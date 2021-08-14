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Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

У Святогірську Донецької області завершується зведення госпіталю для учасників АТО/ООС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

Зазначається, що  медичний заклад має 180 ліжок, де можуть проходити лікування хворі. Одним із пріоритетних напрямків діяльності закладу стане реабілітація учасників АТО/ООС. У відділенні працюватимуть реабілітологи, масажисти та психоаналітики.

"У Святогірську завершується будівництво госпіталю для учасників АТО/ООС. Об'єкт зводять в рамках президентської програми "Велике будівництво", -йдеться в повідомленні.

Також читайте: Кількість ліжок для хворих на COVID-19 не зменшиться, але їх розгортатимуть залежно від потреби, - Ляшко

Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА 01
Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА 02
Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА 03
Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА 04

Також читайте: Онкодиспансер на Закарпатті отримає перший в області лінійний прискорювач, - ОДА. ФОТОрепортаж

Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА 05
Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА 06
Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА 07
Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА 08
Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА 09

Також читайте: Кожен регіон протягом 2022-2023 років отримає по одній сучасній дорослій та дитячій лікарні, - заступник голови ОП Тимошенко

Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА 10
Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА 11
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Топ коментарі
+8
Есть и хорошие новости

Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 7146
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14.08.2021 21:54
+5
Я очень надеюсь что это не пиар... Хлопцам действительно нужны такие объекты... Не хочу видеть новостей про очередной тупой пиар зеленой власти...
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14.08.2021 22:02
+5
Що ви несете? Святогiрськ здравниця на 15-20 тисяч місць. Чудові умови і бійцям не далеко. Частини стоять у Бахмуті, Костянтинівна, Краматорську.
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14.08.2021 22:10
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Есть и хорошие новости

Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 7146
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14.08.2021 21:54 Відповісти
Я очень надеюсь что это не пиар... Хлопцам действительно нужны такие объекты... Не хочу видеть новостей про очередной тупой пиар зеленой власти...
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14.08.2021 22:02 Відповісти
В Донецькій області? І повертатися з госпіталю з геп. С та ВІЛ-інфікованими?
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14.08.2021 22:06 Відповісти
Що ви несете? Святогiрськ здравниця на 15-20 тисяч місць. Чудові умови і бійцям не далеко. Частини стоять у Бахмуті, Костянтинівна, Краматорську.
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14.08.2021 22:10 Відповісти
Кажу що знаю. Багато АТОшників отримали нехороші інфекції.Саме працюю над кількома.
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14.08.2021 22:13 Відповісти
Де докази?
Словам порохобота віри немає.
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15.08.2021 01:44 Відповісти
А зебилы у нас - эталон правдивой информации. При том шо Святогорск - рассадник ФСБ-шного расейского "православия". Мацковский патриархат
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15.08.2021 04:51 Відповісти
Может вы и правы, но причем здесь сам город с его жителями? И вы же ярые активисты, борцы , почему не подымаетесь как в Киеве, приезжайте, наводите порядок начиная с мерии, воспитайте местную власть патриотизму. Зачем в пустую писать гадости, людям этого города, патриотам, неприятно читать такое. Попов в лавре потрясите, мера и депутатов тоже, добейтесь, чтобы лавра перешла в Украинскую церковь. А не сидеть и строчить понос! Деловые все на диване
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15.08.2021 08:36 Відповісти
Секундочку, мадам. При всем уважении к Вашему правдному гневу, я не верующий, не живу в Святогорске и никоим образом не оскорблял его жителей. Я высказался по поводу монастыря МП, как о фсбшном рассаднике. Ни на выборы власти, ни на симпатии верующих Вашего региона, я повлиять не могу. Подозреваю, что и политик из меня слабенький. Все, что я могу - это формулировать свое отношение к событиям в более-менее удобоваримой для других форме и надеятся, что, может быть, это как-то откроет кому-то глаза, даст возможность помотреть на ситуацию с другой стороны. Ну, а менять власть - это уж вы сами, не перекладывайте ответственность и не ждите рыцаря на зеленом коне.
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15.08.2021 11:57 Відповісти
Что за чушь вы несете? Честно, стыдно за вас. Позор.
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15.08.2021 09:10 Відповісти
Если вы знаете о неких, видимо, врачах-отравителях и молчите, значит вы пособник. Вы в прокуратуру/сбу обращались?
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15.08.2021 14:48 Відповісти
Госпиталь прежде всего для военнослужащих. Ведь сколько случаев когда не довезли. И как наши военные становятся вил зараженными? Вы в порядке со своими мозгами?
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14.08.2021 22:12 Відповісти
Американці?- Не знаю. Зараз веду трьох пацієнтів, всі з геп. С. Всі лікувалися після поранення в Донецькій-Луганській областях
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14.08.2021 22:15 Відповісти
Я Вам сочувствую в Ваших действиях, и такое возможно. А куда Вы этих несчастных везете, одесский госпиталь (ну чтобы подороже за транспортировку взять?)
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14.08.2021 22:21 Відповісти
В Хмєльніцкє русскаґаварящіх младєнцєв вкуснєє ґатовят, ватка.
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14.08.2021 22:32 Відповісти
Поменяй ник или не бухай больше, суббота дело такое, так что убей свой ник в этом чате, недомужчина...
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14.08.2021 22:35 Відповісти
Не бухайте сами, молодой человек, и рекомендую Вам заполнить свой профиль перед киданием говна куда попало...
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14.08.2021 22:45 Відповісти
Мене на цьому форумі з 2013 знають, кацапчику.
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14.08.2021 23:04 Відповісти
Поздравляю, дедуган. А на фронте под каким ником был?
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14.08.2021 23:08 Відповісти
Гусаченко а тобі та будівля тюрму не нагадує? Тільки без "колючки" над огорожею? З усіх боків вона оточена шляхами - рекреаційної зони НЕМА!!! Люди будуть нюхать вихлопні гази у невеликому дворі А до лісу на інвалідних візках чи на милицях - не добраться, бо треба через дороги переходить! Ти ж "не доганяєш" до кінця направленості цього госпіталю - це, фактично, не "лікувальний заклад" у прямому розумінні, а "пожиттєвий притулок" для людей, що залишился інвалідами і їм нікуди податься, бо за ними нікому доглядать, або рідні від них відмовилися! (І таке буває) Такі "госпіталі будувалися колись для інвалідів ІІ Світової Потім туди відправляли "афганців" Наприклад, був такий під Драбовом (на Черкащині) Не знаю, чи є він зараз І будували їх серед лісових масивів, а не на розв"язках автомобільних доріг! Так що перед тим, як "наїжджать" і "ярлики вішать" - думать треба!
А лікар тобі пише діло про рівень захворюваності на Донбасі - ти з цим не стикався, тому не знаєш
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15.08.2021 07:13 Відповісти
Він сьогодні мені півдня "мізки проїдав" "Дурне і вперте"! Почитай по гілці - там ціла "битва народів під Лейпцігом"! Більше всього мене "убило", що він не знає документів, які визначають "ветеранство Збройних сил" і його права, ним гарантовані! А пише що має вислугу 31 рік і підполковник - тобто він - старший мене! А я маю "ветеранство" з 2004 року!
Тупий упертий брехун! А тут "потрапив на мене: мало того що я - військовий юрист і всі ці речі знаю - у мене ще й дружина у військово-лікарській комісії працювала і стільки підготувала документів на медичну реабілітацію військовослужбовців, що він мабуть менше дівок мацав за своє життя Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 4893
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15.08.2021 21:41 Відповісти
Так может колоться наркотой вашим пациентам не надо было? А то есть и такие кадры, увы.
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15.08.2021 09:11 Відповісти
Человек о том, для больницы в Донецкой области персонал соответственно из местных преимущественно будут набирать и среди врачей или медсестер, особенно среди тетенек медсестер, вполне может оказаться какая нибудь упоротая ватная крыса, которая неизвестно, что может натворить.
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14.08.2021 22:26 Відповісти
И Вас поздравляю, не нужен этот госпиталь никому, Пускай наши бойцы умирают в вертолётах и самолётах на пути в опорные госпитали в Одессе и Львове...
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14.08.2021 22:32 Відповісти
Я не говорил, что госпиталь не нужен, нужен конечно, я лишь объяснил о чем человек выше писал, раз вы его не поняли и сходу начали оскорблять.
Проблема с какой нибудь шизоидной ватной мразью среди набранного из местных персонала вполне реальна. На донбасе ваты хватает, на должность медсестры вполне может затесаться какая нибудь "мстительница" или засланная. Надеюсь, что к набору персонала в эту больницу отнесутся с должной ответственностью, а не будут брать кого попало.
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14.08.2021 22:49 Відповісти
Еще раз поясняю, поймите на секундочку, есть такие раненные которым два или один час остался. МНЕ НЕОБХОДИМО ЭТО ОБЯСНЯТЬ ВЗРОСЛЫМ ЛЮДЯМ!!! Простите за капс...
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14.08.2021 22:56 Відповісти
хорошо .. Где разборной полевой госпиталь на 1000 коек с реанимацией и всеми остальными мед-прибамбасами который пете подарили американцы!? ГДЕ !!!
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14.08.2021 23:34 Відповісти
Игосреха, ссылочку кинь пожалуйста. Не звизди впустую.
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15.08.2021 09:28 Відповісти
пздц.. вся Украина видела это госпиталь и туда водили экскурсии власть а ему мудаку ссылочку дай !?
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15.08.2021 13:18 Відповісти
Ссылку кинь, Игосреха.
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15.08.2021 13:20 Відповісти
Стоит отметить, что с момента передачи 18 августа 2015 года данный госпиталь военные отказывались показывать журналистам и общественности тщательно скрывая любую информацию о нем. Где все эти месяцы находился данный госпиталь доподлинно не известно.Ранее военные медики заявляли, что он принял 500 человек, при этом, по заявлению американцев, данный госпиталь способен принимать 120 раненых в сутки. Таким образом, если бы данная помощь от США начала принимать раненых в момент его передачи, то через него могло уже пройти 32 400 человек.эhttps://inforesist.org/minoboronyi-nakonets-zapustilo-gospital-peredannyiy-ssha-9-mesyatsev-nazad/
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15.08.2021 13:26 Відповісти
Как отметили в прокуратуре, заведение принимает раненых военнослужащих с линии столкновения в районе города Авдеевка с целью дальнейшего перенаправления в 65 военный госпиталь в городе Часов Яр.

Еще какашки есть, Игосреха? Не гадь под себя, поделись с обществом.
Кумедный ты комментатор...
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15.08.2021 13:36 Відповісти
поэтому там построили бассейн?для тех кому час остался? санаторий это
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15.08.2021 00:04 Відповісти
Не знаю зачем вы мне пытаетесь объяснять очевидные вещи, которые я сам прекрасно понимаю. Я вам вообще-то совсем о другом писал...
Представьте ситуацию - больница уже построена, есть куда быстро раненых военных доставлять, отлично. Но, в эту больницу набирают персонал, разумеется в основном из местных, а среди местных там ваты дохрена. И вот устраивается туда медсестрой, какая-то упоротая ватная тетенька которая втихаря "узким миром" бредит, у которой сынуля/муж/брат/сват опущенец, на другой стороне воюет или может подох уже и хочет эта ватная крыса мстить. Как думаете, у упоротой, ватной медсестры ухаживающей за ранеными украинскими военными будет возможность им вредить, лекарства не те вводить, а то и, как выше писалось, глязными, зараженными гепатитом, а то и чем похлеще, иглами уколы им ставить и тд? Я думаю ответ очевиден.
Так вот, единственный месседж который я пытаюсь донести - при приеме на работу в эту больницу местных, их желательно бы проверять и желательно дотошно, прежде чем до раненых военных допускать, чтобы исключить риски.
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15.08.2021 00:56 Відповісти
Пане мериканцю, якщо Ви нерозумієте,то неможливо створити мережу лікувальних стаціонарів впродовж лінії фронта. Для цього існує лінія парамедиків, польових шпиталів (ну, має бути)особливо тяжкі випадки - в тил. якщо вже випадок такий, що треба після першої допомоги везти на гелікоптері, там там вже +-30 хвлин не має значення. Звісно, чим раніше, тим краще, але це мистецтво можливого.
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15.08.2021 05:13 Відповісти
До Львова или Одессы не 30 минут вертушкой лететь. Для спасения жизни при тяжелых ранениях и большой кровопотере бывает и 15 минут нет в распоряжении. И для Вас отдельно, научитесь просматривать профиль собеседника.
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15.08.2021 09:24 Відповісти
Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения станет реабилитация участников АТО/ООС. В отделении будут работать реабилитологи, массажисты и психоаналитикиИсточник: https://censor.net/ru/p3282795
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15.08.2021 00:05 Відповісти
куда не довезли?госпиталь не для раненых с передовой,а для реабилитации раненых. санаторий
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15.08.2021 00:01 Відповісти
Госпиталь прежде всего госпиталь. Реабилитация в санаториях происходит.
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15.08.2021 09:25 Відповісти
знаю одного афганца,каждый год ездит в госпиталь ветеранов войны под Киев на техобслуживание,как вы понимаете для него передовая закончилась лет 40 назад. тут тот же случай. санаторий для гражданских,госпиталь для служивых
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16.08.2021 15:28 Відповісти
Смотря какие " участники" там будут проходить реабилитацию.Есть такие " участники",которые просидели в отделах кадров МВД,например в Мариуполе или прокуроры они же тоже " воевали",работяги всевозможных ВЦА,а солдатики....
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14.08.2021 22:12 Відповісти
Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 2819
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14.08.2021 22:15 Відповісти
Про круглое и красное не надо рассуждать. Надо пойти на войну и понять что это такое на самом деле.
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14.08.2021 22:17 Відповісти
Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 3747
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14.08.2021 22:17 Відповісти
Можна подумать - однин ти під кулями ходив
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15.08.2021 07:16 Відповісти
Само собой не один. А к чему Ваши возмущения?
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15.08.2021 08:40 Відповісти
Та тому що в даній ситуації ти "не вкурюєш" у суті справи, а завівся з людиною (тим більше - з тим, що стоїть на твоєму боці - лише більше в тій ситуації тямить) Ті, хто дійсно "ходив під кулями", стараються менше язиком теліпать, бо знають що таке "справжня війна" А от хто "черпаком махав", чи в "каптьорці" труси з майками перекладав - навпаки - усі "стратиги" Почитай Ярослава Гашека - "Походеньки бравого солдата Швейка" - там вони красиво описані у вигляді денщиків офіцерських (У нас в армії таких нема, а от "штабних" вистачає!)
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15.08.2021 08:51 Відповісти
"Еще раз поясняю, поймите на секундочку, есть такие раненные которым два или один час остался. МНЕ НЕОБХОДИМО ЭТО ОБЯСНЯТЬ ВЗРОСЛЫМ ЛЮДЯМ!!! Простите за капс..."

Вам именно это не понравилось?
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15.08.2021 09:03 Відповісти
Ти мій попередній коментар, тобі адресований, читав? Стосовно направленості ЦЬОГО госпіталю? Відкрий "Словник іншомовних слів" (є у Гуглі) і прочитай, що означає слово "РЕАБІЛІТАЦІЯ"!!! Це буде лише опосередковано "лікувальний заклад" де "інваліди будуть проходить РЕАБІЛІТАЦІЮ"! Це не "польовий госпіталь", де безпосередньо життя рятують, а звичайний центр підготовки інвалідів до життя з їх інвалідністю, де будуть лікувать віддалені НАСЛІДКИ поранень після закінчення оперативного лікування Учить людей без кінцівок користуваться протезами, без очей - жить навпомацки Пробувать відновить неврологію після контузій чи поранень! А ти "рогом уперся" і "землю риєш" Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 9931
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15.08.2021 09:17 Відповісти
Вы серьезно больны умственно и читать не умеете?
"Отмечается, что в медицинском учреждении расположены 180 коек, где могут проходить лечение больные."
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15.08.2021 09:39 Відповісти
Синок! Я якраз умію думать! А от ти - точно "розумово відсталий"!!! Проходить лікування можна по-різному Можна потрапить у госпіталь з травмою, а можна - з віддаленими наслідками цієї травми У мене протезована нога і два онімілі пальці на руці - ушкоджений ліктьовий нерв Травмований був кілька років тому Так от - час від часу я проходжу обстеження і лікування в шпиталі, щоб зменшить больові відчуття у місцях травмування Мені роблять уколи, дають обезболюючі Оце і називається РЕАБІЛІТАЦІЯ!!!Тобто - "реабілітаційне лікування"!!!
Ти так і напрошуєшся на "матюки"! Ну, не тямиш - послухай людей, що в цьому розбираються!
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15.08.2021 09:54 Відповісти
Я Вас понял, вы больнее всех больных, и этот госпиталь не нужен.
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15.08.2021 10:00 Відповісти
Ну що ж поробиш! Ти ж у нас "найрозумніший"", а навкруги тебе "дурні" ходять! Знаєш - я за 26 років служби упевнився - "найрозумніші" у нас у армії - штабісти", "кашовари" і "каптьорщики" (а на "гражданці" - таксисти) У всьому розбираються і "в кожній "п***і" - "затичка"! От ти "вперся рогом"", виставив себе дурнем" - а коли прийде час і виявиться", що я був правий стосовно направленості цього медичного об"єкту", ти "запхнеш язик у задницю" і будеш мовчать", "сопучи в три дірки" Адже робота у мене була така - при ній "за базар відповідать" приходилося ТОму перед тим як писать", я гарто вичитую текст А ти "язиком поляпав"", не думаючи", і вважаєш себе правим В таких випадках я таким "упертюхам" кажу: "Життя нас розсудить!" Надіюся що так і буде
А щодо "нужен" - "не нужен" - не треба "переводить стрілки" Так потрібен В тому ж Святогорську є госпіталь для "ветеранів ВОВ" Відкрий у Гуглі і почитай Його побудували при Союзі для жителів області Теперішнє будівництво говорить про одне - той госпіталь не справляється - надто багато інвалідів російсько-української війни І тому було прийняте рішення про будівництво нового центру (реконструкція старого обійдеться в таку суму що побудувать новий легше) І щоб не тарганить людей-інвалідів далеко від дому, почали будівництво саме там! Тим більше, що персонал частково можна перекинуть зі старого госпіталю! Тепер ти задоволений?
Я трохи більше від тебе тямлю у подібній медицині, бо сам нею користуюся!
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15.08.2021 10:30 Відповісти
Уже лучше, но если хвастаться выслугой, то у меня 31 год календаря и тупых высерантов ненавижу не меньше тебя... А ну-ка напомни где я "наляпал"
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15.08.2021 10:46 Відповісти
Кому ти "казки розказуєш"? Я своїм "ветеранством" не "хвалюся" - просто "констатую факт" А "прапором" на складі і 40 років можна "прослужить" - "Поки руки носять - служить здатен!" Ти ще мені розкажи", що маєш "ветеранство" Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 6176 Заодно розкажи мені хто саме має право на статус "ветерана ЗС"", який документ це передбачує", за скільки років вислуги його дають і яка категорія має право лікування у військових госпіталях
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15.08.2021 10:54 Відповісти
Да, прослужил от стартеха до старшего инженера авиационной бригады, той самой, бельбекской. Подпола на ранг выше майорской должности за участие в АТО дали. А выслугой ты начал хвалится, заруби это себе на носу.
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15.08.2021 11:00 Відповісти
Я задав КОНКРЕТНІ питання - жду на них відповіді! А тобі привіт від моєї дружини - вона років п"ять пропрацювала у ВЛК Коли я їй розказав про твою "брєдятину", вона тільки спитала: "Він безтолковий? Він може переплутав "реабілітацію" з "реанімацією"? Бо є вже такі "центри невідкладної медицини" Однак в армії є лише "реанімаційні відділення" при госпіталях!" Кажу: "Та там чітко написано - "реабілітація"
"Ну тоді він просто "неграмотний"
І як ти до майора зумів дослужиться? Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 4234
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15.08.2021 11:20 Відповісти
Привет Вашей супруге. Она у Вас авторитет, как я вижу. А персонально для Вас повторюсь:
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15.08.2021 13:16 Відповісти
"Отмечается, что в медицинском учреждении расположены 180 коек, где могут проходить лечение больные."
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15.08.2021 13:17 Відповісти
"Отмечается, что в медицинском учреждении расположены 180 коек, где могут проходить лечение больные." Вы настолько тупы что прочитать не можете?
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15.08.2021 13:48 Відповісти
Ясно з тобою, "Гусаченко" ! З тебе такий "офіцер" і "старший інженер бригади" - "як з гімна - куля"! Ти - звичайний брехун! Моя тобі порада : менше бреши на спеціальні теми - бо завжди знайдеться спеціаліст, що зловить тебе на брехні Ти з таких "офіцуцерів" як "Семенченко-Грішин" - "понтів вище голови" а задниця - гола!
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15.08.2021 14:08 Відповісти
Иди домой, интернетный воин. Не позорься.
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15.08.2021 14:13 Відповісти
Куди мені до тебе! Гірше, ніж ти "опозорився", мені не вдасться! Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 9802
А от ти вже записаний на окремому листочку, який озаглавлений "брехуни" (липові військові) Там, крім тебе, 7 "ніків" - наприклад, такий собі "Гаюлій Серьога" - той мені ліпив спочатку, що він "суддя військового трибуналу" Потім - що "народний засідатель Під кінець "з"їхав до "прапорщика" А коли він почав брехать безпосередньо про службу, то там і "спалився" - виявилося, що він взагалі про військову службу "ніц не відає" Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 3916
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15.08.2021 14:27 Відповісти
Еще раз повторяю, иди домой, диванный воин. Не позорься перед людьми....
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15.08.2021 14:32 Відповісти
Синок я і так вдома! Бо "непридатний до служби за станом здоров"я і віком" Я своє вже відслужив А от ти мені скажи (раз не хочеш про "ветеранство") - а що таке 15-СЦС-45Б? Або РУГ-82? Ти як ІАСовець це повинен знать! Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 1024
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15.08.2021 14:39 Відповісти
серебряно-цинковый аккумулятор. Скажи мне, воевавший дадя, что такокое гидроаккумулятор и зачем на самолетах есть система "нейтрального газа"?
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15.08.2021 14:46 Відповісти
Ти ідіот? Я тбі не "маслопуп-СДшник", а "АОшник" Так що таке РУГ-82, "анжинєр"?
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15.08.2021 15:32 Відповісти
ну так объясни спец в системе переменного тока в самолетах, стратег невоюющий.
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15.08.2021 15:51 Відповісти
Іди в жопу, брехло! Я тобі питання поставив - ти ж себе позиціюєш як авіаінженер, а не я Значить повинен знать все А я лише два роки в молодості прослужив на "бортах" Так що "систему переменного тока" на борту шукай сам - я тобі не помічник Ліхтарик не забудь - буде видніше Госпіталь для учасників бойових дій будують у Донецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 2088
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15.08.2021 16:33 Відповісти
Сходил бы ты нах со своими двумя годами службы. Учи матчасть, боец, и не лезь в разговоры взрослых дядей...
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15.08.2021 16:40 Відповісти
"Взрослий дядя" - я тобі вже довів що ти - "самовпевнений недоумок", який корчить з себе "знавця"! "Молчи - сойдёшь за умного"!
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15.08.2021 16:53 Відповісти
Мальчуган, ты зачем затеял этот спор?
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15.08.2021 16:55 Відповісти
Телепню - це я "затіяв спор"? Ми з "Порохобандерівцем" пробували тобі дещо пояснить, в чому ти "розбираєшся, "як свиня в апельсинах" а ти "уперся" і "рогами землю риєш" Те, що ти "пеньок" і не тямиш, що таке "реабілітація" - я тобі довів! Те що ти - офіцер "липовий" - теж! Але ж ти сам "напросився" - я тебе "за язик не тягнув"! ТО хто ж тобі винен? Ти написав дурість, тебе пробували "поправить", ти "бикувать" почав, а "винуватий" - Я? У тебе "Морда не трісне" від пихи і зарозумілості?
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15.08.2021 17:22 Відповісти
главное чтобы врачи не донецкие были
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14.08.2021 22:22 Відповісти
Там без разницы откуда врачи. Вата повсюду. Всё крутится вокруг кацапской лавры, в которой отсиживались гиркинцы с оружием перед захватом Славянска
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14.08.2021 22:27 Відповісти
Хотя сейчас ДонОГА работает ощутимо.В области работа закипела,и дороги делаются и больницы и школы ремонтируют. Кириленко вполне нормальный руководитель в сравнении с предыдущими,типа Жебривського
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14.08.2021 22:24 Відповісти
Видимо хитрый план просто перестать стрелять не сработал.
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14.08.2021 22:28 Відповісти
"инклюзивность" ? Нет, не слышали?
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14.08.2021 22:29 Відповісти
Интересно, есть в Украине хоть одна стройка, на которую зеленые не прилепили пиар-ярлык "Большое строительство" ?
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14.08.2021 22:36 Відповісти
есть такая стройка((((((
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14.08.2021 22:40 Відповісти
Канечно есть. У меня у тестя в селе орех повалило на забор. Я не доеду пока, у тестя инсульт, орех так на заборе и лежит. Но вывески про "велике крадивныцтво" пока нет. Увижу - порежу бензопилой.
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15.08.2021 05:02 Відповісти
А чому такі лікарні не будують на Західній Україні? Де дуже багато ветеранів АТО . Чому не вкладаються кошти в розвиток Західної України , будівництво доріг , нових шкіл , ремонт мостів . Де це все ? А сьогоднішній виступ придурків 95 по 1+1, був фієричним хамством , з їх стьобом з Коломиї. Мало що дурне , а й ще погано виховане. Дивитись гидко , стая шавок яка вилизує свого "самого величнішого".
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14.08.2021 22:41 Відповісти
Нашо Ви дивитесь це лайно?
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15.08.2021 05:03 Відповісти
А по-моему все в западную только и вкладывают, а вам все мало и налоги не платите. В Юг вообще ничего не вкладывают.
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15.08.2021 09:15 Відповісти
Так і є.
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15.08.2021 09:30 Відповісти
Ага так як годувальники всієї України . І хто вам сказав , що Західна Україна не платить податків. ФОПи , податки з нерухомості , з заробітних плат . Так у нас закриті майже всі піприємства і люди вимушені їхати на зарабітки закордон. Заробітчани які пересилаються в Україну давно перевищили позики МВФ. За ці кошти живуть їх сім'ї. Купують їжу , одежу , пальне (сплачують ПДВ -20%) , вчать дітей на платних факультетах , будують або купують житло. Вони фінансують свою державу. Не крадуть , а заробляють важкою працею. Це не кредити МВФ, які будуть вкрадені або вивезені на офшорні рахунки злодіями при владі. А ми і наші діти , онуки будуть ввідавати борги взяті не нами.
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15.08.2021 09:31 Відповісти
Еперный цензор, неужели так впадло было замазать на фотографиях рекламу офиса главлоха?! Складывается впечатление, что ваше издание шарит джинсу кацапского фашиста подоляка
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15.08.2021 07:50 Відповісти
Випадково . Але після побаченого захотілось ригати.
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15.08.2021 08:28 Відповісти
Репортаж кореспондента "5 каналу" Дениса Розенкова, як у Бердянську відкрилася військова база морської охорони, збудовану за стандартами НАТО.
Символічний удар у ринду та підняття прапора Морської охорони. Морські прикордонники вшановують хвилиною мовчання пам'ять побратимів, які загинули за незалежність України. Із дотриманням усіх морських традицій у Бердянську починає роботу ******* військова база. ******* військове містечко побудували за стандартами НАТО. Фінансування проєкту здійснювалося за підтримки уряду США. Новітнє військове містечко розраховане на дивізіон катерів морської охорони.
Дивізіон Маріупольського загону базувався тут із 90-х років. Але з початком російсько-української війни та анексії Криму в 2014 році, частина кораблів і катерів Керченського загону морської охорони зайшла теж у Бердянськ. Тоді й вирішили тут розгорнути підрозділи з автономною інфраструктурою.
"Сьогодні ми бачимо системне нарощування військової присутності Російської Федерації з агресивною риторикою, як в Азовському, так і в Чорному морях. Тому ці виклики вимагають сьогодні від морської охорони належної відповіді, готовності, автономності, мобільності", - наголосив начальник регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби Олег Костур.
Будівництво військової бази фінансував уряд Сполучених Штатів. Це не тільки будівлі, а й оснащення катерів та підрозділів ******** обладнанням.
"Майже три роки тому ми розпочали шлях до створення Морської охорони. Ця співпраця почалася з оновлення приміщень і надання обладнання. Програма з питань експортного контролю та безпеки кордонів використала як технічну допомогу майже 6 млн доларів для досягнення цієї мети. І ця робота ще не завершена", - розповів радник із морських питань Посольства США в Україні Кевін Кільєр.
Новітнє військове містечко дасть змогу прикордонникам оперативно реагувати на загрози з моря, персонал зможе готуватися до служби, працювати й відновлювати сили в комфортних умовах. Також тут розміщені катери та інша техніка.
Пункт базування морської охорони розрахований на несення служби 24 години на добу та за будь-яких погодних умов. Перше випробування, у день відкриття - зливою, витримав.
А виклики від ворога тут постійно.
"В морі ми постійно, спостерігаємо катери РФ. Провокування немає, але присутність є", - зазначив командир підрозділу Бердянської морської охорони Держприкордонслужби Станіслав Шевчук.
Наступним кроком захисту кордонів із моря має стати створення центру реагування Морської охорони Державної прикордонної служби в Одесі. На це уряд Сполучених Штатів надасть нашій країні допомогу в розмірі 12 мільйонів доларів.
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15.08.2021 11:11 Відповісти
 
 