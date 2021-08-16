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У Покрові на Дніпропетровщині відкрили новий дитячий садок, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Маленькі жителі Покрова Дніпропетровської області отримали новий дитячий садок, який створили "з нуля" за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Фотографіями поділилася пресслужба Дніпропетровської обласної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

У Покрові на Дніпропетровщині відкрили новий дитячий садок, - ОДА 01

Садок розрахований на 115 дітей, що дозволить повністю закрити чергу в місті. Раніше в Покрові був лише один дошкільний заклад, через що місць на всіх не вистачало.

У Покрові на Дніпропетровщині відкрили новий дитячий садок, - ОДА 02
У Покрові на Дніпропетровщині відкрили новий дитячий садок, - ОДА 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший дитсадок у селі Лебедівка на Київщині побудують до кінця року, - ОДА. ФОТО

Світла будівля з вікнами до підлоги має великий зал для спортивних і музичних занять, затишні спальні і яскраві ігрові кімнати.

"Продумали все до деталей. У дворі у кожної групи своя майданчик. Є окрема спортивна локація і куточок для вивчення правил дорожнього руху", - розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резниченко.

Для активних ігор на свіжому повітрі поклали нетравматичність покриття, а гойдалки розставили на відстані один від одного. На території садка є зони для розваг і окрема спортивна зона з можливістю влаштовувати естафети, футбольні та баскетбольні матчі.

У Покрові на Дніпропетровщині відкрили новий дитячий садок, - ОДА 04

У Покрові на Дніпропетровщині відкрили новий дитячий садок, - ОДА 05

Нагадаємо, раніше координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляв, що в рамках інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського до кінця 2021 р. побудують та реконструюють майже 100 шкіл та 67 дитячих садків, 18 спортивних інтернатів та 100 ДЮСШ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
И ни одного дерева...детвора на солнцепеке..
Хотя бы по парочке на группу из обещанного миллиарда посадили..
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16.08.2021 14:14
+3
Юзик в свой дом больше вбухал краденых денег, чем на этот садик....
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16.08.2021 14:10
+3
Без бубачки ничего бы не было!
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16.08.2021 14:11
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..это точно новость??
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16.08.2021 14:00 Відповісти
Юзик в свой дом больше вбухал краденых денег, чем на этот садик....
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16.08.2021 14:10 Відповісти
Без бубачки ничего бы не было!
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16.08.2021 14:11 Відповісти
Строить его начали еще при нормальном президенте, а это недоразумение, только плакаты вешает на то к чему не имеет отношения.
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16.08.2021 15:46 Відповісти
И ни одного дерева...детвора на солнцепеке..
Хотя бы по парочке на группу из обещанного миллиарда посадили..
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16.08.2021 14:14 Відповісти
А чому це проект "Великого будівництва"? В місті Покров депутатів від "слуг"-11, а від ОПЗЖ -10, та ще й від "Блока вілкула" 3 і "за майбутнє Бені" 7. Таке маленьке місто, а таке ватне. Там всього 3 депутата від "ЄС". Це називається - розпил бюджетних коштів.
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16.08.2021 14:22 Відповісти
От "Великого крадівництва" там только плакат, строить садик начали еще при Порохе. Да и вообще при Порохе очень много в городе сделали, сейчас как-то затормозилось все и больше похоже на инерцию останавливающегося поезда.
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16.08.2021 15:48 Відповісти
Новость 2018 года
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16.08.2021 15:56 Відповісти
напоминает военную казарму и плац для маршировки
- бедным деткам тепловые солнечные удары обеспеченны..
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16.08.2021 14:25 Відповісти
где деревья и кусты?
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16.08.2021 14:28 Відповісти
Буде Вам мільярд дерев і мільярд кущів. То вже інша програма - велике садівництво. Порахують кожну травинку і стибздять на це гроші.
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16.08.2021 14:33 Відповісти
ЗАЧЕМ? Если там жить нельзя и тем более детей заводить?
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16.08.2021 15:27 Відповісти
Мега супер достижение.
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17.08.2021 00:05 Відповісти
 
 