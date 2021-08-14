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Українці намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових iPhone 12 Pro Max вартістю 1 мільйон гривень, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

В аеропорту "Бориспіль" прикордонники викрили двох громадян України, які намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових телефонів iPhone 12 Pro Max вартістю близько 1 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.

"Товари вдалося виявити завдяки взаємодії прикордонників і митників, які діяли за інформацією оперативно-розшукового підрозділу Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ".

Сучасні гаджети пасажири рейсу з м. Дубай поклали в валізи і ручну поклажу. Всього в багажі українців 1991 і 1992 року народження знайшли 25 телефонів iPhone, загальна сума оцінки яких досягає 1 мільйона гривень", - сказано в повідомленні.

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Українці намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових iPhone 12 Pro Max вартістю 1 мільйон гривень, - ДПСУ 01
Українці намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових iPhone 12 Pro Max вартістю 1 мільйон гривень, - ДПСУ 02

Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Теперь жены и детки таможенников будут с новенькими айфонами.
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14.08.2021 11:39
+6
Дело по роттердаму закрыли с формулировкой - нет пострадавших,здесь тоже пострадавших нет,почему имущество отбирают?
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14.08.2021 11:39
+6
Какой ужосссс!!! Они что не знали что можно только миллиарды, лес и руду вывозить с Украины?
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14.08.2021 12:06
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14.08.2021 11:32 Відповісти
У них их легально конфисковали, вот и всё.
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14.08.2021 11:33 Відповісти
Дело по роттердаму закрыли с формулировкой - нет пострадавших,здесь тоже пострадавших нет,почему имущество отбирают?
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14.08.2021 11:39 Відповісти
А причём тут дело по Роттердаму к айфонам?Тут речь, насколько понял, о том, что незадекларировали эти телефоны.
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14.08.2021 11:41 Відповісти
Однотипные дела,финансовые махинации,роттердамщики завышали себестоимость продукции заявляя покупку комплектующих по завышенным портовым ценам,пострадавших не нашли,айфонщики заявят,что эти коробочки стоят пол евро,а их сумма не превышает 50 евро,пострадавших нет,нет состава преступления.
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14.08.2021 11:48 Відповісти
Ок. Я даже соглашусь заплатить 50 евро, думаете продадут?)
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14.08.2021 12:27 Відповісти
Красава,резко соскочил.
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14.08.2021 12:42 Відповісти
Хотел ещё написать, мол готов за такую сумму купить, и на глазах уже бывших владельцев разбить молотком, но потом подумал, что это уж перебор))
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14.08.2021 13:44 Відповісти
А мне зачем сообщать про все твои идиотские мыслишки,найди себе друзей и с ними делись своим сокровенным.
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14.08.2021 13:49 Відповісти
Не стоит треволнений касательно друзей, они у меня имеются.
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14.08.2021 14:22 Відповісти
Да мне плевать,главное что бы ты своё дерьмо подсовывал другим,но не мне.
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14.08.2021 14:38 Відповісти
Экий нервный пользователь...
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14.08.2021 14:51 Відповісти
роттердамщики завышали себестоимость продукции)) Українці намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових iPhone 12 Pro Max вартістю 1 мільйон гривень, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6394 . Звідки ти це взяв ? Переказуєш нічні кошмари шабуньчика ?
Вже ж доведено що , вугілля куплялось на біржі Ротерама , за біржовими цінами , + доставка від виробника до споживача .! Це доведено десятком різних експертиз , і міжнародних в тому числі . !
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14.08.2021 12:38 Відповісти
Нах иди ахметковский крысенок.
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14.08.2021 12:42 Відповісти
расскажи тогда нам, криворогий крысенок, почему после отмены Роттердам+ цена на уголь выросла? Українці намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових iPhone 12 Pro Max вартістю 1 мільйон гривень, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6139
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14.08.2021 13:02 Відповісти
Ще жоден зебілоїд на це питання не відповів ,, воно їх заганяє в якийсь - ступор ,, і відбирає мову .. Українці намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових iPhone 12 Pro Max вартістю 1 мільйон гривень, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 153 .
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14.08.2021 14:06 Відповісти
И Перепелице и им подобным..."І не народженим братам моім..." А в Украине есть много вопросов,которые ставят в ступор и одних и других,и весь мир...Вот эта "операция" таможенников как то связана с пропускным пунктом в Чопе?Вот все таможни Евросоюза пропустили маленький бус с пассажирами и посылками,а НАША,такая РОДНАЯ таможня,вдумайтесь, 30 часов держала бус и людей...Можно любить такую Родину?то таможенная мачеха и ее придурки таможенники.Факт свежий.С понедельника и до среды....
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14.08.2021 16:58 Відповісти
А шо валянок , правда тобі - не подобається ?? Українці намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових iPhone 12 Pro Max вартістю 1 мільйон гривень, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 1993 .
Як я туди піду , якщо ти там сидиш і злазити категорично не хочеш ?? Українці намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових iPhone 12 Pro Max вартістю 1 мільйон гривень, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 7126 .
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14.08.2021 14:03 Відповісти
Класс,только у идиота может быть пять вопросительных знаков в трех строчках,продолжай идти нах и не забывай - твой путин убийца и педофил.
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14.08.2021 14:07 Відповісти
Українці намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових iPhone 12 Pro Max вартістю 1 мільйон гривень, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 8895 . Тупориле , ти навчись рахувати , а тоді вже клацай по клаві . Там лише два рядки,і чотири знаки оклику . Дебіл , купи собі окуляри .. !! Українці намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових iPhone 12 Pro Max вартістю 1 мільйон гривень, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 8932 .
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14.08.2021 14:20 Відповісти
Хахаха,дурик,ты думаешь,что не видно как ты заходишь с разных ников,или две строчки - четыре знака и ты уже не идиот,продолжай движение по известному направлению и про путина-педофила тоже продолжай не забывать.
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14.08.2021 14:41 Відповісти
Не смерди тут , гівно . ! ЗЕлене . Українці намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових iPhone 12 Pro Max вартістю 1 мільйон гривень, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 1650 .
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14.08.2021 14:53 Відповісти
потом окажется что это китайская копия,и за определённую суму отдадут
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14.08.2021 12:43 Відповісти
А что Украина под санкциями что у людей даже телефоны и трусы конфискуют? Чего тогда с Рашки смеяться?
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14.08.2021 12:08 Відповісти
А трусы то здесь причём?))
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14.08.2021 12:28 Відповісти
Ну как, в Одессе недавно трусы у людей конфисковывали.
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14.08.2021 15:04 Відповісти
Это что-то новое для меня, видать пропустил в новостях. Кто, у кого и в чём суть того действа была вообще?
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14.08.2021 15:10 Відповісти
Говорят трусы незаконно ввезли. Налоговая изымала на 7 километре
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14.08.2021 15:16 Відповісти
Интересна квеста. Надеюсь по деньгам оно хоть того стоило, иначе налоговая бы и не почесалась бы.
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14.08.2021 15:23 Відповісти
крутятся люди - не взрывалово же в ордлятину - тут зеленая зона.
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14.08.2021 11:34 Відповісти
Что такое ,,нелегально,,?Разве увеличить его цену из 2-3 тысяч на 10-15 оставляя продавцам 500-600 гр из всеми рисками и трудозатратами из гаджета не считая того что увеличивается доход мобильных операторов и отчисление в бюджет.
Почему нету ни одного государственного продавца гаджетов и электроники чтоб составить конкуренцию ,,черному рынку,да и почему ,,конфискованая,,продукция становится легальной а не уничтожается?
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14.08.2021 11:35 Відповісти
Это что в самолет с контабасом не влезло? ))
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14.08.2021 11:36 Відповісти
контрабандоси курять всі айкоси,
контрабандоси - містеріос амор...
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14.08.2021 11:38 Відповісти
Теперь жены и детки таможенников будут с новенькими айфонами.
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14.08.2021 11:39 Відповісти
достаточно толерантно отношусь к бутлеггерам, когда ето не касается войны...
когда государство не успевает тырить? - всегда найдутся те хто заполнит ету нишу и стырит за него.
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14.08.2021 11:40 Відповісти
Менты на удивление точно всегда называют стоимость конфискованного.
Создается впечатление, что уже успели весь товар толкнуть своим людям.
Помнится, на шулявке для этого у них был целый интернет-магазин.
Альфа-интеграл назывался.
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14.08.2021 11:47 Відповісти
Какой ужосссс!!! Они что не знали что можно только миллиарды, лес и руду вывозить с Украины?
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14.08.2021 12:06 Відповісти
Что с айфонами теперь будет?
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14.08.2021 12:12 Відповісти
Подарки на Новый год всем членам большой богатой семьи
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14.08.2021 12:17 Відповісти
Чи не "партія". Чи не "новина".
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14.08.2021 12:17 Відповісти
Почтовые операторы фурами везут через "свои" прикормленные таможни. Этого не видят.
А вот для галочки мелких контрабандистов можно и по всей букве закона наказать.
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14.08.2021 12:31 Відповісти
А раньше стеклянные бусы возили.
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14.08.2021 12:32 Відповісти
А что в дубае такие дешевые айфоны, что их есть смысл везти сюда?
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14.08.2021 12:37 Відповісти
на копейки дешевле. делать им нех просто
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14.08.2021 13:26 Відповісти
Приблизительно на 40% дешевле.
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14.08.2021 13:58 Відповісти
Ну даже контрабандисты с Опытом айфоны не возят партиями, это бизнес курирует СБУ Украины. за что им типа "белые" официалы листают каждый месяц кучу денег.
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14.08.2021 13:58 Відповісти
в Украине айфоны не производятся, так что платить таможне за провоз жизненнонеобходимого товара это бред
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14.08.2021 15:34 Відповісти
Ужас какой то на самом деле. Как бы не попасть на такие Айфоны. Вообще я если что то покупаю только в проверенных магазинах, как например в https://www.mrfix.ua/apple/iphone/ там большой выбор и даже есть свой сервисный центр. Так что за себя не переживаю
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27.09.2021 13:34 Відповісти
 
 