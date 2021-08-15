Бійці Нацгвардії захищають півня на Банковій від учасників мітингу. ФОТО дня

Бійці Нацгвардії, які вибудували щільне оточення біля будівлі Офісу Президента перед стартом акції "Зупинимо капітуляцію", охороняли від мітингувальників не тільки саму будівлю, а й скульптуру величезного декоративного півня, встановлену на дитячому майданчику, який облаштовують.

Відповідне фото зробив кореспондент Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото: Олег Богачук