УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5441 відвідувач онлайн
Новини Фото Події
15 471 58
Говерла (15) гори (73) діти (4402) Нацполіція (13921) Івано-Франківська область (723)

Нацполіція оприлюднила фото і прикмети хлопчика, який загубився під час підйому на Говерлу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Поліція Івано-Франківської області розшукує жителя м. Коломия Стефанціва Олексія Любомировича, 2015 року народження. Хлопчик вдень 14 серпня загубився під час сходження на гору Говерла і досі місце його перебування невідоме.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Прикмети дитини: зріст 110 см, середньої статури, волосся коротке каштанове, очі карі. Був одягнений в зелену футболку, штани камуфляжного забарвлення, голубу кепку з червоним козирком", - підкреслюють правоохоронці.

Нацполіція оприлюднила фото і прикмети хлопчика, який загубився під час підйому на Говерлу 01

Нацполіція закликає всіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місцезнаходження хлопчика, негайно звертатися до правоохоронців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хлопчик 2015 року народження загубився під час підйому групи туристів на Говерлу. Триває пошук, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+28
Хоть бы нашли живым и здоровым, дите не виновато что родители бараны.
показати весь коментар
15.08.2021 09:28
+21
Зелена футболка та камуфляжні штани... Саме ті кольори, які можна здалеку помітити в карпатах ... Батьки добре підготувалися до походу на Говерлу.
показати весь коментар
15.08.2021 09:41
+13
Если родители за ЗЕленского голосовали то проще нового сделать!

Тю, це ж теж "новиє ліца")
- Доброго дня! Я до Вас, на хірургічну операцію записатися.
- За "Слугу Народу" голосували, напевне? Бачу по футболці.
- Звичайно! Нові обличчя, всі дєла. Старі політики так уже надоїли.
- Ну, тоді для вас є приємний сюрприз. Сьогодні операцію проводить наша прибиральниця Галя. Вона якраз пройшла тижневий інтенсив з хірургії в Трускавці.
- ???
- Ви не хвилюйтеся, вона молода, всього 21 рік. Досвіду немає ніякого, але ж це не важливо, правда? Вона навчиться, дайте їй 100 днів.
- ???????
- Зараз тільки складаний ножик, лобзик і плоскогубці в горілці помиє, щоб продезинфікувати.
- ????????????? !!!!!!!!!!
- Та не хвилюйтеся ви так. Чого ж ви зблідли? У нас і анестезіолог - "нове обличчя", тільки трошки пом'яте. Це Дядя Жора. Він колись пляшки збирав, але ось вибрали його, проголосували всім кварталом. Дасть вам в якості знеболювального ту ж горілку, в якій інструменти полоскалися. Економія бюджетних коштів, знаєте. Недофінансування.
- (вжуххх!) ...
- Куди ж ви? Почекайте! Дайте їм шанс!
показати весь коментар
15.08.2021 09:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоть бы нашли живым и здоровым, дите не виновато что родители бараны.
показати весь коментар
15.08.2021 09:28 Відповісти
А где тут смех и повод для него, взять маленького ребенка в лес и хлопать ушами)))Уму непостижимо
показати весь коментар
15.08.2021 09:53 Відповісти
своё не пахнет, да.
показати весь коментар
18.08.2021 12:51 Відповісти
А толку обнародывать фото на всю страну? В Киеве или Днепре, где прочитают эту новость его точно нет, а карпатские белки, ужи или лисицы не читают новости
показати весь коментар
15.08.2021 09:38 Відповісти
Толку немає, якщо він дійсно загубився на Говерлі. А якщо батьки поліції, м'яко кажучи, не все розповіли? Поліція зробила все правильно. Будемо надіятися, що знайдуть живим і здоровим, а фото не зашкодить.
показати весь коментар
15.08.2021 10:47 Відповісти
Карпатская живность уже столько наслышалась от туристов что не то что читать даже разговаривать научились,правда матом.
показати весь коментар
15.08.2021 11:33 Відповісти
Зелена футболка та камуфляжні штани... Саме ті кольори, які можна здалеку помітити в карпатах ... Батьки добре підготувалися до походу на Говерлу.
показати весь коментар
15.08.2021 09:41 Відповісти
Типичные избиратели ЗЕленского. Даже если вдруг и одеть больше нечего в что я не верю купили бы малому обычную дорожную жилетку! Ну или у дворника на шмурдяк бы выменяли!
показати весь коментар
15.08.2021 09:45 Відповісти
голубую кепку с красным козырьком", Источник: https://censor.net/ru/p3282816
показати весь коментар
15.08.2021 10:31 Відповісти
Если родители за ЗЕленского голосовали то проще нового сделать!

Тю, це ж теж "новиє ліца")
- Доброго дня! Я до Вас, на хірургічну операцію записатися.
- За "Слугу Народу" голосували, напевне? Бачу по футболці.
- Звичайно! Нові обличчя, всі дєла. Старі політики так уже надоїли.
- Ну, тоді для вас є приємний сюрприз. Сьогодні операцію проводить наша прибиральниця Галя. Вона якраз пройшла тижневий інтенсив з хірургії в Трускавці.
- ???
- Ви не хвилюйтеся, вона молода, всього 21 рік. Досвіду немає ніякого, але ж це не важливо, правда? Вона навчиться, дайте їй 100 днів.
- ???????
- Зараз тільки складаний ножик, лобзик і плоскогубці в горілці помиє, щоб продезинфікувати.
- ????????????? !!!!!!!!!!
- Та не хвилюйтеся ви так. Чого ж ви зблідли? У нас і анестезіолог - "нове обличчя", тільки трошки пом'яте. Це Дядя Жора. Він колись пляшки збирав, але ось вибрали його, проголосували всім кварталом. Дасть вам в якості знеболювального ту ж горілку, в якій інструменти полоскалися. Економія бюджетних коштів, знаєте. Недофінансування.
- (вжуххх!) ...
- Куди ж ви? Почекайте! Дайте їм шанс!
показати весь коментар
15.08.2021 09:43 Відповісти
Уколовся і забувся і як найшвидше. І більше з палати ні ногою.
показати весь коментар
15.08.2021 10:04 Відповісти
Понимаешь есть правила техники безопасности. Даже так ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСТНОСТИ. Перед тем как что-то делаешь внимательно читаешь а потом уже делаешь. Если ты этого не делаешь то вымрешь в нашем современном обществе так и работает социал -дарвинизм! Нацполіція оприлюднила фото і прикмети хлопчика, який загубився під час підйому на Говерлу - Цензор.НЕТ 1163
показати весь коментар
15.08.2021 10:10 Відповісти
Ты том что он теорию эволюции открыл! А теория эволюции говорит что выживает самый приспособленый к изменениям. В нашем случае самый умный! Нацполіція оприлюднила фото і прикмети хлопчика, який загубився під час підйому на Говерлу - Цензор.НЕТ 4180
показати весь коментар
15.08.2021 10:15 Відповісти
дарвин не открывал теорию эволюции. Поэтому дубль два - при чём тут Дарвин?
показати весь коментар
18.08.2021 12:49 Відповісти
Мабуть тим виборцям Зебіла не потрібна а ні дитина,а ні країна.
показати весь коментар
15.08.2021 11:13 Відповісти
ну уж точно не в палате №6... Нацполіція оприлюднила фото і прикмети хлопчика, який загубився під час підйому на Говерлу - Цензор.НЕТ 971
показати весь коментар
15.08.2021 09:57 Відповісти
Брать можно,а вот КАК ПОТЕРЯТЬ?!!! НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ!
показати весь коментар
15.08.2021 10:26 Відповісти
Долбанные горы у вас,в бурятии,на рассее....
показати весь коментар
15.08.2021 10:45 Відповісти
странно,никогда в бурятии небыл, а вот то что люди нормальные в горах не живут(кроме тебя) это факт! Нацполіція оприлюднила фото і прикмети хлопчика, який загубився під час підйому на Говерлу - Цензор.НЕТ 153
показати весь коментар
15.08.2021 17:43 Відповісти
Серега,так рязань -это тоже сплошная бурятия...... Нацполіція оприлюднила фото і прикмети хлопчика, який загубився під час підйому на Говерлу - Цензор.НЕТ 5599
показати весь коментар
16.08.2021 12:54 Відповісти
Ну батьки ідіоти, і вже покарані за свій ідіотизм. Сходження на Говерлу це неабияке, важке випробування, і не кожному дорослому під силу, у мене знайомий помер, здоровий дядько середніх років, навіть не дійшовши до кінця, погано стало на півдорозі, повернувся і через день помер, тромб. А тут малолітню дитину потягли з собою, кретини. Все, на жаль, закономірно.
показати весь коментар
15.08.2021 10:03 Відповісти
Та ты походу с ПГТ что так село не навидишь. Сельские жители бы не поперлись на Говерлу да если и поперлись то малого бы одели бы в яркое ну и смотрели бы за ним в 4 глаза!
показати весь коментар
15.08.2021 10:14 Відповісти
как раз они сельские жители.
показати весь коментар
18.08.2021 12:50 Відповісти
Боже, поможи
показати весь коментар
15.08.2021 10:19 Відповісти
Нацполиция обнародовала фото и приметы мальчика, потерявшегося при подъеме на Говерлу.

А там, что, вчера на горе много таких мальчиков заблудилось? Нацполіція оприлюднила фото і прикмети хлопчика, який загубився під час підйому на Говерлу - Цензор.НЕТ 2739
показати весь коментар
15.08.2021 10:25 Відповісти
Белге,а включить голову не пробовал?Его в горах ищут,а он,дай то Бог,может уже в каком то селе с ровесниками в футбол играет...Узнают и сообщат.
показати весь коментар
15.08.2021 18:59 Відповісти
А не узнают, не сообщат? В селе.
показати весь коментар
15.08.2021 19:18 Відповісти
Не понимаю! Ребенок 6 лет в лесу,парке,возле реки,да даже на детской площадке - нельзя терять из вида более 10-15 сек в самом безопасном месте!
И расстояние до ребенка должно быть соответствующее обстановке!
НЕ ПОНИМАЮ!
показати весь коментар
15.08.2021 10:32 Відповісти
сказать что родители отмороженные, ничего не сказать. дебилы.
показати весь коментар
15.08.2021 10:57 Відповісти
А где же наши вертолеты?
показати весь коментар
15.08.2021 11:12 Відповісти
Зелёное жабеня та його корешків катають!
показати весь коментар
15.08.2021 11:27 Відповісти
И десь ЗЕ впутали,этим дебилам не мальчик главное а в политику поиграть.
показати весь коментар
15.08.2021 11:34 Відповісти
 
 