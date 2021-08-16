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Чиновника кіберполіції на Прикарпатті затримано на хабарі в 150 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику відділу протидії кіберзлочинності в області Департаменту кіберполіції Національної поліції України у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, керівник спільно з двома інспекторами відділу вимагали та отримали 150 тис. грн від потерпілих в кримінальному провадженні щодо повернення їм отриманих коштів - 900 тис. грн.

Раніше, в квітні 2021 року було викрито і затримано двох його підлеглих під час одержання неправомірної вигоди.

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Чиновника кіберполіції на Прикарпатті затримано на хабарі в 150 тис. грн, - прокуратура 01
Чиновника кіберполіції на Прикарпатті затримано на хабарі в 150 тис. грн, - прокуратура 02

Автор: Анастасія Потіха
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Двое его клерков, ранее загремели, но начальник, такой честный и неподкупный... Падаль...
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16.08.2021 13:22 Відповісти
Вот она хваленая кибербезопасность, сохранность личных данных, электронные реестры, дии-шмии и цифровизация скопом. Один инсайдер может что угодно провернуть.
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16.08.2021 13:54 Відповісти
 
 