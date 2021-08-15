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У квартирі житлової двоповерхівки Дніпра стався вибух із подальшою пожежею. Виявлено тіла двох осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Сьогодні, 15 серпня, о 08:55 стався вибух у квартирі, розташованій на першому поверсі двоповерхового житлового будинку в місті Дніпро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Наразі обставини і причина події встановлюються.

При цьому повідомляється, що внаслідок вибуху виникла пожежа, після локалізації якої в зазначеній квартирі виявлено тіла двох осіб. Дані щодо загиблих встановлюються. Рятувальники вживають заходів з ліквідації займання.

Водночас у пресцентрі ДСНС Дніпропетровщини повідомили про пожежу в багатоквартирному будинку, розташованому по вулиці Шмідта в Центральному районі міста Дніпро.

"Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у квартирі, розташованій на першому поверсі 2-поверхового житлового будинку. В приміщенні, де була обладнана кухня, горіли домашні речі і меблі на площі 10 кв.м. Всередині приміщення пожежники виявили тіла загиблих чоловіка і жінки 1980 і 1961 років народження", - випливає з повідомлення.

Пожежу було локалізовано о 09:01, а о 9:31 - ліквідовано.

У квартирі житлової двоповерхівки Дніпра стався вибух із подальшою пожежею. Виявлено тіла двох осіб 01
У квартирі житлової двоповерхівки Дніпра стався вибух із подальшою пожежею. Виявлено тіла двох осіб 02
У квартирі житлової двоповерхівки Дніпра стався вибух із подальшою пожежею. Виявлено тіла двох осіб 03
У квартирі житлової двоповерхівки Дніпра стався вибух із подальшою пожежею. Виявлено тіла двох осіб 04
У квартирі житлової двоповерхівки Дніпра стався вибух із подальшою пожежею. Виявлено тіла двох осіб 05
У квартирі житлової двоповерхівки Дніпра стався вибух із подальшою пожежею. Виявлено тіла двох осіб 06
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- Редактор, в чём смысл данной фразы? И ты бы хоть примерный адрес или район назвал, иначе нет смысла особого и в самой новости!
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15.08.2021 11:48 Відповісти
на улице Шмидта в доме №37 в квартире на первом этаже
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15.08.2021 12:25 Відповісти
ну шо сказать, пацики..- была пьянка, шум, драка..- имеем.((
это днепр, детка..(с)(((
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16.08.2021 05:53 Відповісти
а в кр.рогу грохнули мэра ..- опзжоповца)))= это рог, детки))) (С)
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16.08.2021 05:56 Відповісти
...Об этом сообщает Цензор со ссылкой на источники... - ???
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15.08.2021 11:49 Відповісти
В Днепре на Шмидта горел двухэтажный дом: есть погибшие
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15.08.2021 12:42 Відповісти
 
 