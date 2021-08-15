Неадекватний чоловік напав на бригаду швидкої в Києві. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини
Увечері 14 серпня на вулиці Зодчих у Києві чоловік із кинджалом напав на бригаду медиків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Київ оперативний".
Медиків викликала мати чоловіка. Вона повідомила, що у нього сильний напад, "з рота йде піна".
На виклик прибула бригада - лікар і двоє фельдшерів. Однак чоловік зустрів їх зі зброєю в руках. Один із фельдшерів зміг відштовхнути хворого і вони втекли вниз. Чоловік кинувся навздогін, на вулиці знайшов каміння і почав кидати його в машину швидкої. Судячи з фото з місця подій, він побив в автомобілі скло.
Поліція прибула через 20 хвилин, але нападник утік. Пізніше він повернувся додому, мов й не було нічого. Там його і затримали.
Стверджується, що нападник постійно вживає алкоголь.
Будь ласка, зачекайте...
недавно впопучленец под белкой пострелял 4х вояк Новоссосии и 3х гражданских..
синька зло!
Будут его вечно старпомить!
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Так стоп..по идее в таком случае приезжает спецскорая с санитарами амбалами..а не обычная карета...Или уже все буйные психи могут творить все что захотят?
Новорос из 9 днр_полка погнал крошить всех подряд, убил своего командира, ещё новоросов. Вроде пока 7 рыл 200.
Цуприк Даниил Николаевич, изнасиловали видать бедолагу - вот он и отомстил
_Что творится в голове у того кто такое пишет?