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Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції "Зупинимо капітуляцію" під Офісом Президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 14 серпня, під Офісом Президента проходить акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його інформацією, сутички мітингувальників з правоохоронцями почалися після того, як колону Нацкорпусу попередили про необхідність пройти перевірку.

За інформацією глави департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка, активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на небезпечні предмети.

Також читайте: Мітингувальники відмовилися проходити перевірку і спровокували сутички із силами правопорядку, - МВС про сьогоднішні сутички під ОПУ

Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 01
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 02
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 03
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 04
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 05
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 06
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 07
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 08
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 09
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 10
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 11
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 12
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 13
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 14
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 15
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 16
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 17
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 18
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 19
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 20
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 21
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції Зупинимо капітуляцію під Офісом Президента 22

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+41
Фотки хорошие, да и дело праведное, зеленое говно в стойло ставить надо, но, это нацжоны, которым веры нет!
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14.08.2021 14:47
+37
Своєму розуму та Збройним силам України.
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14.08.2021 14:54
+24
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции "Остановим капитуляцию" под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 7207
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14.08.2021 14:53
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Фотки хорошие, да и дело праведное, зеленое говно в стойло ставить надо, но, это нацжоны, которым веры нет!
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14.08.2021 14:47 Відповісти
А Вы кому верите ?
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14.08.2021 14:52 Відповісти
Своєму розуму та Збройним силам України.
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14.08.2021 14:54 Відповісти
Своєму розуму вірять всі. Навіть божевільні. А хіба полк Азов - це збройні сили не України ?
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14.08.2021 15:04 Відповісти
Керівництво полку продалось авакяну, тепер пожинають плоди своєї продажності.
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14.08.2021 15:09 Відповісти
Полк,належить до НГ,а це МВС !!!)))
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14.08.2021 15:12 Відповісти
ЗСУ та НГ ,це трохи різні речі !!!)))
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14.08.2021 15:11 Відповісти
Дуже цікаво. То виходить, шо зараз на вул. Банковій під Адміністрацією Президента мають місце сутички між Нацгвардією України та Нацгвардією України ? Так і правда можно втратити доріру до свого розуму.
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14.08.2021 15:21 Відповісти
Це не вигадка,це реальність !!)))
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14.08.2021 15:24 Відповісти
МВД.
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14.08.2021 16:29 Відповісти
как сам, командир?
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14.08.2021 16:32 Відповісти
Норм. Плечо немножко ноет, в остальном - 100%.
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14.08.2021 16:33 Відповісти
завтра забудешь...
нас одной дозой или даже двумя хрен хто перебьет! Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції "Зупинимо капітуляцію" під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 6204
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14.08.2021 16:37 Відповісти
Та я больше нервничал, чем опасался. У меня к медицине вообще скептическое отношение, видел по курсантской молодости, как эти самые медики образование получают....
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14.08.2021 16:42 Відповісти
забудь...

тоже видел когда наш медик бросал шприц с высоты полумерта в чью то задницу....
после етой процедуры - все были здоровы и рота всегда была готова на умереть всeм личным составом....
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14.08.2021 16:49 Відповісти
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції "Зупинимо капітуляцію" під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 5259
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14.08.2021 16:49 Відповісти
это неправильные нацжоны - свиных голов не вижу Столкновения митингующих с правоохранителями на акции "Остановим капитуляцию" под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 7562
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14.08.2021 14:55 Відповісти
А теперь?Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції "Зупинимо капітуляцію" під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 9755
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14.08.2021 15:11 Відповісти
А где сейчас эти две мрази находятся - нажились на украинцах и отдыхают на своих заграничных виллах?
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14.08.2021 21:59 Відповісти
Светлана, вы глупый человек, не обижайтесь на меня, пожалуйста, просто приймите тот факт, что вы глупая(я еще хуже, я вообще дебил)
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15.08.2021 05:17 Відповісти
Не там, где должны быть...
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15.08.2021 14:30 Відповісти
ого во белый фошть даёт Столкновения митингующих с правоохранителями на акции "Остановим капитуляцию" под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 9945
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14.08.2021 14:47 Відповісти
Мабуть вперше я вболіваю за поліцію!
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14.08.2021 14:48 Відповісти
надо не в стойло а на палю
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14.08.2021 14:49 Відповісти
Когда есть задача провести политическую акцию, она будет проведена. И препятствия правоохранительных органов лишь добавят шоу.
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14.08.2021 14:49 Відповісти
От обстрелов со стороны *********, каждый день от 2-х до 4-х раненых, в неделю 2-3 погибших. Со стороны орков потерь нет и такое уже происходит на протяжении года. Это не капитуляция???
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14.08.2021 15:02 Відповісти
14 авг. 2021 г. СЕМЕРО ДВУХСОТЫХ !!! Александр Беспалый
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14.08.2021 20:15 Відповісти
Да уже было такое, под руководством Гая, не пропадать же плакатам без дела.
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14.08.2021 15:14 Відповісти
На жаль влада України із своєю корупцією забула що в Україні вде існують ВСУ,ООС, АТОВці та добробати які захищали та захищатимуть Україну а не владу країни.Та вони будуть просто знешкоджені фізично а не як влада Януковича.
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14.08.2021 14:51 Відповісти
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции "Остановим капитуляцию" под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 8606
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14.08.2021 14:51 Відповісти
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции "Остановим капитуляцию" под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 9938
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14.08.2021 14:51 Відповісти
хлопец в баллистической маске очень правильно сделал что решил серьезно защитить глаза. вот бы и на фронте пацанам это разъяснить
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14.08.2021 14:53 Відповісти
Столкновения митингующих с правоохранителями на акции "Остановим капитуляцию" под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 7207
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14.08.2021 14:53 Відповісти
зараз дозволиш клоунячій владі перевіряти протестувальників - через рік будеш у одиночних пікетах її молити про щось, а через два - будеш мешкати у Малоросійському Федеральному Окрузі
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14.08.2021 14:57 Відповісти
Интересно зеля сам памперсы меняет или вместе с ермаком друг другу помогают?
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14.08.2021 14:57 Відповісти
Фото класні да доброякісні але чомусь тільки односторонні,що із боку мітингуючих фото заблоковані?
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14.08.2021 14:58 Відповісти
В Украине даже при Яныке дубинками мирных и даже не мирных не насиловали. Так что наслаждайся дальше своей диктатурой, мразь!
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14.08.2021 15:11 Відповісти
Сосать хер невменяемого алкашенки и вякать из будки по команде, вот вся твоя сущность, чучело!
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14.08.2021 15:11 Відповісти
Ябатька и еще *****,что ты тут забыл?
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14.08.2021 15:28 Відповісти
У вас не проводят, вы молча подставляете.
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14.08.2021 15:47 Відповісти
Поменьше жрите инфопомоев из сливных бачков.
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14.08.2021 16:31 Відповісти
Украина - свободные люди и прямая демократия, твоя рашка - рабы, холуи власти и диктатура.
И не вечным рабам рассказывать тут, что такое настоящее государство.
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14.08.2021 15:09 Відповісти
це картинка для кримля!!1
Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції "Зупинимо капітуляцію" під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 6509
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14.08.2021 15:12 Відповісти
а Кремль для тебя это истина в последней инстанции?
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14.08.2021 15:34 Відповісти
кремль і істина - слова антоніми
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14.08.2021 15:46 Відповісти
а чего ж ты тогда переживаешь, что Кремль скажет, что это картинка для кремля?
С картинкой или без картинки, а пуйло давно заявил, что Украина это не государство и дал понять, что Украина это колония рашки.
Поэтому плевать, что там скажут кремлёвские пропагандоны на наши внутренние дела (с картинкой или без картинки)
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14.08.2021 15:50 Відповісти
Це була іронія на коментар Алекса Семина))
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14.08.2021 15:59 Відповісти
А ты меньше на рашку смотри,нам почему та п.. шо она там у себя рассказывает
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14.08.2021 15:27 Відповісти
Да, ребята, это вам не за Порошенко с розовыми свинками бегать, когда никто не мешает.
Эти ни перед чем не остановятся, чтобы удержать власть, кровь их не испугает.
Ну да вы сами способствовали приходу этой антиукраинской власти хапуг и дилетатнов.
Так что терпите.
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14.08.2021 15:17 Відповісти
Тоді поліцією командував Аваков, а не сиволапий гетьман.
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14.08.2021 15:23 Відповісти
За дотриманням Конституційних прав і свобод якраз тоді відповідав "сивочолий гетьман", а зараз відповідає зелений Клоун.... тому що силовий блок країни підпорядковується саме президенту...
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14.08.2021 15:36 Відповісти
Я только не понял-а почему в Минске,эти парни с бчб флагами не были такими смелыми.Гоните их обратно-пусть сдесь революцию делают Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції "Зупинимо капітуляцію" під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 771 Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції "Зупинимо капітуляцію" під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 8983
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14.08.2021 15:18 Відповісти
Ломайте их,братцы!
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14.08.2021 15:25 Відповісти
С нацдружинами все ясно,це вони заради Зелі виходили паскудити людину що відновила мову ,віру ,армію,але подивиться на поліціянтів...Немов би янукодло знову при владі,з якою насолодою правозахистники штурхають та б,ють людей , як би люди зараз почали Майдан , пси Зелюка вели себе точнісінько як при Янукодлі,були би і водомети і зброя і танки ,все повернулося знову.
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14.08.2021 15:26 Відповісти
Згодна з вами ... Те, що будуть розправлятись з незгодними видно було по першому випадку через тиждень після інавгурації клоуна....

"Школярка, яка вийшла на пікет після перемоги Володимира Зеленського на виборах, стала однією з перших за його каденцію, кого критична позиція щодо чинної влади привела до зали суду. Але не останньою. Так, за останні місяці критика президента вилилася щонайменше в один адміністративний штраф для жителя Кременчука і догану для військового. Ці випадки, на думку політолога Віктора Тарана, не є поодинокими і свідчать про певну тенденцію...."
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14.08.2021 15:54 Відповісти
Сам факт - що в Україні реально є можливість проводити такі акції говорить про наявність свободи. Правильно чи ні - інше питання.
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14.08.2021 15:28 Відповісти
А мне понравтлось видео - не бсср, полиция должна знать свое место.
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14.08.2021 15:30 Відповісти
Ну,дык-мы же к вам лучших людей отправили.Около 10 тыс Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції "Зупинимо капітуляцію" під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 663Но,минский ОМОН-это не украинская полиция,поэтому и свалили)
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14.08.2021 15:34 Відповісти
Там, на видео, эти "лучшие люди"? Чушь!
Да и омон минска, даже переодетая русня с оружием, бессильны против решимости уважающих себя людей.
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14.08.2021 15:39 Відповісти
Мне просто интересно-имеют ли право беженцы,участвовать в беспорядках в стране,которая их приютила?К тому же,под флагами,которые они считают государственными в РБ? Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції "Зупинимо капітуляцію" під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 8529В любой,уважающей себя стране-это немедленная депортация на родину.В Литве недавно протесты были-и там,белорусы почему то не засветились)Возможно,шота знают.
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14.08.2021 15:44 Відповісти
Зачем тогда было писать "у,дык-мы же к вам лучших людей отправили.Около 10 тыс" ?
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14.08.2021 15:51 Відповісти
Иронию не понимаешь?)Вот,приютили и что? Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції "Зупинимо капітуляцію" під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 1944Хотя,я этих людей понимаю-денег нет,предложили поучаствовать в движухе.Последствиями может быть депортация,а уж у нас их встретят Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції "Зупинимо капітуляцію" під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 1944
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14.08.2021 15:55 Відповісти
А ТАКУЮ "иронию", наверно, никто не понимает. А у вас, в Вейшнории бсср, встретят только новые санкции, новыми поклонами х*йлу с протянутой рукой. Вот только и х*йло может денег не дать, тогда придется тебе шинельку на плечи, да в банду вагнера, в Сирию там или в Африку. В песке быть зарытым за тупость народа - вот это настоящая ирония.
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14.08.2021 16:05 Відповісти
Любишь своего бульбофюрера, русский?
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14.08.2021 16:32 Відповісти
Он пишет хрень, патаму-шта дол@***.
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14.08.2021 15:57 Відповісти
Про капітуляцію здерли у ЄС, крім рожевих свинок - свого, нічого
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14.08.2021 15:52 Відповісти
Сколько у патриота в наколках откормленного перекачанного и в дорогих шмотках патриотизма аж прет со всех дырок- ты смотри...прям герои_))
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14.08.2021 15:56 Відповісти
самоотсос ? чмо кацапское....
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14.08.2021 22:55 Відповісти
интерестно какая у них ЗП
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14.08.2021 15:58 Відповісти
ЗАРАЗ 16г-05хв-ПАТРІОТИЧНИЙ СРАЧ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ НА
СТОРІНКАХ ЗАРАЗ цЕНЗОРА.ТОМУ ПОВТОРЮЮСЬ: коментар недавно:Шановні нац патріоти
,патріоти та свідомі українці просто з здоровим глуздом ,залишайте продовжувати
тисячолітній "свідомий " срач, бо всі праві,тільки Україні лихо.Той хто
не обєднається зараз а не перед виборами для перемоги українського президента
,(кого і якого завгодно, головне УКРАЇНСОКОГО для країни та народу) або буде
"полезним ідіотом" ,або зрадником. ЗРАДНИКОМ не тільки інтересів, а
головне долі країни, і своєї долі, інакше буде Вам і свій голодомор (доречі
убагатьох вже є), і свій 37-й, от тоДі і порадієте ,що у сусіда хата горить
,коли й своя запалає, Поки зясовуєте хто більше вкрав, (взагалі без цього
ніяк), або хто більший та безгрішніший патріот у нас готуються вкрасти землю
тисячами гектар на юрлице в одні руки НУ ШО ЩЕ НЕ ЯСНО- СОТНІ ГОД БУЛО НЕ ЯСНО,
МОЖЕ ХОЧ НАМ ЗАРАЗ ДОЙДЕ, а ПЕТЮ ЖАЛКО,ЗА СВОЄ ВІН ., АсКОРІШЕ ЙОГО ПАРТІЯ,
також не безгрішна ОТРИМАЛА, бо працювать на країну трохи приморились, може хоч
висновки зроблять,А УСИМ ВЕЛИКИМ ЩО ПОРОШЕНКО ЗРОБИВ САМ,ЗРОБИВ РАЗОМ ЗНАМИ
ВСИМА, ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО УСІ МОВЧКИ КОРИСТУЮТЬСЯ . ДО РЕЧІ ПРО ЗЕМЛЮ: а тепер
головне,чи можуть дурні навчиться чомусь у нашій країні- ні до цього не
навчились-АЛЕ ПРИЙДЕТЬСЯ,БО ІНШОГО ШАНСУ У КРАЇНИ ТА УНАС НЕ БУДЕ, ......хТО
ПРИЙШОВ РАЗОМ З АЗОВОМ - ТІ СПРАВЖНІ ПАТРІОТИ, З ДІДІВ -ПРАДІДІВ- ВСІ ІНШІ
ДАСТЬ БОГ ПРОЗРІЮТЬ. ЗРОЗУМІЮТЬ ,ЩО САМІ НЕ СВЯТІ І ЗАРАДИ УКРАЇНИ
ПІДТЯГНУТЬСЯ-ТАКИ НАДІЯ Є, СЛАВА УКРАЇНІ! .СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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14.08.2021 16:07 Відповісти
Більш українського ніж Порох поки що в Україні не було. ми вже раз спробували шукати від добра добра. Отримали зелене лайно.. Досить..
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14.08.2021 16:23 Відповісти
сТАРИЙ КОМЕНТАР ,ЩОБ НЕ ПОВТОРЮВАТЬСЯ :Відроджена армія ,захищена мова,створена Українська церква,і тд.-ось результат "зради" Порошенка утих вкрай складних умовах, жорстокої колоніальної війни з Росією. Результат,який вже ніхто не здатен знищити. Якби на вибори йшли думаючи головою( а не іншою округлою частиною тіла) та голосували за те, що зроблено а не за кіно, то зараз би не жили у сумному серіалі. 18.05.21 18:56 я Ж ПИСАВ -ПРИТОМИЛиСЬ образились ,і було за шо. а подруге дуже потужні ,мудрі та організовані з великими грошима вороги обєднались проти України та особисто проти Порошенка, та й друзі з інтересами своїх держав та народів що в принципі зрозуміло, Та тільки з дійсним обєднанням праця набагато важча і складніша- хто заважає на цєй раз,чи знОву як тому танцору? ТРОШКИ .АБО НЕ ТРОШКИ ВИ НЕ ДОГОВАРЮЄТЕ. З повагою я.
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14.08.2021 17:17 Відповісти
провокаторов нужно ликвидировать
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14.08.2021 16:13 Відповісти
Де провокатори ,будь ласка точніше
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15.08.2021 06:45 Відповісти
Закидайте їх свинками..
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14.08.2021 16:21 Відповісти
классный спектакль....думаю, тут все совсем не так как выглядит. Варианта всего 2. 1-Арсен борисович показывает как без него страшно и тяжело усидеть ослу в кресле...Вокруг страшные патриоты. 2. Перед приездом без пяти минут главы газпрома Меркель к ослу с предложением о капитуляции, Вовик сам попросил сделать картинку чтобы мог сказать Меркель "я очень хотел бы сдаться но не могу...народ против-видите что устраивают". Хотелось бы верить во 2 вариант.
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14.08.2021 16:59 Відповісти
Над нацжонами совершено домашнее насилие...
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14.08.2021 17:33 Відповісти
дивлюся відеорепортаж... штук сто придурків, які нападали на ментів; і десь двісті стояли в сторонці та просто спостерігали...
"махач" на публіку. Не більше того.
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14.08.2021 18:02 Відповісти
Странная акция. Вот какой такой резонансный повод для нее?
Латентная сдача интересов Украины длится 8й год.
Личная армия Авакова вышла против гос армии Авакова. Поэтому нет и поддержки народа.
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14.08.2021 20:08 Відповісти
не нравится зебил которого нацжены к власти привели
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14.08.2021 22:36 Відповісти
Интересная недострана Украина. Прыгают, скачут, файеры жгут. А работать не пробовали, как в нормальных цивилизованных странах.
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14.08.2021 23:37 Відповісти
А ще спробували за свою країну встати до бою, аце вже як у" цивилизованних" странах?,але багатьом чомусь це не понаравилось, ніяк.
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15.08.2021 06:50 Відповісти
Такие акции полезны и нужны, надо постоянно напоминать тем, кто у власти, что ЖИВЫМИ ОНИ НЕ ОСТАНУТСЯ, если сдадут Украины и ее интересы /не важно перед каким давлением/!
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15.08.2021 09:24 Відповісти
Какая это в жопу акция?
Это акция ПРО ЧТО?
Вы видели там ХОТЬ ОДИН плакат с лозунгом?
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15.08.2021 10:13 Відповісти
эту сраную власть нужно постоянно рылом в дерьмо тыкать, что бы она знала - откуда она выползла......
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15.08.2021 13:36 Відповісти
 
 