Ексчиновник Міноборони може сісти на 10 років за закупівлю неякісних антиснайперських систем більш ніж на 8,7 млн грн, - ДБР. ФОТО
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Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому директору Департаменту Міністерства оборони України, закупити неякісну техніку більш ніж на 8,7 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, посадовець, зловживаючи владою, закупив так звані антиснайперські системи. Експертиза встановила, що прилади непридатні для використання у Збройних Силах України. Вони містили демаскуючі елементи, що становило загрозу для життя та здоров’я військовослужбовців під час використання зазначених приладів у бойових умовах. Прилади до того ж не відповідають потребам закупівлі, через що державі було завдано збитків на понад 8,7 млн гривень.
Колишній високопосадовець Міністерства оборони України підозрюється у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень, тобто умисному вчиненні дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого групою осіб, в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426-1 КК України).
У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – СБУ.
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Специалисты имеются или, как аваков, спрашивали старого еврея в румынии?
очередную хрень городят:
демаскирующие элементы - это линзы в биноклях что-ли ?
да, бликует, бликуе на солнце оптика....
эксперты должны быть сами снайперами, чтоб понять все тонкости и нюансы...а не тыловыми крысами или канцелярскими пацюками...
Чому ніхто не задає такого запитання?
А комплекси як стояли на обзюроєнні країни виготовлювача так і стоять. Памятаєте історію з бронежилетами і чим закінчилось? А та зараза яка "сігналізувала" встигла за допомогою Хвміїї стати громадянином України.