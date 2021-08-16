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Боднар (126) пожежа (3746) Туреччина (2252) вертоліт (709)

"Українські вертольоти" допомагають гасити пожежі в Туреччині унікальним способом, - посол Боднар. ВIДЕО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Приватна компанія "Українські вертольоти" разом з українськими рятувальниками допомагають гасити пожежі в Туреччині.

Про це заявив новопризначений посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв’ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Це не тільки літаки ДСНС, це також компанія "Українські вертольоти", яка в дуже унікальний спосіб вночі, за допомогою новітніх технологій, допомагає гасити осередки пожеж, які вночі ніхто ніколи не гасив авіаційною технікою", - розповів посол.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Авіакомпанія "Українські вертольоти" направила 4 гелікоптери до Туреччини для допомоги у гасінні лісових пожеж. ФОТО

Зазначається, що операції з гасіння пожежі ДСНС проводить виключно вдень, а компанія "Українські вертольоти", завдяки модернізованим багатофункціональним вертольотам Мі-8, може гасити пожежі і в нічний час. У Європі цей спосіб пожежогасіння використовувався вперше.

Вже декілька тижнів компанія "Українські вертольоти" та ДСНС України допомагають у боротьбі із пожежами в Туреччині. Посол вважає, що така допомога сприяє зміцненню іміджу України в Туреччині.

"Ми зараз спостерігаємо досить позитивні відгуки в турецькому суспільстві. Рівень сприйняття, що це гуманітарна допомога, а не платні послуги, відіграє серйозну роль для зміцнення позитивного іміджу України. Ми маємо допомагати своїм друзям, не тільки чекаючи на допомогу від когось", - розповів Василь Боднар.

Зараз компанія "Українські вертольоти" продовжує працювати і проводити операції з пожежогасіння в Туреччині. Минулої ночі вертольоти компанії вилетіли в район Мілас (населений пункт Сарікіой), де пожежі розгорілися в районі місцевої ГЕС. Ця операція проходила в умовах підвищеного ризику, тому що осередки загоряння виникли прямо під лініями електромереж. Було здійснено 38 скидів води загальним об'ємом 114 тонн, в результаті чого пожежі були повністю ліквідовані.

Українські вертольоти допомагають гасити пожежі в Туреччині унікальним способом, - посол Боднар 01
Українські вертольоти допомагають гасити пожежі в Туреччині унікальним способом, - посол Боднар 02
Українські вертольоти допомагають гасити пожежі в Туреччині унікальним способом, - посол Боднар 03


Також дивіться: "Українські вертольоти": вночі під Бодрумом були ліквідовані лісові пожежі. ВIДЕО

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в бесіді з журналістами зазначив, що Україна направила до Туреччини вертольоти з приладами нічного бачення. Ці машини задіяні в гасінні лісів в цілодобовому режимі.

Як повідомлялося раніше, чотири повітряних судна авіакомпанії "Українські вертольоти" прибули до Туреччини 5 серпня, долучившись до ініціативи Президента України надати допомогу у гасінні пожеж.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Але ти паскуда москальська, іди Якутію гаси клоун
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16.08.2021 15:26
+9
Пишаюся нашими пожежниками! Слава Україні!
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16.08.2021 15:18
+8
"Украинские вертолеты" помогают тушить пожары в Турции уникальным способом, - посол Бондар - Цензор.НЕТ 5572

https://youtu.be/_pyh2JIswaM
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16.08.2021 15:12
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я так понял на видео секрет не показан ? ....но оооочень интерестно
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16.08.2021 15:05 Відповісти
"Украинские вертолеты" помогают тушить пожары в Турции уникальным способом, - посол Бондар - Цензор.НЕТ 5572

https://youtu.be/_pyh2JIswaM
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16.08.2021 15:12 Відповісти
секрет в тому що вночі не так жарко тушити, і пожежу краще видно.

а ще - нічні години роботи оплочуються в подвійному розмірі. ось і весь секрет
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16.08.2021 15:36 Відповісти
За добро надо платить добром! Соседи зарабатывали деньги а получить не успели....
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16.08.2021 15:06 Відповісти
почему ?успели...просто оказались в минусах "Українські вертольоти" допомагають гасити пожежі в Туреччині унікальним способом, - посол Боднар - Цензор.НЕТ 8323
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16.08.2021 15:31 Відповісти
Компания частная, а вертолёты украинские?
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16.08.2021 15:12 Відповісти
что не так с украинской компанией, владеющей украинскими вертолетами?
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16.08.2021 15:26 Відповісти
а ты погугли - жулики украли вертолёты и рубят бабло...
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16.08.2021 15:29 Відповісти
и что есть дела от "потужно реформованих прокуратур и судов"?
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16.08.2021 15:32 Відповісти
брешешь как всегда.не украли,а взяли в аренду.лучше было бы ,если б эти вертолеты валялись разукомплектованными на "базах хранения"?и шоб какой нибудь гриценко реализовал их за бесценок как избыточное имущество?
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16.08.2021 15:35 Відповісти
быдлу всё "папередники винаваты"...
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16.08.2021 15:41 Відповісти
опять брешешь...
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16.08.2021 15:53 Відповісти
чувак, тебе нравиться когда тебя, лоха, разводят?
ну радуйся себе.
твои высеры типа "брешеш" засунь себе в ж.пу.

Если бы ты был нормальным - то привёл бы факты опровергающие. А так - просто серешь...
тьфу...
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16.08.2021 16:12 Відповісти
я тебе и привел факты,шо вертолеты взяты в аренду.а шо толик-палковник торговал избыточным имуществом-полный гугл фактов.а так как у быдла рабов нету-шукай сам. "Українські вертольоти" допомагають гасити пожежі в Туреччині унікальним способом, - посол Боднар - Цензор.НЕТ 6736
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16.08.2021 16:27 Відповісти
Радію.Аж підскакую.

"Головою правління та генеральним директором компанії є Ткаченко Володимир Володимирович, який володіє 39% акцій компанії, ще 61% акцій належать його дружині Олександрі Ткаченко.
"Українські вертольоти" не мають жодного власного гелікоптера - їхній парк налічує 28 бортів, 12 з яких є орендовані у МВС і ще 16 - у Збройних Сил України.
Зауважимо, що щомісяця за використання кожної машини перевізник платить державі щонайменше 30 тисяч гривень, хоча, як приклад, у 2016 році вони заробили понад 10 мільйонів доларів.
У 2007 році Міноборони періодично судилося з "Українськими вертольотами" через незаконне, на їхню думку, продовження оренди бойових машин вартістю у півмільйона доларів. Однак згодом процес було призупинено, а посприяли цьому високопоставлені чиновники з Генпрокуратури та Секретаріату Президента.
Зауважимо, що компанія не повернула ЗСУ вертольоти навіть з початком АТО , натомість зажадала у Міноборони надати їй інші борти під приводом того, що доведеться заплатити ООН штраф у розмірі 40 мільйонів доларів. Це при тому, що до договору оренди було підписано додаткову угоду про повернення бойових машин протягом 15 днів в разі настання форс-мажорних обставин."
Що відомо про компанію "Українські вертольоти", гелікоптер якої розбився у Кременчуці

Тут ще цікавіше:

"...Стоит уточнить, что в данном случае судились за один вертолет.
Что касается остальных, то, как писали «Наші гроші», МВД даже не пытались их вернуть. Хотя прокуратура инициировала судебный процесс возвращения вертолетов, арендованных компанией «Украинские вертолеты». Но на заседаниях суда представители МВД не поддержали иски прокуратуры и заявили об отсутствии требования возвращать вертолеты. Иски в интересах МВД прокуратура проиграла из-за позиции МВД....

ежемесячно за каждую машину в прошлом году страна получала около 65 тысяч гривен. Чтобы понимать, насколько это «много», поясним: час аренды такого вертолета стоит 2 500 долларов.
Да и то - эти деньги приходится взыскивать через суд!..."
ЧАО «Украинские вертолеты»: кто «крышует» частную лавочку, которая не отдает армии 28 вертолетов, необходимых на фронте?
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17.08.2021 05:32 Відповісти
А ты погуглил? И ?
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16.08.2021 21:23 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/8/3282249/76694965

https://censor.net/ru/comments/locate/8/3282249/76695009

Радію.Аж підскакую.

"Головою правління та генеральним директором компанії є Ткаченко Володимир Володимирович, який володіє 39% акцій компанії, ще 61% акцій належать його дружині Олександрі Ткаченко.
"Українські вертольоти" не мають жодного власного гелікоптера - їхній парк налічує 28 бортів, 12 з яких є орендовані у МВС і ще 16 - у Збройних Сил України.
Зауважимо, що щомісяця за використання кожної машини перевізник платить державі щонайменше 30 тисяч гривень, хоча, як приклад, у 2016 році вони заробили понад 10 мільйонів доларів.
У 2007 році Міноборони періодично судилося з "Українськими вертольотами" через незаконне, на їхню думку, продовження оренди бойових машин вартістю у півмільйона доларів. Однак згодом процес було призупинено, а посприяли цьому високопоставлені чиновники з Генпрокуратури та Секретаріату Президента.
Зауважимо, що компанія не повернула ЗСУ вертольоти навіть з початком АТО , натомість зажадала у Міноборони надати їй інші борти під приводом того, що доведеться заплатити ООН штраф у розмірі 40 мільйонів доларів. Це при тому, що до договору оренди було підписано додаткову угоду про повернення бойових машин протягом 15 днів в разі настання форс-мажорних обставин."
Що відомо про компанію "Українські вертольоти", гелікоптер якої розбився у Кременчуці

Тут ще цікавіше:

"...Стоит уточнить, что в данном случае судились за один вертолет.
Что касается остальных, то, как писали «Наші гроші», МВД даже не пытались их вернуть. Хотя прокуратура инициировала судебный процесс возвращения вертолетов, арендованных компанией «Украинские вертолеты». Но на заседаниях суда представители МВД не поддержали иски прокуратуры и заявили об отсутствии требования возвращать вертолеты. Иски в интересах МВД прокуратура проиграла из-за позиции МВД....

ежемесячно за каждую машину в прошлом году страна получала около 65 тысяч гривен. Чтобы понимать, насколько это «много», поясним: час аренды такого вертолета стоит 2 500 долларов.
Да и то - эти деньги приходится взыскивать через суд!..."
ЧАО «Украинские вертолеты»: кто «крышует» частную лавочку, которая не отдает армии 28 вертолетов, необходимых на фронте?
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17.08.2021 05:31 Відповісти
Пишаюся нашими пожежниками! Слава Україні!
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16.08.2021 15:18 Відповісти
Старый вертолет, ведро, веревка= уникальнейший способ.
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16.08.2021 15:18 Відповісти
Але ти паскуда москальська, іди Якутію гаси клоун
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16.08.2021 15:26 Відповісти
посмотри видео ночных полетов на вертолете и не будешь болтать ерундой
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16.08.2021 15:27 Відповісти
та да...проще как нарасее забор воды производить непосредственно из горных ручьев "Українські вертольоти" допомагають гасити пожежі в Туреччині унікальним способом, - посол Боднар - Цензор.НЕТ 5115
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16.08.2021 15:37 Відповісти
катайся, дудко на беееее-200..- долго не проживешь...)))
кстати- за турское баблишко, а не без корысти...(((((((((
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17.08.2021 01:11 Відповісти
Якось все це дивно: Приватна компанія... безкоштовні послуги...
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16.08.2021 15:35 Відповісти
быдлоналогоплательщики заплатят...
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16.08.2021 15:41 Відповісти
Как скромно всячески обходят вопрос - Кто платит ЧАСТНОЙ компании из бюджета? Турция точно не платит.
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16.08.2021 16:04 Відповісти
На видео - классно тушат пожар!
"Українські вертольоти" допомагають гасити пожежі в Туреччині унікальним способом, - посол Боднар - Цензор.НЕТ 821
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16.08.2021 16:24 Відповісти
Что то не помню помощи Турции
Когда горели леса в чернобыльской зоне
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16.08.2021 16:30 Відповісти
А в Чернобыльской зоне много туристов из Турции отдыхает?
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16.08.2021 17:05 Відповісти
Щось я не пом'ятою, щоб просили допомоги в Туреччини на гасіння пожеж в зоні відчудження. Особисто моя думка, що всі ми громадяни однієї планети Земля. І було б дуже добре, щоб були МЧС масштабу планети Земля, щоб країни мали змогу об'єднатися і гуртом загасити пожежі в Канаді, Туреччині, Греції, Чорногорії, Ізраїлі і навіть в клятій Московії…. Я особисто бачила, як гвинтокрили та амфібії в районі Манавгату набирали морську воду, щоб відрізати полум'я від заправок. Було б дуже добре, щоб світ об'єднався і «каскадом» гасив пожежі, а не какая разница нас это не касается.
П.С. Друже, не хотіла образити чи зачепити.
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16.08.2021 18:35 Відповісти
Це утопія. Як ви собі уявляєте Талібів що гасять пожежі в США? Чи росіян в Грузії? Це працювати не буде до появи світового уряду. А він не появиться бо багато країн очолені царьками. Вже не кажучи за те що на таку структуру треба буде регулярно виділяти гроші, відсоток як на НАТО. І знайдуться популісти які запропонують худобі проїсти ці гроші...
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16.08.2021 20:15 Відповісти
Лаптеногие! Бегом тушить тайгу ведрами. Хватит здесь пастись.Не подадут.
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16.08.2021 18:17 Відповісти
я вот не понимаю заяем помогать эрдогану этой путинской подстилке
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16.08.2021 18:41 Відповісти
 
 