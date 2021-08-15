Українські рятувальники повернулися із гасіння масштабних пожеж у Туреччині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 серпня, два повітряних судна Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повернулися в Україну з гасіння масштабних лісових пожеж у Туреччині. Там ситуація зараз стабілізувалася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

Для пришвидшення паспортного контролю оформлення прикордонники здійснили поза пунктом пропуску з використанням мобільних інспекторських робочих місць.

Нагадаємо, що 30 липня співробітники ДСНС відлетіли до Туреччини допомагати гасити масштабні лісові пожежі, осередки яких виникли в Анталії та поширилися на територію інших кількох турецьких провінцій.







