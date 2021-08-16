У Донецькій області чоловік погрожував підірвати себе гранатою, поліцейським вдалося його роззброїти. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Біля одного з магазинів у селі Яковлівка Донецької області чоловік погрожував підірвати себе гранатою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт поліції Донецької області.
На місце прибуло керівництво поліції Бахмута, слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Поліцейські почали переговори з чоловіком, роззброїли його і доставили в райвідділ.
Саму гранату вилучили вибухотехніки, її віддали на експертизу.
Правоохоронці визначили попередню правову кваліфікацію інциденту - незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами (ст. 263 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.
Топ коментарі
+4 Виктор Вит
показати весь коментар16.08.2021 20:35
+3 Focus
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+2 Sav UA
показати весь коментар16.08.2021 20:14
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Изолентой его саперы замотали, а кусок трубы, это ВОГ-17 без гильзы и без штатного взрывателя.