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Жителька Полтавщини побила киянина біля кафе на Оболоні: його госпіталізували з розривом селезінки і нирки, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У кафе на Оболоні дві компанії побилися. Почала жінка - кілька разів ударила одного з хлопців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва, на спецлінію 102 від киянки надійшло повідомлення про те, що біля кафе на Оболонській площі сталася бійка.

На місці події правоохоронці встановили, що в кафе посварилися дві компанії.

"Бійку почала жінка, яка кілька разів ударила кулаком одного з хлопців по голові і по тілу. 28-річний місцевий житель впав і втратив свідомість, його госпіталізували із закритою травмою грудної клітки, живота, розривом селезінки та нирки.

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Співробітники поліції затримали правопорушницю в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Нею виявилася 39-річна жителька Полтавської області.

Слідчі Оболонського управління поліції під процесуальним керівництвом місцевої окружної прокуратури Києва повідомили фігурантці про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Районний суд столиці обрав зловмисниці запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Жителька Полтавщини побила киянина біля кафе на Оболоні: його госпіталізували з розривом селезінки і нирки, - поліція 01

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Топ коментарі
+51
Оце тітка моцна 😬😳
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16.08.2021 20:34
+40
От кого в Токіо треба було презентувати,замість ватного Горуни))))
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16.08.2021 20:35
+31
Роззлячена баба ,страшнише за бульдозер !!!)))
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16.08.2021 20:40
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Пишаюся нашими жінками.
А ви кажете "талібан,талібан".Хєрнябан.Ukrainian women - круто!
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16.08.2021 23:19 Відповісти
транс по ходу...бабы так не смогут чисто физически, даже тренированые..
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17.08.2021 00:08 Відповісти
Трансы сорри так стремно не выглядят.) В 39 лет можно и нужно отлично выглядеть и девушкам и трансам). На фото шось алконезрозумiле, може зечка
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17.08.2021 18:02 Відповісти
не, у баб такого удара резкого и сильного, до разрыва селезенки приводящего, быть не может...)))
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17.08.2021 18:06 Відповісти
...еще одна побочка после вакцины?)
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17.08.2021 00:29 Відповісти
Хм, баба так себе, Толи мужик хлюпик, толи слишком бухой.
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17.08.2021 00:31 Відповісти
полтавским галушкам -респект...
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17.08.2021 03:50 Відповісти
Обычная пьяная драка,тупая баба берет всю вину на себя.Баба спровоцировала драку,парни вломили,наказание должно быть справедливым для всех учасников
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17.08.2021 06:45 Відповісти
Обыкновенная "корабельная сосна".
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17.08.2021 07:01 Відповісти
Не хотел бы быть на ней женатый, нах-нах!
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17.08.2021 07:28 Відповісти
А я женат на полтавчанке. Представляете, насколько я крут? Жителька Полтавщини побила киянина біля кафе на Оболоні: його госпіталізували з розривом селезінки і нирки, - поліція - Цензор.НЕТ 9103 Жителька Полтавщини побила киянина біля кафе на Оболоні: його госпіталізували з розривом селезінки і нирки, - поліція - Цензор.НЕТ 9103 Жителька Полтавщини побила киянина біля кафе на Оболоні: його госпіталізували з розривом селезінки і нирки, - поліція - Цензор.НЕТ 9103
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17.08.2021 08:23 Відповісти
В спецназ её. Негоже такими кадрами пренебрегать
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17.08.2021 08:52 Відповісти
За грати її. як макаку.
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17.08.2021 10:42 Відповісти
На фронт, в женский штрафной ударный батальон
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17.08.2021 12:32 Відповісти
за такой букет травм всего лишь домашний арест?
воистину правосудие не по месту слишком гуманное...
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17.08.2021 17:00 Відповісти
Так а чём, собственно, новость ?
Что полтавские хабалки круче житомирских ?
Надо провести чемпионат.
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17.08.2021 19:28 Відповісти
такие они, бабы с пеной на губах в трусиках..
а не дай Боже мужичонка бы победил - вОни от озабоченных феминисток, которых никто и не трогает, было бы.. иногда лучше проиграть, нехай втішаються..
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17.08.2021 20:32 Відповісти
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