УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12600 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж ДТП
3 213 6
ДТП (4211) Львівщина (1928)

Volkswagen Passat злетів у кювет на Львівщині: госпіталізовано 6 осіб, серед них 2 дітей. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Шестеро людей, серед яких двоє дітей, травмовані в результаті ДТП на Львівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Львівської області, ДТП сталася 15 серпня о 13:20 в селі Селець Червоноградського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій Volkswagen Passat, 57-річний житель Червонограда, не впорався з керуванням і з'їхав у кювет.

В результаті ДТП зазнали тілесних ушкоджень і були доставлені в лікарню всі учасники ДТП - водій і п'ятеро пасажирів: двоє дітей 4 і 7 років, дві жінки віком 30 і 57 років і 27-річний чоловік.

Volkswagen Passat злетів у кювет на Львівщині: госпіталізовано 6 осіб, серед них 2 дітей 01

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Автомобіль злетів у річку на Черкащині - водій із пасажиром загинули, - поліція. ФОТО

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Volkswagen Passat злетів у кювет на Львівщині: госпіталізовано 6 осіб, серед них 2 дітей 02
Фото: сайт поліції

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Занадто низько летів.
показати весь коментар
16.08.2021 12:42 Відповісти
Биток с перекошенным кузовом?
показати весь коментар
16.08.2021 12:56 Відповісти
ты, с перекошенным мозгом
показати весь коментар
16.08.2021 13:05 Відповісти
Просто металлолом столетний
показати весь коментар
16.08.2021 16:34 Відповісти
даже такой кузов не перекашивает мозга.................
показати весь коментар
17.08.2021 00:28 Відповісти
57-м лет-а ума нет...
показати весь коментар
16.08.2021 15:44 Відповісти
 
 