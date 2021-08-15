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Бійці Нацгвардії захищають півня на Банковій від учасників мітингу. ФОТО дня

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Бійці Нацгвардії, які вибудували щільне оточення біля будівлі Офісу Президента перед стартом акції "Зупинимо капітуляцію", охороняли від мітингувальників не тільки саму будівлю, а й скульптуру величезного декоративного півня, встановлену на дитячому майданчику, який облаштовують.

Відповідне фото зробив кореспондент Цензор.НЕТ.

Бійці Нацгвардії захищають півня на Банковій від учасників мітингу 01

Також дивіться: Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото: Олег Богачук
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Топ коментарі
+64
Образ президента трогать нельзя!
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14.08.2021 16:04
+46
Петух сидит внутри
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14.08.2021 16:04
+46
Это не образ. Это сам Зеля в маскировке

Бійці Нацгвардії захищають півня біля Офісу Президента від учасників мітингу - Цензор.НЕТ 2964
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14.08.2021 16:33
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Так Табалови пройшли у ВР за квотою Яценюка.(це я нагадав для тих хто забув )
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14.08.2021 17:28 Відповісти
І їх продукцію бренду "волошкове поле" покупці не бойкотують.
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16.08.2021 12:52 Відповісти
учения, товарищеский матч, пацанов с обоих сторон в условиях максимально приближённых к реальности..
вполне возможно, что Третий Майдан будет (особенно после показательного игнора и преследований Ылитой патриотов) по мотивам песни Рифа: "тихо пришёл - тихо ушёл" - достаточно, чтобы Зеля Уклонистка обосралась и перестала предавать Украину.. ну, или свалила на йух, в Ростов или Оман-Катар, если успеет, дура, со своими "импозантными"(МандЕль(с)) фаворитами...
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14.08.2021 16:31 Відповісти
Это геральдический петух зеленского. А может, это его тотем? Какой человечек, такая и зверушка.
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14.08.2021 16:36 Відповісти
Або, яка людинка, така й тваринка
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14.08.2021 16:37 Відповісти
Так краще)
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15.08.2021 05:11 Відповісти
Не "петуха у Офиса Президента" а "петуха в Офиса Президента".
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14.08.2021 16:36 Відповісти
ОПУ- ОФІС ПІВНЯ УКРАЇНИ ?
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15.08.2021 16:32 Відповісти
хайль півень!
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14.08.2021 16:39 Відповісти
Головне слово - ПІВНЯ.☺
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14.08.2021 17:07 Відповісти
Я уже подумал ,что осел оманский к ним решил выйти)))
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14.08.2021 17:21 Відповісти
Захищали колись країну ,тепер захищають півнів.
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14.08.2021 17:31 Відповісти
Бійці Нацгвардії захищають півня біля Офісу Президента від учасників мітингу - Цензор.НЕТ 9976
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14.08.2021 17:40 Відповісти
Точно. Бійці Нацгвардії захищають півня біля Офісу Президента від учасників мітингу - Цензор.НЕТ 1710
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14.08.2021 17:50 Відповісти
Тьху,пля.... позорище!
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14.08.2021 17:51 Відповісти
вова доручив Баканову знайти того, хто його прообраз посадив у сечу кольору януковичів ?
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14.08.2021 21:53 Відповісти
мусорская падаль в голубых беретах, подонки ублюдоные
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14.08.2021 21:58 Відповісти
петух из пленки так себе , но действительно причем голубые береты ... вдв типа ?
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14.08.2021 22:55 Відповісти
Все правильно, а чего вы хотели от мусоров, на войну идти???!!!
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15.08.2021 00:12 Відповісти
Че за детская площадка?, что за дешевый пиар-цирк? Какая подоляка дала подсказку? Впрочем клоуны по другому не умеют.
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15.08.2021 01:55 Відповісти
Поставити дитячий майданчик впритик до державної установи, яка є центром притягання протестів, які провокує ТОНАМИ влада, це треба вміти не заглядаючи навіть в очі уХйла , згадати його обіцянку напред військ виставляти жінок та дітей... Але щось не так спрацювало, й ляльки на тому майданчику з легкої руки нашого люду стали прообразом влади . Й що тепер? Нацгвардія це підтвердила !
Єрмакововина влада йде гіршими шляхами Шапкорада , якого щільно вели до прірви рашисти Кремля.
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15.08.2021 16:34 Відповісти
,,Бойцы Нацгвардии защищают петуха на Банковой от участников митинга,,- надо запмсать. Феерическое название статьи. Описывающее точно время правление криворожского клоуна.
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15.08.2021 10:51 Відповісти
заголовок скабєєва підказала...
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15.08.2021 14:47 Відповісти
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