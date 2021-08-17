"До 300 незаконних евакуацій на день", - у Києві викрили злочинну групу з чиновників КМДА та підприємців. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито стійке злочинне об’єднання, до складу якого входили службові особи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за фактом зловживання службовим становищем.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

На цей час повідомлено про підозру п’ятьом службовим особам КМДА та двом керівникам приватних юридичних осіб.

За даними слідства, один із керівників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, залучивши керівництво управління (інспекції) з паркування та підлеглих інспекторів, запровадив схему незаконного збагачення шляхом безпідставної евакуації припаркованих транспортних засобів з вулиць столиці на штраф-майданчики.

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Автомобілі власники могли забрати лише після оплати "штрафів", сума яких була вдвічі більшою за офіційну.

За інформацією Офісу Генпрокурора, до цієї схеми було залучено керівників приватних служб, які займаються евакуацією транспортних засобів у м. Києві.

"Щоденно члени організованої групи мали складати 300 актів, на підставі яких приватні служби евакуювали транспортні засоби. Щоб виконувати "денний план", вони вдавалися до хитрощів – біля припаркованого автомобіля встановлювали знак "Дорожні роботи"", - йдеться в повідомленні.

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