Виставка раритетів Гетьманщини відкрилася в Софії Київській. ФОТОрепортаж

Урочисте відкриття виставкового проєкту "Раритети української козацької держави - Гетьманщини ΧVII-XVIII століть до 30-річчя Незалежності України" відбулося 16 серпня. Один з експонатів - привезений зі Швеції скорочений переклад латинською мовою договірних статей "Конституції Пилипа Орлика".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Софії Київської.

"Виставка покликана висвітлити окремі моменти життя нашої держави на межі XVII–XVIII ст. – часів славетних українських гетьманів Івана Мазепи (1687–1709) та Пилипа Орлика (1710–1742). Поглядам відвідувачів будуть представлені вісім оригінальних пам’яток козацької доби, розміщених у стінах Софійського собору – визначної пам’ятки архітектури та монументального мистецтва Руси-України, відродженням якої опікувався гетьман Іван Мазепа. Експонатами виставки стануть раритети, які зберігаються в архівних та музейних закладах Королівства Швеції та України", - йдеться в повідомленні.

Так, на виставці представлені гетьманська булава з Кабінету раритетів єпархіальної бібліотеки міста Лінчопін та латиномовний примірник "Пактів та Конституцій Війська Запорозького…" 1710 р. з Державного архіву Швеції у Стокгольмі.

Крім того, з українських архівних та музейних зібрань представлено – п’ять універсалів 1687–1702 років, виданих у Батурині гетьманом Іваном Мазепою з Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського в м. Києві, а також Клейнод гетьмана Івана Мазепи – Знак гідності Голови Української Держави з ДП "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький Арсенал" у м. Києві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Присвячена річниці незалежності України виставка відкрилася в центрі Праги. ВIДЕО

Виставка буде відкрита для відвідування з 17 серпня до 14 листопада.







