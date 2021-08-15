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Спробу контрабанди 50 брикетів латиноамериканського кокаїну припинено в Одеській області, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України припинила чергову спробу контрабанди кокаїну з однієї з країн Латинської Америки.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в СБУ.

Наркоділкам сподобалося використовувати морські порти Одеського регіону для організації перевезення великих партій кокаїну з країн традиційних виробників цього наркотичного засобу на територію Євросоюзу.

Так, 15 серпня  оперативники спецслужби в морському торговому порту "Південний" в двох контейнерах з фруктами, які прибули з Еквадору, в під час поглибленого митного огляду виявили 50 брикетів з високоякісним кокаїном.

Вартість такої партії кокаїну на "чорному ринку" становить 5-10 млн. доларів США. Нагадаємо, що на початку серпня цього року спецслужбовця в порту "Південний" було вилучено аналогічну партію кокаїну, вагою близько 60 кг, і затримані організатори його контрабандного ввезення в Україну.

В рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В автомобілях, які прибули в контейнерах зі США, знайшли патрони і наркотики, - Держприкордонслужба. ФОТО

Спробу контрабанди 50 брикетів латиноамериканського кокаїну припинено в Одеській області, - СБУ 01
Спробу контрабанди 50 брикетів латиноамериканського кокаїну припинено в Одеській області, - СБУ 02
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Топ коментарі
+17
Призедент останеться голодним.
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15.08.2021 16:23
+11
В офисе президента довольно потирали руки...
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15.08.2021 16:17
+6
Кто же пропустит наркоту в ЕС? Тут в ОПе не хватает. Попытка контрабанды 50 брикетов латиноамериканского кокаина пресечена в Одесской области, - СБУ - Цензор.НЕТ 8640
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15.08.2021 16:25
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В офисе президента довольно потирали руки...
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15.08.2021 16:17 Відповісти
Призедент останеться голодним.
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15.08.2021 16:23 Відповісти
Да-да, бедного Вову совсем без «топлива» оставили.
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15.08.2021 17:32 Відповісти
ошибаетесь уважаемый! Шло мимо него, а бакановцы доставят лично володе на дом!
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15.08.2021 18:14 Відповісти
Наоборот, это ему на ужин подадут))
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16.08.2021 08:03 Відповісти
Кто же пропустит наркоту в ЕС? Тут в ОПе не хватает. Попытка контрабанды 50 брикетов латиноамериканского кокаина пресечена в Одесской области, - СБУ - Цензор.НЕТ 8640
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15.08.2021 16:25 Відповісти
Спасибо ребятам за хорошую работу! "Спец служба" говорите? А что таможня?
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15.08.2021 16:30 Відповісти
ничего, щас наркотрафик из Афгана пойдет, через оккупированніе территоррии. Спасибо, Байден.
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15.08.2021 16:38 Відповісти
Фруктовые конфетки теперь в дефиците.
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15.08.2021 16:42 Відповісти
Оставили ЗЕбила без сахарку... Спробу контрабанди 50 брикетів латиноамериканського кокаїну припинено в Одеській області, - СБУ - Цензор.НЕТ 4465
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15.08.2021 17:02 Відповісти
Опять НДС не заплатили.
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15.08.2021 17:08 Відповісти
кого то порежут бензопилой...
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15.08.2021 17:12 Відповісти
Може це бубочці везли.
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15.08.2021 17:20 Відповісти
вот вы странные, пишите что для зелибобы везли, а это не так.
везли на раисю в госдуру, а наши перехватили для бубочки.
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15.08.2021 18:14 Відповісти
ось вам результат безвізу з нарковиробниками. А чому не дип. поштою
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15.08.2021 18:55 Відповісти
Раз запобігли контрабанді,значить можна офіційно імпортувати?😄😄😆😅🤣
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16.08.2021 07:47 Відповісти
 
 