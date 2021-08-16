У Покрові на Дніпропетровщині відкрили новий дитячий садок, - ОДА. ФОТОрепортаж

Маленькі жителі Покрова Дніпропетровської області отримали новий дитячий садок, який створили "з нуля" за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Фотографіями поділилася пресслужба Дніпропетровської обласної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Садок розрахований на 115 дітей, що дозволить повністю закрити чергу в місті. Раніше в Покрові був лише один дошкільний заклад, через що місць на всіх не вистачало.





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Світла будівля з вікнами до підлоги має великий зал для спортивних і музичних занять, затишні спальні і яскраві ігрові кімнати.

"Продумали все до деталей. У дворі у кожної групи своя майданчик. Є окрема спортивна локація і куточок для вивчення правил дорожнього руху", - розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резниченко.

Для активних ігор на свіжому повітрі поклали нетравматичність покриття, а гойдалки розставили на відстані один від одного. На території садка є зони для розваг і окрема спортивна зона з можливістю влаштовувати естафети, футбольні та баскетбольні матчі.

Нагадаємо, раніше координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляв, що в рамках інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського до кінця 2021 р. побудують та реконструюють майже 100 шкіл та 67 дитячих садків, 18 спортивних інтернатів та 100 ДЮСШ.