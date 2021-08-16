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корупція (4070) Міноборони (5281) закупівлі (590) ДБР (2565)

Ексчиновник Міноборони може сісти на 10 років за закупівлю неякісних антиснайперських систем більш ніж на 8,7 млн ​​грн, - ДБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому директору Департаменту Міністерства оборони України, закупити неякісну техніку більш ніж на 8,7 млн ​​гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, посадовець, зловживаючи владою, закупив так звані антиснайперські системи. Експертиза встановила, що прилади непридатні для використання у Збройних Силах України. Вони містили демаскуючі елементи, що становило загрозу для життя та здоров’я військовослужбовців під час використання зазначених приладів у бойових умовах. Прилади до того ж не відповідають потребам закупівлі, через що державі було завдано збитків на понад 8,7 млн гривень.

Ексчиновник Міноборони може сісти на 10 років за закупівлю неякісних антиснайперських систем більш ніж на 8,7 млн ​​грн, - ДБР 01

Колишній високопосадовець Міністерства оборони України підозрюється у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень, тобто умисному вчиненні дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого групою осіб, в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426-1 КК України).

У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Також дивіться: Експосадовців Міноборони підозрюють у заподіянні 476 млн грн збитків при закупівлі катерів і санітарних автомобілів для ЗСУ, - ДБР. ФОТОрепортаж

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – СБУ.

 

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
Скільки антиснайперських систем і яких саме закули Зєля з Тараном?
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16.08.2021 16:23
+20
где закупили? на базаре? или у производителя? или б/у списанное где-то?
эксперты должны быть сами снайперами, чтоб понять все тонкости и нюансы...а не тыловыми крысами или канцелярскими пацюками...
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16.08.2021 16:32
+14
Ключевае «В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.» Судя по всему опять шепито!!!
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16.08.2021 16:27
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Мені здається, що квартирного крадія легше зрозуміти, ніж оцього...
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16.08.2021 16:23 Відповісти
Это называется саботаж. Ну и плюс естественно коррупция с откатами.
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16.08.2021 16:28 Відповісти
Скільки антиснайперських систем і яких саме закули Зєля з Тараном?
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16.08.2021 16:23 Відповісти
Эта шо за дрытьноуты гадюка и за спаленный разведувальный сейнир. Экс-чиновник Минобороны может сесть на 10 лет за закупку некачественных антиснайперских систем более чем на 8,7 млн грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 2122 Экс-чиновник Минобороны может сесть на 10 лет за закупку некачественных антиснайперских систем более чем на 8,7 млн грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 2122 Экс-чиновник Минобороны может сесть на 10 лет за закупку некачественных антиснайперских систем более чем на 8,7 млн грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 2122
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16.08.2021 16:26 Відповісти
Ключевае «В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.» Судя по всему опять шепито!!!
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16.08.2021 16:27 Відповісти
В функции гбр это входит?
Специалисты имеются или, как аваков, спрашивали старого еврея в румынии?
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16.08.2021 16:28 Відповісти
Демаскирующие элементы - это, наверное, блестящие на солнце. Пусть МО Тарана покажет, какие надо покупать (какие оно купило).
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16.08.2021 16:28 Відповісти
есть такие системы с закопченными линзами оптических систем, у ЗЕльоных саботажников и руских предателей Экс-чиновник Минобороны может сесть на 10 лет за закупку некачественных антиснайперских систем более чем на 8,7 млн грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 4340
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16.08.2021 16:33 Відповісти
кто сядет за НЕЗАКУПКИ снайперских систем и какого-либо вооружения за последние 2 года ЗЕленской власти ? Экс-чиновник Минобороны может сесть на 10 лет за закупку некачественных антиснайперских систем более чем на 8,7 млн грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 4655

очередную хрень городят:

демаскирующие элементы - это линзы в биноклях что-ли ?
да, бликует, бликуе на солнце оптика.... Экс-чиновник Минобороны может сесть на 10 лет за закупку некачественных антиснайперских систем более чем на 8,7 млн грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 6271
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16.08.2021 16:31 Відповісти
антиснайперские если хорошие идут с лазером считывающим оптику \ так обнаруживаются снайпера и наблюдатели \ ну а сам лазер можно увидеть в прибор - вот и демаскирующий элемент .
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16.08.2021 16:55 Відповісти
бленда одевается что бы не бликовало
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16.08.2021 16:57 Відповісти
а может и не сесть
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16.08.2021 16:32 Відповісти
Тогда следует положить, как по закону о военном времени.
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16.08.2021 17:53 Відповісти
где закупили? на базаре? или у производителя? или б/у списанное где-то?
эксперты должны быть сами снайперами, чтоб понять все тонкости и нюансы...а не тыловыми крысами или канцелярскими пацюками...
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16.08.2021 16:32 Відповісти
... российскими шпионами ЗЕльоные "эксперды" работают Ексчиновник Міноборони може сісти на 10 років за закупівлю неякісних антиснайперських систем більш ніж на 8,7 млн ​​грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 4301
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16.08.2021 16:35 Відповісти
не исключено!
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16.08.2021 16:36 Відповісти
Очередное наказание за поставки в армию. Это на фоне тотального саботажа оборонного заказа. Мутные выводы напрашиваются в очередной раз про этот КГБР.
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16.08.2021 16:44 Відповісти
Зе-неучи безусловно самая бездарная власть в Украине. Лично я считаю Порошенко лучшим президентом за всю историю Украины. Но это не означает, что при Порошенко вся власть была эталоном. Коррупция и саботаж - в Украине это было всегда, хоть и в меньшей степени при Порохе. Поэтому чтобы обывателям не гадать на кофейной гуще, нужно чтобы работал Закон! Чтобы на Закон работали псы закона, рыскали и выискивали правду! Опираясь исключительно на факты и доказательства. Иначе, если нет Закона, это страна третьего мира, не более. Страна, в которой все работает в ручном режиме, и нет системы Права и Закона, это не страна...это первобытно-общинный, пещерный строй, в которым доминируют хитрожопые бездари.
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16.08.2021 16:51 Відповісти
то только Порох, за свои кровные, мог в Канаде покупать антиснайперское и снайперское оружие и передавать, без крикливой помпы и пиара, в армию.
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16.08.2021 16:57 Відповісти
Так проклятый Порох воровал в бюджет.А это не по правилам. Ексчиновник Міноборони може сісти на 10 років за закупівлю неякісних антиснайперських систем більш ніж на 8,7 млн ​​грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 2903
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16.08.2021 17:31 Відповісти
Порох установил сам себе правило - любить Украину, помогать Украине... правило, которое красит любого украинца.
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16.08.2021 18:01 Відповісти
А стрелять вообще нельзя.Могут услышать!
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16.08.2021 17:00 Відповісти
И испортить воздух. Экология и так ни в дугу.
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16.08.2021 17:56 Відповісти
Думаю, зенелоху не долго осталось. И он это понимает. Недаром петухов и котов с гусями из опы под ОПОЙ поставил. Помним - помним " впереди будут женщины и дети".
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16.08.2021 17:02 Відповісти
коли закупалось?
Чому ніхто не задає такого запитання?
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16.08.2021 17:18 Відповісти
Истинная цель этого шапито, посадить тех, кто осмелился реально воевать против "братского народа". Естественно вслух б этом не говорят.
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16.08.2021 17:20 Відповісти
Хочу увидеть такое:

Ексчиновник Міноборони може сісти на 10 років за закупівлю неякісних антиснайперських систем більш ніж на 8,7 млн ​​грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 7258
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16.08.2021 17:20 Відповісти
Вже піздно, картинку треба загратовувати.
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16.08.2021 18:00 Відповісти
Расстрелять по закону военого времени с конфискацией!Я надеюсь порошенко не приложил кмэтому свои руки.Но его нужно допросить и осудить за холатность и измену родины!
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16.08.2021 17:44 Відповісти
Как порошенко набирал таких диверсантов и агентов кремля ?Значит петя сам работал на кремль,сдал Донецк и Луганкс,а еще Иловайск и Дебальцево.Видно петя хорошие деньги получил от россии за вою антиукраискую деятельность!
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16.08.2021 17:47 Відповісти
Скачайте собі календарик за 2014 рік. Заколот зрадників та росйських агентів з захопленням Донецької та Луганської області почався в березні а Порошенко став презилентом в червні.
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16.08.2021 17:58 Відповісти
Військове озброення проходить сертифікацію. Цей дядько сам і закуповував і сертифіковував і випробування проводив? Так будь яке озброення при використанні має демаскуючі елементи - сяйво, звук, пил від пострілу. Залежить від навичок того, хто використовує. І АК 47 демаскується при стрельбі. Всіх пересаджаєте?
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16.08.2021 17:55 Відповісти
Только тех, кто не "откатывает".
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16.08.2021 17:58 Відповісти
Стрелочник. Там ТО пишут толпами, узгоджуют тоже толпами, в тендерах несколько контор с откатами... а нашли одного.
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16.08.2021 18:21 Відповісти
оно просто конченный ублюдок...
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16.08.2021 18:25 Відповісти
кремлівський курсант ще півтора року тому хизувався, що саме він вилучив всі антиснайперські комплекси еа склад, оскільки вони не придатні для стрільби. А другий клоун (міністр) видав наказ про матвідповідальність за вогонь "у відповідь", ну а гнусавий почав відводити війська із забороною стріляти. Отже, ще до того, як чуваші з ДБР порушували справу, іловайський бігунець" вже визначив їх непридатність. Тоді ж ДБР знімала кластери за рішенням якогось хмельницького районного суду. А тепер горе розслідувачі вдогонку взялися за снайперські комплекси. Зараз будуть базікати і гвинтівки Баррет найгірші в світі, троьхлінійки, які робить Маяк, набагатокращі. До речі, зараз будуть лопотати про Томос, бо скоро ненавсиний їм патріарх приїде до Києва. А цю всю зграю привели в ДБР Аваков та Венедиктова, говорять, що таким чином "посилили " і експертний інститут в Києвуі, бо експерти не хочуть виглядати страусами
А комплекси як стояли на обзюроєнні країни виготовлювача так і стоять. Памятаєте історію з бронежилетами і чим закінчилось? А та зараза яка "сігналізувала" встигла за допомогою Хвміїї стати громадянином України.
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16.08.2021 20:19 Відповісти
Все частіше приходить думка що влада свідомо відбиває бажання всім охочим щось гідне постачати для ЗСУ.
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16.08.2021 23:24 Відповісти
А може й не сісти...
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16.08.2021 21:37 Відповісти
Сволочи вороватого главнокомандующего Свинарчука-Порошенко
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17.08.2021 16:58 Відповісти
 
 