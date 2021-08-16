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Дворічний малюк випав із вікна 4-го поверху в Миколаєві, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Миколаєві з вікна четвертого поверху випав 2-річний хлопчик. Поліція закликає батьків дбати про безпеку своїх дітей!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Поліцейські з'ясували, що хлопчик був удома з бабусею. Поки жінка відволіклася, малюк виліз на підвіконня і випав з вікна.

Дитину з численними травмами госпіталізовано. Слідчі проводять розслідування обставин події.

"Шановні батьки! Як би ви не були заклопотані домашніми справами, не залишайте маленьких діток без нагляду і пильнуйте, щоб малюки не гралися біля відкритих вікон. Тільки ваша уважність здатна запобігти трагедії", - йдеться у зверненні поліції.

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Дворічний малюк випав із вікна 4-го поверху в Миколаєві, - поліція 01
Дворічний малюк випав із вікна 4-го поверху в Миколаєві, - поліція 02
Фото: сайт поліції

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Пока что дебилом тебя называют А также, кацапом, ватником и пр. То что ты тут чирикаешь про Крым, и путлера, не имеет никакого значения. Просто ваши ублюдочные кураторы знают, чем для вашей срати это заканчивается. Вот и разрешают немножко трындеть. И да, запоребриковый. На приветствие "Слава Украине" надо отвечать "Героям Слава!" Или у вас на мордоре этому не учат.
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16.08.2021 08:22
+3
Міняється ручка на вікні у версії із замком. Займає лічені хвилини, при цьому вікно надалі може бути в режимі провітрювання без можливості його відкрити без ключа.
Я так замінив всі ручки у свої квартирі.
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16.08.2021 10:15
+2
решетку на окна слабо поставить .....замки на МПО с секреткой.. поставить МПО на форточку- а не нараспашку..слабо..авось пронесет.... у нас в Одессе 3 годика мальчик убился с 4 или 3 этажа сразу тут через пару дней в Николаеве...у меня кот живет часто лежит на подоконнике и на сетку лезет гоняем и ругаемся когда покидаем квартиру окно ставим на форточку животное а жалко...правда кот умнее будет.. понимает зараза что такое опасность..
а дети вообще не понимаю что такое высота что такое упасть покалечиться- убиться насмерть я сам до сих пор помню как я в 4-5 лет нес маме ахинею когда она меня ругала что ногу через ограждения балкона высовывать не надо упадешь (5!! этаж) и будет плохо.... на что я ей отвечал БРЕДОМ-- МОЛ НОЖКУ ПОЛАМАЮ.... пару подзатыльников пояснили лучше всего серьезно требования мамы.. на балкон только по делу даже как был сам дома уже куда возрастом старше --не вылазил без необходимости...
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16.08.2021 07:53
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Оставили ребенка на невменяемую. Дрыхла небось старая или сериалы по ящику дзырила
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16.08.2021 07:34 Відповісти
Старій може бути років 40, а то й 32-34.
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16.08.2021 07:51 Відповісти
в данном случае главное не возраст, а вменяемость. Не дрыхла, так макияж рисовала, не сериала смотрела, так в нете шарилась. Главное итог. - ребенка про-ла
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16.08.2021 07:57 Відповісти
Откуда тебе всё про всех "известно"? Дворічний малюк випав із вікна 4-го поверху в Миколаєві, - поліція - Цензор.НЕТ 384
Дворічний малюк випав із вікна 4-го поверху в Миколаєві, - поліція - Цензор.НЕТ 1230
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16.08.2021 08:05 Відповісти
Не смыкайся мокша. Не про всех и не все. Но то что ты мокшанин и спору нет. Сейчас смену отбатрачишь и пойдешь в свою коммуналку отсыпаться. С 14 года таких как ты, ряженых фуфлометов штабелями выносили. Сдулся ты, дуглас, Твой путин - *****, и Слава Украине!
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16.08.2021 08:10 Відповісти
Что там с IP?
Проверил?
Проще спросить у меня чей Крым? Дворічний малюк випав із вікна 4-го поверху в Миколаєві, - поліція - Цензор.НЕТ 4264
Крым - это Украина, путин - *****, а ты - дебил.
Слава Украине!
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16.08.2021 08:16 Відповісти
Пока что дебилом тебя называют А также, кацапом, ватником и пр. То что ты тут чирикаешь про Крым, и путлера, не имеет никакого значения. Просто ваши ублюдочные кураторы знают, чем для вашей срати это заканчивается. Вот и разрешают немножко трындеть. И да, запоребриковый. На приветствие "Слава Украине" надо отвечать "Героям Слава!" Или у вас на мордоре этому не учат.
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16.08.2021 08:22 Відповісти
Я говорю то, что хочу, а не то, что "надо" тебе.
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16.08.2021 08:26 Відповісти
Типу мама дитини макіяж не наносить, в неті не шариться.
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16.08.2021 08:32 Відповісти
Почему-то люди очень надеются на москитные сетки, которые открываются от лёгкого прикосновения.
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16.08.2021 07:50 Відповісти
решетку на окна слабо поставить .....замки на МПО с секреткой.. поставить МПО на форточку- а не нараспашку..слабо..авось пронесет.... у нас в Одессе 3 годика мальчик убился с 4 или 3 этажа сразу тут через пару дней в Николаеве...у меня кот живет часто лежит на подоконнике и на сетку лезет гоняем и ругаемся когда покидаем квартиру окно ставим на форточку животное а жалко...правда кот умнее будет.. понимает зараза что такое опасность..
а дети вообще не понимаю что такое высота что такое упасть покалечиться- убиться насмерть я сам до сих пор помню как я в 4-5 лет нес маме ахинею когда она меня ругала что ногу через ограждения балкона высовывать не надо упадешь (5!! этаж) и будет плохо.... на что я ей отвечал БРЕДОМ-- МОЛ НОЖКУ ПОЛАМАЮ.... пару подзатыльников пояснили лучше всего серьезно требования мамы.. на балкон только по делу даже как был сам дома уже куда возрастом старше --не вылазил без необходимости...
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16.08.2021 07:53 Відповісти
Сетки-хренетки... Вы сами попробуйте без табуретки вскарабкаться на подоконник, а тут двухлетний, который еще на ногах твердо не стоит.
Старая корова сама его усадила на подоконник.
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16.08.2021 08:15 Відповісти
Не плети чепуху... Возле подоконников часто находятся столы и стулья.
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16.08.2021 08:19 Відповісти
Дети часто падают когда опираются на москитную сетку а она же на соплях сделана.
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16.08.2021 09:17 Відповісти
Міняється ручка на вікні у версії із замком. Займає лічені хвилини, при цьому вікно надалі може бути в режимі провітрювання без можливості його відкрити без ключа.
Я так замінив всі ручки у свої квартирі.
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16.08.2021 10:15 Відповісти
уже бабушка-а ума не нажила...
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16.08.2021 15:31 Відповісти
 
 