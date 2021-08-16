УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17599 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика УкраїниФоторепортаж
12 178 18
держзакупівлі (334) Укрзалізниця (2038) вагони (150) Мінінфраструктури (691) Крюківський вагонобудівний завод (10) Кубраков Олександр (250)

На Крюківському вагонобудівному заводі вже почали виробництво 100 нових пасажирських вагонів, - Кубраков. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Крюківський вагонобудівний завод вперше за 20 років отримав державне замовлення на виробництво 100 пасажирських вагонів і вже почав їх виготовлення.

 Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ

На Крюківському вагонобудівному заводі вже почали виробництво 100 нових пасажирських вагонів, - Кубраков 01

За даними міністра, завод виготовить, в тому числі, також вагони капсульного типу, які в усьому світі починають ставати трендом для пасажирських перевезень. Капсульні вагони за комфортом для пасажирів значно перевершують існуючі купе і плацкарти. У Крюківського заводу, таким чином, з'явиться шанс бути в числі перших виробників вагонів даного класу.

На Крюківському вагонобудівному заводі вже почали виробництво 100 нових пасажирських вагонів, - Кубраков 02

"Крюківській вагонобудівельний завод – один із гігантів галузі, який було успішно приватизовано та збережено всупереч усім викликам. Таке виробництво здатне жити і розвиватися тільки за умов сталого попиту і хоча б середньострокового планування. Ми взяли на себе зобов’язання запустити щонайменше 3-річне планування державного замовлення для оновлення парку вагонів та локомотивів", - пише міністр.

На Крюківському вагонобудівному заводі вже почали виробництво 100 нових пасажирських вагонів, - Кубраков 03

Він також повідомив про план замінити старі вантажні вагони Укрзалізниці на нові. Йдеться про виробництво тисяч нових вагонів.

"На прикладі урядових рішень щодо прямих закупівель електроенергії УЗ та піднятих тарифів для вантажних перевезень наша команда показала, що може діяти швидко та ефективно. Маючи підтримку усіх гілок влади, Офісу Президента, міжнародних партнерів, ми маємо врятувати залізницю від катастрофи і нарешті забезпечити країну сучасною залізницею", - зазначив Кубраков.

Нагадаємо, раніше стало відомо про призначення Олександра Камишіна в.о. Голови правління АТ "Укрзалізниця". Олександр Кубраков з цього приводу наголосив на важливості збереження корпоративного управління, а також окреслив головні напрямки, на яких зосередиться вже постійний склад керівництва УЗ: оновлення рухомого складу, прямі закупівлі електроенергії, залучення іноземних інвесторів і підвищення тарифів на вантажні перевезення.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
со сквозняками На Крюковском вагоностроительном заводе уже начали производство 100 новых пассажирских вагонов, - Кубраков - Цензор.НЕТ 6343
показати весь коментар
16.08.2021 09:41
+7
Есть слова "капсула", а есть слово "капсюль". Как думаешь, имеет ли устройство для воспламенения пороха хоть какое-то отношение к вагонам?
показати весь коментар
16.08.2021 09:55
+5
Тільки не купуйте китайські фуфлові рами, як колись.
показати весь коментар
16.08.2021 09:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тільки не купуйте китайські фуфлові рами, як колись.
показати весь коментар
16.08.2021 09:40 Відповісти
Вагоны с вентиляцией или с кондиционерами?
показати весь коментар
16.08.2021 09:40 Відповісти
со сквозняками На Крюковском вагоностроительном заводе уже начали производство 100 новых пассажирских вагонов, - Кубраков - Цензор.НЕТ 6343
показати весь коментар
16.08.2021 09:41 Відповісти
Слово "капсюльного" пишеться через "ю".
показати весь коментар
16.08.2021 09:43 Відповісти
Есть слова "капсула", а есть слово "капсюль". Как думаешь, имеет ли устройство для воспламенения пороха хоть какое-то отношение к вагонам?
показати весь коментар
16.08.2021 09:55 Відповісти
Мостовий кран ще совдепівський з незграбною кабіною.
показати весь коментар
16.08.2021 09:45 Відповісти
Хоть что то. А то половина рабочих завода в отпусках за свой счет.
показати весь коментар
16.08.2021 09:45 Відповісти
у тебя зебил шо недержание ? На Крюківському вагонобудівному заводі вже почали виробництво 100 нових пасажирських вагонів, - Кубраков - Цензор.НЕТ 6328
если хочется что то написать перейди на ветку где обсуждают высеры министра спорта и защити Гутцайта . ваш же министр . вы за это голосовали . или в неудобные темы лезть боишься ? На Крюківському вагонобудівному заводі вже почали виробництво 100 нових пасажирських вагонів, - Кубраков - Цензор.НЕТ 6459
показати весь коментар
16.08.2021 10:18 Відповісти
Те що завод отримав замовлення , ще ні про що не говорить. Гроші завод отримав під це замовлення????
показати весь коментар
16.08.2021 10:32 Відповісти
Да. 900 лямов. и 2 лярда в Госказначействе. Вопрос.. сколько уже успели ********? На Крюківському вагонобудівному заводі вже почали виробництво 100 нових пасажирських вагонів, - Кубраков - Цензор.НЕТ 8702
показати весь коментар
16.08.2021 14:20 Відповісти
я так понял суета началась после тестирования швейцарской электрички?
показати весь коментар
16.08.2021 10:32 Відповісти
Люди в самое жаркое лето вынуждены ездить в вагонах без или с неработающими кондиционерами за бешеные деньги. Все что нужно знать о реформах
показати весь коментар
16.08.2021 11:04 Відповісти
Ну вот и будут новые вагоны делать.
показати весь коментар
16.08.2021 11:27 Відповісти
Хорошо, теперь не подведите.
показати весь коментар
16.08.2021 11:26 Відповісти
а заводік ригівський
показати весь коментар
16.08.2021 12:59 Відповісти
 
 