 1000%.Да на все 10 000.В крыму самое совковое жлобье и быдло.Они привыкли,что за кордон никого не выпускали.А где море,тут в Крыму..."Куплю костюм с отливом и в Сочи,Ялту и т.д..".А тут незаметно для поросших мхом и рублями,Анталия,Мальдивы,Сейшелы...Едь,не хочу.Купились на обещания Жирика,Валуева и другой гопкомпаниии...
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14.08.2021 17:13 Відповісти
Ну що,крисчани, пийте тепер,хоч захлебніться!
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14.08.2021 12:31 Відповісти
Приазовье тоже, увы, пьет и захлебывается. Уже вторые сутки у нас льет дождь без остановки.
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14.08.2021 18:08 Відповісти
Теперь одной половине жителей Керчи вода поx*й, а другой половине - до 3,14зды. В окупованому Криму знову підтопило Керч - Цензор.НЕТ 5680
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14.08.2021 12:52 Відповісти
це прелюдія - велика вода. Потім буде і каміння. І з неба, і звідусіль. Творець має почуття гумору.
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14.08.2021 13:06 Відповісти
Камни, где желанные камни?
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14.08.2021 13:35 Відповісти
Будет позже...в виде селевого потока
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14.08.2021 18:23 Відповісти
Який сенс будувати вулицю прямо в руслі реки?
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14.08.2021 22:40 Відповісти
 
 