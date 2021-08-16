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Дворічний малюк випав із вікна 4-го поверху в Миколаєві, - поліція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Миколаєві з вікна четвертого поверху випав 2-річний хлопчик. Поліція закликає батьків дбати про безпеку своїх дітей!
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.
Поліцейські з'ясували, що хлопчик був удома з бабусею. Поки жінка відволіклася, малюк виліз на підвіконня і випав з вікна.
Дитину з численними травмами госпіталізовано. Слідчі проводять розслідування обставин події.
"Шановні батьки! Як би ви не були заклопотані домашніми справами, не залишайте маленьких діток без нагляду і пильнуйте, щоб малюки не гралися біля відкритих вікон. Тільки ваша уважність здатна запобігти трагедії", - йдеться у зверненні поліції.
Топ коментарі
+3 Frol Fedoroff
показати весь коментар16.08.2021 08:22
+3 Oleg Demchenko
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+2 VOLVO XC 70
показати весь коментар16.08.2021 07:53
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Проще спросить у меня чей Крым?
Крым - это Украина, путин - *****, а ты - дебил.
Слава Украине!
а дети вообще не понимаю что такое высота что такое упасть покалечиться- убиться насмерть я сам до сих пор помню как я в 4-5 лет нес маме ахинею когда она меня ругала что ногу через ограждения балкона высовывать не надо упадешь (5!! этаж) и будет плохо.... на что я ей отвечал БРЕДОМ-- МОЛ НОЖКУ ПОЛАМАЮ.... пару подзатыльников пояснили лучше всего серьезно требования мамы.. на балкон только по делу даже как был сам дома уже куда возрастом старше --не вылазил без необходимости...
Старая корова сама его усадила на подоконник.
Я так замінив всі ручки у свої квартирі.