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Бійці Нацгвардії захищають півня на Банковій від учасників мітингу. ФОТО дня
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Бійці Нацгвардії, які вибудували щільне оточення біля будівлі Офісу Президента перед стартом акції "Зупинимо капітуляцію", охороняли від мітингувальників не тільки саму будівлю, а й скульптуру величезного декоративного півня, встановлену на дитячому майданчику, який облаштовують.
Відповідне фото зробив кореспондент Цензор.НЕТ.
Фото: Олег Богачук
Топ коментарі
+64 Dietrich Berg
показати весь коментар14.08.2021 16:04
+46 oleg1966
показати весь коментар14.08.2021 16:04
+46 18c49ed2
показати весь коментар14.08.2021 16:33
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вполне возможно, что Третий Майдан будет (особенно после показательного игнора и преследований Ылитой патриотов) по мотивам песни Рифа: "тихо пришёл - тихо ушёл" - достаточно, чтобы Зеля Уклонистка обосралась и перестала предавать Украину.. ну, или свалила на йух, в Ростов или Оман-Катар, если успеет, дура, со своими "импозантными"(МандЕль(с)) фаворитами...
Єрмакововина влада йде гіршими шляхами Шапкорада , якого щільно вели до прірви рашисти Кремля.