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Поліцейський понад три роки не ходив на роботу, але отримував зарплату і премії, - прокуратура Києва. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Правоохоронці викрили колишнього поліцейського, який понад три роки не ходив на роботу, але успішно отримував зарплату і премії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчими ТУ ДБР, розташованому у місті Києві, за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України 13.08.2021 повідомлено про підозру двом колишнім працівникам столичного управління поліції за фактами привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах ( ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства працівник одного з управлінь ГУНП у місті Києві з метою привласнення грошових коштів, вступив у змову зі своїм безпосереднім керівником, який виступав пособником у вказаному злочині.

Таким чином, починаючи з жовтня 2016 року по грудень 2019 року, вказаний працівник поліції отримував заробітну платню за роботу в органах поліції міста Києва при цьому на своє робоче місце не виходив, покладені на нього службові обов’язки не виконував, фактично проживав у місті Львів. В свою чергу, його безпосередній керівник всіма засобами укривав від керівництва ГУНП в м. Києві факт відсутності свого підлеглого на роботі.

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Поліцейський понад три роки не ходив на роботу, але отримував зарплату і премії, - прокуратура Києва 01
Фото: сайт прокуратури

В результаті неправомірних дій державі завдано збитків, які становлять близько 400 000 грн.

На теперішній час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Заходи з викриття злочину проведено за сприяння керівництва ГУ НП в м. Києві.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Это довольно распространенная схема, называемая "мертвые души". Работник, которому нужен только стаж, оформляется, а его зарплату получает начальник. Это востребовано, например, частными предпринимателями по аналогичной профессии, поскольку тогда они платят только 50% налогов. Как бы работают в свободное от работы время. Иногда (как в этом случае) получает порядка 30%. В данном случае понятно, поскольку бывают моменты, когда надо где-то быть лично (типа построение при инспекторской проверке). Но в таких случаях у начальника в сейфе лежит заявление без даты про отпуск за свой счет.
Я пишу это для того, чтобы все поняли днище коррэспондентов, пишущих об "исправно получавшем зарплату" работнике. Начальника надо сажать. А работник - только свидетель. В крайнем случае соучастник.
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16.08.2021 12:02
+13
Полицейский более трех лет не ходил на работу, но получал зарплату и премии, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 7628
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16.08.2021 11:53
+10
Так это не к полицейскому вопросы, а к его руководству
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16.08.2021 11:48
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под прикрытием был.
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16.08.2021 11:47 Відповісти
У совкові часи ,таких "працівників" звали "подснежники" !!! Дуже поширений спосіб отримувати незароблене !!! З\п отримував керівник ,а фігурант лише бонус і запис в трудову !!!)))
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16.08.2021 12:03 Відповісти
Так это не к полицейскому вопросы, а к его руководству
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16.08.2021 11:48 Відповісти
він жеж получав...і ділився...а потім терпець урвався
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16.08.2021 11:54 Відповісти
если деньги уходили на счет, это не значит, что он получал
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16.08.2021 12:06 Відповісти
він міг і не знати про цю оборудку...жертва...цієї лінії і варто дотримуватись надалі
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16.08.2021 12:14 Відповісти
Це вже слідство покаже, знімав гроші, чи ні.
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16.08.2021 12:41 Відповісти
Полицейский более трех лет не ходил на работу, но получал зарплату и премии, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 8211
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16.08.2021 11:49 Відповісти
Это как в том анекдоте: "Тю, я думал дали пистолет - крутись как хочешь".
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16.08.2021 11:49 Відповісти
Наша служба и опасна и трудна "... и на первый взгляд как будто не видна..."
Известная песня о доблестных сотрудниках "органов"
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16.08.2021 11:50 Відповісти
Полицейский более трех лет не ходил на работу, но получал зарплату и премии, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 7628
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16.08.2021 11:53 Відповісти
Получается что да. Та и не для кого не секрет, что таких вот "подснежников" на госпредприятиях предостаточно.
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16.08.2021 11:59 Відповісти
тут всех можно.....(жен.общага) всплошь...............((((((((((((((((((((((((((((((((
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17.08.2021 00:14 Відповісти
Не может такого быть!Это наговор!
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16.08.2021 11:53 Відповісти
провокация..
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16.08.2021 11:54 Відповісти
Просто он ненавидел мусоров и мечтал быть спасателем.
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16.08.2021 11:54 Відповісти
В любой бюджетной конторе копни - мёртвые души наружу влезут...
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16.08.2021 11:54 Відповісти
Та да. Хотя бы в той же "Укрзализнице".
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16.08.2021 11:59 Відповісти
Ага, есть там один правдолюб, что по 600 тысяч гривен в месяц зарплатню одержуе
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16.08.2021 12:31 Відповісти
возложенные на него служебные обязанности не исполнял - можно подумать, что остальные исполняют.
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16.08.2021 11:57 Відповісти
Эх все бы так. Меньше всех вреда принес.
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16.08.2021 11:58 Відповісти
мусора, что с них взять...
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16.08.2021 12:01 Відповісти
Это довольно распространенная схема, называемая "мертвые души". Работник, которому нужен только стаж, оформляется, а его зарплату получает начальник. Это востребовано, например, частными предпринимателями по аналогичной профессии, поскольку тогда они платят только 50% налогов. Как бы работают в свободное от работы время. Иногда (как в этом случае) получает порядка 30%. В данном случае понятно, поскольку бывают моменты, когда надо где-то быть лично (типа построение при инспекторской проверке). Но в таких случаях у начальника в сейфе лежит заявление без даты про отпуск за свой счет.
Я пишу это для того, чтобы все поняли днище коррэспондентов, пишущих об "исправно получавшем зарплату" работнике. Начальника надо сажать. А работник - только свидетель. В крайнем случае соучастник.
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16.08.2021 12:02 Відповісти
В СРСР таких "подснежников" було тисячі !!!)))
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16.08.2021 12:05 Відповісти
Оооо! Спецы по СэСэСэРу с "вкусным промбиром", истории с научными степенями и любители поср*ть в коментах на все-все-все без исключения темы, но 2007-го года рождения с личным опытом пребавания во всех сразу лагерях ГУЛАГа подтянулись Поліцейський понад три роки не ходив на роботу, але отримував зарплату і премії, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 2538.
"Подснежниками" никогда живых людей не называли. И до 1987-го года смысла играть в "мертвых душ" не было. Иначе по статье практически расстрельной можно было загреметь (растрата госсредств в особо крупных размерах). А отдельные полулегальные "бизнеса" можно было оформить исключительно только инвалидам 1-й группы. Были такие, что платили за удаление своей ноги по придуманной травме. Но это единичные исключения и уж никак не "тысячи" Поліцейський понад три роки не ходив на роботу, але отримував зарплату і премії, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 8084.
А вообще иди от компа во двор поиграйся. А то мамка заругает.
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16.08.2021 15:18 Відповісти
У мене у 1980 р. був напарник по роботі ,у якого було п"ять! трудових книжок !!!)))
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16.08.2021 17:01 Відповісти
На заводі ЗИЛ ,Москва ,"працювали" тисячі "Торпедівців",але це вже інша історія !!!)))
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16.08.2021 17:03 Відповісти
Началось, наверняка, с откомандирования в какую-то группу. А такое часто продолжается годами
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16.08.2021 12:13 Відповісти
Зато пузо наел.
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16.08.2021 12:15 Відповісти
Статья на секундочку от 5-и до 12 лет предусматривает. Спорим, никто не сядет ...
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16.08.2021 12:25 Відповісти
в Киеве полно таких
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16.08.2021 12:37 Відповісти
В мене так знайомий підземний стаж заробляв. У 17 років "влаштувався" на шахту, зарплату отримував майстер а він взагалі в інституті навчався.
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16.08.2021 13:29 Відповісти
Військова молодший лейтенант ЗСУ Ярослава Магучіх більше двох років не ходила на роботу (службу), тільки тренувалась стрибати у висоту, але отримувала зарплату (грошове утримання) і премії. Куди дивиться прокуратура Києва ?
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16.08.2021 13:41 Відповісти
хто табель підписував, хто затверджував?
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16.08.2021 13:43 Відповісти
и шо , и шо ? Поліцейський понад три роки не ходив на роботу, але отримував зарплату і премії, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 7631 Поліцейський понад три роки не ходив на роботу, але отримував зарплату і премії, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 7631 пузатые прокурворы кого то посадят ? говноохранители , это вам не бабок с малолетками тягать
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16.08.2021 13:49 Відповісти
судя по фото-оно беременное...
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16.08.2021 15:29 Відповісти
пузо комок гомна
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16.08.2021 17:02 Відповісти
непогано. меніб таку роботу
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16.08.2021 19:41 Відповісти
 
 