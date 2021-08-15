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Українські рятувальники повернулися із гасіння масштабних пожеж у Туреччині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Сьогодні, 15 серпня, два повітряних судна Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повернулися в Україну з гасіння масштабних лісових пожеж у Туреччині. Там ситуація зараз стабілізувалася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

Для пришвидшення паспортного контролю оформлення прикордонники здійснили поза пунктом пропуску з використанням мобільних інспекторських робочих місць.

Нагадаємо, що 30 липня співробітники ДСНС відлетіли до Туреччини допомагати гасити масштабні лісові пожежі, осередки яких виникли в Анталії та поширилися на територію інших кількох турецьких провінцій.

Українські рятувальники повернулися із гасіння масштабних пожеж у Туреччині 01
Українські рятувальники повернулися із гасіння масштабних пожеж у Туреччині 02
Українські рятувальники повернулися із гасіння масштабних пожеж у Туреччині 03
Українські рятувальники повернулися із гасіння масштабних пожеж у Туреччині 04
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Топ коментарі
+25
Молодцы ! И спасибо за нелегкую работу!
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15.08.2021 16:32
+20
В принципе, хорошо, помогали туркам тушить пожары. А турки сейчас как бы стратегические союзники Украины... Поставки нам Байрактаров и всё такое.
Так, что всё правильно сделано, с точки зрения интересов Украины.
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15.08.2021 16:32
+12
подбили одного кацапа... уже успех.
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15.08.2021 16:35
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Молодцы ! И спасибо за нелегкую работу!
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15.08.2021 16:32 Відповісти
і самі повернулись у повному складі і літак неушкоджений...
ан, це - не бе-200
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15.08.2021 16:55 Відповісти
два самолета наших там было
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15.08.2021 17:34 Відповісти
ваші - це ани чи бе-е-е?
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15.08.2021 17:45 Відповісти
по флагу не видно? )) Если намёк на язык, то мимо... Мову знаю, но Украина свободная страна и отдавать русский россиянам неохота. Да и к тому же много знакомых украинцев-патриотов, вышиванки, мова все дела уже давно свалили в Польшу, Чехию и Канаду на пмж.
Теперь любят Украину оттуда. Исключительно на мове.
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16.08.2021 11:25 Відповісти
отже, ани?
так про мову багато написав з якогось дива...тут на це уваги мало звертають...
двомовні, вони такі безпринципні
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16.08.2021 12:20 Відповісти
В принципе, хорошо, помогали туркам тушить пожары. А турки сейчас как бы стратегические союзники Украины... Поставки нам Байрактаров и всё такое.
Так, что всё правильно сделано, с точки зрения интересов Украины.
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15.08.2021 16:32 Відповісти
Байкатары проданы Украине по высокой цене. За возможность продажи военной техники страны борются годами. АН-32 и вертолеты полетели бесплатно, все остальные тушили в Турции за деньги.
Очень правильное решение, брать кредиты, чтобы платить миллионы за свои же услуги, за которые нужно получать.
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15.08.2021 17:48 Відповісти
Не болтай!
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15.08.2021 18:34 Відповісти
Оплачивай ты лично и все будет ОК. Кацапам платят турки.
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15.08.2021 18:44 Відповісти
подбили одного кацапа... уже успех.
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15.08.2021 16:35 Відповісти
Умницы!
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15.08.2021 16:45 Відповісти
Молодці. Це не ті "рятувальники", що знімають котика з виші: один лізе по драбині , а двоє фоткають і знімають на камеру "процес порятунку". 90% грошей на цю службу списуються на показуху і приписи.
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15.08.2021 16:54 Відповісти
Красавцы.
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15.08.2021 17:30 Відповісти
Хлопцям - респект і шана !!!
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15.08.2021 17:51 Відповісти
Аэродром " Школьный " - название улыбнуло )
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15.08.2021 20:49 Відповісти
 
 