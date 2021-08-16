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Афганістан (450) Талібан (136)

Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Під час наступу "Талібану" війська Афганської національної армії (ANA), на навчання та оснащення якої США і союзники витрачали величезні кошти, просто відступили.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

У деяких випадках афганські військові залишали свою зброю та екіпірування.

Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Таліби оглядають кинуті афганською армією в Кандагарі вертольоти UH-60A і Мі-17. ВIДЕО

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.
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Топ коментарі
+27
Гиркин уверяет, что «опьяненные успехом талибы» непременно «выплюнут метастазы» на север. Просто потому, что все другие направления для них гораздо сложнее и малоперспективны.

А еще потому - что «трудоустроить» в мирной жизни многие тысячи «кадровых боевиков» в разрушенной почти до тла экономике не получится. Их надо будет куда-то девать… И занять «привычным делом».

«Скоро у РФ появится еще один фронт. На порядок более протяженный, тяжелый и безнадежный (с точки зрения возможности одержать на нем победу), чем все уже имеющиеся. Думаю, ждать недолго», - написал Гиркин.
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16.08.2021 17:34
+20
Никакого поражения США и Запада в Афгане не произошло. Все не так, как пытается показать РФ

Для Москвы пришло время платить по счетам, она сама себя при помощи Байдена загнала в талибский капкан.

Об Афганистане. У нас в основном ретранслируются российские пропагандистские нарративы: "поражение Запада, США убегает, теперь без РФ никуда, приползут на коленях" и т.д. На самом деле - все не так, ребята, - пишет заместитель директора ЦДАКР (Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння) по международным вопросам Мыхайло Самусь.

Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 7488

Ни одного поражения США и Запада. Наконец Запад дает возможность показать, на что способны новые т.н. "региональные силы" - РФ и КНР. Ведь теперь им предстоит заниматься стабилизацией ситуации. "Агрессивный блок" НАТО наконец-то уходит. И для ОДКБ и ШОС появляется прекрасный шанс показать свою "эффективность".

Для Москвы эта ситуация - последствия еще 1979 года. И теперь надо будет платить по счетам. Для Украины (с прагматической точки зрения) - это позитивное развитие событий. Потому что наконец Кремлю придется отвлекаться от Украины.

В Центральной Азии могут начаться тектонические сдвиги, которые неожиданно быстро могут запустить землетрясения и в Москве (пару миллионов узбеков и таджиков), и в колониях Москвы (где преобладает мусульманское население) так называемой федерации.

Поэтому не переживаем за "поражение" Запада, но радуемся за капкан для Москвы

Россия сама себя завела в Афганский капкан


Ныне из уст министра иностранных дел РФ Лаврова прозвучало то, что хотели слышать как подельники РФ по ОДКБ, так и некоторые другие действующие лица большой политики. Так, глава МИД РФ заявил, что в случае нападения на Таджикистан со стороны Афганистана, Москва, как член ОДКБ, членом которого является и Таджикистан, применит свои войска для отражения агрессии талибов.

Иными словами, угроза со стороны талибов в Душанбе оценивается как крайне высокая. В свою очередь, Кремль подразумевает под оказанием поддержки Таджикистану в рамках ОДКБ, в случае начала боевых действий с талибами, явно не только присутствие ограниченного военного контингента на территории этого государства. Очевидно, что в такой ситуации Москва пойдет, не сразу, но в ближайшей перспективе конфронтации, еще дальше, пишет обозреватель "Информационного сопротивления" А. Коваленко.

Что самое смешное в этой ситуации, так это то, что с 2017 года именно с подачи МИД РФ началась легитимизация террористической группировки Талибан как политической силы. Именно Россия выводила ее на большую арену, через организацию на официальном уровне регулярных встреч в Москве с ее лидерами. Параллельно, через тот же Таджикистан передавалось оружие и боеприпасы группировке Талибан, а самим боевикам оплачивались нападения на американских военных, с бонусами в случае жертв с американской стороны.

И вот, казалось бы, сбывается мечта Москвы, и США, а также вся коалиция, за исключением Турции, которая продолжит контролировать аэропорт в Кабуле, уходят из Афганистана. Победа Москвы? Но победа ли это, когда над членами ОДКБ нависла реальная угроза, и Москве самое время формировать новые батальоны "интернационалистов"?

В данном контексте ситуацию можно рассматривать с трех позиций.
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16.08.2021 17:39
+18
Договор с афганцами -- это еще хуже договора с Рашей. Из личного общения с афганцами. Они свое слово могут менять несколько раз в день. Вот пусть теперь сами и разгребают свое дерьмо. И создают тьму проблем Раше с Китаем.
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16.08.2021 17:46
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шайтаны не спешат менять тапки на берцы Брошенная экипировка афганских солдат на улице Кабула - Цензор.НЕТ 3742
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16.08.2021 17:32 Відповісти
Американці залиши там дуже багато крутої техніки. Щоб не потрапила вона москалям в руки, доя прлпаганди. Бо москалі склріше за все домовились з талібами.
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16.08.2021 17:34 Відповісти
какой талибам интерес с ними договариваться?
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16.08.2021 17:36 Відповісти
А чому немає інтересу?
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16.08.2021 17:48 Відповісти
Набираем в ютубе:
"Таліби вимагають передати їм для шлюбу усіх незаміжніх дівчат"
Скоро талибы это условие поставят Путину! Именно для этого американцы дали свободу талибам.
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16.08.2021 21:07 Відповісти
Ну подивимось,що буде далі.
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16.08.2021 21:18 Відповісти
Москалі можуть оплатити, може ще щось пообіцяли
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16.08.2021 17:49 Відповісти
У Лаврова спроси...
Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 8620
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16.08.2021 18:08 Відповісти
Там не использовалось новейшее вооружение самими американцами. А афганцам выдавали только стрелковое оружие и броню, а из техники Хамви и БТРы полувековой давности.
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16.08.2021 17:44 Відповісти
З талібами домовлялися США.. А точніше ще Трамп..
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16.08.2021 17:56 Відповісти
і що?
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16.08.2021 20:21 Відповісти
Як що? Теперь Трамп громче всех орет "позор!" Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 1982 клоун кремлевский Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 5025
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20.08.2021 13:30 Відповісти
а шо им еще делать,если командовать некому?командиры то небось ,ну на крайняк в узбекистане уже
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16.08.2021 17:34 Відповісти
Та там і взагалі , воювати було нікому . Для афганців талібан не був ворогом .

Ще невідомо хто більше радів наступу талібів , мирне населення Афгану , чи армія Афгану . Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 2693 .
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16.08.2021 18:00 Відповісти
ну таке, але ж для "наведення порядку" вбивають населення і тих же військових
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16.08.2021 20:22 Відповісти
Ну , серед афганців , цивільних і військових , напевно ж є частка затятих противників талібану ,, схоже то їх і вбивають . Та й залякати інших , заодно теж треба . Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 9836 .
А взагалі ,таліби - варвари , і закони їх теж - варварські . Це якщо дивитись на них нашими очима , очима европейців . Але мусульмани вважають що для них вони нормальні .
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16.08.2021 20:39 Відповісти
Гиркин уверяет, что «опьяненные успехом талибы» непременно «выплюнут метастазы» на север. Просто потому, что все другие направления для них гораздо сложнее и малоперспективны.

А еще потому - что «трудоустроить» в мирной жизни многие тысячи «кадровых боевиков» в разрушенной почти до тла экономике не получится. Их надо будет куда-то девать… И занять «привычным делом».

«Скоро у РФ появится еще один фронт. На порядок более протяженный, тяжелый и безнадежный (с точки зрения возможности одержать на нем победу), чем все уже имеющиеся. Думаю, ждать недолго», - написал Гиркин.
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16.08.2021 17:34 Відповісти
Хорошо будет если этот прогноз станет действительностью .Но я думаю,что неспроста руководство раши платило талибам за убитых американских солдат и принимало у себя их делегацию
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16.08.2021 17:41 Відповісти
Договор с афганцами -- это еще хуже договора с Рашей. Из личного общения с афганцами. Они свое слово могут менять несколько раз в день. Вот пусть теперь сами и разгребают свое дерьмо. И создают тьму проблем Раше с Китаем.
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16.08.2021 17:46 Відповісти
если будет кормит всех толибов то да
а так куда деть куча людей умеющих только стрелять ?
начнут формироватся банди и будут набеги на граници
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16.08.2021 17:53 Відповісти
да но сегодня у ********** в 60 мин очень пересрато себя вели, уповая что их минет чаша сия... )
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16.08.2021 18:07 Відповісти
В прошлый раз талибам хватила пару лет для создания голода в стране. В этот раз будет еще быстрее.
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16.08.2021 17:44 Відповісти
эту русскую мразь конечно на гиляку давно пора..но тут не могу не согласиться...
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16.08.2021 17:44 Відповісти
Гарик Гиркинд знает шо говорит Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 6199
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20.08.2021 13:32 Відповісти
Рубануть бабло с амеров? - а чего б и не рубануть?
Но всерьез воевать против братьев и таких же правоверных мусульман, как и они сами - поищи дураков в другом месте.

Надеюсь, что талибы засунут расее кой-чаво пониже спины...
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16.08.2021 17:34 Відповісти
Глупые мечты.
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16.08.2021 17:38 Відповісти
ага, то це вже твоя реальність.
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16.08.2021 20:32 Відповісти
А так і буде. США забрало свої війська, грошову допомогу з дикунського Афганістану і зосередиться тепер на Україні. Україна США важливіша ніж Сирія та Афганістан.
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16.08.2021 20:08 Відповісти
Сбросили шкуру - аки аспиды какие.
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16.08.2021 17:37 Відповісти
Никакого поражения США и Запада в Афгане не произошло. Все не так, как пытается показать РФ

Для Москвы пришло время платить по счетам, она сама себя при помощи Байдена загнала в талибский капкан.

Об Афганистане. У нас в основном ретранслируются российские пропагандистские нарративы: "поражение Запада, США убегает, теперь без РФ никуда, приползут на коленях" и т.д. На самом деле - все не так, ребята, - пишет заместитель директора ЦДАКР (Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння) по международным вопросам Мыхайло Самусь.

Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 7488

Ни одного поражения США и Запада. Наконец Запад дает возможность показать, на что способны новые т.н. "региональные силы" - РФ и КНР. Ведь теперь им предстоит заниматься стабилизацией ситуации. "Агрессивный блок" НАТО наконец-то уходит. И для ОДКБ и ШОС появляется прекрасный шанс показать свою "эффективность".

Для Москвы эта ситуация - последствия еще 1979 года. И теперь надо будет платить по счетам. Для Украины (с прагматической точки зрения) - это позитивное развитие событий. Потому что наконец Кремлю придется отвлекаться от Украины.

В Центральной Азии могут начаться тектонические сдвиги, которые неожиданно быстро могут запустить землетрясения и в Москве (пару миллионов узбеков и таджиков), и в колониях Москвы (где преобладает мусульманское население) так называемой федерации.

Поэтому не переживаем за "поражение" Запада, но радуемся за капкан для Москвы

Россия сама себя завела в Афганский капкан


Ныне из уст министра иностранных дел РФ Лаврова прозвучало то, что хотели слышать как подельники РФ по ОДКБ, так и некоторые другие действующие лица большой политики. Так, глава МИД РФ заявил, что в случае нападения на Таджикистан со стороны Афганистана, Москва, как член ОДКБ, членом которого является и Таджикистан, применит свои войска для отражения агрессии талибов.

Иными словами, угроза со стороны талибов в Душанбе оценивается как крайне высокая. В свою очередь, Кремль подразумевает под оказанием поддержки Таджикистану в рамках ОДКБ, в случае начала боевых действий с талибами, явно не только присутствие ограниченного военного контингента на территории этого государства. Очевидно, что в такой ситуации Москва пойдет, не сразу, но в ближайшей перспективе конфронтации, еще дальше, пишет обозреватель "Информационного сопротивления" А. Коваленко.

Что самое смешное в этой ситуации, так это то, что с 2017 года именно с подачи МИД РФ началась легитимизация террористической группировки Талибан как политической силы. Именно Россия выводила ее на большую арену, через организацию на официальном уровне регулярных встреч в Москве с ее лидерами. Параллельно, через тот же Таджикистан передавалось оружие и боеприпасы группировке Талибан, а самим боевикам оплачивались нападения на американских военных, с бонусами в случае жертв с американской стороны.

И вот, казалось бы, сбывается мечта Москвы, и США, а также вся коалиция, за исключением Турции, которая продолжит контролировать аэропорт в Кабуле, уходят из Афганистана. Победа Москвы? Но победа ли это, когда над членами ОДКБ нависла реальная угроза, и Москве самое время формировать новые батальоны "интернационалистов"?

В данном контексте ситуацию можно рассматривать с трех позиций.
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16.08.2021 17:39 Відповісти
Первая - это договоренности между талибами и Москвой о создании видимости опасной ситуации для Таджикистана, что приведет Россию к необходимости задействовать свои войска, вплоть до их введения в Афганистан. По сути, это вернет Россию в Афганистан, в определенной степени на ее условиях, но "победа" от такого шага будет временной. Ведь вернувшись в этот регион и создав сопутствующую информационную волну с элементами бравады и рефлексии, РФ повторит историю СССР. Очевидно, что очень скоро российские военные уже будут восприниматься врагами и мишенями на отстрел, а из изобилующего черными дырами бюджета РФ это присутствие будет высасывать колоссальные суммы.

Вторая позиция - это и вправду неконтролируемый сейчас Москвой, даже на уровне договоренности и контактов, характер действий талибов. В таком случае, можно констатировать полный провал политики Кремля по данному региону и его стараний по приданию легитимности Талибану. А вмешательство в конфликт изначально, с первых же дней, будет носить исключительно реальный характер конфронтации, исторически складывающийся всегда не на пользу того, кто приходит в Афганистан с целью "интернациональной помощи".

И третья позиция - пожалуй, самая интересная. Прямо сейчас практически все российские "эксперты" и СМИ победоносно заявляют, что Вашингтон сдался в Афганистане и с позором уходит из этой страны. Разумеется, в рамках информационной войны и жесткой антизападной пропаганды, а также в контексте идеологического реваншизма за вывод подразделений армии СССР из Афганистана, эти нарративы звучат весьма воодушевляюще для российского ура-патриота. Но проблема в том, что не успели США вывести пока еще 100% своего контингента, как талибы стали проблемой России, о которой до того Москва не думала, но которой умело пользовалась в своих гибридных сценариях.

Теперь Россия вынуждена будет сосредоточить силы и средства в Таджикистане, а возможно и пойдет куда дальше этого, сама себя заводя в очередной афганский капкан. Так чему здесь радоваться среднестатистическому российскому ура-патриоту, если эти задачи Кремль будет решать за его счет?

Но, что самое важное, Афганистан, который находится к России куда ближе, нежели думают среднестатистические российские ура-патриоты, ставит под вопрос экспансию российских ЧВК на африканском континенте, что, в свою очередь, не только ослабит ее присутствие в Африке, но и вернет монополию старым игрокам.

Сегодняшние издевки скрывают на самом деле очень большую проблему для России, которую она сама же себе и создала, наступив на такие знакомые грабли, в попытке нанести региональное поражение США. Проблему, которая будет поглощать дополнительные ресурсы у, и без того нищающей страны. Ресурсы финансовые, технические, человеческие. США могли себе это позволить, а вот Россия - нет. То есть, может, если продлит заморозку отчислений в пенсионный фонд до 2030 года и полностью обнулит один из резервных бюджетных фондов, что является критическим для населения Московии.

Вчера, сегодня и даже завтра, российская пропаганда будет продолжать насмехаться над Западом, компенсируя свои комплексы неполноценности, возникшие в результате поражения в Афганистане в прошлом веке, фантомные боли первой чеченской войны, фиаско с захватом Украины в 2014-м и позора подшефной Армении в Нагорном Карабахе осенью 2020-го. Но, после того как талибы взорвут все университеты, спалят все библиотеки и повесят на столбах всех профессоров и учителей, России будет не до смеха.

Все те российские СМИ, "эксперты", "политологи", "журналисты" и даже "официальные лица&rdquo;, которые насмехались с эвакуации иностранных граждан из столицы Афганистана, будут просить своих читателей "поскорбеть" за очередную дюжину интернационалистов, ставших "безвинными" жертвами Талибана.

Вот и возникает вопрос - кому на самом деле «Афганский капкан 2.0» ставит шах и мат?

https://oleg-leusenko.livejournal.com/13856313.html
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16.08.2021 17:40 Відповісти
из комментариев:

Почти 20 лет пропагандисты из балалайни жестко клеймили США за оккупацию Афганистана - хотя эта оккупация была выгодна прежде всего самой России, так как США сдерживали экспансию Талибана в южные республики СНГ. И вот наконец сегодня мечта идиотов-скрепоносцев сбылась - теперь вместо предсказуемых американцев Россия будет граничить с боевиками запрещённого на России радикального движения «Талибан»...
Ставки повышаются ежечасно, сегодня Пуйло уже отправило в Таджикистан 5000 российских военных и вагнеровцев для попытки сдержать талибов на границе. Но вангую, что этими полумерами дело решить не удастся и кооперативу «Озеро» придется закладывать в следующий бюджет России контрибуцию талибам размером покруче чем сегодня лапти выплачивают Чечне - иначе через пару лет талибы будут на Кавказе, на Башкирии и на Татарстане.
По любому, теперь у русни останется меньше денег, меньше ресурсов и меньше солдат - для того чтобы посылать их на Донбасс...
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16.08.2021 17:43 Відповісти
Это очень вероятный сценарий для кацапоф... На днях Шойга заявил, что они срочно приступают к модернизации (или кап.ремонта) БАМа, значит они уже начали чухаться...))
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16.08.2021 21:39 Відповісти
Извини, дружище, но ты сюда запостил бред сивой кобылы.
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16.08.2021 17:43 Відповісти
Сколько людей -- столько и мнений.
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16.08.2021 17:45 Відповісти
Только действительность - одна.
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16.08.2021 18:03 Відповісти
Слишком мудро для меня.
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17.08.2021 08:54 Відповісти
Поведай нам своё видение события.
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16.08.2021 17:47 Відповісти
Та всё просто, США обосрались в Афганистане также как когда-то СССР.
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16.08.2021 17:53 Відповісти
Та невже?! )))) Головне завдання операції ДАВНО виконано - бен Ладена ліквідовано. А тягнути когось з 14-го століття у 21-е, якщо він сам того не хоче... Нехай Китай і Рашка мають проблему. Хоча, перший, не маючи пієтету щодо прав людини, може влаштувати такий геноцид, що зламає афганцям хребет. Але існує фактор ісламської солідарності і такий метод, як нафтове ембарго. Мабуть буде цікаво.
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17.08.2021 10:00 Відповісти
Не знаю за рашку, а тим більше за Китай, а от ми вже маємо проблему, тому що до нас приперлися й просять статусу біженця. В Україні вже скоро плюнеш так обов'язково в якогось чорносракого попадеш.
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17.08.2021 13:48 Відповісти
у субъекта NonCFist нет своего видения событий, он просто гадит в разных темах, нарываясь на "комплименты", работа у него такая Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 2664
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16.08.2021 19:13 Відповісти
це видає в ньому скрєпоносця )))
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16.08.2021 19:31 Відповісти
Афганскому правительству был заявлено что США потратило свыше 30 млрд. $ на вооружение афганской армии, было обучено более 300 000 военнослужащих армии Афганистана, а далее "...мы дали вам удочку, но ловить рыбу за вас не будем".
При этом США быстро эвакуировали основную массу специалистов, которые несомненно были бы уничтожены талибами.
Разведка США прекрасно знала о ситуации в Афганистане и Байден спокойно уехал отдыхать, на фоне нарастающего развала и перехода Афганистана под контроль талибов.
При этом нужно особо обратить внимание - США категорически заявили, что власть талибов никогда не будет признана США.
В чем же суть вашингтонского сценария талибанского блицкрига?
Суть проста - в непосредственной близости и соприкосновении границ потенциальных противников - Китая и России, создать огромную зону доминирования исламского фундаментализма, сферу потенциальной угрозы стабильности в этих регионах.
Вместо зоны относительной стабильности удерживаемой деньгами и кровью американцев, возникает зона политической и военной нестабильности, у границ непосредственных противников США , которую они будут пытаться стабилизировать своими деньгами и своей кровью. - это так и просится в учебник по геополитике.
Любые экономические проекты на этой территории заранее обречены на санкции США и ЕС , а значит стабильность этого хаоса будет будет единственным стабильным фактором. Вопрос Сындзян-Уйгурского автономного округа, вопрос независимости Чечни обрели новое дыхание *
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16.08.2021 17:49 Відповісти
Таліби тепер можуть там влаштувати аукціон по типу хто з Китая та росії заплатить більше - на того не нападатимемо (поки що)
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16.08.2021 19:33 Відповісти
Китай не дуже їх і боїться, хіба уйгурам спробують допомогти, але, то буде ведмежа послуга.
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16.08.2021 20:48 Відповісти
Думаю , що в порівнянні з розлюченими китайцями , таліби виглядатимуть безпорадними демократами . І таліби це розуміють . Це проблема для інших країн цього регіону .
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16.08.2021 21:00 Відповісти
что еще за "розлючені китайці"? Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 2835 они могут токо мясом закидать, как это практиковал совок Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 4481
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20.08.2021 13:39 Відповісти
В совка був менший ресурс . Ну і технології були - гамно .
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20.08.2021 17:24 Відповісти
Казка гарна, але казка...
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16.08.2021 23:27 Відповісти
Тут більш розлого: https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3660233.html
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17.08.2021 11:55 Відповісти
накати стакано і видай свій
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16.08.2021 20:45 Відповісти
Анаконда-анаконда-анаконда... Откуда вы такие, неадекваты, берётесь?!
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16.08.2021 17:45 Відповісти
щоб це було не так у нас - ми повинні зробити все щоб не було у нас так.
слова - вода . головне вчинки.
як вчинемо - так і буде
саме ми і саме тут
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16.08.2021 17:54 Відповісти
распад и неуважение

Драматический эпизод «холодной войны», связанный с бегством Петрова, секретаря советского посольства в Австралии в 1954 году. На снимке оперативники из посольства волокут его босую жену Евдокию к самолету в аэропорту Сиднея. Власти Австралии успели спасти её, посадив самолёт.

Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 1542
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16.08.2021 17:40 Відповісти
с афгана началась смерть совка. смерть параши спрятана в том же яйце? будем посмотреть, как скоро головы посланных на помощь ихтамнетов будут валятся на месте этой экипировки. ))))
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16.08.2021 17:42 Відповісти
Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 8144
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16.08.2021 17:42 Відповісти
Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 8223
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16.08.2021 23:38 Відповісти
Мда.. бегло пробежался по комментариям и *интересно девки пляшут* - все те же самые эксперты которые чуть ранее возлагали такие большие надежды на Байдена теперь возлагают такие же надежды на талибан который уж точно должен клятую рашку проучить раз у Байдена не вышло Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 2138
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16.08.2021 17:45 Відповісти
не мытьём, так катаньем Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 596
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16.08.2021 17:46 Відповісти
Верующие же! Им просто хочется верить, и плевать как всё в действительности.
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16.08.2021 18:01 Відповісти
ну давай розкажи, відкрий таємницю
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16.08.2021 20:49 Відповісти
Ну возлагают , і що ? Чого це тебе так бентежить .? То їхня справа .. Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 5648 .
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16.08.2021 18:04 Відповісти
А в нас в 2014-2016 рр. броніки люди за свої кошти купували і на собі через польський кордон переносили і кевларові шоломи з **** купляли і новою поштою слали на полігони як "мотоциклетні шоломи", купляли і гнали з Німців списані інкасаторські буси - все щоб хоч якось вберегти тих хто їх від паРаші захищав...
Тут вмирали голі-босі, кинуті усім світом на напризволяще, але втримали орду - там в повному американському фарші на халяву - лягли без бою під шаріат.

Тепер будуть лишень кораном насолоджуватись - без шкіл, телебачення, мобільних, інтернету...

"надо просто пєрєстать стрелять..." (с) малороський гундявий ідіот.
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16.08.2021 17:53 Відповісти
талибов поддерживает большинство..
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16.08.2021 17:56 Відповісти
так за зе! тоже было большинство.. в обоих случаях трагедия "большинства" неизбежна.
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16.08.2021 18:17 Відповісти
Мух больше, чем людей.
Мухи любят дерьмо.
Мухи - правы, их же - больше???
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16.08.2021 20:01 Відповісти
Сложно искать единомышленников там где их почти нет. США начали эту войну, строили непонятно что и неизвестно с кем. Войну они проиграли, естественно союзники которым перестали платить за союзничество разбежались.
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16.08.2021 18:05 Відповісти
Все просто , - для афганців таліби не були загарбниками і зовнішніми ворогами ,, для українців кацапи були . І є зараз . Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 9643 .
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16.08.2021 18:11 Відповісти
на дупе себе штампик сделайте((
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16.08.2021 18:01 Відповісти
Яка різниця? Усі однакові бородаті мусульмани - "суслики братья", тож просто припинили стріляти. Головне, тепер усе буде по пріколу.
А в голові афганського президента (який учора втік) війна точно закінчилася.
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16.08.2021 18:02 Відповісти
халява, халява!!! налєтай, амеріка всьо аплачиваєт
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16.08.2021 18:03 Відповісти
На мацкве еще верят в сговор с талибами....Тока для фанатиков обмануть неверных грехом не считается! И ,что важно, у них главарей переизбыток ! И решения вышестоящих легко игнорируются. Так что ,ежели мулла скажет идти через Пяндж ,попрут непременно. Шоу тока начинается! Байден просто красава!
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16.08.2021 18:13 Відповісти
І знову на фото дикуни у тапках. А чому вони усі у тапках? Це ознак чого?
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16.08.2021 19:15 Відповісти
а куда їм поспішати щоб передягати тапки -

Афган і через 100 років буде такий як зараз, весь заквітчаний маком Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 7622
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16.08.2021 19:53 Відповісти
весь заквітчаний маком .... і тапками.
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16.08.2021 20:10 Відповісти
--- шах и мат, блеать
--- а можно без мата?
--- шах, блеать
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16.08.2021 21:38 Відповісти
Таліби довго ржали над такими вояками Покинуте екіпірування афганських солдатів на вулиці Кабула - Цензор.НЕТ 9094
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16.08.2021 23:26 Відповісти
 
 