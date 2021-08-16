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граната (739) Нацполіція (13929) Правоохоронні органи (2660) Донецька область (5701)

У Донецькій області чоловік погрожував підірвати себе гранатою, поліцейським вдалося його роззброїти. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Біля одного з магазинів у селі Яковлівка Донецької області чоловік погрожував підірвати себе гранатою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт поліції Донецької області.

На місце прибуло керівництво поліції Бахмута, слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Поліцейські почали переговори з чоловіком, роззброїли його і доставили в райвідділ.

Саму гранату вилучили вибухотехніки, її віддали на експертизу.

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Правоохоронці визначили попередню правову кваліфікацію інциденту - незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами (ст. 263 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

У Донецькій області чоловік погрожував підірвати себе гранатою, поліцейським вдалося його роззброїти 01
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Топ коментарі
+4
А зачем помешали? Одним дураком стало бы меньше .
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16.08.2021 20:35
+3
А НАФІГА??!!
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16.08.2021 20:13
+2
магнітні бурі ,спека та неякісний алкоголь. І граната в руці. У Донецькій області чоловік погрожував підірвати себе гранатою, поліцейським вдалося його роззброїти - Цензор.НЕТ 3164
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16.08.2021 20:14
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А НАФІГА??!!
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16.08.2021 20:13 Відповісти
Не так,а на...?
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16.08.2021 21:28 Відповісти
магнітні бурі ,спека та неякісний алкоголь. І граната в руці. У Донецькій області чоловік погрожував підірвати себе гранатою, поліцейським вдалося його роззброїти - Цензор.НЕТ 3164
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16.08.2021 20:14 Відповісти
у кого нет машины чтобы выдавать епанутость на дороге в Киеве, выдает еманустость на местах... )))
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16.08.2021 20:31 Відповісти
А зачем помешали? Одним дураком стало бы меньше .
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16.08.2021 20:35 Відповісти
похоже на кусок трубы с использованным УЗРГМ, собранным назад с помощью изоленты
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16.08.2021 20:42 Відповісти
А тебе приходилось видеть использованный взрыватель гранаты?
Изолентой его саперы замотали, а кусок трубы, это ВОГ-17 без гильзы и без штатного взрывателя.
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16.08.2021 21:55 Відповісти
Это называется хаттабка.
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16.08.2021 22:18 Відповісти
Абсолютно не понимаю нафига спасать самоубийц... Если это никому больше не принесёт вреда - да пожалуйста.
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16.08.2021 21:15 Відповісти
Это не граната, это хаттабка.
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16.08.2021 22:18 Відповісти
нашли алконавта,налили,а потом" разоружили".Всем по званию и УБД.МАЛАДцццы
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17.08.2021 00:01 Відповісти
где граната..???- один узгрм набллюдаю...+ мет. колба..(((
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17.08.2021 01:40 Відповісти
Это хаттабка, делается с ВОГ-17 и УЗРГМ.
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17.08.2021 09:13 Відповісти
Она ничем не хуже гранаты, кое в каких случаях даже лучше.
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17.08.2021 09:14 Відповісти
https://war-time.ru/item/obzor-kustarnoj-granaty-khattabka
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17.08.2021 09:15 Відповісти
 
 