Вищий антикорупційний суд за перше півріччя у справах НАБУ засудив 19 осіб до ув'язнення. ІНФОГРАФІКА

Від початку року у справах НАБУ і САП 19 осіб отримали покарання у вигляді позбавлення волі, а щодо 14 з них вироки вже набули чинності.

Більшість із засуджених визнані винними в скоєнні злочинів, пов'язаних з неправомірною вигодою, зазначається в повідомленні пресслужби НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Крім позбавлення волі, ВАКС конфіскував все належне майно суддів Малиновського райсуду Одеси та Господарського суду Одеської області. До останнього також застосовано спеціальну конфіскацію — в дохід держави звернено 250 тис. грн. А також конфісковано автомобіль ексдиректора ВАТ "Кіровоградгаз", засудженого за розтрату 8,6 млн грн", - зазначається в повідомленні.

Всього за час роботи НАБУ понад 300 обвинувальних актів щодо майже 600 осіб направлені до суду.

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