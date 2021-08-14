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Нацкорпус вирушив до будинку, де живе Зеленський. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Зараз представники Нацкорпусу, що прийшли під будівлю Офісу Президента України з акцією "Зупинимо капітуляцію" і влаштували там зіткнення з правоохоронцями, вишикувалися в колону і вирушили на вул. Грушевського 9а, до дому, в якому розташована квартира президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, за даними на 15.00 колона рухається до вул. Грушевського в супроводі правоохоронців.
ФОТО: Олег Богачук
Топ коментарі
+26 Alex Tom
показати весь коментар14.08.2021 15:08
+21 Wendeplattendrehstahl Lölik
показати весь коментар14.08.2021 15:18
+19 VOLVO XC 70
показати весь коментар14.08.2021 15:08
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16.03.19р
https://www.youtube.com/watch?v=kSGpQbOVaqM
Донецка...
А автор тут столько пишет.
У Вилкула спросите. Он предводитель днепропетровских титушек.
За шкирки вытаскивайте этого зелеНого чмыря!
И с другой стороны, фортуна она такая-сначала нац корпус фактически посадил Зе в кресло президента, а теперь говорит про Зраду?
И последнее, Зе на своем посту, несомненно, хуже Порошенко и ему таки больше шансов попасть в тюрьму чем Порошенко, хотя и у того свои скелеты в шкафу были, потому и проиграл!
вполне возможно, что Третий Майдан будет (особенно после показательного игнора и преследований Ылитой патриотов) по мотивам песни Рифа: "тихо пришёл - тихо ушёл" - достаточно, чтобы Зеля Уклонистка обосралась и перестала предавать Украину.. ну, или свалила на йух, в Ростов или Оман-Катар, если успеет, дура, со своими "импозантными"(МандЕль(с)) фаворитами...
А известно ли этим протестующим, что зенелох живёт в президентской резиденции?
Хватит понты колотить.