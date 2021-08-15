УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12459 відвідувачів онлайн
Новини Фото Події Силовики
6 017 51
Держприкордонслужба (4338) книги (358) контрабанда (1551) Правоохоронні органи (2660)

Громадянин РФ намагався контрабандою провезти в Україну 400 російських книг і журналів, - Держприкордонслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Прикордонники в пункті пропуску "Нові Яриловичі" в Чернігівській області виявили у вантажівці, яка слідувала в Україну, кілька примірників російської преси і художньої літератури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної прикордонної служби.

"Книги замість інструментів, в тягачі під капотом і на даху спойлера упакував росіянин в своїй вантажівці", - зазначили в ДПСУ.

Всього в автомобілі Scania виявили понад 400 примірників російської преси і художньої літератури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В автомобілях, які прибули в контейнерах зі США, знайшли патрони і наркотики, - Держприкордонслужба. ФОТО

Друкована продукція і вантажівка вилучені. На правопорушника складено відповідні документи.

"Встановлюється, чи має виявлена ​​друкарська продукція пропагандистський характер", - додали в ДПСУ.

Громадянин РФ намагався контрабандою провезти в Україну 400 російських книг і журналів, - Держприкордонслужба 01
Громадянин РФ намагався контрабандою провезти в Україну 400 російських книг і журналів, - Держприкордонслужба 02

Також читайте: В автомобілях, які прибули в контейнерах зі США, знайшли патрони і наркотики, - Держприкордонслужба. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Про іскуство.
На мокшковском СНТ "Красная Пахра" скрипач-ученик пробрался в дом к своей учительнице по музыке и связал ее. После этого он заживо сжег преподавательницу.

Гражданин РФ пытался контрабандой провезти в Украину 400 российских книг и журналов, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4819
показати весь коментар
15.08.2021 18:50
+12
в русскоговорящий анус
показати весь коментар
15.08.2021 18:51
+6
Сегодня в офисе сплошной праздник , то с Одессы дури подкинут ,то вот и книженки под рузькоговорящую щелепу подвезут 🙂
показати весь коментар
15.08.2021 18:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
с каких пор 400 экземпляров стало несколько? это громадное количество.
показати весь коментар
15.08.2021 18:49 Відповісти
РФ ведет психологическую войну и эта пропаганда создаст больше подрывной работы в Украине, чем если бы РФ на эти деньги оружие делало. Нужно блокировать всю пропаганду РФ и не только печатную, а и в интернете! Нужно добиться блокирования в ютуб для граждан Украины - русской пропаганды - всех этих Соловьевых и Скабеевых и т.п. Пулей волю не захватишь, а пропагандой можно мозги захватить и управлять и направлять. Украине и Западу нужно разработать план полной блокировки российских средств массовой пропаганды. Чтобы она была заблокирована в РФ и даже в РФ на ресурсах западных была заблокирована и чтобы русские не могли смотреть в ютубе и соцсетях русской пропаганды, а Западную пропаганду нужно усиливать!!!
показати весь коментар
15.08.2021 19:32 Відповісти
Сегодня в офисе сплошной праздник , то с Одессы дури подкинут ,то вот и книженки под рузькоговорящую щелепу подвезут 🙂
показати весь коментар
15.08.2021 18:50 Відповісти
Про іскуство.
На мокшковском СНТ "Красная Пахра" скрипач-ученик пробрался в дом к своей учительнице по музыке и связал ее. После этого он заживо сжег преподавательницу.

Гражданин РФ пытался контрабандой провезти в Украину 400 российских книг и журналов, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4819
показати весь коментар
15.08.2021 18:50 Відповісти
понравился Коммент с Кацап Сайта..............
14 августа во время тушения пожаров в Турции потерпел крушение российский самолёт-амфибия Бе-200. Оказалось, что в числе пяти погибших российских военнослужащих находился легендарный пилот морской авиации Евгений Кузнецов.Широкому кругу россиян мужчина стал известен после выхода документального фильма "Форсаж. Возвращение", снятого в 2016 году. В нём рассказывается о жизни военных лётчиков после развала СССР, когда Крым остался Украине, а также после его возвращения в состав России и войны на Донбассе.))))) Предатель и Изменник Родины полетеле на БЕ 200 ...вернулся как Груз 200)))))))
показати весь коментар
15.08.2021 20:24 Відповісти
Лошара,надо было в анусе спрятать,чтоб не нашли😂
показати весь коментар
15.08.2021 18:50 Відповісти
в русскоговорящий анус
показати весь коментар
15.08.2021 18:51 Відповісти
У вигляді покапання можна йому тепер всі ці екземпляри туди засунути.
показати весь коментар
15.08.2021 20:35 Відповісти
любые книги из РФ запрещены?
показати весь коментар
15.08.2021 18:50 Відповісти
нит. есть список. но налоги на печатную продукцию никто не отменял
показати весь коментар
15.08.2021 18:55 Відповісти
Угроза независимости!
Харуки Мураками - его книги переведены на 50 языков и являются бестселлерами как в Японии, так и за пределами его родной страны
показати весь коментар
15.08.2021 18:55 Відповісти
читать умеешь, ваня? тебе выше написали, истеричка лапотная
показати весь коментар
15.08.2021 18:57 Відповісти
тільки не в кацапському перекладі
показати весь коментар
16.08.2021 06:51 Відповісти
конечно, там выдают только утырков вроде поселягина и прилепина.
показати весь коментар
15.08.2021 18:57 Відповісти
сжечь пропаганду!!! кто покуает эту отраву при наличии интернета???
показати весь коментар
15.08.2021 18:51 Відповісти
Дебил. Не то завозил.
У нас книги никто не читает. Громадянин РФ намагався контрабандою провезти в Україну 400 російських книг і журналів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1192
показати весь коментар
15.08.2021 18:53 Відповісти
это ложь!. я люблю читать!
показати весь коментар
15.08.2021 18:55 Відповісти
Цензор? Громадянин РФ намагався контрабандою провезти в Україну 400 російських книг і журналів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4846
показати весь коментар
15.08.2021 18:56 Відповісти
нет.. Цензор то про меж делами..
показати весь коментар
15.08.2021 18:58 Відповісти
у вас, это в рашке?
показати весь коментар
15.08.2021 18:56 Відповісти
Ты, кроме Букваря, что ещё читал?
показати весь коментар
15.08.2021 18:57 Відповісти
машуля, список затянется, поэтому покури статью хйла и иди полоскалку охранять
показати весь коментар
15.08.2021 18:58 Відповісти
Неужели и "му-му" осилил? Громадянин РФ намагався контрабандою провезти в Україну 400 російських книг і журналів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9032
показати весь коментар
15.08.2021 19:00 Відповісти
маша, ты тугая, как любой русский. кыш к полоскалке, бобры сгрызут. там и в му-му с мамкой сыграешь
показати весь коментар
15.08.2021 19:01 Відповісти
Начитан.
Богатый лексикон. Громадянин РФ намагався контрабандою провезти в Україну 400 російських книг і журналів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2973
показати весь коментар
15.08.2021 19:02 Відповісти
все, сдулась, начитанная наша маша? словарный запас эллочки-х.еплеточки?
показати весь коментар
15.08.2021 19:04 Відповісти
Кацап, може час вже в спам?
показати весь коментар
15.08.2021 19:05 Відповісти
я не виноват, что твое образование закончилось после изучения букваря и толстенной сказки "Круглобок"
показати весь коментар
15.08.2021 19:00 Відповісти
КАЛобокъ...шарік із г.авна.
показати весь коментар
15.08.2021 19:27 Відповісти
тяга к знаниям, ёпт!)))
показати весь коментар
15.08.2021 18:55 Відповісти
Кто покупал книгу за последние пять лет,за исключением творчества Мандели конечно
показати весь коментар
15.08.2021 18:59 Відповісти
вчера купил. агентство "апріорі" , рекомендую. есть отличные украинские переводы античных авторов.
показати весь коментар
15.08.2021 19:03 Відповісти
Ремарка покупал, но ващета давно на электронке.
показати весь коментар
15.08.2021 19:03 Відповісти
"на западном фронте без перемен" - любимая
показати весь коментар
15.08.2021 19:05 Відповісти
несколько раз читал с "Возвращением", почти все у него нравится.
показати весь коментар
15.08.2021 19:16 Відповісти
великий писатель. есть фразы, которые на 30 лет в мозг засели.
показати весь коментар
15.08.2021 19:17 Відповісти
400 читателей рашистского гамна?! Откуда?! Ну может бомжи, которые макулатуру за 3 копейки с помойки сдают? Хотя... не все из них имеют айфоны. Могут и почитать на досуге...)))
показати весь коментар
15.08.2021 19:04 Відповісти
Печатали бы на туалетной бумаге, может кто то и купил бы, польза все-таки.
показати весь коментар
15.08.2021 19:14 Відповісти
Заставити все вивчити напам'ять. Як розповість відпустити.
показати весь коментар
15.08.2021 19:18 Відповісти
Розпалити багаття з цієї макулатури,
і спалити на ньому свинособаку нафіґ!
показати весь коментар
15.08.2021 19:26 Відповісти
Картинка на мільйон для скабеєвой.
показати весь коментар
15.08.2021 20:15 Відповісти
Запретить надо книги и журналы и все дела. Пусть смотрят телевизор, а кто поумнее в интернете.
показати весь коментар
15.08.2021 20:28 Відповісти
Изъятый грузовик продать через магазин "Конфискат", а деньги пропить !
показати весь коментар
15.08.2021 21:53 Відповісти
Было бы интересней пропечатать авторов тех книг и названия журналов.
показати весь коментар
15.08.2021 22:59 Відповісти
Роскосмос официально обвинил астронавтку НАСА Serena Auñón-Chancellor в сверлении дырок Громадянин РФ намагався контрабандою провезти в Україну 400 російських книг і журналів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5434
Помните историю с дыркой на МКС?
Итак, Роскосмос официально обвинил астронавтку НАСА Serena Auñón-Chancellor в сверлении дырок в модуле «Союз» МС-09!
Якобы у американки случились психологические проблемы и она взяла дрель и тайно просверлила обшивку российского сегмента МКС.Громадянин РФ намагався контрабандою провезти в Україну 400 російських книг і журналів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7537
НАСА офигели от такого заявления и встали на защиту американской астронавтки, даже Илон Маск высказал свою поддержку!
На фоне всего этого и неутихающего скандала вокруг модуля «Наука», который при стыковке развернул МКС на 540 градусов, Рогозин предложил направить своих специалистов в США на предприятие-разработчик корабля Starliner, для помощи американцам!
показати весь коментар
15.08.2021 23:28 Відповісти
Чешский путешественник назвал качества рассеянцев: озлобленность, мания величия, уязвленное тщеславие


https://www.mk.ru/social/2021/08/14/cheshskiy-puteshestvennik-nazval-kachestva-russkikh-ozloblennost-maniya-velichiya-uyazvlennoe-tshheslavie.html

Чешский путешественник Феро Рихард Грабал-Крондяк три года прожил на рассее и побывал в самых дальних уголках. В интервью журналу «ВикендДнес» он рассказал о том, что разглядел в глубине рассеянскай души. По его словам, рассеянцев тяжело понять. Сегодня они могут с тобой пить и обнимать, а завтра гонят с топором.

Громадянин РФ намагався контрабандою провезти в Україну 400 російських книг і журналів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9331
показати весь коментар
16.08.2021 00:36 Відповісти
Гражданин РФ сидит уже или опять отпущен?
показати весь коментар
16.08.2021 03:27 Відповісти
чехова-пучкина вез..???
показати весь коментар
16.08.2021 06:46 Відповісти
дебилллл..- на коке хоть бы поднялси...)))
показати весь коментар
16.08.2021 06:47 Відповісти
 
 