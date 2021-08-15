УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11560 відвідувачів онлайн
Новини Фото Події
2 741 4
Одеса (4023) пожежа (3742) ДСНС (4458)

Спалахнула пожежа у квартирі 14-поверхового житлового будинку в Одесі, евакуйовано 19 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

15 серпня в 4:33 у Службу порятунку надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 11-му поверсі 14-поверхового будинку по вулиці Грушевського, 52 в Одесі. На місце події було направлено 12 одиниць техніки і 38 рятувальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Зазначається також, що о 5:17 пожежники повністю ліквідували пожежу на площі 30 м.кв. Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах для захисту органів дихання та зору.

Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів евакуйовано 19 мешканців будинку. Причина пожежі встановлюється. Загиблих і постраждалих немає.

Читайте також: На території заводу "Лукойл" в Одесі вщент згоріли шість автомобілів, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Спалахнула пожежа у квартирі 14-поверхового житлового будинку в Одесі, евакуйовано 19 осіб, - ДСНС 01
Спалахнула пожежа у квартирі 14-поверхового житлового будинку в Одесі, евакуйовано 19 осіб, - ДСНС 02
Спалахнула пожежа у квартирі 14-поверхового житлового будинку в Одесі, евакуйовано 19 осіб, - ДСНС 03
Спалахнула пожежа у квартирі 14-поверхового житлового будинку в Одесі, евакуйовано 19 осіб, - ДСНС 04
Спалахнула пожежа у квартирі 14-поверхового житлового будинку в Одесі, евакуйовано 19 осіб, - ДСНС 05
Спалахнула пожежа у квартирі 14-поверхового житлового будинку в Одесі, евакуйовано 19 осіб, - ДСНС 06
Спалахнула пожежа у квартирі 14-поверхового житлового будинку в Одесі, евакуйовано 19 осіб, - ДСНС 07
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть таки Найкортший був в Одесі з привітаннями.
показати весь коментар
15.08.2021 12:41 Відповісти
Майнеры тупорылые, житья от них нет. Перегруз проводки, автоматы на жучках.
показати весь коментар
15.08.2021 12:45 Відповісти
Автоматы на жучках? Оригинально. Раньше на пробки их ставили. В нынешних счётчиках( со считыванием информации дистанционно) стоят 3 автомата 2 по 15 А и один на 25 А. Это больше 10 кВт. Для какого дюка нужны жучки: при проводке на 2,5 квадрата по меди она и так не выдержит.
показати весь коментар
15.08.2021 14:10 Відповісти
люба, та ты ваще электронщик)))- я так никогда и плохо не понял))))
показати весь коментар
16.08.2021 06:11 Відповісти
 
 