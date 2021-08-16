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боєприпаси (1698) вибухівка (398) сховок (121)

Тисячі одиниць зброї і понад 200 кг вибухівки: з початку року на сході України виявили десятки схованок, що належать НЗФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж Війна в Україні

СБУ продовжує системно виявляти схованки з бойовими засобами ураження учасників незаконних збройних формувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, з початку року в Луганській області встановлено місцезнаходження понад 40 таких схованок. З них вилучено тисячі одиниць зброї і боєприпасів бойовиків.

Серед виявленого - понад 200 кг вибухівки, а також гранати і реактивний піхотний вогнемет виробництва РФ.

За оперативними даними, виявлені тайники в 2014 році облаштували ватажки і учасники диверсійних груп бойовиків так званих "Л/ДНР", які чинили збройний опір силам АТО.

Також дивіться: Сховок з артснарядами до бронетехніки виявлено на Луганщині, - СБУ. ФОТО

У Лисичанську:

співробітники СБУ встановили місцезнаходження прихованого арсеналу засобів ураження ворожих диверсантів, причетних до підривів декількох мостів у Луганській і Донецькій областях у 2014 році.

Зі схованки, облаштованої у порожнині стіни покинутої захисної споруди, вилучено:

  • понад 8 тис. одиниць зброї і боєприпасів,
  • 9 кг тротилу і пластиду,
  • протитанковий ракетний комплекс "Фагот",
  • реактивний піхотний вогнемет "РПО-А "Шмель", виробництва РФ.

У центрі Сєвєродонецька:

тайник з бойовими гранатами учасників незаконних збройних формувань виявлено у підвалі багатоповерхівки.

Засоби ураження перебували у бойовому стані і наражали на небезпеку громадян.

Також дивіться: Тротил, гранати, пістолети і сотні набоїв: СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон зі зброєю та боєприпасами. ФОТОрепортаж

У Станично-Луганському районі:

під час слідчих дій за місцем проживання учасника кримінального провадження правоохоронці, серед іншого, виявили:

  • понад 1 кг вибухівки,
  • електродетонатори,
  • бойові гранати.

У селищі поблизу Сєвєродонецька:

виявлено тайник з реактивними протитанковими гранатами та великою кількістю набоїв до стрілецької зброї.

Зловмисники облаштували схрон у 2014 році за вказівкою одного з ватажків незаконних збройних формувань так званої "ЛНР".

У Покровському районі Донеччини:

під час документування протиправної діяльності учасника незаконного збройного формування так званого "Батальйону Восток" правоохоронці вилучили зі схрону:

  • дві тротилові шашки загальною вагою 600 г,
  • автомат АКС-74 з двома магазинами,
  • гранатометний постріл РПГ-18,
  • гранатометний постріл ВОГ 17м "хаттабка",
  • дві гранати РГД-5 із запалами до них,
  • п’ять димових шашок,
  • майже 3 тис. набоїв різного калібру.

За викритими фактами протиправної діяльності тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи з виявлення і вилучення засобів ураження проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Національною поліцією та у взаємодії з підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Тисячі одиниць зброї і понад 200 кг вибухівки: з початку року на сході України виявили десятки схованок, що належать НЗФ, - СБУ 01
Тисячі одиниць зброї і понад 200 кг вибухівки: з початку року на сході України виявили десятки схованок, що належать НЗФ, - СБУ 02
Тисячі одиниць зброї і понад 200 кг вибухівки: з початку року на сході України виявили десятки схованок, що належать НЗФ, - СБУ 03
Тисячі одиниць зброї і понад 200 кг вибухівки: з початку року на сході України виявили десятки схованок, що належать НЗФ, - СБУ 04
Тисячі одиниць зброї і понад 200 кг вибухівки: з початку року на сході України виявили десятки схованок, що належать НЗФ, - СБУ 05
Тисячі одиниць зброї і понад 200 кг вибухівки: з початку року на сході України виявили десятки схованок, що належать НЗФ, - СБУ 06
Тисячі одиниць зброї і понад 200 кг вибухівки: з початку року на сході України виявили десятки схованок, що належать НЗФ, - СБУ 07
Фото: сайт СБУ

Автор: Анастасія Потіха
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Судя по внешнему виду боеприпасов, эта закладка была в музее WW2.

Тысячи единиц оружия и более 200 кг взрывчатки: с начала года на востоке Украины обнаружили десятки тайников, принадлежащих НВФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 1923
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16.08.2021 15:06 Відповісти
Схоже, що комусь защемили щось - почали зливати інформацію.
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16.08.2021 15:09 Відповісти
Ай-я- яй ! А для кого это всё припасали ? На кого охотиться? Надо искать "охотников" ! Пятая колонна готовится....
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16.08.2021 15:14 Відповісти
й на передову... подарками для сепарні й кацапам.
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16.08.2021 15:21 Відповісти
Яким чином все це потрапляє на територію України? СБУ треба займатися не наслідками, а попереджати такі криївки.
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16.08.2021 15:29 Відповісти
Більша частина цих "криївок" - фсб(у)шні закладки.
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16.08.2021 15:35 Відповісти
А где хоть один хозяиин закладки
Пару лет закладки /не появлялись/
Теперь сбу снова развернули ,,бурную деятельность ,,
В г. Сумы при ссср ребята пришли поболеть
За команду девушек хоккей на траве
Непрвильно надели флаг ,,буревестника ''/студенческий
Желтым вниз синим вверх
Кегебисты увидели пришили ,,национализм ,,

Всех отчислили с института
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16.08.2021 16:23 Відповісти
а закладки законных полувоенных формирований нашли?
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16.08.2021 17:50 Відповісти
 
 