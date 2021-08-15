УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5441 відвідувач онлайн
Новини Фото Події ДТП Силовики
11 920 14
ДТП (4210) Нацполіція (13921) Правоохоронні органи (2660) смерть (6550) Черкащина (646)

Автомобіль злетів у річку на Черкащині - водій із пасажиром загинули, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Автомобіль Fiat з'їхав з дамби в річку в Городищі Черкаської області. Поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду близько третьої години дня 14 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сектор комунікації поліції Черкаської області.

На місці події співробітники поліції з'ясували, що водій автомобіля Fiat не впорався з керуванням, здійснив виїзд за межі проїзної частини на дамбі, після чого автомобіль потрапив у водойму.

Внаслідок аварії 35-річний водій і 40-річний пасажир загинули на місці. Обидва чоловіки жителі міста Черкаси. Інший пасажир - 36-річний місцевий житель не постраждав.

Читайте також: У Городищі на Черкащині реконструюють шкільний стадіон, - ОДА. ФОТО

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Автомобіль злетів у річку на Черкащині - водій із пасажиром загинули, - поліція 01

Читайте також: Оприлюднено імена поліцейських, які загинули в ДТП на Одещині
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Автомобиль слетел в реку на Черкасщине - водитель с пассажиром погибли, - полиция - Цензор.НЕТ 2630
показати весь коментар
15.08.2021 01:35
+4
Білецький, каже,що його відморозки вибачилися і понесли покарання. Але у кримінального кодексу інша точка зору, за побиття журналіста організованою групою осіб під час здійснення ним професійної діяльності від 7 до 14 років позб волі. Тому конфлікт буде вирішено років за 7.
показати весь коментар
15.08.2021 01:19
+3
Алекс, а что ты такой активный тут про аварию новость. А размещать потрет Бандери с абзацем русского текста, это не глупо это палево. Степан якщо б встав з могили повісив би тебе на гілляці, як запроданця)
показати весь коментар
15.08.2021 08:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
жесткое комбо
показати весь коментар
15.08.2021 01:08 Відповісти
Білецький, каже,що його відморозки вибачилися і понесли покарання. Але у кримінального кодексу інша точка зору, за побиття журналіста організованою групою осіб під час здійснення ним професійної діяльності від 7 до 14 років позб волі. Тому конфлікт буде вирішено років за 7.
показати весь коментар
15.08.2021 01:19 Відповісти
Походу таки порішали...

Автомобиль слетел в реку на Черкасщине - водитель с пассажиром погибли, - полиция - Цензор.НЕТ 1572
показати весь коментар
15.08.2021 01:20 Відповісти
А завтра ці малолітні виродки зґвалтують його маленьку дочку і дружину... Він їм також пожме руки чи й члени поцілує? То, мабуть, була постанова на камеру...
показати весь коментар
15.08.2021 01:26 Відповісти
а вот законопроект в ВР шо все сим карты скоро по паспортам как в рассее это правда ? Автомобіль злетів у річку на Черкащині - водій із пасажиром загинули, - поліція - Цензор.НЕТ 4116 будет как в параше скоро -все под колпаком
показати весь коментар
15.08.2021 10:22 Відповісти
Каждому - своё. Так было, есть и будет.
показати весь коментар
15.08.2021 01:31 Відповісти
Автомобиль слетел в реку на Черкасщине - водитель с пассажиром погибли, - полиция - Цензор.НЕТ 2630
показати весь коментар
15.08.2021 01:35 Відповісти
Алекс, а что ты такой активный тут про аварию новость. А размещать потрет Бандери с абзацем русского текста, это не глупо это палево. Степан якщо б встав з могили повісив би тебе на гілляці, як запроданця)
показати весь коментар
15.08.2021 08:01 Відповісти
М-да... У теперішній Вільшанці утопиться - це ще вміть треба... На ній навіть ставки так замулилися, що щоб до глибокого місця добраться - півставка проїхать треба!
показати весь коментар
15.08.2021 06:42 Відповісти
Еееех, таку машинку втопили!
показати весь коментар
15.08.2021 08:37 Відповісти
А що за модель фіата?
показати весь коментар
15.08.2021 09:58 Відповісти
Вот она какая,подводная лодка в степях Украины.
показати весь коментар
15.08.2021 08:44 Відповісти
Пьяні, скоріше за все, були:нажаль типова ситуація для багатьох випадків ДТП в Україні
показати весь коментар
15.08.2021 11:29 Відповісти
 
 