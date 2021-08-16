Евакуація посольства США в Кабулі. ФОТО ДНЯ
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
У Кабулі триває евакуація іноземних громадян. Евакуація проходить і з території посольства США.
Кадри евакуації посольства США в Кабулі оприлюднені в мережі, передає Цензор.НЕТ.
Фото: Кадр з території посольства США в Кабулі
Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.
ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів у Таджикистан. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.
Топ коментарі
+64 Eispickel
показати весь коментар16.08.2021 12:06
+37 Прощай немытая раССея
показати весь коментар16.08.2021 12:03
+16 Маск13
показати весь коментар16.08.2021 12:32
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Beautiful friend
This is the end..."
Так,шо будут ли амеры умирать за Украину,вопрос спорный.Потому как линия фронта между автократией и демократией проходит в Украине.А потому,амеры легко могут афганскую базу перекинуть в Украину и бороться за демократические ценности.Як вариант