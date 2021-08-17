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Вантажний літак США за один виліт евакуював з Афганістану 640 осіб. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Військово-транспортний літак військово-повітряних сил США Boeing C-17 Globemaster III в ніч на 15 серпня успішно евакуював з Афганістану близько 640 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це, посилаючись на дані представників американського оборонного відомства, повідомило видання Defense One і опублікувало знімок, зроблений у салоні літака.
За даними співрозмовників журналістів, спочатку команда не планувала брати на борт таку велика кількість людей, але вони забралися в літак через напіввідчинену рампу. Екіпаж прийняв рішення не висаджувати біженців і летіти. Співрозмовники Defense One кажуть, що всі біженці, які були на борту C-17, - афганці.
Топ коментарі
+20 violator
показати весь коментар17.08.2021 10:38
+17 Alexey Poltorak
показати весь коментар17.08.2021 10:36
+16 belge
показати весь коментар17.08.2021 10:36
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Будь ласка, зачекайте...
один самолет забрал 640 человек . из которых судя по фото 450-500 мужчины . отнимаем кривых - косых . получаем человек 300 военнообязанных . почти батальон . в афганских реалиях где города берут отряды по 100-200 бармалеев это сила . но нет сидят на полу самолета . мечтают как заживут в Америке на пособии
так что высер твой дорогой товарисч пацифист мимо
Что-то не так с "беженцами"... Особенно, когда узнаем, что автобусы и лодки для них заказаны фирмами близкими к Газпрому.
Это как в феврале
17-го14-го мне (и сотне таких же) в Донецке получить хотя бы раздолбаного калаша.
Кста, лично не присутствовал, но было на ютубе. Моя донецкая милиция на прокат "Оплоту" дубинки давала.
но должен признать что вы были в значительно худших условиях . у вас не было доступа к оружию . в Афгане оно по обочинам дорог валяется
Гинеколог говорит - Там её тоже нет. И в Казахстане - нет.
за поребрик сам пи.. дуй мудило одноразовое
Їх там просто стільки не було.
Держ. служба статистики обраховує прибуло, вибуло, померли, народилися.
Тому цифра є.
А в принципе, тут нужно признать, что "Восток - дело тонкое, Петруха")))).
Вот например, где-нибудь в исламской стране едет автобус....мужики сидят, а бабы стоят в проходе, да еще с детьми на руках. Возмутительно? Да, но с точки зрения европейца.
И если ты попробуешь вежливо сделать замечание, то тебе тоже вежливо ответят так...- Ну, а что ты за мужик, если твоя жена должна ходить на работу? А?.
Так, что туда со своим уставом лучше не лезть, ХАРАМ! Как-то так.