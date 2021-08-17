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Використовували сильнодійні медпрепарати, грабували і ґвалтували: в Києві "на гарячому" затримали двох учасників міжетнічного ОЗУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Києві поліція затримала двох учасників міжетнічного ОЗУ після вчинення ними чергового розбійного нападу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними поліції, до складу організованого етнічного злочинного угруповання входили вихідці з іншої країни.

"Спеціалізувалися" на розбоях – нападали на громадян на території Києві. При цьому використовували сильнодіючі медичні препарати. Аби не привертати зайву увагу та залишатися непоміченими, зловмисники щодобово орендували помешкання. Зі своїми майбутніми жертвами знайомилися у нічних клубах, де під час розпиття алкогольних напоїв додавали сильнодіючі препарати", - йдеться в повідомленні.

Використовували сильнодійні медпрепарати, грабували і ґвалтували: в Києві на гарячому затримали двох учасників міжетнічного ОЗУ 01

Оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві спільно зі слідчими столичної поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури встановили три факти нападів на громадян, а також факт зґвалтування.

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14 серпня двох зловмисників було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після вчинення останніми чергового злочину. Під час поверхневого особистого огляду в одного із затриманих знайдено флакон із медичним препаратом.

Використовували сильнодійні медпрепарати, грабували і ґвалтували: в Києві на гарячому затримали двох учасників міжетнічного ОЗУ 02

Крім цього, поліцейські провели 4 невідкладні обшуки в транспортних засобах, якими користуються фігуранти, а також за адресами їх тимчасового проживання. Як результат виявили та вилучили: портмоне, мобільні телефони, наручні годинники, в тому числі й іменний годинник, банківські картки, браслети, сережки, кільця, ланцюжки, медичний препарат.

Затриманим членам етнічного ОЗГ вже повідомлено про підозру за частинами 1, 2, 4 статті 187 (розбій) та частиною 3 статті 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Учора, 16 серпня, підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до діяльності злочинної групи.

Використовували сильнодійні медпрепарати, грабували і ґвалтували: в Києві на гарячому затримали двох учасників міжетнічного ОЗУ 03
Фото: сайт поліції

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
називать национальность нельзя? показивать фото преступников нельзя? вывод норм. человека: взяли вынужденно, разоблачать а тем более уничтожать ОПГ не хотят, будут качать бабло.
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17.08.2021 09:59
+15
а нечего тусить с черножопыми в ночных клубах
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17.08.2021 10:06
+13
Вони вибачаться і їх відпустять?
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17.08.2021 09:56
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невже, пуштуни?
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17.08.2021 09:52 Відповісти
Вони вибачаться і їх відпустять?
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17.08.2021 09:56 Відповісти
Видання Букви, журналіста якого побили тітушки Білецького, встановило керівника-підбурювача тітушок, які били журналіста.
Менти Монастирського типу не знають, хто натравив тітушок на журналіста.

"Встановлено особу ініціатора нападу на фотокореспондента #Букв Олександра Кужельного

#Буквам вдалося ідентифікувати особу, яка була ініціатором нападу на фотокореспондента видання Олександра Кужельного."

В розпорядженні видання опинилися фотографії з місця події. У чоловікові у червоних шортах та чорній футболці із принтом "Fighters Brotherhood" Олександр упізнав ініціатора нападу. Його ж голос можна почути на знятому нападниками ролику.

"Він відіграв головну роль в ситуації. З нього все почалося, бо він покликав ззаду. Я повернувся, він підбіг, вже з ним інші. Він більше за інших погрожував і вимагав видалити фотографії", - розповів журналіст.

Хлопець має закриту сторінку в Instagram. В описі профілю позначені сторінка бійцівського клубу Underground Fighters та магазин пов'язаних товарів Fighters Brotherhood, у футболці з якого Віталій був у день нападу.

https://bykvu.com/ua/bukvy/vstanovleno-osobu-iniciatora-napadu-na-fotokorespondenta-bukv-oleksandra-kuzhelnogo/
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17.08.2021 10:01 Відповісти
називать национальность нельзя? показивать фото преступников нельзя? вывод норм. человека: взяли вынужденно, разоблачать а тем более уничтожать ОПГ не хотят, будут качать бабло.
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17.08.2021 09:59 Відповісти
талибы?
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17.08.2021 10:00 Відповісти
Я далеко не расист. Але навіщо ми пускаємо різних бородатих-чорнявих? Дома вони себе ведуть чемно. А тут ми для них об'єкт для наживи
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17.08.2021 10:01 Відповісти
А чому ти виправдовуєшся? Ти не тільки не расист, ти боягуз.
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17.08.2021 10:11 Відповісти
А в провладній фракції вже всі чорняві збрили бороди.
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17.08.2021 10:24 Відповісти
А відрізане попришивали?)
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17.08.2021 11:30 Відповісти
без тюбитейка не факт
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17.08.2021 10:08 Відповісти
а нечего тусить с черножопыми в ночных клубах
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17.08.2021 10:06 Відповісти
без паранджа нет пруфа)
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17.08.2021 10:08 Відповісти
Так никто и не тусил, они мужикам подливали клафелин и грабили, а одного изнасиловали. Мужика!!!!
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17.08.2021 12:27 Відповісти
ну больше он не мужик
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17.08.2021 12:40 Відповісти
чкрнильные дуры
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17.08.2021 10:08 Відповісти
https://vechirniy.kyiv.ua/news/55545/
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17.08.2021 12:31 Відповісти
Перед ізнасілованієм дєвкі хіхотали та пили піво з мулудами?
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17.08.2021 10:08 Відповісти
Так мужика же изнасиловали, при чем здесь девки!
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17.08.2021 12:27 Відповісти
Хлопчику, а навіщо ти вдарив дядю цеглиною. - Я більше не буду. - Та більше вже й не треба.
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17.08.2021 10:09 Відповісти
Використовували сильнодійні медпрепарати, грабували і ґвалтували: в Києві "на гарячому" затримали двох учасників міжетнічного ОЗУ - Цензор.НЕТ 3287 Використовували сильнодійні медпрепарати, грабували і ґвалтували: в Києві "на гарячому" затримали двох учасників міжетнічного ОЗУ - Цензор.НЕТ 5203 Використовували сильнодійні медпрепарати, грабували і ґвалтували: в Києві "на гарячому" затримали двох учасників міжетнічного ОЗУ - Цензор.НЕТ 4572
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17.08.2021 10:49 Відповісти
За КПК портнова за 100 грн випустять під заставу. Зустрічайте знову у нічних клубах. Свідкам- п..ць
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17.08.2021 10:18 Відповісти
Те, те, те!
Рочків по півтора їм впаяйте, жалко ж їх, роботи немає, їсти нема чого!
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17.08.2021 10:18 Відповісти
Заголовок: "межэтнической ОПГ"
Текст новости: "этнического ОПГ"
Действительно, какая разница?
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17.08.2021 10:25 Відповісти
добре, що їх впіймали... та дуже погано, що вони в нас такі появились і хто до цього довів, що таких міжєтнічних ОПГ в нас безліч.
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17.08.2021 10:41 Відповісти
Пустые кошельки жертв выкидываются в первую очередь потому что это вещ док , но тут они решили себе оставить. Полиция фуфло показывает. Не хотят вести дела о нападении на журналистов. Сами себе забавы придумывают, что типа заняты
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17.08.2021 10:45 Відповісти
чурбани
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17.08.2021 10:50 Відповісти
судя по фото, горцы с Кавказа?
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17.08.2021 10:55 Відповісти
Азербайджанцы https://vechirniy.kyiv.ua/news/55545/
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17.08.2021 12:34 Відповісти
Что это за фраза: « межэтническая группировка»? Это как?
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17.08.2021 10:59 Відповісти
походу "берегині" самі не проти пригод на свою сраку з боку дітей гор..(
от тільки на цей раз заплатили за ці пригоди вони самі, а не їм, як зазвичай..
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17.08.2021 11:03 Відповісти
от і кажіть після цього що таліби занадто суворі щодо жінок.
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17.08.2021 11:11 Відповісти
Ты придурок? Они грабили мужиков и изнасиловали тоже мужика! https://vechirniy.kyiv.ua/news/55545/
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17.08.2021 12:31 Відповісти
Какие берегини? Они подпаивали мужиков, подвозили их домой и грабили. А одного изнасиловали. Причем здесь женщины????????
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17.08.2021 12:32 Відповісти
Если бы это были корупционеры, то их бы выпустили.
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17.08.2021 12:03 Відповісти
Сколько в комментах ненависти к женщинам. Никто даже не собирается почитать об этом происшествии, а ведь на всех других ресурсах написали, что грабили они мужчин, которых пьяными подбирали у клубов. Потом предлагали выпить вместе и подливали клофелин. Затем грабили жертв и их квартиры, а одного из пострадавших изнасиловали. Да, парни из Азербайджана поимели мужика. А здесь все женщин обсерают. Вот это украинские мужчины((
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17.08.2021 12:38 Відповісти
надо чтобы для черных обизян в кабаке стоял дежурный осел.
не могут они без этого. привычка детства
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17.08.2021 13:01 Відповісти
Жестокое обращение с животными - стаття.
И гринпис запротестует.

Резиновый надувной осел - да.
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17.08.2021 18:22 Відповісти
Що означає ОЗУ? Що означає - з іншої країни? Чи не простіше говорити відкритим текстом?
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17.08.2021 22:05 Відповісти
орг злоч угр
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18.08.2021 02:41 Відповісти
 
 