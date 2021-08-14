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Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Зараз представники Нацкорпусу, що прийшли під будівлю Офісу Президента України з акцією "Зупинимо капітуляцію" і влаштували там зіткнення з правоохоронцями, вишикувалися в колону і вирушили на вул. Грушевського 9а, до дому, в якому розташована квартира президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, за даними на 15.00 колона рухається до вул. Грушевського в супроводі правоохоронців.

Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 01
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 02
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 03
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 04
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 05
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 06
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 07
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 08
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 09
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 10
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 11
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 12
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 13
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський 14

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У 7 поліцейських опіки очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - МВС про сутички під Офісом Президента

ФОТО: Олег Богачук

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
Арсен Борисович почав кошмарити нелоха?
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14.08.2021 15:08
+21
наша **** поехала к ***** перед встречей с зелеп@дором ..дембельский аккорд ...как же мне стыдно перед тобой,Украина
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14.08.2021 15:18
+19
Вова живёт на госдаче Конче причем тут квартира на Грушевского?
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14.08.2021 15:08
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Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский - Цензор.НЕТ 4260
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14.08.2021 15:07 Відповісти
Арсен Борисович почав кошмарити нелоха?
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14.08.2021 15:08 Відповісти
Вова живёт на госдаче Конче причем тут квартира на Грушевского?
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14.08.2021 15:08 Відповісти
Может мамуРимму до инфаркта доведут)))
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14.08.2021 15:11 Відповісти
ну а причём ихние протесты постоянно в выходные . что бы не дай бог никого из ОПы случайно не зацепить ?
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14.08.2021 17:30 Відповісти
О, Боцмана шось не видно 😆
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14.08.2021 15:09 Відповісти
Правильно! Это сцыкло надо держать в тонусе.
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14.08.2021 15:10 Відповісти
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский - Цензор.НЕТ 8412
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14.08.2021 15:21 Відповісти
К какому?Ведь у него дом то не один и и знаем ли мы про все его дома?
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14.08.2021 15:10 Відповісти
Чому ці нац.жони вештаються по Киеву ??? Покажіть їм дорогу до віслюка ...........
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14.08.2021 15:12 Відповісти
П'яного запитали, чого ти під ліхтарем повзаєш? -Часи загубив. -Де? -А там - махнув рукою.-А чого тут шукаєш? -Так тут видніше...
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14.08.2021 15:18 Відповісти
Тиняються, проривають кордони поліції. Нема щоб як щирі прихильники ЄС бацати по клавітурі компа.
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14.08.2021 15:25 Відповісти
та да, не щоб кордони проривать:

16.03.19р

Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський - Цензор.НЕТ 1499
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14.08.2021 16:18 Відповісти
кєно навіть є, з катапультами:

https://www.youtube.com/watch?v=kSGpQbOVaqM
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14.08.2021 16:19 Відповісти
Чому ці нац.жони вештаються по Киеву ??? Покажіть їм дорогу до

Донецка...
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14.08.2021 16:51 Відповісти
Они оттуда пришли
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14.08.2021 22:31 Відповісти
интересно, сколько президентов свернгнут руками этих дешевых товарищей? зеля воспользовался услугами этих псевдо патриотов а сейчас получает сам от другого заказчика)) бумиранг он такой
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14.08.2021 15:13 Відповісти
Так оно в госрезиденции живёт...там ещё зеЛенка все пообдерала
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14.08.2021 15:13 Відповісти
Тільки не сильно лякайте бубочку, он бальной....

Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский - Цензор.НЕТ 6998
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14.08.2021 15:14 Відповісти
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский - Цензор.НЕТ 4172
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14.08.2021 15:15 Відповісти
у могилокопачів відібрали лопати...
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14.08.2021 15:14 Відповісти
Ну,взять власть в свои руки они все равно не смогут. Нет для этого ни сил ни возможностей.Напугать тоже врядли. Народ по фото немногочисленный...
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14.08.2021 15:15 Відповісти
Как раз напугают и сильно-сейчас не многочисленный,но когда все увидят,что так агрессивно можно,то к зекрыске точно капец заглянет)
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14.08.2021 15:18 Відповісти
Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский - Цензор.НЕТ 5005
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14.08.2021 15:16 Відповісти
Это предупреждение перед приездом Меркель, которая собралась давить на ОП по имплементации формулы Штайнмайера
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14.08.2021 15:16 Відповісти
наша **** поехала к ***** перед встречей с зелеп@дором ..дембельский аккорд ...как же мне стыдно перед тобой,Украина
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14.08.2021 15:18 Відповісти
Це що таке , репетиція святкового цирка перед днем Незалежності?
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14.08.2021 15:20 Відповісти
Зеленскому надо понять простую вещь,что если он не будет разговаривать с проукраинской оппозицией, за которой стоит огромная часть народа, то с ним неизбежно будет уже разговаривать улица с совершенно с непроедсказуемыми для него последствиями. Он президент всего народа и тех,кто за него голосовал и тех,кто не голосовал и игнорировать часть этого народа, стоящего за построение национального украинского государства, с учетом всех международных норм и обязательств Украины и его последовательную защиту от российского агрессора и оккупанта.
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14.08.2021 15:23 Відповісти
Чего вы так много букв пишите?Такого зевова прочесть не сможет, а понимать ему нечем, он ограниченный малограмотный дилетант, случайно оказавшийся в кресле президента по народной глупости.
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14.08.2021 15:32 Відповісти
Много букв, много мыслей.
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14.08.2021 15:34 Відповісти
Так и я о том же. Зевова больше одной мысли в голову поместить не может, он же примитивен и глуп.
А автор тут столько пишет.
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14.08.2021 16:00 Відповісти
Яка "народна глупість"-нарід мудрий !!!!!!!
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14.08.2021 15:45 Відповісти
Азов - проукраинская оппозиция ?
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14.08.2021 15:32 Відповісти
Это они доказали своей кровью ,пролитой на фронте.
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14.08.2021 15:33 Відповісти
щас.., Зеля встане з дивану, надіне капці, шорти й вийде до мітінгарів... послухати їх вимоги.
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14.08.2021 15:24 Відповісти
Я впевнений що ні дома ні у ВР України а також на в ОП в дану хвилину нікого не знайдуть так як вони вже виїхали у ,,термінових справах,,за межі Києва та київської області.Нікому даже вийти до мітингуючих та їх вислухати.
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14.08.2021 15:24 Відповісти
Зеленскому надо понять простую вещь,что если он не будет разговаривать с проукраинской оппозицией, за которой стоит огромная часть народа, то с ним неизбежно будет уже разговаривать улица с совершенно с непроедсказуемыми для него последствиями. Он президент всего народа и тех,кто за него голосовал и тех,кто не голосовал и игнорировать часть этого народа, стоящего за построение национального украинского государства, с учетом всех международных норм и обязательств Украины и его последовательную защиту от российского агрессора и оккупанта, нельзя, это будет вредно для его же здоровья.
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14.08.2021 15:26 Відповісти
Все уже договорено. Ху***ло получает СП-2 и Украину, Меркель получает росийский газ по с кидке и акции Газпрома а так же *мир на дамбасе*., Зеленский получет на раздербан 5 лярдов$$$$ кредита от МВФ безо всяких требований, условий и гарантий. Только украинский народ в любом случае раком будет поставлен.
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14.08.2021 15:26 Відповісти
Не вижу сообщений о количестве задержанных в ходе этого хоровода... Хотя бы арестовали кого-нибудь для передачи честно отработанного бабла... Или оплата сейчас делается наперед?
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14.08.2021 15:27 Відповісти
Или оплата сейчас делается наперед?

У Вилкула спросите. Он предводитель днепропетровских титушек.
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14.08.2021 16:54 Відповісти
Какой показушный поступок! Еще б в Крым к Ленкиным хоромам сходили! Если уж была цель идти к его месту обитания, так и шли бы в Конча-Заспа. А так - чистый пиар+ провокация со взрывом. Лучше бы они воевали на фронте, чем колобродили в Киеве. Ведь КПД от их действий меньше нуля.
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14.08.2021 15:28 Відповісти
они работают типа как спускают пар, чтобы толпа реально не вышла казнить предателя
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14.08.2021 15:31 Відповісти
Толпа буде складатися із представників Народного Фронту і ЄС?
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14.08.2021 15:42 Відповісти
Ну что!сезон охоты на зелю!
За шкирки вытаскивайте этого зелеНого чмыря! Нацкорпус отправился к дому, где живет Зеленский - Цензор.НЕТ 4659
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14.08.2021 15:32 Відповісти
Ціна цього театру - посада для Авакова в кабміні.
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14.08.2021 15:33 Відповісти
хороводы когда ЗЕ фиг знает где меняйте тему дом администрация кукловоды смените пластинку заездили
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14.08.2021 15:35 Відповісти
А вова выйдет?
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14.08.2021 15:37 Відповісти
Бакашка : "Тьотя Римма! А Вова вийдет гулять?"- "Нет! У него понос и золотуха! Так шо не орите подокнами-валите нахрен" (Сборник воспоминаний о детстве Валоди от мами Рімми (издательство "Квартал 95")
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14.08.2021 15:49 Відповісти
Зеленский : от Януковича к Чаушеску.
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14.08.2021 15:40 Відповісти
Вот читаю и НИКТО ЗА Зе не голосовал, как же он тогда выборы выиграл?
И с другой стороны, фортуна она такая-сначала нац корпус фактически посадил Зе в кресло президента, а теперь говорит про Зраду?
И последнее, Зе на своем посту, несомненно, хуже Порошенко и ему таки больше шансов попасть в тюрьму чем Порошенко, хотя и у того свои скелеты в шкафу были, потому и проиграл!
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14.08.2021 15:41 Відповісти
те, кто за него голосовал, смотрят "сватов" и 95 квартал, политика их не интересует, а экономика только в виде тарифов
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14.08.2021 16:23 Відповісти
Ківа попереджувала! Почалось?
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14.08.2021 15:42 Відповісти
Ну да одна шавка рюкзакова -кива предупреждала ,вторая шавка -Билецкий выполняет предупреждения
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14.08.2021 16:18 Відповісти
Ну, що? Пшик вийшов з акції продажних тварин. Це вам, мудозвонам, не за Порохом, тварини продажні, ганятись. Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський - Цензор.НЕТ 2489
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14.08.2021 15:45 Відповісти
почему гражданские в форме корчат из себя служак))
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14.08.2021 15:50 Відповісти
потому что ты мудак )))
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14.08.2021 23:19 Відповісти
я думаю по заданию кремля расшатуют лодку..потому что все эти псевдо патриоты засланые колоборанты начиная с поросюка..гришина..все типа патриоты унсо..правый сектор нацжоны..они действуют только по команде...какие шабаши тогда были
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14.08.2021 15:51 Відповісти
не думай - голова, именно у тебя, просто шоб пожрать нужна. Думать, казламордый , ваще - не твое, и не берись!
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14.08.2021 23:20 Відповісти
Пе Зе Дун, выходи! )))
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14.08.2021 16:11 Відповісти
на дачу тре їхати
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14.08.2021 16:25 Відповісти
учения, товарищеский матч, пацанов с обоих сторон в условиях максимально приближённых к реальности..
вполне возможно, что Третий Майдан будет (особенно после показательного игнора и преследований Ылитой патриотов) по мотивам песни Рифа: "тихо пришёл - тихо ушёл" - достаточно, чтобы Зеля Уклонистка обосралась и перестала предавать Украину.. ну, или свалила на йух, в Ростов или Оман-Катар, если успеет, дура, со своими "импозантными"(МандЕль(с)) фаворитами...
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14.08.2021 16:32 Відповісти
Куда? К дому зеленского?
А известно ли этим протестующим, что зенелох живёт в президентской резиденции?
Хватит понты колотить.
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14.08.2021 17:13 Відповісти
Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський - Цензор.НЕТ 2191
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14.08.2021 18:35 Відповісти
раньше надо было думать... когда Пороха мочили ради этого блазня
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14.08.2021 22:41 Відповісти
 
 