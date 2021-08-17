Українські рятувальники повернулися після гасіння лісових пожеж у Греції

16 серпня в Міжнародному аеропорту "Київ" приземлився спецрейс з Афін, яким повернулися додому українські пожежники, які брали участь у гасінні масштабних лісових пожеж на території Грецької Республіки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Глава правоохоронного відомства Денис Монастирський подякував рятувальникам за ліквідацію пожеж в Греції і висловив надію, що набутий досвід стане в пригоді на службі державі.

"Вітаю вас, воїни-вогнеборці! Ми тут, щоб відзначити ваш внесок у захист не лише української землі, а тепер ще й боротьбу з вогнем у Греції. Минулого року Україна також стикнулася з важкою стихією. Цього року така доля спіткала Туреччину та Грецію. І це надзвичайно приємно, що ви змогли допомогти іншим країнам у цій непростій боротьбі. Я переконаний, що сила ДСНС та ваш досвід - кращих представників цієї служби, будуть і надалі служити Україні", - сказав він.

"Вся сотня рятувальників, яка була зібрана з 10 областей України, повернулася жива і здорова, залишивши по собі добру пам'ять про збережені життя громадян дружньої Греції. Героїчний чин наших рятувальників по боротьбі з вогнем отримали найвищі оцінки грецьких колег і щиру подяку місцевих жителів", - написав Монастирський на своїй сторінці в Facebook.

Також міністр повідомив, що МВС України планується створення "Європейського хаба авіаційної безпеки", який буде допомагати подоланню лісових пожеж в Україні та інших країнах Європи.

Крім того, глава МВС пообіцяв, що команда президента України робитиме все можливе для збільшення зарплат рятувальників.

"Спілкуючись з хлопцями, я запитав, хто з них вже бував раніше у Греції чи Туреччині в якості туриста. Нажаль - практично жоден з них, тому що середня зарплатня рятувальників, за яку вони кожен день ризикують життям всього лише 12 тисяч гривен. Команда Президента буде робити все можливе для збільшення зарплат як рятувальників і поліцейських, так і всіх, хто працює на Державу, будь-то вчитель, медик чи військовий", - додав Монастирський.

У свою чергу, голова ДСНС Микола Чечоткін зазначив, що зусиллями українців український гасло "Слава Україні" стало символом боротьби з вогняною стихією.

"Дорогі рятувальники, я вітаю вас на Батьківщині! Дякую за самовіддану працю, сотні врятованих життів. Ви в рази підвищили імідж української Державної служби з надзвичайних ситуацій", - підкреслив він.

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Прямо на аеродромі рятувальників зустріли дружини і діти. Вже сьогодні українці, які стали героями для греків, будуть вдома зі своїми рідними.

"Від початку робіт зведеним загоном ДСНС ліквідовано окремі осередки пожежі по фронту понад 19 тисяч метрів, глибиною до 60 м, ліквідовано низову пожежу на площі 1,7 га та верхову площею 350 кв. метрів, врятовано 2 населених пункти Спатарі та Метохи, зокрема: 27 житлових будинків, культову споруду, 33 господарчі будівлі, зерносховище, притулок для собак, 54 вулики та стадо овець. Поблизу м. Каматріадес врятовано житловий будинок, 2 господарські будівлі, 13 вуликів, 23 гектари оливкового та інжирного саду", - йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.













Фото: сайт МВС

Фото: сайт ДСНС