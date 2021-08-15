Нацполіція оприлюднила фото і прикмети хлопчика, який загубився під час підйому на Говерлу. ФОТО

Поліція Івано-Франківської області розшукує жителя м. Коломия Стефанціва Олексія Любомировича, 2015 року народження. Хлопчик вдень 14 серпня загубився під час сходження на гору Говерла і досі місце його перебування невідоме.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Прикмети дитини: зріст 110 см, середньої статури, волосся коротке каштанове, очі карі. Був одягнений в зелену футболку, штани камуфляжного забарвлення, голубу кепку з червоним козирком", - підкреслюють правоохоронці.

Нацполіція закликає всіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місцезнаходження хлопчика, негайно звертатися до правоохоронців.

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