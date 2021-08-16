Таліби на захопленій авіабазі біля штурмовика Super Tucano. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Представники руху "Талібан" публікують знімки із захоплених населених пунктів, військових частин та авіабаз Афганістану.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, в мережі з'явилося фото талібів біля штурмовика Embraer A-29 Super Tucano бразильського виробництва в захопленому аеропорту Мазарі-Шаріфа.
Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.
ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.
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5 ч. ·
Жертвы и расходы CША и их союзников в Афганистане в 2001-2021 годах в войне с Талибаном
Общие (боевые и небоевые) потери США:
- 2448 погибших;
Потери союзников США из 35 стран международной коалиции:
- более 900 погибших;
Потери созданной США Афганской национальной армии и Национальной полиции 2002-2021:
- более 70 тысяч погибших;
в том числе в рекордный по потерям 2017-й год - около 10 тысяч погибших;
Численность афганской армии и полиции на 2021-й:
- около 300 тысяч человек;
Военные расходы США на войну в Афганистане в 2001-2021:
- около 1 триллиона долларов;
Расходы США на афганскую армию и полицию за 2002-2020:
- около 86 миллиардов долларов (около 4,5 миллиардов долларов в год, цифра превышающая бюджет МО Украины в 2020-м - 4,2 млрд долларов);
в том числе потрачено:
- около 11 миллиардов долларов на закупку бронетехники и авиации;
- около 3,75 миллиардов долларов на топливо для техники в 2010-2020 годах;
- около 700 миллионов долларов в год - зарплаты служащим армии и полиции;
Расходы США на проведение реформ в Афганистане в 2001-2019:
- около 51 миллиарда долларов;
в том числе:
- 9 миллиардов долларов на борьбу с производством наркотиков и восстановление сельского хозяйства (при этом площадь посадок опиумного мака продолжает увеличиваться с каждым годом);
Результаты реформ США в гражданском секторе:
- отделение светской власти от религиозной и разделение властей на законодательную и исполнительную, сменяемость парламента и президента;
- введение деклараций высших государственных служащих для борьбы с коррупцией;
- открыто 15 тысяч новых школ, в том числе для девочек (в 2001-м при талибах было 3000 школ, девочкам учиться запрещалось);
- расширение прав женщин - 68 женщин стали депутатами парламента, это 30% состава парламента;
- создание системы здравоохранения - снижение детской смертности с 53 на 1000 новорожденных в 2003-м до 23 новорожденных на 1000 в 2018-м.
Все эти траты и жертвы теперь будут списаны в убытки, также как были списаны расходы и жертвы войны во Вьетнаме.
Афганистан скоро снова превратится в дикое поле, где правят отряды боевиков, которыми движут родо-племенные отношения, жестокий религиозный уклад, наркотики и оружие. А десятки тысяч поверивших в возможности перемен и связавших свою судьбу с новыми демократическими властями вынуждены спасаться бегством. Продвижение талибана сопровождается массовыми казнями. Такова цена не готовности нации и политического руководства США продолжать борьбу за заявленные в 2001-м ценности и принципы. Афганистан снова превращается в неконтролируемую зону терроризма и феодального беспредела.
Не надо букаф
Вот вся суть про Афганистан в одном эпизоде прекрасно сыгранном Серебряковым
https://www.youtube.com/watch?v=JjJ0g-Fpr6c