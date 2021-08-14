Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
У Святогірську Донецької області завершується зведення госпіталю для учасників АТО/ООС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.
Зазначається, що медичний заклад має 180 ліжок, де можуть проходити лікування хворі. Одним із пріоритетних напрямків діяльності закладу стане реабілітація учасників АТО/ООС. У відділенні працюватимуть реабілітологи, масажисти та психоаналітики.
"У Святогірську завершується будівництво госпіталю для учасників АТО/ООС. Об'єкт зводять в рамках президентської програми "Велике будівництво", -йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 хужє не будєт
показати весь коментар14.08.2021 21:54
+5 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показати весь коментар14.08.2021 22:02
+5 Койот Восточноукраинский
показати весь коментар14.08.2021 22:10
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Будь ласка, зачекайте...
Словам порохобота віри немає.
А лікар тобі пише діло про рівень захворюваності на Донбасі - ти з цим не стикався, тому не знаєш
Тупий упертий брехун! А тут "потрапив на мене: мало того що я - військовий юрист і всі ці речі знаю - у мене ще й дружина у військово-лікарській комісії працювала і стільки підготувала документів на медичну реабілітацію військовослужбовців, що він мабуть менше дівок мацав за своє життя
Проблема с какой нибудь шизоидной ватной мразью среди набранного из местных персонала вполне реальна. На донбасе ваты хватает, на должность медсестры вполне может затесаться какая нибудь "мстительница" или засланная. Надеюсь, что к набору персонала в эту больницу отнесутся с должной ответственностью, а не будут брать кого попало.
Еще какашки есть, Игосреха? Не гадь под себя, поделись с обществом.
Кумедный ты комментатор...
Представьте ситуацию - больница уже построена, есть куда быстро раненых военных доставлять, отлично. Но, в эту больницу набирают персонал, разумеется в основном из местных, а среди местных там ваты дохрена. И вот устраивается туда медсестрой, какая-то упоротая ватная тетенька которая втихаря "узким миром" бредит, у которой сынуля/муж/брат/сват опущенец, на другой стороне воюет или может подох уже и хочет эта ватная крыса мстить. Как думаете, у упоротой, ватной медсестры ухаживающей за ранеными украинскими военными будет возможность им вредить, лекарства не те вводить, а то и, как выше писалось, глязными, зараженными гепатитом, а то и чем похлеще, иглами уколы им ставить и тд? Я думаю ответ очевиден.
Так вот, единственный месседж который я пытаюсь донести - при приеме на работу в эту больницу местных, их желательно бы проверять и желательно дотошно, прежде чем до раненых военных допускать, чтобы исключить риски.
Вам именно это не понравилось?
"Отмечается, что в медицинском учреждении расположены 180 коек, где могут проходить лечение больные."
Ти так і напрошуєшся на "матюки"! Ну, не тямиш - послухай людей, що в цьому розбираються!
А щодо "нужен" - "не нужен" - не треба "переводить стрілки" Так потрібен В тому ж Святогорську є госпіталь для "ветеранів ВОВ" Відкрий у Гуглі і почитай Його побудували при Союзі для жителів області Теперішнє будівництво говорить про одне - той госпіталь не справляється - надто багато інвалідів російсько-української війни І тому було прийняте рішення про будівництво нового центру (реконструкція старого обійдеться в таку суму що побудувать новий легше) І щоб не тарганить людей-інвалідів далеко від дому, почали будівництво саме там! Тим більше, що персонал частково можна перекинуть зі старого госпіталю! Тепер ти задоволений?
Я трохи більше від тебе тямлю у подібній медицині, бо сам нею користуюся!
"Ну тоді він просто "неграмотний"
І як ти до майора зумів дослужиться?
А от ти вже записаний на окремому листочку, який озаглавлений "брехуни" (липові військові) Там, крім тебе, 7 "ніків" - наприклад, такий собі "Гаюлій Серьога" - той мені ліпив спочатку, що він "суддя військового трибуналу" Потім - що "народний засідатель Під кінець "з"їхав до "прапорщика" А коли він почав брехать безпосередньо про службу, то там і "спалився" - виявилося, що він взагалі про військову службу "ніц не відає"
Символічний удар у ринду та підняття прапора Морської охорони. Морські прикордонники вшановують хвилиною мовчання пам'ять побратимів, які загинули за незалежність України. Із дотриманням усіх морських традицій у Бердянську починає роботу ******* військова база. ******* військове містечко побудували за стандартами НАТО. Фінансування проєкту здійснювалося за підтримки уряду США. Новітнє військове містечко розраховане на дивізіон катерів морської охорони.
Дивізіон Маріупольського загону базувався тут із 90-х років. Але з початком російсько-української війни та анексії Криму в 2014 році, частина кораблів і катерів Керченського загону морської охорони зайшла теж у Бердянськ. Тоді й вирішили тут розгорнути підрозділи з автономною інфраструктурою.
"Сьогодні ми бачимо системне нарощування військової присутності Російської Федерації з агресивною риторикою, як в Азовському, так і в Чорному морях. Тому ці виклики вимагають сьогодні від морської охорони належної відповіді, готовності, автономності, мобільності", - наголосив начальник регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби Олег Костур.
Будівництво військової бази фінансував уряд Сполучених Штатів. Це не тільки будівлі, а й оснащення катерів та підрозділів ******** обладнанням.
"Майже три роки тому ми розпочали шлях до створення Морської охорони. Ця співпраця почалася з оновлення приміщень і надання обладнання. Програма з питань експортного контролю та безпеки кордонів використала як технічну допомогу майже 6 млн доларів для досягнення цієї мети. І ця робота ще не завершена", - розповів радник із морських питань Посольства США в Україні Кевін Кільєр.
Новітнє військове містечко дасть змогу прикордонникам оперативно реагувати на загрози з моря, персонал зможе готуватися до служби, працювати й відновлювати сили в комфортних умовах. Також тут розміщені катери та інша техніка.
Пункт базування морської охорони розрахований на несення служби 24 години на добу та за будь-яких погодних умов. Перше випробування, у день відкриття - зливою, витримав.
А виклики від ворога тут постійно.
"В морі ми постійно, спостерігаємо катери РФ. Провокування немає, але присутність є", - зазначив командир підрозділу Бердянської морської охорони Держприкордонслужби Станіслав Шевчук.
Наступним кроком захисту кордонів із моря має стати створення центру реагування Морської охорони Державної прикордонної служби в Одесі. На це уряд Сполучених Штатів надасть нашій країні допомогу в розмірі 12 мільйонів доларів.