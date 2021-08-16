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Афганістан (450) посольство (876) США (14469) евакуація (1928)

Евакуація посольства США в Кабулі. ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

У Кабулі триває евакуація іноземних громадян. Евакуація проходить і з території посольства США.

Кадри евакуації посольства США в Кабулі оприлюднені в мережі, передає Цензор.НЕТ.

Евакуація посольства США в Кабулі 01

Фото: Кадр з території посольства США в Кабулі

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

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ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів у Таджикистан. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+64
Почти 20 лет пропагандисты из балалайни, жестко клеймили США за оккупацию Афганистана - хотя эта оккупация была выгодна прежде всего самой России, так как США сдерживали экспансию Талибана в южные республики СНГ. И вот наконец сегодня, мечта идиотов-скрепоносцев сбылась - теперь вместо предсказуемых американцев Россия будет граничить с боевиками запрещённого на России радикального движения «Талибан»...
Ставки повышаются ежечасно, сегодня Пуйло уже отправило в Таджикистан 5 000 российских военных и вагнеровцев для попытки сдержать талибов на границе. Но вангую, что этими полумерами дело решить не удастся и кооперативу «Озеро» придется закладывать в следующий бюджет России контрибуцию талибам размером покруче чем сегодня лапти выплачивают Чечне - иначе через пару лет талибы будут на Кавказе, на Башкирии и на Татарстане.
По любому, теперь у русни останется меньше денег, меньше ресурсов и меньше солдат - для того чтобы посылать их на Донбасс...
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16.08.2021 12:06
+37








Մιtαuskαs

РФ не будет эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле. Дипмиссия продолжит работать в обычном режиме, т.к. талибы гарантировали безопасность. Сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя МИДа РФ Замира Кабулова Это всё, что нужно знать о борьбе Кремля с терроризмом




Эвакуации посольства США в Кабуле - Цензор.НЕТ 7333
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16.08.2021 12:03
+16
Буде чекати, коли труп пропливе.
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16.08.2021 12:32
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Евакуація посольства США в Кабулі - Цензор.НЕТ 7246
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16.08.2021 13:07 Відповісти
Вот ещё свеженькое! Евакуація посольства США в Кабулі - Цензор.НЕТ 1758 Евакуація посольства США в Кабулі - Цензор.НЕТ 1149
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16.08.2021 13:07 Відповісти
Евакуація посольства США в Кабулі - Цензор.НЕТ 724
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16.08.2021 13:11 Відповісти
"This is the end
Beautiful friend
This is the end..."
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16.08.2021 13:29 Відповісти
"Чинук" хороший вертолет
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16.08.2021 17:17 Відповісти
Сайгон-2
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16.08.2021 13:13 Відповісти
Дежавю ... Скільк вже разів ми бачили подібну хроніку. І кожного разу - несподівано.
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16.08.2021 13:24 Відповісти
Кажуть,що американцы не будут умирать за Украину.Этот нарратив можно оспорить.Наприклад амеры умирали за Германию во второй мировой.Умирали за вьетнамцев,корейцев,иракцев,сирийцев и других горячих точках.Можно говорить,що амеры не будут умирать за Украину,но будут умирать за те ценности которые отстаивает Украина.Война идёт не за территории,а за ценности.Вот например в фильме"Уцелевший"на реальных событиях,амеры умирают за афганцев УЦЕЛЕВШИЙ (2014)https://youtu.be/6gFMXx8v3kc
Так,шо будут ли амеры умирать за Украину,вопрос спорный.Потому как линия фронта между автократией и демократией проходит в Украине.А потому,амеры легко могут афганскую базу перекинуть в Украину и бороться за демократические ценности.Як вариант Евакуація посольства США в Кабулі - Цензор.НЕТ 404
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16.08.2021 13:32 Відповісти
Американці поступили розумно. Але не мудро. Якби мудро - то туди б не влізли...
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16.08.2021 14:49 Відповісти
Позорище.
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16.08.2021 14:16 Відповісти
Евакуація посольства США в Кабулі - Цензор.НЕТ 8259
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17.08.2021 03:53 Відповісти
Eispickel совершенно прав. Головная боль переходит к России и Средней Азии. Байдену сейчас тяжело, но он мужик крепкий, переживет. ЭтоТрамп ,рыжее брехло, опустил Америку.
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22.08.2021 16:25 Відповісти
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