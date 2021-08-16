Жителька Полтавщини побила киянина біля кафе на Оболоні: його госпіталізували з розривом селезінки і нирки, - поліція. ФОТО

У кафе на Оболоні дві компанії побилися. Почала жінка - кілька разів ударила одного з хлопців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва, на спецлінію 102 від киянки надійшло повідомлення про те, що біля кафе на Оболонській площі сталася бійка.

На місці події правоохоронці встановили, що в кафе посварилися дві компанії.

"Бійку почала жінка, яка кілька разів ударила кулаком одного з хлопців по голові і по тілу. 28-річний місцевий житель впав і втратив свідомість, його госпіталізували із закритою травмою грудної клітки, живота, розривом селезінки та нирки.

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Співробітники поліції затримали правопорушницю в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Нею виявилася 39-річна жителька Полтавської області.

Слідчі Оболонського управління поліції під процесуальним керівництвом місцевої окружної прокуратури Києва повідомили фігурантці про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Районний суд столиці обрав зловмисниці запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

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