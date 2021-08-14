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Перший гуманітарний вантаж від України прибув до Литви, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

13 серпня в Литву прибув гуманітарний вантаж з України, призначений для посилення охорони кордонів Литовської Республіки від нелегальних мігрантів. 14 серпня вантаж розмитнили і вивантажили.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

На литовському кордоні вантажівки та співробітників ДСНС, які їх супроводжували, зустрів Посол України у Литві Володимир Яценківський. 14 серпня вантаж розмитнили та вивантажили.

Нагадаємо: більше 38 тонн гуманітарного вантажу відправилися 12 серпня із України до Литви. Це - перший етап допомоги з трьох запланоаних, яку Україна направляє відповідно до Указу Президента Володимира Зеленського та розпорядження Кабінету Міністрів.

Допомога сприятиме посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів.

Також читайте: Україна відправила Литві 38 тонн гуманітарної допомоги, зокрема колючий дріт. ФОТОрепортаж

Вантаж супроводжує група співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які мають передати його представникам Служби охорони державного кордону при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки.

Перший гуманітарний вантаж від України прибув до Литви, - ДСНС 01
Перший гуманітарний вантаж від України прибув до Литви, - ДСНС 02Перший гуманітарний вантаж від України прибув до Литви, - ДСНС 03
Перший гуманітарний вантаж від України прибув до Литви, - ДСНС 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Разуй глаза!! Колючий дріт ,для ізоляціі від розплідника кремлівської гидоти !!)))
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14.08.2021 12:27
+18
Добру справу робите хлопці. Друзям тре помогати. Файно.
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14.08.2021 12:26
+14
Розплідник кремлівської гидоти має бути як щільно ізольован від європейської цивілізаціі !!!)))
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14.08.2021 12:25
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А шо за груз? Фуры с баблом, по 300 евриков цыганам выплачивать? Первый гуманитарный груз от Украины прибыл в Литву, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4028
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14.08.2021 12:23 Відповісти
Разуй глаза!! Колючий дріт ,для ізоляціі від розплідника кремлівської гидоти !!)))
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14.08.2021 12:27 Відповісти
колючий дрiт? дуже смiшно.. от цiеi поганi тiлько кнопка, (ружжо, яке висить, яле нi як не вистрелить) Первый гуманитарный груз от Украины прибыл в Литву, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3291
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14.08.2021 12:39 Відповісти
Розплідник кремлівської гидоти має бути як щільно ізольован від європейської цивілізаціі !!!)))
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14.08.2021 12:25 Відповісти
Добру справу робите хлопці. Друзям тре помогати. Файно.
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14.08.2021 12:26 Відповісти
Маємо спільно протистояти цій кремлівській гидоті !!!)))
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14.08.2021 12:28 Відповісти
виклик що Європі, що Україні, один... для кордонів з кацапією і білоруссю потрібно тисячі тон такого дроту.
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14.08.2021 12:37 Відповісти
Надіюсь,що хоч гроші з наших литовських братів не взяли. Бо з наших хапуг станеться...
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14.08.2021 12:38 Відповісти
В ГУ ДСНС Авакова даже свои фуры есть.хозяйственный мужик был
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14.08.2021 12:39 Відповісти
Звідки знаєш?
Про те, що можно замовити перевезення, не здогадуєшся?
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14.08.2021 13:02 Відповісти
Дрот оцинкований, стояти може довго.
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14.08.2021 12:45 Відповісти
та знаем - колючка...
и спасибо литвинам за пулеметы - как то спокойнее с Литвой.
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14.08.2021 12:45 Відповісти
Символ української влади допомога ,,колючий дріт,, і хто до такого у нашій владі зміг додуматись?
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14.08.2021 12:48 Відповісти
колюча проволока, як гуманітарка... це так в стилі клоунади 95 кварталу. Просто матеріальна допомога по захисту кордонів від незаконого проникнення мігрантів.
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14.08.2021 12:49 Відповісти
Перший гуманітарний вантаж від України прибув до Литви, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8228
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14.08.2021 12:56 Відповісти
Наливай! Перший гуманітарний вантаж від України прибув до Литви, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1688
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14.08.2021 13:01 Відповісти
Похоже на "Егозу". Штука нужная, но это не решит проблему. МЗП резко не поставить.
Опять ситуация напоминает беженцев, которые охрененно устроились в Евросоюзе.
Тут надо действовать намного жестче. Но в данной ситуации возобладает типа гуманизм, который приведет к еще большим жертвам и проблемам.
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14.08.2021 13:00 Відповісти
Teper pri narusenije granici ix budet sodit v tiurmu za narusejije granici,po zakonu tak teper mozno delat priniali zakon.Tak ix obratno vydvoriajet ispolzuja silu jesli togo nado
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14.08.2021 13:18 Відповісти
Допомога братній Литві. Вони нам теж допомогли у важку годину.
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14.08.2021 13:00 Відповісти
Spasibo.Teper Litva vediot peregovori s Ukrainoj po zakupbke vasej koliucki bolsoj partiji mozet 1000 kilometrov
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14.08.2021 13:03 Відповісти
Ukraina podarilla Litve 100kilometrov koliucki.Drugoje uze kupim s Ukraini u drugix stran vsego primerno nuzno ecio 2000 kilometrov,poskolku 6 rulonov ispolzyvajet,a nuzno perekrtyt 500 kilometrov granici
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14.08.2021 13:08 Відповісти
Вам стріляти потрібно по тим "біженцям" без попередження. Тільки це їх зупинить.
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14.08.2021 13:10 Відповісти
Pocemu streliat jest sobaki,vot gde oni stojiat tam nelegali neidut.Nenado ix streliat mozno tak vybrasyvajet obratno.Netu tam demokratiji jesli soprativliajetsia pobjut tak sto malo nebudet
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14.08.2021 13:20 Відповісти
Это пока их относительно немного.
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14.08.2021 14:06 Відповісти
Дивіться, вам видніше. Але, знаючи х-ла, моя порада - стріляти.
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14.08.2021 14:11 Відповісти
Це добре. Але де наша колючка на кордоні з бульбофюрером?
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14.08.2021 13:09 Відповісти
Растаможили за один день! У нас бы неделя заняла ( какая такая гуманитарка? А коды ТНВЭД есть? Надождать, надо доложить).
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14.08.2021 13:15 Відповісти
Братам нужно помогать. Это Москаль нам не брат, а Литвин это брат. Было время, водной стане жили. Не, не ссср имею ввиду, то была не страна а концлагерь. Я про Великое Княжество Литовское речь веду.
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14.08.2021 17:05 Відповісти
 
 