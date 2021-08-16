Декана Харківського вишу затримали на хабарі: вимагав 15 тис. доларів за вступ до аспірантури. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора декан факультету одного з Харківських вишів викрито на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, декан вимагав у громадянина 15 тис. доларів США за сприяння у вступі до аспірантури одного із Національних наукових центрів. При цьому суму неправомірної вигоди необхідно було розділити: 7500 доларів США – надати у найкоротші строки перед вступом, а решту – безпосередньо перед захистом дисертації.

Першу частину неправомірної вигоди – 3500 доларів США декан факультету одержав 29 липня 2021 року. Під час одержання 16 серпня 2021 року ще 4000 доларів США його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

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