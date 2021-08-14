Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський. ФОТОрепортаж

Зараз представники Нацкорпусу, що прийшли під будівлю Офісу Президента України з акцією "Зупинимо капітуляцію" і влаштували там зіткнення з правоохоронцями, вишикувалися в колону і вирушили на вул. Грушевського 9а, до дому, в якому розташована квартира президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, за даними на 15.00 колона рухається до вул. Грушевського в супроводі правоохоронців.





























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ФОТО: Олег Богачук