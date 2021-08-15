Нацполіція оприлюднила фото і прикмети хлопчика, який загубився під час підйому на Говерлу. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Поліція Івано-Франківської області розшукує жителя м. Коломия Стефанціва Олексія Любомировича, 2015 року народження. Хлопчик вдень 14 серпня загубився під час сходження на гору Говерла і досі місце його перебування невідоме.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
"Прикмети дитини: зріст 110 см, середньої статури, волосся коротке каштанове, очі карі. Був одягнений в зелену футболку, штани камуфляжного забарвлення, голубу кепку з червоним козирком", - підкреслюють правоохоронці.
Нацполіція закликає всіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місцезнаходження хлопчика, негайно звертатися до правоохоронців.
Топ коментарі
+28 elena kosakovskaya
показати весь коментар15.08.2021 09:28
+21 q4ma
показати весь коментар15.08.2021 09:41
+13 Владимир Пономаренко 336ef173
показати весь коментар15.08.2021 09:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Тю, це ж теж "новиє ліца")
- Доброго дня! Я до Вас, на хірургічну операцію записатися.
- За "Слугу Народу" голосували, напевне? Бачу по футболці.
- Звичайно! Нові обличчя, всі дєла. Старі політики так уже надоїли.
- Ну, тоді для вас є приємний сюрприз. Сьогодні операцію проводить наша прибиральниця Галя. Вона якраз пройшла тижневий інтенсив з хірургії в Трускавці.
- ???
- Ви не хвилюйтеся, вона молода, всього 21 рік. Досвіду немає ніякого, але ж це не важливо, правда? Вона навчиться, дайте їй 100 днів.
- ???????
- Зараз тільки складаний ножик, лобзик і плоскогубці в горілці помиє, щоб продезинфікувати.
- ????????????? !!!!!!!!!!
- Та не хвилюйтеся ви так. Чого ж ви зблідли? У нас і анестезіолог - "нове обличчя", тільки трошки пом'яте. Це Дядя Жора. Він колись пляшки збирав, але ось вибрали його, проголосували всім кварталом. Дасть вам в якості знеболювального ту ж горілку, в якій інструменти полоскалися. Економія бюджетних коштів, знаєте. Недофінансування.
- (вжуххх!) ...
- Куди ж ви? Почекайте! Дайте їм шанс!
А там, что, вчера на горе много таких мальчиков заблудилось?
И расстояние до ребенка должно быть соответствующее обстановке!
НЕ ПОНИМАЮ!