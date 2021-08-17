УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4785 відвідувачів онлайн
Новини Фото За кордоном
15 530 83
Афганістан (450) біженці (1021) США (14478) афганці (21)

Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Військово-транспортний літак військово-повітряних сил США Boeing C-17 Globemaster III в ніч на 15 серпня успішно евакуював з Афганістану близько 640 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це, посилаючись на дані представників американського оборонного відомства, повідомило видання Defense One і опублікувало знімок, зроблений у салоні літака.

За даними співрозмовників журналістів, спочатку команда не планувала брати на борт таку велика кількість людей, але вони забралися в літак через напіввідчинену рампу. Екіпаж прийняв рішення не висаджувати біженців і летіти. Співрозмовники Defense One кажуть, що всі біженці, які були на борту C-17, - афганці.

Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб 01

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+20
судя по фотке большинство эвакуированных мужики . а что взять в руки оружие и защищать свой дом не ? Грузовой самолет США за один вылет эвакуировал из Афганистана 640 человек - Цензор.НЕТ 1064
показати весь коментар
17.08.2021 10:38
+17
Фигассе. Амеры молодцы, конечно.
показати весь коментар
17.08.2021 10:36
+16
Золотой фонд. Принимай, Америка! Грузовой самолет США за один вылет эвакуировал из Афганистана 640 человек - Цензор.НЕТ 6839
показати весь коментар
17.08.2021 10:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фигассе. Амеры молодцы, конечно.
показати весь коментар
17.08.2021 10:36 Відповісти
Яка могутня країна Америка. По 640 людей за раз евакуює. Молодці. Америка, тих хто їм довірився не кидає. Не те що рашка.
показати весь коментар
17.08.2021 10:49 Відповісти
дада а с милионами что делать? ты клоун чтоли? америка 20 лет парила мозг лоюдям с тупым правительством вроде украинского
показати весь коментар
17.08.2021 12:40 Відповісти
"мрию" б туды... це вам не си-17....))) Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 4483
показати весь коментар
18.08.2021 02:48 Відповісти
Золотой фонд. Принимай, Америка! Грузовой самолет США за один вылет эвакуировал из Афганистана 640 человек - Цензор.НЕТ 6839
показати весь коментар
17.08.2021 10:36 Відповісти
Да ладно тебе, ясно же что он не будет лететь в Америку, а высадят всех в Кувейте и гуляйте.
показати весь коментар
17.08.2021 10:42 Відповісти
Багаті ісламські країни біженців єдиновірців не приймають. Це у Європі солодкі псевдоліберальні лошки з усьго світу будь яким приматам дають прихисток і то не усюди.
показати весь коментар
17.08.2021 11:07 Відповісти
Без визы в Америку они вряд ли попадут.
показати весь коментар
17.08.2021 10:48 Відповісти
Это мы - вряд ли. Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 9673
показати весь коментар
17.08.2021 10:54 Відповісти
Уже прошла инфа, что американцы беженцев вроде в Катар вывезли.
показати весь коментар
17.08.2021 22:11 Відповісти
Даже есть несколько женщин и детей.
показати весь коментар
17.08.2021 10:37 Відповісти
судя по фотке большинство эвакуированных мужики . а что взять в руки оружие и защищать свой дом не ? Грузовой самолет США за один вылет эвакуировал из Афганистана 640 человек - Цензор.НЕТ 1064
показати весь коментар
17.08.2021 10:38 Відповісти
Женщин талибы стрелять не будут, а мужья потихоньку перетянут их на запад, воссоединение семей.
показати весь коментар
17.08.2021 10:40 Відповісти
я как бы не о том

один самолет забрал 640 человек . из которых судя по фото 450-500 мужчины . отнимаем кривых - косых . получаем человек 300 военнообязанных . почти батальон . в афганских реалиях где города берут отряды по 100-200 бармалеев это сила . но нет сидят на полу самолета . мечтают как заживут в Америке на пособии
показати весь коментар
17.08.2021 10:44 Відповісти
А ты свою родину много защищал?
показати весь коментар
17.08.2021 11:06 Відповісти
а я мил человек в военкомат пошел еще в марте 2014-го . во время Крымских событий . оставил ВУС и номер телефона . повестки не дождался . очевидно Родине 45-ти летние штурманские электрики не понадобились

так что высер твой дорогой товарисч пацифист мимо Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 8496
показати весь коментар
17.08.2021 11:11 Відповісти
Ты сказочный...😆😆😆 Перетянут и натянут
показати весь коментар
17.08.2021 10:45 Відповісти
Точно такая же картина с "беженцами" из Африки и ближнего Востока: плывут на лодках в основном мужчины трудоспособного возраста, многие имеют смартфоны не ниже iPhone, дорогие часы, приличная обувь.
Что-то не так с "беженцами"... Особенно, когда узнаем, что автобусы и лодки для них заказаны фирмами близкими к Газпрому.
показати весь коментар
17.08.2021 10:51 Відповісти
а что взять в руки оружие и защищать свой дом не?
Это как в феврале 17-го 14-го мне (и сотне таких же) в Донецке получить хотя бы раздолбаного калаша.
Кста, лично не присутствовал, но было на ютубе. Моя донецкая милиция на прокат "Оплоту" дубинки давала.
показати весь коментар
17.08.2021 11:14 Відповісти
хотя у меня есть вопросы к вам жителям Донецка . потому как я сам в похожей ситуации был . в 14-ом не только ДНР делали а и например ПНР хотели . но мы у себя в Полтаве такое не позволили

но должен признать что вы были в значительно худших условиях . у вас не было доступа к оружию . в Афгане оно по обочинам дорог валяется
показати весь коментар
17.08.2021 11:21 Відповісти
А никто с себя вину и не снимает. "Я не мог, у меня дом и работа" И где сейчас тот дом и та работа?
Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 7840 Гинеколог говорит - Там её тоже нет. И в Казахстане - нет.
показати весь коментар
17.08.2021 14:51 Відповісти
Як каже афганська народна мудрість ( а ще з давних часів відомо те, Що "який ж афганець не любить сала?")....Скільки афганця не корми, він все рівно хоче в ТАЛІБАН...це такий генетичний код нації (як кажуть наші класики - Ніцой і Фаріон). Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 2950 Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 2950 Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 2950
показати весь коментар
17.08.2021 13:26 Відповісти
если регулярная 300-тысячная армия, оснащенная по последнему слову техники, в которую влили миллиарды долларов, не хочет воевать и побросала оружие и технику, то с какого куя ты кого то упрекаешь, основываясь лишь на их половой принадлежности?
показати весь коментар
17.08.2021 12:41 Відповісти
а с того куя что эта армия из таких мудаков и состояла . уверен что половина сидящих на полу еще вчера носила военную форму . жалко тебе этих сцыкунов ? возьми себе домой парочку на проживание
показати весь коментар
17.08.2021 12:46 Відповісти
спокойно говори, не хами, ты не в кацапии... я тебе привел аргументацию, а ты либо аргументирую либо за поребрик шуруй. В воюющей восьмой год Украине сколько мужиков оружие в руки взяло?
показати весь коментар
17.08.2021 12:51 Відповісти
великолепно . хам призывает оппонента не хамить . так понимаю это только тебе можно

за поребрик сам пи.. дуй мудило одноразовое
показати весь коментар
17.08.2021 12:55 Відповісти
ты типичный московит)))
показати весь коментар
17.08.2021 12:56 Відповісти
***** завали . типичный мудозвон
показати весь коментар
17.08.2021 12:57 Відповісти
оружие в руки берут пуштуны, остальные пацифисты
показати весь коментар
17.08.2021 13:01 Відповісти
таджики Дустума пацифисты ?
показати весь коментар
17.08.2021 13:03 Відповісти
пардон . узбеки Дустума Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 3905
показати весь коментар
17.08.2021 13:06 Відповісти
Їм пощастило втекти з середньовіччя 🤔
показати весь коментар
17.08.2021 10:38 Відповісти
якщо їх евакуювали до США, то ці люди мають подякувати ще й талібам
показати весь коментар
17.08.2021 10:39 Відповісти
Грин карта по Афгански... Грузовой самолет США за один вылет эвакуировал из Афганистана 640 человек - Цензор.НЕТ 1450
показати весь коментар
17.08.2021 10:40 Відповісти
Хрен там а не грин карта. В Катар эта грин карта.
показати весь коментар
17.08.2021 22:11 Відповісти
честно говоря меня начинают раздражать новости и вопли из зоопарка кретинов мусульманского Талибан дебил... достало прочитал бы с удовольствием что афган трусонуло на 9 баллов и сразу минус 50 тысяч и упал камушек 150 на 300 метров и Афган покрыло зимой на год.. минус еще 2 млн..... напала саранча оспа ковид... и прочие прелести так сказать ЗЕМЛЯ ОБЯЗАНА ОЧИСТКУ делать сама... от мусора и хлама.. подумайте сами с Богом на устах эти обезьяны творят ГЕНОЦИД... ФАШИЗМ ОТЖДЫХАЕТ..кстати самый крупный ГЕНОЦИД плюс минус около140 млн. людей (так говорят исследователи) за присест убито было на протяжении 80 лет..... это полное уничтожение индейцев Южной и Северной Америк парадокс и насмешка.... потомки тех кто совершил самое массовое убийство людей сегодня глаголют-- о демократии и ценностях....
показати весь коментар
17.08.2021 10:41 Відповісти
Понятное дело, каждый считает себя лучше других. Ты тоже, кстати не задерживайся на земле долго.
показати весь коментар
17.08.2021 10:44 Відповісти
как правило границы всех больших современных стран образовались в результате поглощения и истребления менее удачливых народов. рашка, кстати, тоже не исключение.
показати весь коментар
17.08.2021 10:48 Відповісти
Какой же ты дебил…Для таких как ты это только заголовки новостей,ты даже примерно не можешь понять,что испытывают эти люди,одним словом ты говно а не человек.
показати весь коментар
17.08.2021 11:03 Відповісти
Гаспярян а чего ты не в Ереване так таких УНИТАЗОВ И ГОРШКОВ ДЛЯ ГОВНА ВАЛОМ ВАЛИ НАФИГ СВОЙ АРМЕНИЯ И не звезди тут.. убогий...
показати весь коментар
17.08.2021 12:02 Відповісти
Сергей Гагикович Нигоян тоже армянином был, хотя больше украинец чем некоторые, так что ксенофобию ты тут зря разводишь
показати весь коментар
17.08.2021 12:43 Відповісти
Таки я был прав,говняный ты человек
показати весь коментар
17.08.2021 13:18 Відповісти
140 млн. індіанців ?? Сумнівно, що саме стільки. Навіть за 80 років.
Їх там просто стільки не було.
показати весь коментар
17.08.2021 11:32 Відповісти
Воно просто іпануте і не розуміє що значить 140 млн людей. Населення землі в 17 столітті складало бл 600 млн людей.
показати весь коментар
17.08.2021 11:41 Відповісти
а Америку открыли если не ошибаюсь в 13 веке 1452 году... кто дебил не ясно 600 млн. а кто это считал и как а про Американский континент вообще молчу... страна Инков насчитывала населением примерно 50 млн. они поработили иные племена империя их была одно время практически вся Центральная Америка и Южная Америка... нам засекретили КАТАСТРОФУ 1538 ГОДА В ЕВРОПЕ. как подозревают или землетрясение магнитудой 11-12 баллов или упал камушек метеорит..и на 300 лет упадок и малый ледниковый период лед на Днепре спадал только к середине июня... лето было полтора 2 месяц голод длился по 3-4 года.. и эти события начисто вытерты и убраны из архивов.. цензура поработал шикарно как в Европе так и Московии и так далее... а вы пишите галимый бред поро то что якобы точно известно НА СЕГОДНЯ В УКРАИНЕ НИКТО НЕ МОЖЕТ ТОЧНО НАЗВАТЬ ЦИФРУ НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ.. переписи нема уже 43 года... с переписи 1978- 1979 года в УССР -перепись 2001 года в Украине уже была не полной усредненной и не дала все ответы на все вопросы....боятся узнать страшную правду.. как по количеству так и по социальному срезу образованию национальности этнической группировке и социальному статусу и возрастных категория и по половой принадлежности..а вы пишите галимый бред про прошлой я повторяю 140 млн. индейцев эту цифру озвучили ученные истории археологи и так далее знающие тему лучше нас с вами...
показати весь коментар
17.08.2021 12:06 Відповісти
В Україні є реєстрація за місце проживання. Чули ?? 41,2 млн. осіб
Держ. служба статистики обраховує прибуло, вибуло, померли, народилися.
Тому цифра є.
показати весь коментар
17.08.2021 17:29 Відповісти
индейцев уничтожили евро-болезни, "геноцида" практически небыло... Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 398
показати весь коментар
17.08.2021 13:09 Відповісти
канечно кто же за индейцев то впишется??!!! не евреи же часом со своим возможно...надутым Холокостом... вот так все время в мире и идет ИСТОРИЮ пишут и переписывают каждые 25 лет по выгоде тем кому правду надо скрыть подчистить подправить ударения и акценты в нужном для НИХ месте поставить..... как впрочем великая мистификация с редактированием и ошибками перевода в Библии до сих пор явно видно- что многие главы в Библии скомпанованы с разных источником и явно их соединение в один текст не лезет ни какие ворота...
показати весь коментар
17.08.2021 13:54 Відповісти
Про загиблих 6 млн. євреїв це те саме, що 140 загиблих млн аборигенів майбутньої Америки.
показати весь коментар
17.08.2021 17:30 Відповісти
Нада было натянуть сетку и зделать второй этаж.Эх авганцы,не додумались.🤠
показати весь коментар
17.08.2021 10:42 Відповісти
640чел * 70кг(в среднем) ~ 45тонн. В 2 слоя - 90тонн. Максимальная нагрузка - 77,5т. Самолет может не взлететь.
показати весь коментар
17.08.2021 10:49 Відповісти
..специалист-авиатор?Знаете..что такое максимальный взлётный вес? Знаете..что с ним можно делать? Можно взять меньше топлива... и в данной ситуации превысить максимальную загрузку... И взлететь без всяких проблем. Много чего можно ..в данной ситуации!!!))))
показати весь коментар
17.08.2021 10:56 Відповісти
один наш борт звідти вилетів з 80 людьми, інший злетіти не може - ЗПС забита біженцями
показати весь коментар
17.08.2021 11:12 Відповісти
Ну, как-то так они в Европы и пробираются. По стопицот чучмеков в контейнере. Тут американцы ничего нового не открыли. Разве что авиацию применили.
показати весь коментар
17.08.2021 10:42 Відповісти
Заметьте, одни мужики! А жён своих талибам на подстилку оставили? Красавцы👍
показати весь коментар
17.08.2021 10:43 Відповісти
Устали от войны, а у нас не так?
показати весь коментар
17.08.2021 10:55 Відповісти
Як оселедців у бочці. Ох і підмерзнуть вони на висоті.
показати весь коментар
17.08.2021 10:43 Відповісти
20 років це рекорд? Та вони у В'єтнамі менше були...
показати весь коментар
17.08.2021 10:47 Відповісти
Читай уважніше. По швидкому дьору із країни. За те зекономили 16 млрд баксів. Адже вони розраховували, що армія буде триматися ще 4 роки. І кожен рік будуть викидати на утримання афганського дєрьма 4 млрд вічнозелених.
показати весь коментар
17.08.2021 10:53 Відповісти
Американские налогоплательщики рады и уже выехали в аэропорт встречать прибывших с цветами и оркестром
показати весь коментар
17.08.2021 10:44 Відповісти
Пусть не спешат. Американцы не дураки. Катару беженцев подбросили.
показати весь коментар
17.08.2021 22:13 Відповісти
Да уж!!!! Что сказать? Америка - это круто!!!!!
показати весь коментар
17.08.2021 10:46 Відповісти
Там дети и среди них очередной киянуривз или Стив джобс
показати весь коментар
17.08.2021 10:48 Відповісти
а по факту выйдет, как обычно, какой-нить мустафа найем
показати весь коментар
17.08.2021 10:50 Відповісти
Будемо надіятися на господа бога та українських патріотів.
показати весь коментар
17.08.2021 10:55 Відповісти
Вах, вах, вах... А ты уже сдался путлеру, или ишо нет?
показати весь коментар
17.08.2021 10:56 Відповісти
Що ж цей мільйон афганців не воював з 60 тис. талібів? Там Калаш є фактично у кожного афганця, а у талібів по суті немає важкого озброєння!
показати весь коментар
17.08.2021 10:56 Відповісти
Это кстати элементарно, если у нас 73% устали от войны, то в Афганистане у 98% населения в голове полный талибан. Как только США ушли, все вернулось в нормальное состояние, никто не воевал и не собирался.
показати весь коментар
17.08.2021 11:06 Відповісти
+300%. Я бы сказал у 99.999% населения. Ну скажите, вот зачем мне условному "афганцу" стрелять в таких же пацанов которые за АРМІЮ, МОВУ і ВІРУ? (Ну только немножечко на свой лад).
А в принципе, тут нужно признать, что "Восток - дело тонкое, Петруха")))).
Вот например, где-нибудь в исламской стране едет автобус....мужики сидят, а бабы стоят в проходе, да еще с детьми на руках. Возмутительно? Да, но с точки зрения европейца.
И если ты попробуешь вежливо сделать замечание, то тебе тоже вежливо ответят так...- Ну, а что ты за мужик, если твоя жена должна ходить на работу? А?.
Так, что туда со своим уставом лучше не лезть, ХАРАМ! Как-то так. Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 641 Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 641 Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 641
показати весь коментар
17.08.2021 13:40 Відповісти
Бедные люди…Желаю им всем благополучия на новом месте.
показати весь коментар
17.08.2021 10:59 Відповісти
кто купив билетов пачка тот не будет секир бошка Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 9487
показати весь коментар
17.08.2021 11:02 Відповісти
Бабушка Меркель, принимай пополнение, - они вас, дураков, научат шариату=)
показати весь коментар
17.08.2021 11:16 Відповісти
Врятували від головорізів стільки людей. Браво!
показати весь коментар
17.08.2021 11:34 Відповісти
Нахрена они их вывозят? Из Украины в США или Европу на работу устроиться - почти нереально. Мало им своих бездельников на пособии ?
показати весь коментар
17.08.2021 11:44 Відповісти
ну вы гоните, люди боятся,. девок маленьких не видели? а мужики молодые почти все - работа найдется... Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб - Цензор.НЕТ 4672
показати весь коментар
17.08.2021 13:04 Відповісти
От счастьице привалило американцам - 640 дикарей за раз!
показати весь коментар
17.08.2021 14:10 Відповісти
 
 