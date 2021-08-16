На Полтавщині ремонтують 25 км траси Київ - Харків - Довжанський. ФОТОрепортаж

На трасі М-03 Київ — Харків — Довжанський до кінця року буде відновлено 25 км на Полтавському напрямку.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

Дорога відновлюється за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Наразі будівельна готовність ділянки становить 62%: 61,6% по основному проїзду, 89,2% по штучним спорудам та 25,7% з влаштування комунікацій.

Роботи тривають на км 395+064 по км 420+050 з боку Полтави і майже до Валок.

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"Згідно з проєктом довжина ділянки ремонту складає 25 км. За контрактом, після завершення робіт ділянка автомобільної дороги матиме по дві смуги руху в обидва напрямки і буде відноситись до I технічної категорії. Крім цього, буде встановлено освітлення на небезпечних ділянках і вжиті додаткові заходи з безпеки руху", — йдеться у повідомленні.

На цій ділянці виконуються роботи з асфальтування, влаштування основи за методом холодного ресайклінгу, відсипання земляного полотна та шару основи.

Нещодавно перший заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив про плани у 2021 році відновити та розбудувати 6500 км доріг.