Використовували сильнодійні медпрепарати, грабували і ґвалтували: в Києві "на гарячому" затримали двох учасників міжетнічного ОЗУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Києві поліція затримала двох учасників міжетнічного ОЗУ після вчинення ними чергового розбійного нападу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
За даними поліції, до складу організованого етнічного злочинного угруповання входили вихідці з іншої країни.
"Спеціалізувалися" на розбоях – нападали на громадян на території Києві. При цьому використовували сильнодіючі медичні препарати. Аби не привертати зайву увагу та залишатися непоміченими, зловмисники щодобово орендували помешкання. Зі своїми майбутніми жертвами знайомилися у нічних клубах, де під час розпиття алкогольних напоїв додавали сильнодіючі препарати", - йдеться в повідомленні.
Оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві спільно зі слідчими столичної поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури встановили три факти нападів на громадян, а також факт зґвалтування.
14 серпня двох зловмисників було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після вчинення останніми чергового злочину. Під час поверхневого особистого огляду в одного із затриманих знайдено флакон із медичним препаратом.
Крім цього, поліцейські провели 4 невідкладні обшуки в транспортних засобах, якими користуються фігуранти, а також за адресами їх тимчасового проживання. Як результат виявили та вилучили: портмоне, мобільні телефони, наручні годинники, в тому числі й іменний годинник, банківські картки, браслети, сережки, кільця, ланцюжки, медичний препарат.
Затриманим членам етнічного ОЗГ вже повідомлено про підозру за частинами 1, 2, 4 статті 187 (розбій) та частиною 3 статті 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Учора, 16 серпня, підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до діяльності злочинної групи.
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Менти Монастирського типу не знають, хто натравив тітушок на журналіста.
"Встановлено особу ініціатора нападу на фотокореспондента #Букв Олександра Кужельного
#Буквам вдалося ідентифікувати особу, яка була ініціатором нападу на фотокореспондента видання Олександра Кужельного."
В розпорядженні видання опинилися фотографії з місця події. У чоловікові у червоних шортах та чорній футболці із принтом "Fighters Brotherhood" Олександр упізнав ініціатора нападу. Його ж голос можна почути на знятому нападниками ролику.
"Він відіграв головну роль в ситуації. З нього все почалося, бо він покликав ззаду. Я повернувся, він підбіг, вже з ним інші. Він більше за інших погрожував і вимагав видалити фотографії", - розповів журналіст.
Хлопець має закриту сторінку в Instagram. В описі профілю позначені сторінка бійцівського клубу Underground Fighters та магазин пов'язаних товарів Fighters Brotherhood, у футболці з якого Віталій був у день нападу.
https://bykvu.com/ua/bukvy/vstanovleno-osobu-iniciatora-napadu-na-fotokorespondenta-bukv-oleksandra-kuzhelnogo/
Рочків по півтора їм впаяйте, жалко ж їх, роботи немає, їсти нема чого!
Текст новости: "этнического ОПГ"
Действительно, какая разница?
от тільки на цей раз заплатили за ці пригоди вони самі, а не їм, як зазвичай..
не могут они без этого. привычка детства
И гринпис запротестует.
Резиновый надувной осел - да.