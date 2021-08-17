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КМДА (1462) Київ (13836) паркування (130) евакуатор (23) зловживання (55)

"До 300 незаконних евакуацій на день", - у Києві викрили злочинну групу з чиновників КМДА та підприємців. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито стійке злочинне об’єднання, до складу якого входили службові особи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за фактом зловживання службовим становищем.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

На цей час повідомлено про підозру п’ятьом службовим особам КМДА та двом керівникам приватних юридичних осіб.

За даними слідства, один із керівників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, залучивши керівництво управління (інспекції) з паркування та підлеглих інспекторів, запровадив схему незаконного збагачення шляхом безпідставної евакуації припаркованих транспортних засобів з вулиць столиці на штраф-майданчики.

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Автомобілі власники могли забрати лише після оплати "штрафів", сума яких була вдвічі більшою за офіційну.

За інформацією Офісу Генпрокурора, до цієї схеми було залучено керівників приватних служб, які займаються евакуацією транспортних засобів у м. Києві.

"Щоденно члени організованої групи мали складати 300 актів, на підставі яких приватні служби евакуювали транспортні засоби. Щоб виконувати "денний план", вони вдавалися до хитрощів – біля припаркованого автомобіля встановлювали знак "Дорожні роботи"", - йдеться в повідомленні.

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До 300 незаконних евакуацій на день, - у Києві викрили злочинну групу з чиновників КМДА та підприємців 01
До 300 незаконних евакуацій на день, - у Києві викрили злочинну групу з чиновників КМДА та підприємців 02
До 300 незаконних евакуацій на день, - у Києві викрили злочинну групу з чиновників КМДА та підприємців 03
До 300 незаконних евакуацій на день, - у Києві викрили злочинну групу з чиновників КМДА та підприємців 04
До 300 незаконних евакуацій на день, - у Києві викрили злочинну групу з чиновників КМДА та підприємців 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Видать кого то из слуг урода эвакуировали
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16.08.2021 15:03
+9
300 актів щоденно, то могли на кого завгодно нарватись.
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16.08.2021 15:10
+7
Оце вже злочин!!! А злиття операції по вагнерівцям... та то таке.
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16.08.2021 15:14
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Видать кого то из слуг урода эвакуировали
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16.08.2021 15:03 Відповісти
300 актів щоденно, то могли на кого завгодно нарватись.
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16.08.2021 15:10 Відповісти
друзьям все Врагам закон!
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16.08.2021 15:13 Відповісти
Оце вже злочин!!! А злиття операції по вагнерівцям... та то таке.
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16.08.2021 15:14 Відповісти
Одно другому не мешает.
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16.08.2021 16:02 Відповісти
Та дійсно. Яка різниця.
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16.08.2021 16:03 Відповісти
Суспільство вимагає від Генпрокурора розпочати справу про злиття операціє по вагнерівцям.
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16.08.2021 15:16 Відповісти
Шукають привід змінити Кличка на "підкаблучного слугу". Понавибирали ***.
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16.08.2021 15:20 Відповісти
та ладно))) чемні водії Києва так чемно паркуються - шоб знайти 300 порушників довелося носити знак? Бу-га-га
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16.08.2021 15:25 Відповісти
Суки, с меня 2 тыс грн содрали и только после этого разрешили забрать авто.
Странно, что эти поборы не привлекли внимания органы, а сейчас ……. Наверное не делились.
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16.08.2021 15:38 Відповісти
Содрали или эвакуировали машину припаркованную с нарушениями? А это уже услуги.
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16.08.2021 17:53 Відповісти
об этом водители кричат уже несколько лет. в сша на пример, всем пострадавшим вернулиб деньги. но это не наш случай. разбогатеют только следаки...
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16.08.2021 15:54 Відповісти
Пуля в жопу из проезжающей машины просветляет мозги.
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16.08.2021 16:06 Відповісти
Эвакуаторщики, попросту беспредельщики Кличко. Законностью тут не пахнет. Средние века. Города-государства со своими законами и правилами.
30 лет очень малый срок. Первые 10 лет шли по инерции. Затем разрыв старых связей, образование новых элит. Наблюдаю анархию - мать порядка, прям, как во времена становления СССР.
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16.08.2021 16:31 Відповісти
Почтение Вашему глубокому возрасту...
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16.08.2021 16:43 Відповісти
А в других городах это ноу хау применяют? Правоохранителям куча работы.
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16.08.2021 17:11 Відповісти
Пффф...Так еще лет 10 тому назад Ростислав Шапошников начал давить эту гидру эвакуаторщиков. Но он был один, и не смог. А здесь похоже они кому то бизнес перебивают, поэтому их типа поймали.
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16.08.2021 19:01 Відповісти
Чому написи на москальській ? Це у КМДА ? Розстріляти)
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16.08.2021 19:19 Відповісти
Кличко на нары. Бутусова в президенты!
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16.08.2021 21:21 Відповісти
а Виталик канешна не при делах
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16.08.2021 22:47 Відповісти
педалик он завжды такый...)))
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17.08.2021 01:01 Відповісти
 
 