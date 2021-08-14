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Сутички демонстрантів з правоохоронцями на акції "Зупинимо капітуляцію" під Офісом Президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 14 серпня, під Офісом Президента проходить акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За його інформацією, сутички мітингувальників з правоохоронцями почалися після того, як колону Нацкорпусу попередили про необхідність пройти перевірку.
За інформацією глави департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка, активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на небезпечні предмети.
ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
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Будь ласка, зачекайте...
нас одной дозой или даже двумя хрен хто перебьет!
тоже видел когда наш медик бросал шприц с высоты полумерта в чью то задницу....
после етой процедуры - все были здоровы и рота всегда была готова на умереть всeм личным составом....
И не вечным рабам рассказывать тут, что такое настоящее государство.
С картинкой или без картинки, а пуйло давно заявил, что Украина это не государство и дал понять, что Украина это колония рашки.
Поэтому плевать, что там скажут кремлёвские пропагандоны на наши внутренние дела (с картинкой или без картинки)
Эти ни перед чем не остановятся, чтобы удержать власть, кровь их не испугает.
Ну да вы сами способствовали приходу этой антиукраинской власти хапуг и дилетатнов.
Так что терпите.
"Школярка, яка вийшла на пікет після перемоги Володимира Зеленського на виборах, стала однією з перших за його каденцію, кого критична позиція щодо чинної влади привела до зали суду. Але не останньою. Так, за останні місяці критика президента вилилася щонайменше в один адміністративний штраф для жителя Кременчука і догану для військового. Ці випадки, на думку політолога Віктора Тарана, не є поодинокими і свідчать про певну тенденцію...."
Да и омон минска, даже переодетая русня с оружием, бессильны против решимости уважающих себя людей.
Вейшнориибсср, встретят только новые санкции, новыми поклонами х*йлу с протянутой рукой. Вот только и х*йло может денег не дать, тогда придется тебе шинельку на плечи, да в банду вагнера, в Сирию там или в Африку. В песке быть зарытым за тупость народа - вот это настоящая ирония.
СТОРІНКАХ ЗАРАЗ цЕНЗОРА.ТОМУ ПОВТОРЮЮСЬ: коментар недавно:Шановні нац патріоти
,патріоти та свідомі українці просто з здоровим глуздом ,залишайте продовжувати
тисячолітній "свідомий " срач, бо всі праві,тільки Україні лихо.Той хто
не обєднається зараз а не перед виборами для перемоги українського президента
,(кого і якого завгодно, головне УКРАЇНСОКОГО для країни та народу) або буде
"полезним ідіотом" ,або зрадником. ЗРАДНИКОМ не тільки інтересів, а
головне долі країни, і своєї долі, інакше буде Вам і свій голодомор (доречі
убагатьох вже є), і свій 37-й, от тоДі і порадієте ,що у сусіда хата горить
,коли й своя запалає, Поки зясовуєте хто більше вкрав, (взагалі без цього
ніяк), або хто більший та безгрішніший патріот у нас готуються вкрасти землю
тисячами гектар на юрлице в одні руки НУ ШО ЩЕ НЕ ЯСНО- СОТНІ ГОД БУЛО НЕ ЯСНО,
МОЖЕ ХОЧ НАМ ЗАРАЗ ДОЙДЕ, а ПЕТЮ ЖАЛКО,ЗА СВОЄ ВІН ., АсКОРІШЕ ЙОГО ПАРТІЯ,
також не безгрішна ОТРИМАЛА, бо працювать на країну трохи приморились, може хоч
висновки зроблять,А УСИМ ВЕЛИКИМ ЩО ПОРОШЕНКО ЗРОБИВ САМ,ЗРОБИВ РАЗОМ ЗНАМИ
ВСИМА, ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО УСІ МОВЧКИ КОРИСТУЮТЬСЯ . ДО РЕЧІ ПРО ЗЕМЛЮ: а тепер
головне,чи можуть дурні навчиться чомусь у нашій країні- ні до цього не
навчились-АЛЕ ПРИЙДЕТЬСЯ,БО ІНШОГО ШАНСУ У КРАЇНИ ТА УНАС НЕ БУДЕ, ......хТО
ПРИЙШОВ РАЗОМ З АЗОВОМ - ТІ СПРАВЖНІ ПАТРІОТИ, З ДІДІВ -ПРАДІДІВ- ВСІ ІНШІ
ДАСТЬ БОГ ПРОЗРІЮТЬ. ЗРОЗУМІЮТЬ ,ЩО САМІ НЕ СВЯТІ І ЗАРАДИ УКРАЇНИ
ПІДТЯГНУТЬСЯ-ТАКИ НАДІЯ Є, СЛАВА УКРАЇНІ! .СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
"махач" на публіку. Не більше того.
Латентная сдача интересов Украины длится 8й год.
Личная армия Авакова вышла против гос армии Авакова. Поэтому нет и поддержки народа.
Это акция ПРО ЧТО?
Вы видели там ХОТЬ ОДИН плакат с лозунгом?