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Хлопчик 2015 року народження загубився під час підйому групи туристів на Говерлу. Триває пошук, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

На Говерлі тривають пошуки хлопчика, який відстав від туристичної групи і заблукав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"14 серпня, близько 19:05, під час підйому групи туристів у складі 6 осіб з м.Коломия зеленим маршрутом на г. Говерла, поблизу смт Ворохта від групи відстав і заблукав хлопчик 2015 р.н.", - випливає з повідомлення.

"Станом на 6.00 15 серпня пошуки дитини тривають. Створено 7 пошукових груп, які обстежують місцевість за певними зонами і секторами. Опадів у цій місцевості немає, температура повітря близько 12 градусів тепла", - зазначено в ранковому зведенні ДСНС.

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Хлопчик 2015 року народження загубився під час підйому групи туристів на Говерлу. Триває пошук, - ДСНС 01
Хлопчик 2015 року народження загубився під час підйому групи туристів на Говерлу. Триває пошук, - ДСНС 02

Загалом до пошукових робіт залучено 156 осіб та 19 одиниць техніки, 3 собаки, квадрокоптер, а саме:

- ДСНС - 57 осіб, 2 собаки, 10 одиниць техніки (з них 1 квадрокоптер);

- Нацполіція - 37 осіб, 4 одиниці техніки та 1 собака;

- НГУ - 30 осіб і 2 одиниці техніки;

- ЗСУ - 11 осіб;

- волонтери - 13 осіб і 2 одиниці техніки;

- працівники Карпатського національного природного парку - 8 осіб і 1 одиниця техніки.

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Також підкреслюється, що на місці події працює оперативна група ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.
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Топ коментарі
+36
Я просто шокований. Я, інструктор альпінізму другої категорії за свою інструкторську практику зводив більше 350 учасників на гори вище 3000 метрів, не розумію ЯК можна було загубити дитину на Говерлі у групі за нормальних умов сходження. На День Конституції ми водили на цю гору такого ж віку дитину. Так її мама не випускала дитячу ручку зі своєї руки, тато місцями ніс малу на собі де було крутіше чи вона стомилася. А я їх підстраховував на випадок екстремальної ситуації. На жаль, я тільки минулої середи повернувся безпосередньо з-під Говерли з чергової поїздки. Був би вчора біля Заросляка, то цю ніч провів би на горі. Дай Бог щоб якнайшвидше знайшли малого живим і неушкодженим і не дай Бог нікому таких батьків.
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15.08.2021 08:55
+34
Потащили, то еще ладно... Как можно было потерять ребенка???
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15.08.2021 08:28
+25
Це ж якими п'яними мали бути батьки...
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15.08.2021 08:22
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Це ж якими п'яними мали бути батьки...
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15.08.2021 08:22 Відповісти
може знову вчителька винна?
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15.08.2021 11:33 Відповісти
На кой чёрт родители туда ребёнка вообще потащили, даже несмотря на то, что Говерла не самая трудная для восхождения вершина?
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15.08.2021 08:23 Відповісти
Хотели прославиться на всю Украину, не?
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15.08.2021 08:25 Відповісти
Прославились. Но своеобразно, их имён/фамилий нигде не названо (вчера читал этот ньюс на УП, там тоже не сказано).
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15.08.2021 08:33 Відповісти
Потащили, то еще ладно... Как можно было потерять ребенка???
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15.08.2021 08:28 Відповісти
Селфики делали на фоне леса и пилили видосы для тиктока. Были чрезвычайно заняты то бишь.
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15.08.2021 08:31 Відповісти
помню на Буковелі дівча мені по коліно саме каталось, мабуть і 6 нема. ото вже фанатики ставання на лижі
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15.08.2021 09:08 Відповісти
Грязный, оборванный, злой, утомленный Бродит, обросший густой бородой, Мальчик, забытый экскурсией школьной.
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15.08.2021 08:32 Відповісти
Как можно потерять 6-летнего ребенка. Кто его родители??? Мальчик 2015 года рождения потерялся при подъеме группы туристов на Говерлу. Идет поиск, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2116
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15.08.2021 08:44 Відповісти
В Киеве сепаров и кацапов больше чем в Донецкой живет.А ты сейчас оливки собираешь,или выходной?
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15.08.2021 09:21 Відповісти
Пенс 10 лет как
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15.08.2021 09:31 Відповісти
Я просто шокований. Я, інструктор альпінізму другої категорії за свою інструкторську практику зводив більше 350 учасників на гори вище 3000 метрів, не розумію ЯК можна було загубити дитину на Говерлі у групі за нормальних умов сходження. На День Конституції ми водили на цю гору такого ж віку дитину. Так її мама не випускала дитячу ручку зі своєї руки, тато місцями ніс малу на собі де було крутіше чи вона стомилася. А я їх підстраховував на випадок екстремальної ситуації. На жаль, я тільки минулої середи повернувся безпосередньо з-під Говерли з чергової поїздки. Був би вчора біля Заросляка, то цю ніч провів би на горі. Дай Бог щоб якнайшвидше знайшли малого живим і неушкодженим і не дай Бог нікому таких батьків.
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15.08.2021 08:55 Відповісти
Та тут всі шоковані!
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15.08.2021 09:44 Відповісти
За скрєпним рецептом "полстакана і напляж" усе можливо.
Лише тиждень тому наздоганяв за 200м від берега надувний круг із 5-ти річним капітаном.
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15.08.2021 10:19 Відповісти
Закон пора вводить об уголовной ответственности родителей за детей
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15.08.2021 11:17 Відповісти
так он давно есть и типа работает..- токо как..(((
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16.08.2021 05:48 Відповісти
дебилы-ВСЕ
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15.08.2021 08:56 Відповісти
Батьки року, однозначно
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15.08.2021 08:57 Відповісти
Не уявляю .. Хлопчик 2015 року народження загубився під час підйому групи туристів на Говерлу. Триває пошук, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2201 . ЯК ?? Ну ходили раніше і ми , з дружиною і дітьми в походи , в ліс, і в гори ,, пам'ятаю - я завжи йшов спереду , потім діти , потім дружина . Вона завжди говорила дітвoрі - ідіть попереду мене , я повинна постійно вас бачити . А тут як , виходить -самі побігли , а що з ними був хлопчина - забули ,, чи як ? хз.. Хлопчик 2015 року народження загубився під час підйому групи туристів на Говерлу. Триває пошук, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2447 .
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15.08.2021 09:03 Відповісти
Не удивлюсь,если типа "воспитывали" пацана.Сил у малого идти не было,а они и внимания не обращали,мол,-терпи,будем делать из тебя мужика.Знаю я одну такую семейку
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15.08.2021 10:02 Відповісти
Бросили в лесу 6летнего мальчика ,ну скажите, что это не мудрийнарит
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15.08.2021 09:03 Відповісти
Очманілого, але чомусь російськомовного патріота заціпило.
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15.08.2021 09:19 Відповісти
Да ты ,сученок, никак не угомонишься ! Так ты,что из этого мудрогонарита ,который бросил мальчика?
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15.08.2021 09:40 Відповісти
Дмитро Піталов Вы правы за детьми нужен глаз да глаз , но у меня был случай на Тарханкуте еще до войны . Там возле Блюдец ,есть пещеры , по ним сверху идешь , но встречаются проломы в сводах , причем взрослый не упадет , а ребенок , реально может провалиться Хлопчик 2015 року народження загубився під час підйому групи туристів на Говерлу. Триває пошук, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8626 У меня сын так отбежал на пару метров от тропы , а ему 5-ть лет , и орет папа посмотри какая дырка в земле , я быстро его отдернул и чуть не посидел .
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15.08.2021 09:08 Відповісти
"Мальца просрали на Говерле..." - как-то даже поэтически получилось.
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15.08.2021 09:12 Відповісти
А кажуть, що мобільні телефони для дітей - то зло. Тут за один дзвінок можна врятувати життя.
Був на Говерлі багато раз, дуже цікаво, як там можна заблукати при підйомі, особливо у вихідні коли там такий двіж, як на хрещатику.
До речі, вчора по всьому чорногірському хребту - від Піп Івана до Петроса, був ультратрейл. Там скрізь були люди, прапорці маркування траси для спортсменів. Щось бляха не чисто з цією пропажею
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15.08.2021 09:23 Відповісти
Якщо ця історія у найближчі години, не дай Бог, не матиме щасливого завершення, то слідчим варто розібратися, чи немає тут кримінального підтексту.
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15.08.2021 09:24 Відповісти
Він втік, задумав, заховався - заблудився. Захотілося походити самому Дитяча психіка незріла
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15.08.2021 09:40 Відповісти
та ни..- може пописять сховавсь..- а потим не туды попер...(((
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16.08.2021 05:49 Відповісти
У нас так один папа свое дитятко "потерял",когда в Киев на Лигу Чемпионов ездили.Рецепт,чтоб не "терять":пить так,чтоб глаза хоть немного еще видели,а башка соображала
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15.08.2021 09:58 Відповісти
 
 