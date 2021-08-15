Автомобіль злетів у річку на Черкащині - водій із пасажиром загинули, - поліція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Автомобіль Fiat з'їхав з дамби в річку в Городищі Черкаської області. Поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду близько третьої години дня 14 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сектор комунікації поліції Черкаської області.
На місці події співробітники поліції з'ясували, що водій автомобіля Fiat не впорався з керуванням, здійснив виїзд за межі проїзної частини на дамбі, після чого автомобіль потрапив у водойму.
Внаслідок аварії 35-річний водій і 40-річний пасажир загинули на місці. Обидва чоловіки жителі міста Черкаси. Інший пасажир - 36-річний місцевий житель не постраждав.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...