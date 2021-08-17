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Виставка раритетів Гетьманщини відкрилася в Софії Київській. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Урочисте відкриття виставкового проєкту "Раритети української козацької держави - Гетьманщини ΧVII-XVIII століть до 30-річчя Незалежності України" відбулося 16 серпня. Один з експонатів - привезений зі Швеції скорочений переклад латинською мовою договірних статей "Конституції Пилипа Орлика".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Софії Київської.

"Виставка покликана висвітлити окремі моменти життя нашої держави на межі XVII–XVIII ст. – часів славетних українських гетьманів Івана Мазепи (1687–1709) та Пилипа Орлика (1710–1742). Поглядам відвідувачів будуть представлені вісім оригінальних пам’яток козацької доби, розміщених у стінах Софійського собору – визначної пам’ятки архітектури та монументального мистецтва Руси-України, відродженням якої опікувався гетьман Іван Мазепа. Експонатами виставки стануть раритети, які зберігаються в архівних та музейних закладах Королівства Швеції та України", - йдеться в повідомленні.

Так, на виставці представлені гетьманська булава з Кабінету раритетів єпархіальної бібліотеки міста Лінчопін та латиномовний примірник "Пактів та Конституцій Війська Запорозького…" 1710 р. з Державного архіву Швеції у Стокгольмі.

Крім того, з українських архівних та музейних зібрань представлено – п’ять універсалів 1687–1702 років, виданих у Батурині гетьманом Іваном Мазепою з Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського в м. Києві, а також Клейнод гетьмана Івана Мазепи – Знак гідності Голови Української Держави з ДП "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький Арсенал" у м. Києві.

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Виставка буде відкрита для відвідування з 17 серпня до 14 листопада.

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Виставка раритетів Гетьманщини відкрилася в Софії Київській 02
Виставка раритетів Гетьманщини відкрилася в Софії Київській 03
Виставка раритетів Гетьманщини відкрилася в Софії Київській 04

Автор: Анастасія Потіха
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Круто. Жвль что не могу съездить посмотреть...
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17.08.2021 00:05 Відповісти
Конституція Пилипа Орлика, https://uk.m.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0#%D0%86X.
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17.08.2021 00:18 Відповісти
КЛАС!
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17.08.2021 01:02 Відповісти
Як шкода що нам не віддадуть Наше…
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17.08.2021 01:05 Відповісти
благо еще что она не в шайтанате оказалась
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17.08.2021 05:50 Відповісти
Шайтанатом стырено 99,9% артефактов Украины того времени. Как иначе доказать, что "Украины нет и никогда не было", а кацапы - европейский народ. Боюсь, что нам их уже не увидеть.
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17.08.2021 08:16 Відповісти
99.999999
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17.08.2021 09:20 Відповісти
Всё бы сразу сожгли
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17.08.2021 09:21 Відповісти
Серце кров'ю обливається коли бачиш в будь-якому великому історичному музеї личакової паРаші історичні експонати які майже повністю складають наші українські культурні цінності а особливо раритети старші 11 -12 - століть. Так, там поруч зі слов'янськими українськими безцінними фресками і мозаїками, пам'ятниками мистецтва 11 -12-го століття є сусідами різні кацапські допотопні балалайки і смердючі постоли москалів, а з українським золотом скіфів лежать обісцяні личаки угро -фінів які з 18 ст. підступно замаскувались під нібито як великоросів- росіян. А з старовинними бойовими слов'янськими обладунками, кольчугами і мечами дружинника Київської Русі (давня назва України) знаходяться якісь примітивні топорища, рогатини і дубини угро - фінів москалів Залісся - Моксель. Ось що виходить, коли в ті давні часи і пізніше Український народ не захистив і втратив свою Свободу, і Свободу і Суверенітет своєї Батьківщини, він тимчасово втратив ще й свою славетну історію і душу, душу своєї Великої Української нації.-
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17.08.2021 08:47 Відповісти
Срань мокшанская, смотри, если глаза не режет. Это раритеты как раз того периода, когд вы начали примеривать на себя нашу историю. Тырить чужое, конечно, была большая нужда. В нахер никому ненужном краю ******-Моксель вся история была описана очень коротко:
40 тысяч лет до н.э. - Жрем жаб, давим жопами головастиков, **** друг друга
30 тысяч лет до н.э. - Жрем жаб, давим жопами головастиков, **** друг друга

20 тысяч лет до н.э. - Жрем жаб, давим жопами головастиков, **** друг друга

10 тысяч лет до н.э. - Жрем жаб, давим жопами головастиков, **** друг друга
1 год н.э. - Жрем жаб, давим жопами головастиков, **** друг друга.
1000 год нэ.э - пришли какие-перцы, вытащили нас из говнища, заставили мыться, говорить на человеческом языке и молиться.
2000 н.э. - мы ******** у добрых мудрых родителей все, до чего могли дотянуться и теперь доказываем, что родители тут мы. Но с нас крепко ржут и нихрена не верят, а мы от злости быкуем и убиваем людей. Хотя мы их и так всегда убивали
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17.08.2021 08:13 Відповісти
Одна з найдавніших пам'яток слов'янської частини Київської Русі (давня назва україни) - Галицьке Євангеліє. Для українців це священний текст що має не лише історичне і культурне, але й духовне значення. Під час презентації у соборі Софії Київської було продемонстровано факсиміле Галицького Євангелія, бо сам оригінал неправомірно знаходиться у ворожій нам Москві у Державному історичному музеї. Свого часу московскі загарбники його викрали і злочинно вивезли з окупованої України -УНР, і до цього часу Галицьке Євангеліє так і не повернулося додому на свою Батьківщину. Галицьке Євангеліє - це рукописне Євангеліє 1144 року. Найдавніший з всіх датованих слов'янських рукописів Четвероєвангелія. Рукопис створено в Галицько-Волинському князівстві - Руського Королівства. Тоді коли ще і в помині не було личакової москви, і в той час коли нинішні замасковані під нібито великоросів, тубільні москалі котрі тоді навіть читати зовсім не вміли. І вони тільки шибко і жваво бігали в своїй тубільній зграї, та на ходу оправлялись і всім скопом трахкали один - одного, хто кого згріб того і ...( кто кого сгрёб тот того и ****..) А вже з 18 ст. ця личакова кацапська нечисть і своїми попами розкольниками підступно замаскувались під нібито слов'ян вялікоросів - піндосів.--
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17.08.2021 08:30 Відповісти
 
 