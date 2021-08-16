Дворічний малюк випав із вікна 4-го поверху в Миколаєві, - поліція. ФОТО

У Миколаєві з вікна четвертого поверху випав 2-річний хлопчик. Поліція закликає батьків дбати про безпеку своїх дітей!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Поліцейські з'ясували, що хлопчик був удома з бабусею. Поки жінка відволіклася, малюк виліз на підвіконня і випав з вікна.

Дитину з численними травмами госпіталізовано. Слідчі проводять розслідування обставин події.

"Шановні батьки! Як би ви не були заклопотані домашніми справами, не залишайте маленьких діток без нагляду і пильнуйте, щоб малюки не гралися біля відкритих вікон. Тільки ваша уважність здатна запобігти трагедії", - йдеться у зверненні поліції.

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Фото: сайт поліції