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В автомобілях, які прибули в контейнерах зі США, знайшли патрони і наркотики, - Держприкордонслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Прикордонники Одеського загону в битих машинах, які прибули в Україну в контейнерах зі США, знайшли пакет із марихуаною і близько 250 патронів різного калібру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Підкреслюється, що їх виявили під час прикордонного контролю в пункті пропуску "Чорноморський м/п". Патрони і наркотики були заховані в схованках трьох автомобілів, їх знайшли службові собаки.

"Патрони і наркотики вилучили. В Нацполіцію направлено інформацію для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)", - випливає з повідомлення.

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Упродовж 2020 року та від початку поточного прикордонники вилучили кілька тисяч патронів, які були заховані в автомобілях, які прибувають з-за кордону.

В автомобілях, які прибули в контейнерах зі США, знайшли патрони і наркотики, - Держприкордонслужба 01
В автомобілях, які прибули в контейнерах зі США, знайшли патрони і наркотики, - Держприкордонслужба 02
В автомобілях, які прибули в контейнерах зі США, знайшли патрони і наркотики, - Держприкордонслужба 03
В автомобілях, які прибули в контейнерах зі США, знайшли патрони і наркотики, - Держприкордонслужба 04
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Топ коментарі
+31
Шо там було те і послали. Машини ніхто не перевіряв.
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15.08.2021 14:34
+22
Фигня а не новость. Патроны в бардачке - обычное дело для американского автомобиля.
Да и доза тоже.
Почистили молча и отправили авто дальше по адресу.
Глупо из этого делать всеукраинскую новость
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15.08.2021 14:38
+18
...прикольный тайник, однако... Разве это не бардачок? В прибывших в контейнерах из США автомобилях нашли патроны и наркотики, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6438
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15.08.2021 14:35
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15.08.2021 14:33 Відповісти
Шо там було те і послали. Машини ніхто не перевіряв.
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15.08.2021 14:34 Відповісти
Мєнтам до сраки, справу відкриють проти замовника авто.
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15.08.2021 14:41 Відповісти
как откроют так и закроют - чел покупал машину - что напаковали он не виноват
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15.08.2021 14:46 Відповісти
в нас презумпція винності, невинуватість треба ще донести довести
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15.08.2021 21:43 Відповісти
наоборот - невиновности.
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17.08.2021 02:15 Відповісти
виновности - в административных делах. невиновности - в уголовных. думаешь патроны и наркота это административка? В автомобілях, які прибули в контейнерах зі США, знайшли патрони і наркотики, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2648
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22.08.2021 11:08 Відповісти
Врядли. Заказчик - не покупатель. За груз отвечает импортер до момента передачи права собственности. Если он в Украине, а не США то могут быть проблемы. Но тут все логично, тогда в каждом авто можно переправлять патроны и наркоту, типа - мы не знали.
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15.08.2021 14:47 Відповісти
против импортера авто
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16.08.2021 13:56 Відповісти
Мабуть, бувший володар забув все прибрати 😀
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15.08.2021 14:35 Відповісти
Они в машинах не убирают.
На свалках машины стоят с бензином и с ключом в замке зажигания.
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15.08.2021 14:46 Відповісти
мабуть йому було не до того)))
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15.08.2021 16:45 Відповісти
перчаточный ящик с патронами-тайник)) с охоты ехал буржуй, попал в дтп, отдали страховой они так и продали
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15.08.2021 14:35 Відповісти
...прикольный тайник, однако... Разве это не бардачок? В прибывших в контейнерах из США автомобилях нашли патроны и наркотики, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6438
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15.08.2021 14:35 Відповісти
Наркотики
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15.08.2021 14:36 Відповісти
Тоннами)
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15.08.2021 16:27 Відповісти
у меня так кстати домкрат с балонником пропали, видимо сабака учуяла контрабанду)
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15.08.2021 14:36 Відповісти
Аналогічно . купляли з , виїхала автавка з , а отримали без , навіть брязкальця з дзеркала зняли .
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15.08.2021 14:55 Відповісти
Ну и что?
Да просто старые владельцы автомобилей оставили и забыли в бардачке патроны к пистолетам и наркоту.
К сведению, в США более 300 миллионов стволов нарезного оружия у населения. Практически каждый американец имеет ствол.
Поэтому не удивительно, что кто то забыл патроны в бардачке своего авто.
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15.08.2021 14:38 Відповісти
для бывших совков это страшно просто даже представить - у нас за один патрон Стерненко год условно дали..
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15.08.2021 14:42 Відповісти
Мало того, этот патрон даже не проверяли, настоящий он, или холостой. Просто уничтожили.
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16.08.2021 20:00 Відповісти
Фигня а не новость. Патроны в бардачке - обычное дело для американского автомобиля.
Да и доза тоже.
Почистили молча и отправили авто дальше по адресу.
Глупо из этого делать всеукраинскую новость
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15.08.2021 14:38 Відповісти
что то погранцы одесского отряда знают. Зубы заговаривают х.. всякой
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15.08.2021 14:41 Відповісти
контрабас з чайни контейнерами пропускають, а на дріб'яку типа патронів показники роблять, типа виявили контрабс набоїв чи зброї.
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15.08.2021 16:39 Відповісти
Точняк, попилососити і помити перед відправкою господарю бо собака натоптала та й шерсті натрусила
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15.08.2021 18:36 Відповісти
Так тож кацапов убивать\травить ! А прокакацапская погранслужба "вовремя выявила". Суки...
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15.08.2021 14:40 Відповісти
А що ви ще хотіли знайти в машинах самого озброєного народу Світу?? Презервативи??
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15.08.2021 14:40 Відповісти
Точно. Нафига самому вооружённому народу презервативы. В прибывших в контейнерах из США автомобилях нашли патроны и наркотики, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4320
У них и аптечки не требуют.
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15.08.2021 14:43 Відповісти
Так у них это норма.
Нам тоже нужно привыкать к цивилизации.
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15.08.2021 14:41 Відповісти
В них відповідальність в крові, американці це німці і англійці.
А ми совки.
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15.08.2021 14:42 Відповісти
Это ты про найденные наркотики?
Или про патроны? В прибывших в контейнерах из США автомобилях нашли патроны и наркотики, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3123
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15.08.2021 14:44 Відповісти
Хочешь с казать что в Украине проблема наркотики и патроны достать?
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15.08.2021 14:48 Відповісти
Та они в каждом бардачке.
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15.08.2021 14:52 Відповісти
В США тоже в каждом бардачке?
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15.08.2021 21:13 Відповісти
После того, как в каждом фильме про ментов нам рассказывают о том, как они подкладывают компромат тем, кто не платит мзду, в эту новость верится с трудом.
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15.08.2021 14:48 Відповісти
На автоаукционах в США можно купить машину с трупом, их там никто не проверяет
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15.08.2021 14:48 Відповісти
а дохлого пограничника с дохлым спаниелем там не находили ?
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15.08.2021 14:50 Відповісти
Аткуда таккая неприязнь таварищ
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15.08.2021 15:13 Відповісти
дохлый спаниель и мухи тебе- товарищ
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15.08.2021 18:24 Відповісти
Юмор не зашел)))
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16.08.2021 09:45 Відповісти
Какие же всё таки молодцы! Нашли целый пакет с марихуаной! Всем выдать премию!
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15.08.2021 14:51 Відповісти
А я бы, имея власть, вообще поступил хитрее и разумнее.
Не поднимал бы шумиху, что мол какие мы молодцы пограцы, и нашли чуть ли не контрабанду боеприпасов и наркоты на границе в привезённом из США поддержанном автомобиле.
А просто бы отослал назад американцу его патроны, например через посольство диппочтой или просто почтой.
Американец бы поблагодарил, что Украина вернула ему потерянные вещи в виде патронов. Сказал бы американец, что молодцы украинцы, что возвращают потерянное или забытое.
так было бы интересней...
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15.08.2021 14:52 Відповісти
Та ніхто ж хабаря не дав...
Так і не знайшли б...
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15.08.2021 14:59 Відповісти
А презервативи не найшли?
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15.08.2021 15:09 Відповісти
Слава Богу шо хоть с трупоп не приїхав, Таможня Це Наша Безпека
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15.08.2021 15:12 Відповісти
во дебильная новость! да наверно в каждой сотой машине с страховых аукционов из США этих "тайников" ! кто то из погранцов старается заработать баллы! В автомобілях, які прибули в контейнерах зі США, знайшли патрони і наркотики, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9565
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15.08.2021 16:04 Відповісти
Позорище с этими битками , везут разбитые машины в Украину , вложить в ремонт ещё надо и ещё не гарантия что нормально будет ездить
Зато пистежа было по поводу нормальных евроблях из ЕС на всю Украину от автобарыжных тролей
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15.08.2021 20:01 Відповісти
Вы в этом абсолютно не разбераетесь!
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15.08.2021 21:14 Відповісти
Одеські прикардонники штопаніган..они і обсоси: в Америці на кожному кроці вільно продається шмаль, і патрони люди возять в бардачку, щоб постріляти на пікніку по пустих пляшках!
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15.08.2021 22:06 Відповісти
мелкашка - хня.., а 50-й - эт тема..))
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16.08.2021 06:31 Відповісти
Не ну должны же быть хоть какие-то бонусы у потребителей пиндосского битого автосэкондхенда. А славные последователи Карацупы и тут всю малину обосрали - уже ж и Цигикал отцигикал, а им всё не ймётся.
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16.08.2021 08:01 Відповісти
Патроны сильно спрятаны - в бардачке! В автомобілях, які прибули в контейнерах зі США, знайшли патрони і наркотики, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1790
По американским меркам - это нормально.
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16.08.2021 09:42 Відповісти
Известная тема, если владелец не платит мзду малую в его автомобиле вдруг патроны обнаруживают
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16.08.2021 09:49 Відповісти
 
 