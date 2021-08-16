Ексчиновник Міноборони може сісти на 10 років за закупівлю неякісних антиснайперських систем більш ніж на 8,7 млн ​​грн, - ДБР. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому директору Департаменту Міністерства оборони України, закупити неякісну техніку більш ніж на 8,7 млн ​​гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, посадовець, зловживаючи владою, закупив так звані антиснайперські системи. Експертиза встановила, що прилади непридатні для використання у Збройних Силах України. Вони містили демаскуючі елементи, що становило загрозу для життя та здоров’я військовослужбовців під час використання зазначених приладів у бойових умовах. Прилади до того ж не відповідають потребам закупівлі, через що державі було завдано збитків на понад 8,7 млн гривень.

Колишній високопосадовець Міністерства оборони України підозрюється у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень, тобто умисному вчиненні дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого групою осіб, в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426-1 КК України).

У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Також дивіться: Експосадовців Міноборони підозрюють у заподіянні 476 млн грн збитків при закупівлі катерів і санітарних автомобілів для ЗСУ, - ДБР. ФОТОрепортаж

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – СБУ.