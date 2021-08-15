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Українські рятувальники повернулися із гасіння масштабних пожеж у Туреччині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Сьогодні, 15 серпня, два повітряних судна Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повернулися в Україну з гасіння масштабних лісових пожеж у Туреччині. Там ситуація зараз стабілізувалася.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.
Для пришвидшення паспортного контролю оформлення прикордонники здійснили поза пунктом пропуску з використанням мобільних інспекторських робочих місць.
Нагадаємо, що 30 липня співробітники ДСНС відлетіли до Туреччини допомагати гасити масштабні лісові пожежі, осередки яких виникли в Анталії та поширилися на територію інших кількох турецьких провінцій.
Топ коментарі
+25 Lev Zavago 2ac59658
показати весь коментар15.08.2021 16:32
+20 Володимир Мик
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+12 Панас Стець
показати весь коментар15.08.2021 16:35
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ан, це - не бе-200
Теперь любят Украину оттуда. Исключительно на мове.
так про мову багато написав з якогось дива...тут на це уваги мало звертають...
двомовні, вони такі безпринципні
Так, что всё правильно сделано, с точки зрения интересов Украины.
Очень правильное решение, брать кредиты, чтобы платить миллионы за свои же услуги, за которые нужно получать.