Volkswagen Passat злетів у кювет на Львівщині: госпіталізовано 6 осіб, серед них 2 дітей. ФОТОрепортаж

Шестеро людей, серед яких двоє дітей, травмовані в результаті ДТП на Львівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Львівської області, ДТП сталася 15 серпня о 13:20 в селі Селець Червоноградського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій Volkswagen Passat, 57-річний житель Червонограда, не впорався з керуванням і з'їхав у кювет.

В результаті ДТП зазнали тілесних ушкоджень і були доставлені в лікарню всі учасники ДТП - водій і п'ятеро пасажирів: двоє дітей 4 і 7 років, дві жінки віком 30 і 57 років і 27-річний чоловік.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Автомобіль злетів у річку на Черкащині - водій із пасажиром загинули, - поліція. ФОТО

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.



Фото: сайт поліції