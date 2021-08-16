На Полтавщині ремонтують 25 км траси Київ - Харків - Довжанський. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
На трасі М-03 Київ — Харків — Довжанський до кінця року буде відновлено 25 км на Полтавському напрямку.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Харківській області, передає Цензор.НЕТ.
Дорога відновлюється за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Наразі будівельна готовність ділянки становить 62%: 61,6% по основному проїзду, 89,2% по штучним спорудам та 25,7% з влаштування комунікацій.
Роботи тривають на км 395+064 по км 420+050 з боку Полтави і майже до Валок.
"Згідно з проєктом довжина ділянки ремонту складає 25 км. За контрактом, після завершення робіт ділянка автомобільної дороги матиме по дві смуги руху в обидва напрямки і буде відноситись до I технічної категорії. Крім цього, буде встановлено освітлення на небезпечних ділянках і вжиті додаткові заходи з безпеки руху", — йдеться у повідомленні.
На цій ділянці виконуються роботи з асфальтування, влаштування основи за методом холодного ресайклінгу, відсипання земляного полотна та шару основи.
Нещодавно перший заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив про плани у 2021 році відновити та розбудувати 6500 км доріг.
Будь ласка, зачекайте...
Они не знают, что на четырёхрядном движении с разделительным массивом есть остановки и пешеходные переходы...
Вот, я чётко вижу на пешеходный переход и остановку.
Не важно, сколько полос - на таких дорогах у немцев только 50.
Есть быстрые участки в городах - 70/80 км/ч, но там пешеходов совсем не может быть.
Грош-цена этому пешеходному переходу. При скорости 70 км/ч водителю надо применять экстренное торможение, чтобы пропустить пешехода.
А на данном фото пешеходный переход - на дуге. За такое надо просто руки отбивать.
і це не було ні новиною, ні цілим серіалом
ПОСТАНОВА
від 21 березня 2018 р. № 382
Київ
Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки!