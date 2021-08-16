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хабар (3991) виш, ЗВО (462) корупція (4070) Харків (3880) Офіс Генпрокурора (2351)

Декана Харківського вишу затримали на хабарі: вимагав 15 тис. доларів за вступ до аспірантури. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора декан факультету одного з Харківських вишів викрито на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, декан вимагав у громадянина 15 тис. доларів США за сприяння у вступі до аспірантури одного із Національних наукових центрів. При цьому суму неправомірної вигоди необхідно було розділити: 7500 доларів США – надати у найкоротші строки перед вступом, а решту – безпосередньо перед захистом дисертації.

Першу частину неправомірної вигоди – 3500 доларів США декан факультету одержав 29 липня 2021 року. Під час одержання 16 серпня 2021 року ще 4000 доларів США його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Також дивіться: Начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області затримано за хабарництво, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Декана Харківського вишу затримали на хабарі: вимагав 15 тис. доларів за вступ до аспірантури 01
Декана Харківського вишу затримали на хабарі: вимагав 15 тис. доларів за вступ до аспірантури 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+29
И пишите прямо- декан Харьковского университета внутренних дел, а не одного из ВУЗов!
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16.08.2021 14:07
+15
йому давали хабарі, щоб навчитися і потім чесно працювати у системі МВС!
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16.08.2021 14:12
+13
А вуз какой, постеснялись сказать? В этих учебных помойках с погонами всё пронизано коррупцией, от момента поступления до выпуска и последующих "науковцив", результаты все увидели в 2014-м. Поэтому систему надо менять, а не кровати переставлять
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16.08.2021 14:09
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Тю! Так это всегда было! Этот еще по- божески брал!
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16.08.2021 14:05 Відповісти
И пишите прямо- декан Харьковского университета внутренних дел, а не одного из ВУЗов!
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16.08.2021 14:07 Відповісти
где папаша бенедиктовой 20 лет брал со всех сторон
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16.08.2021 14:31 Відповісти
поступал туда.. и слава Богу, не проехал...- наш ДГУ, право...)))
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17.08.2021 00:54 Відповісти
но это давно было...- к-н облугро работал...
потом даунбасс днепр-2...)
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17.08.2021 00:56 Відповісти
А вуз какой, постеснялись сказать? В этих учебных помойках с погонами всё пронизано коррупцией, от момента поступления до выпуска и последующих "науковцив", результаты все увидели в 2014-м. Поэтому систему надо менять, а не кровати переставлять
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16.08.2021 14:09 Відповісти
Це квіт нації ..... наша інтелігенція.
Яка ганьба!
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16.08.2021 14:10 Відповісти
Сурйозно?! Менти інтелігенція!?
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16.08.2021 14:56 Відповісти
Це ж не рядові поліціянти. Правда?
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16.08.2021 14:58 Відповісти
йому давали хабарі, щоб навчитися і потім чесно працювати у системі МВС!
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16.08.2021 14:12 Відповісти
🤣
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16.08.2021 14:22 Відповісти
декан теперь коп??
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16.08.2021 14:14 Відповісти
Не,будут готовить на министра.
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16.08.2021 14:26 Відповісти
У Зели такие люди на вес золота!
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16.08.2021 15:05 Відповісти
ну ниче, вздохнет, выдохнет, потом компенсация за вынужденный прогул и на снова на работу с чистой совестью..., а может еще и не уволят, там почти все такие...
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16.08.2021 14:16 Відповісти
Уже предвкушал приятные траты
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16.08.2021 14:16 Відповісти
лапу рубануть
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16.08.2021 14:29 Відповісти
Судить по законам шариата. Декана Харківського вишу затримали на хабарі: вимагав 15 тис. доларів за вступ до аспірантури - Цензор.НЕТ 356
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16.08.2021 14:16 Відповісти
Краще-судом Лінца !!!)))
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16.08.2021 14:27 Відповісти
Та суд шаріата не сильно-то і карає за "бакшиш"...
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16.08.2021 14:38 Відповісти
Практически между строк упомянуто, что второй "транш" планировался перед защитой диссертации. Это значит, что взяточник имел влияние и на процесс защиты.
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16.08.2021 14:20 Відповісти
Щось Ківа вспам'ятався....
Дриссєнтант..
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16.08.2021 14:20 Відповісти
Та таких корумпованих гнид в Україні несчисленна кількість ,їх мають сотню на добу на нари пакувати і обов"язково з повним конфіскатом рухомого та нерухомого ,нажитого непосильною працею !!!))))
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16.08.2021 14:24 Відповісти
Он просто винтик системы,денюшку брал и часть отправлял в Киев,иначе на должности не задержался бы и недели.
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16.08.2021 14:28 Відповісти
Шпаргалка з українською абеткою на столі у декана дає уявлення про рівень знань цих "науковців"...
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16.08.2021 14:31 Відповісти
Кива может и больше заплатил
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16.08.2021 14:45 Відповісти
надеюсь больше
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16.08.2021 15:10 Відповісти
зеля заплатил бате, персональной стипендией
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16.08.2021 16:07 Відповісти
Что б ты жил ( в Харькове) на одну зарплату
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16.08.2021 15:04 Відповісти
А почему кураторов выдатного науКИВця не арестовали? Там и сумма была по-более...
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16.08.2021 15:08 Відповісти
продолжит теперь в ППС...пьяных обворовывать...
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16.08.2021 16:27 Відповісти
Надо своим умом учиться, Илья как пример.
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16.08.2021 17:14 Відповісти
 
 