В автомобілях, які прибули в контейнерах зі США, знайшли патрони і наркотики, - Держприкордонслужба. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Прикордонники Одеського загону в битих машинах, які прибули в Україну в контейнерах зі США, знайшли пакет із марихуаною і близько 250 патронів різного калібру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Підкреслюється, що їх виявили під час прикордонного контролю в пункті пропуску "Чорноморський м/п". Патрони і наркотики були заховані в схованках трьох автомобілів, їх знайшли службові собаки.
"Патрони і наркотики вилучили. В Нацполіцію направлено інформацію для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)", - випливає з повідомлення.
Упродовж 2020 року та від початку поточного прикордонники вилучили кілька тисяч патронів, які були заховані в автомобілях, які прибувають з-за кордону.
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На свалках машины стоят с бензином и с ключом в замке зажигания.
Да просто старые владельцы автомобилей оставили и забыли в бардачке патроны к пистолетам и наркоту.
К сведению, в США более 300 миллионов стволов нарезного оружия у населения. Практически каждый американец имеет ствол.
Поэтому не удивительно, что кто то забыл патроны в бардачке своего авто.
Да и доза тоже.
Почистили молча и отправили авто дальше по адресу.
Глупо из этого делать всеукраинскую новость
У них и аптечки не требуют.
Нам тоже нужно привыкать к цивилизации.
А ми совки.
Или про патроны?
Не поднимал бы шумиху, что мол какие мы молодцы пограцы, и нашли чуть ли не контрабанду боеприпасов и наркоты на границе в привезённом из США поддержанном автомобиле.
А просто бы отослал назад американцу его патроны, например через посольство диппочтой или просто почтой.
Американец бы поблагодарил, что Украина вернула ему потерянные вещи в виде патронов. Сказал бы американец, что молодцы украинцы, что возвращают потерянное или забытое.
так было бы интересней...
Так і не знайшли б...
Зато пистежа было по поводу нормальных евроблях из ЕС на всю Украину от автобарыжных тролей
По американским меркам - это нормально.