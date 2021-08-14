Українці намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових iPhone 12 Pro Max вартістю 1 мільйон гривень, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
В аеропорту "Бориспіль" прикордонники викрили двох громадян України, які намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових телефонів iPhone 12 Pro Max вартістю близько 1 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.
"Товари вдалося виявити завдяки взаємодії прикордонників і митників, які діяли за інформацією оперативно-розшукового підрозділу Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ".
Сучасні гаджети пасажири рейсу з м. Дубай поклали в валізи і ручну поклажу. Всього в багажі українців 1991 і 1992 року народження знайшли 25 телефонів iPhone, загальна сума оцінки яких досягає 1 мільйона гривень", - сказано в повідомленні.
Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.
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Вже ж доведено що , вугілля куплялось на біржі Ротерама , за біржовими цінами , + доставка від виробника до споживача .! Це доведено десятком різних експертиз , і міжнародних в тому числі . !
Як я туди піду , якщо ти там сидиш і злазити категорично не хочеш ?? .
Почему нету ни одного государственного продавца гаджетов и электроники чтоб составить конкуренцию ,,черному рынку,да и почему ,,конфискованая,,продукция становится легальной а не уничтожается?
контрабандоси - містеріос амор...
когда государство не успевает тырить? - всегда найдутся те хто заполнит ету нишу и стырит за него.
Создается впечатление, что уже успели весь товар толкнуть своим людям.
Помнится, на шулявке для этого у них был целый интернет-магазин.
Альфа-интеграл назывался.
А вот для галочки мелких контрабандистов можно и по всей букве закона наказать.