"Українські вертольоти" допомагають гасити пожежі в Туреччині унікальним способом, - посол Боднар. ВIДЕО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Приватна компанія "Українські вертольоти" разом з українськими рятувальниками допомагають гасити пожежі в Туреччині.
Про це заявив новопризначений посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв’ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.
"Це не тільки літаки ДСНС, це також компанія "Українські вертольоти", яка в дуже унікальний спосіб вночі, за допомогою новітніх технологій, допомагає гасити осередки пожеж, які вночі ніхто ніколи не гасив авіаційною технікою", - розповів посол.
Зазначається, що операції з гасіння пожежі ДСНС проводить виключно вдень, а компанія "Українські вертольоти", завдяки модернізованим багатофункціональним вертольотам Мі-8, може гасити пожежі і в нічний час. У Європі цей спосіб пожежогасіння використовувався вперше.
Вже декілька тижнів компанія "Українські вертольоти" та ДСНС України допомагають у боротьбі із пожежами в Туреччині. Посол вважає, що така допомога сприяє зміцненню іміджу України в Туреччині.
"Ми зараз спостерігаємо досить позитивні відгуки в турецькому суспільстві. Рівень сприйняття, що це гуманітарна допомога, а не платні послуги, відіграє серйозну роль для зміцнення позитивного іміджу України. Ми маємо допомагати своїм друзям, не тільки чекаючи на допомогу від когось", - розповів Василь Боднар.
Зараз компанія "Українські вертольоти" продовжує працювати і проводити операції з пожежогасіння в Туреччині. Минулої ночі вертольоти компанії вилетіли в район Мілас (населений пункт Сарікіой), де пожежі розгорілися в районі місцевої ГЕС. Ця операція проходила в умовах підвищеного ризику, тому що осередки загоряння виникли прямо під лініями електромереж. Було здійснено 38 скидів води загальним об'ємом 114 тонн, в результаті чого пожежі були повністю ліквідовані.
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Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в бесіді з журналістами зазначив, що Україна направила до Туреччини вертольоти з приладами нічного бачення. Ці машини задіяні в гасінні лісів в цілодобовому режимі.
Як повідомлялося раніше, чотири повітряних судна авіакомпанії "Українські вертольоти" прибули до Туреччини 5 серпня, долучившись до ініціативи Президента України надати допомогу у гасінні пожеж.
Будь ласка, зачекайте...
https://youtu.be/_pyh2JIswaM
а ще - нічні години роботи оплочуються в подвійному розмірі. ось і весь секрет
ну радуйся себе.
твои высеры типа "брешеш" засунь себе в ж.пу.
Если бы ты был нормальным - то привёл бы факты опровергающие. А так - просто серешь...
тьфу...
"Головою правління та генеральним директором компанії є Ткаченко Володимир Володимирович, який володіє 39% акцій компанії, ще 61% акцій належать його дружині Олександрі Ткаченко.
"Українські вертольоти" не мають жодного власного гелікоптера - їхній парк налічує 28 бортів, 12 з яких є орендовані у МВС і ще 16 - у Збройних Сил України.
Зауважимо, що щомісяця за використання кожної машини перевізник платить державі щонайменше 30 тисяч гривень, хоча, як приклад, у 2016 році вони заробили понад 10 мільйонів доларів.
У 2007 році Міноборони періодично судилося з "Українськими вертольотами" через незаконне, на їхню думку, продовження оренди бойових машин вартістю у півмільйона доларів. Однак згодом процес було призупинено, а посприяли цьому високопоставлені чиновники з Генпрокуратури та Секретаріату Президента.
Зауважимо, що компанія не повернула ЗСУ вертольоти навіть з початком АТО , натомість зажадала у Міноборони надати їй інші борти під приводом того, що доведеться заплатити ООН штраф у розмірі 40 мільйонів доларів. Це при тому, що до договору оренди було підписано додаткову угоду про повернення бойових машин протягом 15 днів в разі настання форс-мажорних обставин."
Що відомо про компанію "Українські вертольоти", гелікоптер якої розбився у Кременчуці
Тут ще цікавіше:
"...Стоит уточнить, что в данном случае судились за один вертолет.
Что касается остальных, то, как писали «Наші гроші», МВД даже не пытались их вернуть. Хотя прокуратура инициировала судебный процесс возвращения вертолетов, арендованных компанией «Украинские вертолеты». Но на заседаниях суда представители МВД не поддержали иски прокуратуры и заявили об отсутствии требования возвращать вертолеты. Иски в интересах МВД прокуратура проиграла из-за позиции МВД....
ежемесячно за каждую машину в прошлом году страна получала около 65 тысяч гривен. Чтобы понимать, насколько это «много», поясним: час аренды такого вертолета стоит 2 500 долларов.
Да и то - эти деньги приходится взыскивать через суд!..."
ЧАО «Украинские вертолеты»: кто «крышует» частную лавочку, которая не отдает армии 28 вертолетов, необходимых на фронте?
https://censor.net/ru/comments/locate/8/3282249/76695009
Радію.Аж підскакую.
"Головою правління та генеральним директором компанії є Ткаченко Володимир Володимирович, який володіє 39% акцій компанії, ще 61% акцій належать його дружині Олександрі Ткаченко.
"Українські вертольоти" не мають жодного власного гелікоптера - їхній парк налічує 28 бортів, 12 з яких є орендовані у МВС і ще 16 - у Збройних Сил України.
Зауважимо, що щомісяця за використання кожної машини перевізник платить державі щонайменше 30 тисяч гривень, хоча, як приклад, у 2016 році вони заробили понад 10 мільйонів доларів.
У 2007 році Міноборони періодично судилося з "Українськими вертольотами" через незаконне, на їхню думку, продовження оренди бойових машин вартістю у півмільйона доларів. Однак згодом процес було призупинено, а посприяли цьому високопоставлені чиновники з Генпрокуратури та Секретаріату Президента.
Зауважимо, що компанія не повернула ЗСУ вертольоти навіть з початком АТО , натомість зажадала у Міноборони надати їй інші борти під приводом того, що доведеться заплатити ООН штраф у розмірі 40 мільйонів доларів. Це при тому, що до договору оренди було підписано додаткову угоду про повернення бойових машин протягом 15 днів в разі настання форс-мажорних обставин."
Що відомо про компанію "Українські вертольоти", гелікоптер якої розбився у Кременчуці
Тут ще цікавіше:
"...Стоит уточнить, что в данном случае судились за один вертолет.
Что касается остальных, то, как писали «Наші гроші», МВД даже не пытались их вернуть. Хотя прокуратура инициировала судебный процесс возвращения вертолетов, арендованных компанией «Украинские вертолеты». Но на заседаниях суда представители МВД не поддержали иски прокуратуры и заявили об отсутствии требования возвращать вертолеты. Иски в интересах МВД прокуратура проиграла из-за позиции МВД....
ежемесячно за каждую машину в прошлом году страна получала около 65 тысяч гривен. Чтобы понимать, насколько это «много», поясним: час аренды такого вертолета стоит 2 500 долларов.
Да и то - эти деньги приходится взыскивать через суд!..."
ЧАО «Украинские вертолеты»: кто «крышует» частную лавочку, которая не отдает армии 28 вертолетов, необходимых на фронте?
кстати- за турское баблишко, а не без корысти...(((((((((
Когда горели леса в чернобыльской зоне
П.С. Друже, не хотіла образити чи зачепити.