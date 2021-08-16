Поліцейський понад три роки не ходив на роботу, але отримував зарплату і премії, - прокуратура Києва. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Правоохоронці викрили колишнього поліцейського, який понад три роки не ходив на роботу, але успішно отримував зарплату і премії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчими ТУ ДБР, розташованому у місті Києві, за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України 13.08.2021 повідомлено про підозру двом колишнім працівникам столичного управління поліції за фактами привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах ( ч. 4 ст. 191 КК України).
За даними слідства працівник одного з управлінь ГУНП у місті Києві з метою привласнення грошових коштів, вступив у змову зі своїм безпосереднім керівником, який виступав пособником у вказаному злочині.
Таким чином, починаючи з жовтня 2016 року по грудень 2019 року, вказаний працівник поліції отримував заробітну платню за роботу в органах поліції міста Києва при цьому на своє робоче місце не виходив, покладені на нього службові обов’язки не виконував, фактично проживав у місті Львів. В свою чергу, його безпосередній керівник всіма засобами укривав від керівництва ГУНП в м. Києві факт відсутності свого підлеглого на роботі.
В результаті неправомірних дій державі завдано збитків, які становлять близько 400 000 грн.
На теперішній час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Заходи з викриття злочину проведено за сприяння керівництва ГУ НП в м. Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Известная песня о доблестных сотрудниках "органов"
Я пишу это для того, чтобы все поняли днище коррэспондентов, пишущих об "исправно получавшем зарплату" работнике. Начальника надо сажать. А работник - только свидетель. В крайнем случае соучастник.
"Подснежниками" никогда живых людей не называли. И до 1987-го года смысла играть в "мертвых душ" не было. Иначе по статье практически расстрельной можно было загреметь (растрата госсредств в особо крупных размерах). А отдельные полулегальные "бизнеса" можно было оформить исключительно только инвалидам 1-й группы. Были такие, что платили за удаление своей ноги по придуманной травме. Но это единичные исключения и уж никак не "тысячи" .
А вообще иди от компа во двор поиграйся. А то мамка заругает.