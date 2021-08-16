УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17599 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика України Репресії в окупованому Криму
2 370 10
Крим (12756) Росія (47208) кримські татари (1969) Хізб ут-Тахрір (102)

"66 років в'язниці за віру", - флешмоб на підтримку чотирьох кримських татар, яким у Росії ухвалять вирок 16 серпня. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

В окупованому Криму стартував онлайн-флешмоб на підтримку фігурантів алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір", яким 16 серпня в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону (Росія) оголосять вирок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку громадського об'єднання "Кримська солідарність".

Активісти, родичі і друзі підсудних викладають на своїх особистих сторінках у соціальних мережах фотографії з написом "66 років в'язниці за віру".

66 років вязниці за віру, - флешмоб на підтримку чотирьох кримських татар, яким у Росії ухвалять вирок 16 серпня 01

Також читайте: Захист корінних народів - одна з пріоритетних тем "Кримської платформи", - МЗС

66 років вязниці за віру, - флешмоб на підтримку чотирьох кримських татар, яким у Росії ухвалять вирок 16 серпня 02
66 років вязниці за віру, - флешмоб на підтримку чотирьох кримських татар, яким у Росії ухвалять вирок 16 серпня 03
66 років вязниці за віру, - флешмоб на підтримку чотирьох кримських татар, яким у Росії ухвалять вирок 16 серпня 04
66 років вязниці за віру, - флешмоб на підтримку чотирьох кримських татар, яким у Росії ухвалять вирок 16 серпня 05

Також читайте: Кримського татарина Османа Аджиосманова, зниклого на окупованому півострові місяць тому, знайшли мертвим, - ЗМІ

66 років вязниці за віру, - флешмоб на підтримку чотирьох кримських татар, яким у Росії ухвалять вирок 16 серпня 06
66 років вязниці за віру, - флешмоб на підтримку чотирьох кримських татар, яким у Росії ухвалять вирок 16 серпня 07
66 років вязниці за віру, - флешмоб на підтримку чотирьох кримських татар, яким у Росії ухвалять вирок 16 серпня 08
66 років вязниці за віру, - флешмоб на підтримку чотирьох кримських татар, яким у Росії ухвалять вирок 16 серпня 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни намагалися "купити" кримських татар, за співпрацю пропонували 3 млн руб., - глава Кримськотатарського Ресурсного Центру Барієв

66 років вязниці за віру, - флешмоб на підтримку чотирьох кримських татар, яким у Росії ухвалять вирок 16 серпня 10
66 років вязниці за віру, - флешмоб на підтримку чотирьох кримських татар, яким у Росії ухвалять вирок 16 серпня 11
66 років вязниці за віру, - флешмоб на підтримку чотирьох кримських татар, яким у Росії ухвалять вирок 16 серпня 12
66 років вязниці за віру, - флешмоб на підтримку чотирьох кримських татар, яким у Росії ухвалять вирок 16 серпня 13

Також читайте: Двох кримських татар, засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір", відправили в ШІЗО за нічний намаз

66 років вязниці за віру, - флешмоб на підтримку чотирьох кримських татар, яким у Росії ухвалять вирок 16 серпня 14
66 років вязниці за віру, - флешмоб на підтримку чотирьох кримських татар, яким у Росії ухвалять вирок 16 серпня 15
66 років вязниці за віру, - флешмоб на підтримку чотирьох кримських татар, яким у Росії ухвалять вирок 16 серпня 16
66 років вязниці за віру, - флешмоб на підтримку чотирьох кримських татар, яким у Росії ухвалять вирок 16 серпня 17
66 років вязниці за віру, - флешмоб на підтримку чотирьох кримських татар, яким у Росії ухвалять вирок 16 серпня 18

Також читайте: Фігурантів Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Суф'янова і Хайредінова етапували з окупованого Криму до Росії

За даними Крим.Реалії, в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону відбулося заключне слухання в алуштинській "справі Хізб ут-Тахрір", фігурантів якої звинувачують в "організації та участі в терористичній діяльності на території Криму". Вирок у цій справі оголосять у понеділок, 16 серпня о 9:30.

Російські силовики затримали кримчан після обшуків 10 червня 2019 року. ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи відбуваються в межах кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосуються релігійної організації "Хізб ут-Тахрір". Руслан Нагаєв і Ельдар Кантіміров були затримані в Алушті, в селі Малий Маяк – Руслан Месутов, в селі Ізобільне – Ленур Халілов, голова місцевої релігійної громади "Алушта".

На цей момент всі фігуранти справи перебувають у слідчому ізоляторі №1 Ростова-на-Дону, а кримінальна справа перебуває на етапі судового розгляду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суди РФ обмежують присутність родичів і адвокатів політв'язнів - кримських татар у суді, - Денісова

Правозахисний центр "Меморіал" визнав фігурантів алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір" Руслана Нагаєва, Ельдара Кантімірова, Ленура Халілова і Руслана Месутова політв'язнями.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Атеїст...
Але з повагою до віруючих...поки не дістають...😇
А кацапи ще до аутодафе не дійшли для атеїстів?
показати весь коментар
16.08.2021 02:26 Відповісти
Ничё, талибан скоро разберётся с этими судьями и приговорами. Пусть кацапы готовятся!
показати весь коментар
16.08.2021 06:38 Відповісти
Нончее татарве не то раздолье, шо доселе было. Ранее хоть кочевряжься, хоть кобенься - всё с рук сходило. Хоть чай пей, хоть самовар пинай - лишь бы вспотеть. А теперича другие флешмобы - Меджлис к Аллаху загремел - не хошь сидеть тихохонько, как сверчок за печкой, на полуострове Крым с Симферополем и Джанкоем, подберут другой полуостров, да к примеру, Ямал с Салехардом и Лабытнанги - там хрен вспотеешь.
показати весь коментар
16.08.2021 06:57 Відповісти
Выгребная яма из кацапского нужника пасть открыла и сразу Сталиным завоняло.
показати весь коментар
16.08.2021 08:27 Відповісти
Грыша, пішов ти в сраку.
показати весь коментар
16.08.2021 15:02 Відповісти
и при всем этом раися член обсе и прочих международных ПРАВОВЫХ!!! организмов (никому
нах не нужных как оказалось)...... ещё хотим в евросоюз??? там такой же союз как в эсэсэсэр
только на буржуинский лад и метрополия там германь.....
показати весь коментар
16.08.2021 07:41 Відповісти
евросоюз уже столкнулся с "недовольством и сомнениями " некоторых своих членов -вот совсем недавно. будет ли это началом конца -посмотрим . но нельзя исключать таких "сюрпризов" истории , что принятие еще одного двух членов , станет катализатором для выхода нескольких других , а-ля домино ....расширятся и принимать кого то ради "количества - расширения" "территории" , как они это уже делали со средины нулевых, чревато последствиями для самого союза, и уверен ,что там это прекрасно понимают , и спешить в ближайшие года срочно кого то принять ,они не будут совсем. особенно если речь идет о странах с сомнительной репутацией....
показати весь коментар
16.08.2021 10:00 Відповісти
Кацапы все мстят... Мстят за разорение мацквы крымскими татарами, мстят за дань Крымскому ханству, мстят за крымско-татарскую дивизию СС. Тупо параноики и дегенераты...
показати весь коментар
16.08.2021 10:11 Відповісти
Про крымско-татарскую дивизию СС -это что то эксклюзивное, даже на Раше-ТВ такого не придумали
показати весь коментар
16.08.2021 12:23 Відповісти
В оккупированном Крыму стартовал онлайн-флешмоб в поддержку фигурантов алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир", которым 16 августа в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону (Россия) огласят приговор. Источник: https://censor.net/ru/p3282880

КРИМСЬКІ ТАТАРИ ЦЕ УКРАЇНЦІ "66 років в'язниці за віру", - флешмоб на підтримку чотирьох кримських татар, яким у Росії ухвалять вирок 16 серпня - Цензор.НЕТ 4023
показати весь коментар
16.08.2021 23:12 Відповісти
 
 