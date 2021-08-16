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На Полтавщині ремонтують 25 км траси Київ - Харків - Довжанський. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

На трасі М-03 Київ — Харків — Довжанський до кінця року буде відновлено 25 км на Полтавському напрямку.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

На Полтавщині ремонтують 25 км траси Київ - Харків - Довжанський 01

Дорога відновлюється за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

На Полтавщині ремонтують 25 км траси Київ - Харків - Довжанський 02

Наразі будівельна готовність ділянки становить 62%: 61,6% по основному проїзду, 89,2% по штучним спорудам та 25,7% з влаштування комунікацій.

Роботи тривають на км 395+064 по км 420+050 з боку Полтави і майже до Валок.

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На Полтавщині ремонтують 25 км траси Київ - Харків - Довжанський 03

"Згідно з проєктом довжина ділянки ремонту складає 25 км. За контрактом, після завершення робіт ділянка автомобільної дороги матиме по дві смуги руху в обидва напрямки і буде відноситись до I технічної категорії. Крім цього, буде встановлено освітлення на небезпечних ділянках і вжиті додаткові заходи з безпеки руху", — йдеться у повідомленні.

На цій ділянці виконуються роботи з асфальтування, влаштування основи за методом холодного ресайклінгу, відсипання земляного полотна та шару основи.

На Полтавщині ремонтують 25 км траси Київ - Харків - Довжанський 04

Нещодавно перший заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив про плани у 2021 році відновити та розбудувати 6500 км доріг.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
За...бали вже зі своїм "Великим будівництвом". Це виконання багаторічної програми по дорожньому будівництву від 2018 року, коли вова ще пісюном на піаніно грав.
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16.08.2021 17:00
+4
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 березня 2018 р. № 382
Київ
Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки!
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16.08.2021 17:05
+3
Только немцам эти фотки не показывайте.
Они не знают, что на четырёхрядном движении с разделительным массивом есть остановки и пешеходные переходы...
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16.08.2021 16:59
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Только немцам эти фотки не показывайте.
Они не знают, что на четырёхрядном движении с разделительным массивом есть остановки и пешеходные переходы...
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16.08.2021 16:59 Відповісти
Это же дорога 1-й категории(согласно СНиПу), а у бюргеров такого нет. На Полтавщині ремонтують 25 км траси Київ - Харків - Довжанський - Цензор.НЕТ 6622
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16.08.2021 17:14 Відповісти
У бюргеров очень хорошие стандарты.
Вот, я чётко вижу на пешеходный переход и остановку.
Не важно, сколько полос - на таких дорогах у немцев только 50.
Есть быстрые участки в городах - 70/80 км/ч, но там пешеходов совсем не может быть.
Грош-цена этому пешеходному переходу. При скорости 70 км/ч водителю надо применять экстренное торможение, чтобы пропустить пешехода.
А на данном фото пешеходный переход - на дуге. За такое надо просто руки отбивать.
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16.08.2021 18:54 Відповісти
За...бали вже зі своїм "Великим будівництвом". Це виконання багаторічної програми по дорожньому будівництву від 2018 року, коли вова ще пісюном на піаніно грав.
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16.08.2021 17:00 Відповісти
і до цього, щороку і скрізь провадились, як окремі ремонти ділянок так і будівництво нових ділянок та споруд на них...
і це не було ні новиною, ні цілим серіалом
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16.08.2021 20:14 Відповісти
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 березня 2018 р. № 382
Київ
Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки!
показати весь коментар
16.08.2021 17:05 Відповісти
На Полтавщині ремонтують 25 км траси Київ - Харків - Довжанський - Цензор.НЕТ 4564
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16.08.2021 17:11 Відповісти
А зато Вава петуха обоссанного перед свои офисом установил.Шах и мат вам,порохоботы. На Полтавщині ремонтують 25 км траси Київ - Харків - Довжанський - Цензор.НЕТ 3546
На Полтавщині ремонтують 25 км траси Київ - Харків - Довжанський - Цензор.НЕТ 6103
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16.08.2021 17:15 Відповісти
Предыдущий Президент-вылитый Чичиков.
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16.08.2021 18:51 Відповісти
 
 