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НАБУ (3426) Правоохоронні органи (2660) вирок (897) Антикорупційний суд (1103)

Вищий антикорупційний суд за перше півріччя у справах НАБУ засудив 19 осіб до ув'язнення. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Події

Від початку року у справах НАБУ і САП 19 осіб отримали покарання у вигляді позбавлення волі, а щодо 14 з них вироки вже набули чинності.

Більшість із засуджених визнані винними в скоєнні злочинів, пов'язаних з неправомірною вигодою, зазначається в повідомленні пресслужби НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Крім позбавлення волі, ВАКС конфіскував все належне майно суддів Малиновського райсуду Одеси та Господарського суду Одеської області. До останнього також застосовано спеціальну конфіскацію — в дохід держави звернено 250 тис. грн. А також конфісковано автомобіль ексдиректора ВАТ "Кіровоградгаз", засудженого за розтрату 8,6 млн грн", - зазначається в повідомленні.

Всього за час роботи НАБУ понад 300 обвинувальних актів щодо майже 600 осіб направлені до суду.

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Вищий антикорупційний суд за перше півріччя у справах НАБУ засудив 19 осіб до увязнення 01
Вищий антикорупційний суд за перше півріччя у справах НАБУ засудив 19 осіб до увязнення 02

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Топ коментарі
+7
ну не поверю что с судей смогли наскребли только 250 тыс. грн - анекдот
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14.08.2021 19:36
+4
у Кривому покінчила з життям літня подружня пара.
Йому - 84, їй - 83.
Основна версія - через борги.
Питання. Де всі ті зрадойоби, які раніше ******* ******* історії про піввареника, про пів таблетки, про тарифний геноцид, про гірше вже не буде?
Чого ******* позакривали, уйобки?
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14.08.2021 19:06
+3
А реально сидять скільки?
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14.08.2021 19:04
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А реально сидять скільки?
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14.08.2021 19:04 Відповісти
у Кривому покінчила з життям літня подружня пара.
Йому - 84, їй - 83.
Основна версія - через борги.
Питання. Де всі ті зрадойоби, які раніше ******* ******* історії про піввареника, про пів таблетки, про тарифний геноцид, про гірше вже не буде?
Чого ******* позакривали, уйобки?
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14.08.2021 19:06 Відповісти
То дрібничка ,головне "Лишьби не Порошенко!" та "Хуже не будет!" !!!!)))
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14.08.2021 19:18 Відповісти
Само говоришь, что версия и тут же обвиняешь, сектант.
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14.08.2021 20:12 Відповісти
В Україні корумпованих гнид несчисленна кількість !!! Цих потвор мають пакувати на нари сотню,щодня !!!)))
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14.08.2021 19:16 Відповісти
При чисельності в сотні тисяч корумпованих гнид ,це лише мізерний відсоток !!!)))
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14.08.2021 19:20 Відповісти
ну не поверю что с судей смогли наскребли только 250 тыс. грн - анекдот
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14.08.2021 19:36 Відповісти
Кльова в нього тачка,якихось 8,6 лімона грн.!!!!)))))
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14.08.2021 19:41 Відповісти
А як там справи з "діамантовими" прокурорами? А зі справою розенблата, хто небудь ще пам*ятає такого?
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14.08.2021 19:41 Відповісти
Украл 8,6 миллиона и за это поплатился своим "Запорожцем" - феерически!😁😁😁😁
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14.08.2021 19:56 Відповісти
Автівка мабуть зроблена з золота !!!))))
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14.08.2021 20:42 Відповісти
Этот вопрос надо задать сукину сыну Шокину. Он этим делом занимался , он его и в унитаз успешно слил в 2015 году в голосеевском столичном суде. А НАБУ и ВАКС к тому времени еще не родились. Хфельдмаршал Петро очень долго свою репу чесал.
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15.08.2021 08:21 Відповісти
Пока народ живёт без Бога, наказание стрелочников и награждение причастных к Корр будет продолжаться
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14.08.2021 19:45 Відповісти
ну список наверно выглядел как то так : 3 уборщицы , 2 сантехника , 4 водителя , 1 секретарша ( не дала дура )......
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14.08.2021 19:50 Відповісти
...но это не точно😁😁😁
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14.08.2021 19:54 Відповісти
Приведите статистику, сколько потом эти судьи и мвдшные ублюдки получают назад просто так, либо через суды ЕС.
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14.08.2021 19:54 Відповісти
Надо же!! - Высший антикоррупционный суд и 250 000 грн ($10 000). Корупционеры совсем зубожіли!
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14.08.2021 20:17 Відповісти
19 засуджених ,250 тис.грн.конфісковано!!! Та *** вже не ганьбились би ,чи що !!!)))
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14.08.2021 20:41 Відповісти
19 человек которым вынесен приговор.Но кто из нас знает кому приговор вынесен.?Авакову нет,Ахметову нет, Коломойскому тоже не вынесен.Так кто пострадал?Думаю что сообщество ,,цензора,,оценит решения судов достойно.Да вот только укажите не количество а их имена.
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14.08.2021 20:22 Відповісти
250 000 . на фоне украденных миллиардов.... Великое достижение.... Ну когда они перестанут ссать в глаза людям???
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14.08.2021 21:05 Відповісти
250 тыс конфисковано. А сколько за эти полгода потратила Украина на содержание этого суда - зарплаты, машины, здание, обслуживающий персонал, коммуналка и т.д. Не удивлюсь если эти затраты составят больше 50 млн
Гнать в шею надо этих бездельников, взяточников и дармоедов.
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14.08.2021 22:21 Відповісти
Якісь рукожопи робили звіт. Де саме найголовніше?? Де терміни ув'язнення??
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14.08.2021 22:22 Відповісти
Мутняк какой то...
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15.08.2021 00:17 Відповісти
 
 