УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11560 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїКиївські новини
6 444 29
Київ (13835) напад (1013) швидка (216)

Неадекватний чоловік напав на бригаду швидкої в Києві. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

Увечері 14 серпня на вулиці Зодчих у Києві чоловік із кинджалом напав на бригаду медиків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Київ оперативний".

Медиків викликала мати чоловіка. Вона повідомила, що у нього сильний напад, "з рота йде піна".

На виклик прибула бригада - лікар і двоє фельдшерів. Однак чоловік зустрів їх зі зброєю в руках. Один із фельдшерів зміг відштовхнути хворого і вони втекли вниз. Чоловік кинувся навздогін, на вулиці знайшов каміння і почав кидати його в машину швидкої. Судячи з фото з місця подій, він побив в автомобілі скло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водії не поступаються дорогою швидким і блокують проїзди: правоохоронці оголосили про експеримент на Закарпатті

Поліція прибула через 20 хвилин, але нападник утік. Пізніше він повернувся додому, мов й не було нічого. Там його і затримали.

Стверджується, що нападник постійно вживає алкоголь.

Неадекватний чоловік напав на бригаду швидкої в Києві 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Красапета ,неопісюємая !!!)))
показати весь коментар
15.08.2021 12:06
+7
При встрече с ней мужчины савят рекорды в тройном прыжке в радиальном направлении от нее. Такая и Лаврова на скаку остановит. Ее фамилия как бы и намекает. на это...
показати весь коментар
15.08.2021 12:11
+6
Неадекватный мужчина напал на бригаду скорой в Киеве - Цензор.НЕТ 3714
показати весь коментар
15.08.2021 11:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кузбасский характер

Неадекватный мужчина напал на бригаду скорой в Киеве - Цензор.НЕТ 9785
показати весь коментар
15.08.2021 11:39 Відповісти
Может все-таки чучело медведя, а не скульптуру? Что-то темнят кацапчики!
показати весь коментар
15.08.2021 12:45 Відповісти
Превед, медвед, педобир пришёл Неадекватний чоловік напав на бригаду швидкої в Києві - Цензор.НЕТ 8217
показати весь коментар
15.08.2021 13:09 Відповісти
..ну если скульпу..= цэ капець, даже я снимаю шляпу пред цм касапшиком...(хто пойме ...)
показати весь коментар
16.08.2021 06:00 Відповісти
Неадекватный мужчина напал на бригаду скорой в Киеве - Цензор.НЕТ 3714
показати весь коментар
15.08.2021 11:40 Відповісти
белка пришла к алкашу!..
недавно впопучленец под белкой пострелял 4х вояк Новоссосии и 3х гражданских..
синька зло!
показати весь коментар
15.08.2021 11:43 Відповісти
Нет, для опущенца благо! Он попал в опущенский рай где гуии его будут такие как на фото!
Неадекватный мужчина напал на бригаду скорой в Киеве - Цензор.НЕТ 3872

Будут его вечно старпомить! Неадекватный мужчина напал на бригаду скорой в Киеве - Цензор.НЕТ 7327
показати весь коментар
15.08.2021 11:46 Відповісти
Кстати Это не фотошоп Это Катя Конёва из Хабаровска, ЦСКА. Тройной прыжок и всё такое. И еще она Мисс ВС РФ!
Неадекватный мужчина напал на бригаду скорой в Киеве - Цензор.НЕТ 2272
показати весь коментар
15.08.2021 11:51 Відповісти
Красапета ,неопісюємая !!!)))
показати весь коментар
15.08.2021 12:06 Відповісти
При встрече с ней мужчины савят рекорды в тройном прыжке в радиальном направлении от нее. Такая и Лаврова на скаку остановит. Ее фамилия как бы и намекает. на это...
показати весь коментар
15.08.2021 12:11 Відповісти
Поскоку она мисс ВС РФ то похоже.... Для Шойгу этот цветочек аленкий расцвел! Неадекватний чоловік напав на бригаду швидкої в Києві - Цензор.НЕТ 1858
показати весь коментар
15.08.2021 12:50 Відповісти
Общество слепых...
показати весь коментар
15.08.2021 12:50 Відповісти
Ну почему ? Если на мордочку противогазик одеть то она красивше станет!
показати весь коментар
15.08.2021 12:52 Відповісти
Так хвамилия - Конева... Этим всё сказано)))
показати весь коментар
15.08.2021 13:59 Відповісти
Тебе она нравится?
показати весь коментар
15.08.2021 15:54 Відповісти
Ну и где тут зло, если опущенец семерых подельников приговорил? Это ж с какой стороны посмотреть...
показати весь коментар
15.08.2021 14:02 Відповісти
он там своих впопублиндажников веером..)))- ну это повтор и будут ремиксы)))
показати весь коментар
16.08.2021 06:02 Відповісти
И такие повсюду. Соседи,прохожие. Живешь в зоне постоянного риска )) Даже на Цензоре нам меня сегодня напали ! ))
показати весь коментар
15.08.2021 11:43 Відповісти
На цензоре без кынджала ни как.😀
показати весь коментар
15.08.2021 13:30 Відповісти
и хто ж тя так..?- девка ларченко не разобралась, походу...- ну ничё, ты красиво отъехал, а она неправа была..
показати весь коментар
16.08.2021 06:04 Відповісти
пост алкогольная абстиненция..психоз реактивный..помутнение разума... алкоголь и не такое способен сотворить с человеком..это не в оправдание ....тут явно еще и пограничные или явно психические парадигмы подключились...
показати весь коментар
15.08.2021 11:48 Відповісти
а хай не лезут
показати весь коментар
15.08.2021 11:55 Відповісти
Она сообщила, что у него сильный приступ, "изо рта идет пена".Источник: https://censor.net/ru/p3282824

======
Так стоп..по идее в таком случае приезжает спецскорая с санитарами амбалами..а не обычная карета...Или уже все буйные психи могут творить все что захотят?
показати весь коментар
15.08.2021 11:56 Відповісти
Белка!!! Швидше за все клієнт не стояв на обліку у психіатра,тому і виїхала звичайна швидка !!)))
показати весь коментар
15.08.2021 12:05 Відповісти
Неадекватний чоловік напав на бригаду швидкої в Києві - Цензор.НЕТ 8052
показати весь коментар
15.08.2021 13:12 Відповісти
Кровавая бойня на СаханкеНеадекватний чоловік напав на бригаду швидкої в Києві - Цензор.НЕТ 6705Неадекватний чоловік напав на бригаду швидкої в Києві - Цензор.НЕТ 6705August 13th, 17:08
Новорос из 9 днр_полка погнал крошить всех подряд, убил своего командира, ещё новоросов. Вроде пока 7 рыл 200.
Неадекватний чоловік напав на бригаду швидкої в Києві - Цензор.НЕТ 9970

Неадекватний чоловік напав на бригаду швидкої в Києві - Цензор.НЕТ 6705

Цуприк Даниил Николаевич, изнасиловали видать бедолагу - вот он и отомстил
показати весь коментар
15.08.2021 12:15 Відповісти
"...на улице нашел булыжник и начал кидать его в машину скорой..."
_Что творится в голове у того кто такое пишет?
показати весь коментар
15.08.2021 12:35 Відповісти
так а шо, - я не найду булыжника на вулице..???- если я такой- шо хош найду...(((
показати весь коментар
16.08.2021 06:07 Відповісти
 
 