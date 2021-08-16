Тисячі одиниць зброї і понад 200 кг вибухівки: з початку року на сході України виявили десятки схованок, що належать НЗФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ продовжує системно виявляти схованки з бойовими засобами ураження учасників незаконних збройних формувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, з початку року в Луганській області встановлено місцезнаходження понад 40 таких схованок. З них вилучено тисячі одиниць зброї і боєприпасів бойовиків.

Серед виявленого - понад 200 кг вибухівки, а також гранати і реактивний піхотний вогнемет виробництва РФ.

За оперативними даними, виявлені тайники в 2014 році облаштували ватажки і учасники диверсійних груп бойовиків так званих "Л/ДНР", які чинили збройний опір силам АТО.

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У Лисичанську:

співробітники СБУ встановили місцезнаходження прихованого арсеналу засобів ураження ворожих диверсантів, причетних до підривів декількох мостів у Луганській і Донецькій областях у 2014 році.

Зі схованки, облаштованої у порожнині стіни покинутої захисної споруди, вилучено:

понад 8 тис. одиниць зброї і боєприпасів,

9 кг тротилу і пластиду,

протитанковий ракетний комплекс "Фагот",

реактивний піхотний вогнемет "РПО-А "Шмель", виробництва РФ.

У центрі Сєвєродонецька:

тайник з бойовими гранатами учасників незаконних збройних формувань виявлено у підвалі багатоповерхівки.

Засоби ураження перебували у бойовому стані і наражали на небезпеку громадян.

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У Станично-Луганському районі:

під час слідчих дій за місцем проживання учасника кримінального провадження правоохоронці, серед іншого, виявили:

понад 1 кг вибухівки,

електродетонатори,

бойові гранати.

У селищі поблизу Сєвєродонецька:

виявлено тайник з реактивними протитанковими гранатами та великою кількістю набоїв до стрілецької зброї.

Зловмисники облаштували схрон у 2014 році за вказівкою одного з ватажків незаконних збройних формувань так званої "ЛНР".

У Покровському районі Донеччини:

під час документування протиправної діяльності учасника незаконного збройного формування так званого "Батальйону Восток" правоохоронці вилучили зі схрону:

дві тротилові шашки загальною вагою 600 г,

автомат АКС-74 з двома магазинами,

гранатометний постріл РПГ-18,

гранатометний постріл ВОГ 17м "хаттабка",

дві гранати РГД-5 із запалами до них,

п’ять димових шашок,

майже 3 тис. набоїв різного калібру.

За викритими фактами протиправної діяльності тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи з виявлення і вилучення засобів ураження проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Національною поліцією та у взаємодії з підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій.















Фото: сайт СБУ